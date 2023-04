–

De parte de ANRed April 29, 2023 181 puntos de vista

El 18 de abril en una audiencia hist贸rica prestaron testimonio por primera vez, sobrevivientes trans del Pozo de Banfield durante la 煤ltima dictadura c铆vico-militar iniciada en 1976. Declararon en el juicio 芦Brigadas禄 en los tribunales de La Plata. La activista, escritora y te贸rica trans Marlene Wayar particip贸 del debate en car谩cter de experta. Wayar explic贸 que tras el inicio de la dictadura se gener贸 una intensificaci贸n en la persecuci贸n, criminalizaci贸n, detenci贸n y torturas de personas del colectivo trans. Por ANRed

El juicio 鈥淏rigadas鈥 que se realiza en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad, comenz贸 en octubre de 2020, y tiene a 15 represores acusados por los cr铆menes cometidos contra 442 v铆ctimas. Las audiencias se desarrollan ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, integrado por los jueces Walter Venditti, Esteban Rodr铆guez Eggers y Ricardo Basilico.

El martes 18 de abril en una audiencia hist贸rica declararon sobrevivientes trans del Pozo de Banfield, centro clandestino de detenci贸n de personas que funcion贸 durante la 煤ltima dictadura c铆vico-militar.

Carla Fabiana Guti茅rrez, Paola Leonor Alagastino, Anal铆a Vel谩zquez, Marcela Viegas y Julieta Gonzalez relataron su conmovedor y a la vez sufriente testimonio, al describir los padecimientos sufridos al dar cuenta de las torturas a las que fueron sometidas junto a otras personas tambi茅n detenidas en ese centro.

鈥淓n 1976 o 1977 fui llevada en un coche particular, yo era menor, lloraba, fui detenida a la fuerza. Me tiraron en un lugar que no se podr铆a decir que era una celda. Nunca fui registrada鈥, explic贸 Carla Guti茅rrez. Alagastino record贸: 鈥淭en铆amos miedo, nos trataban mal, nos insultaban, nos dec铆an de todo. Quer铆an sexo y si no hab铆a sexo, eran palos鈥.

De la audiencia particip贸 la activista, escritora y te贸rica trans Marlene Wayar en car谩cter de experta. Wayar explic贸 que tras el inicio de la dictadura se gener贸 una intensificaci贸n en la persecuci贸n, criminalizaci贸n, detenci贸n y torturas de personas del colectivo trans.

鈥淓s uno de los primeros en donde estamos pudiendo escuchar las voces, los testimonios y los an谩lisis respecto de un campo total y absolutamente nuevo. Nunca hemos tenido derecho a la verdad, a la justicia o la memoria鈥, sostuvo.