O Consello de Europa considera que o 鈥渃ar谩cter xeneralizado鈥 dos malos tratos nos c谩rceres do Estado espa帽ol 茅 鈥済ravemente preocupante鈥. As铆 o recolle o informe do Comit茅 Europeo para a Prevenci贸n da Tortura tras visitar varias prisi贸ns, dous hospitais psiqui谩tricos penitenciarios e un centro de menores do Estado. O documento indica que a铆nda existe unha pauta de malos tratos nos c谩rceres e p铆de 谩s autoridades espa帽olas que env铆en unha 鈥渕ensaxe contundente鈥 contra eses abusos.

O informe sinala que houbo denuncias de malos tratos en todos os centros visitados. 鈥淓n todos os centros penitenciarios visitados, os presos refer铆ronse a unha serie de funcionarios que pretend铆an provocar conflitos ou que utilizaron calquera pretexto para demostrar o seu poder sobre os internos鈥, sinala a comisi贸n, que subli帽a que as denuncias de malos tratos recibidas son 鈥渃oherentes鈥 e 鈥渃r铆beis鈥.

Evidencia contundente de abuso

O Comit茅 recolle diversos casos de malleiras e agresi贸ns, e insultos racistas.

Por exemplo: 鈥淯nha persoa (AEK) alegou que se negara a permitir que seis polic铆as rexistrasen a s煤a cafeter铆a, ao redor das catro da ma帽谩 do 22 de setembro de 2020. E cando el e os seus oito amigos sa铆ron da cafeter铆a, lev谩rono para comisar铆a porque non lles amosou ning煤n documento de identidade. AEK respondeu que non lle importaba e, ao parecer, sacou o di帽eiro necesario para pagar a multa, e ent贸n o polic铆a empurrouno contra a parede e golpeouno na cara. Outros axentes agarr谩rono dos brazos, retorc茅rono e espos谩rono. 脕s 6:00 horas foi trasladado a un centro m茅dico de urxencias. O m茅dico do CPT notou marcas de esposas nos dous pulsos e unha hemorraxia subconxuntival no seu ollo esquerdo cando AEK foi entrevistado unhas dez horas despois鈥.

Outra: 鈥淯nha persoa explicou que foi detida na r煤a por seis axentes o 19 de xu帽o de 2020; quen, tras deitalo no chan, procedeu a darlle varias patadas nas pernas. As铆 mesmo, mentres o trasladaban nun veh铆culo ata a comisar铆a coas mans esposadas nas costas, asegura que recibiu unha pu帽ada no est贸mago e na cara, ao parecer porque os axentes quer铆an que confesase un roubo. Ao ingresar no c谩rcere o 23 de xu帽o, o m茅dico da prisi贸n observou 鈥渉ematomas periorbitarios no ollo esquerdo鈥 e nunha fotograf铆a tomada nese momento por motivos administrativos mostraba o ollo esquerdo negro鈥.

A maior铆a das denuncias por malos tratos implican a polic铆a espa帽ola, segundo o relatorio. 鈥淪upostamente impux茅ronse malos tratos aos sospeitosos para facilitar informaci贸n ou para confesar determinados delitos ou para castigalos por ter cometido un suposto delito鈥, reza o texto.

Ante as denuncias de malos tratos, o comit茅 pide 谩s autoridades espa帽olas que tomen 鈥渕edidas concertadas para solucionar o problema鈥. Neste sentido, pediu ao Ministerio do Interior e aos xefes policiais unha mensaxe clara para deixar claro que os abusos son ilegais e pouco profesionais e que ser谩n sancionados.