–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga July 15, 2021 78 puntos de vista

Recordemos que el juez que realiz贸 esta instrucci贸n, y que no quiso investigar ning煤n indicio de torturas, fue el hoy ministro del interior Grande Marlaska, quien hoy comparte consejo de ministros con, por ejemplo, Irene Montero o Alberto Garz贸n. Nota de Tortuga.

Ver v铆deo de la escalofriante declaraci贸n de Naia Zuriarrain:

Maialen Ferreira

“Yo estaba desnuda mientras hac铆a sentadillas y ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Yo hac铆a flexiones y me met铆an el humo de sus cigarrillos dentro de mi bolsa y no pod铆a respirar. Me tapaban con la mano la boca y la nariz y no pod铆a respirar. En esos momentos me hac铆an preguntas y si no contestaba con cierta rapidez me tiraban contra la pared o me pegaban o incluso me tiraban al suelo y se me sentaban encima y no pod铆a respirar”. Se trata de la declaraci贸n de Saioa Aguirre, una de las ocho personas acusadas de integrar “el frente jur铆dico de ETA, Halboka” en el juicio que est谩 teniendo lugar estos d铆as en la Audiencia Nacional.

Las detenciones de la causa conocida como sumario 13/13, se produjeron por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Bizkaia y Gipuzkoa en el a帽o 2010. Fueron detenidos antiguos presos y abogados de personas acusadas de pertenecer a ETA.

En total, la Fiscal铆a solicita 86 a帽os de c谩rcel por delitos que van desde la pertenencia a ETA a colaboraci贸n con organizaci贸n armada para los encausados Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Iker Sarriegi, Julen Zelarain, Naia Zuriarrain, Saioa Agirre, Nerea Redondo y Juan Mari Jauregi, acusados de, supuestamente, pertenecer a “la red que controlaba a los presos de ETA”. Mientras que la defensa afirma que el proceso “nace viciado de nulidad” porque “hay irregularidades en los registros, escuchas ilegales, evidencias de torturas y malos tratos, y vulneraci贸n del derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por la misma causa”.

Los principales acusados son los abogados Zulueta y Enparantza. En concreto, el fiscal pide 19 a帽os de c谩rcel para la abogada Arantza Zulueta, que ya fue condenada en 2019 “como responsable del 贸rgano coordinador del frente de c谩rceles”: 12 a帽os por integraci贸n en organizaci贸n terrorista en condici贸n de dirigente y otros 7 por dep贸sito de armas y explosivos. Para Enparantza la Fiscal铆a solicita 12 a帽os por integraci贸n en organizaci贸n terrorista en condici贸n de dirigente, mientras que para el resto de los seis acusados de pertenecer a Halboka, la Fiscal铆a pide penas de 7 a 11 a帽os de c谩rcel por delitos de integraci贸n o de colaboraci贸n en organizaci贸n terrorista.

Durante la segunda sesi贸n del juicio celebrado este martes, varias acusadas como Aguirre y Naia Zuriarrain han denunciado torturas y agresiones sexuales por parte de agentes de la Guardia Civil que les detuvieron hace 10 a帽os. “Me empezaron a tocar, me tocaron todo el cuerpo. Un guardia civil se peg贸 totalmente a m铆, sus genitales a mi parte trasera y todo el rato haciendo comentarios de 铆ndole sexual, humill谩ndome e insult谩ndome”, ha confesado Zuriarrain que ha detallado que varios agentes le dejaron “en bragas y camiseta” y le colocaron unas bandas de “gomaespuma” en los brazos para, despu茅s, echarle “agua fr铆a por la cabeza”. Adem谩s de estos procedimientos, Zuriarrain ha acusado a los agentes de obligarle a aprender una serie de respuestas para ofrecerlas en una declaraci贸n policial.

Ante los crudos testimonios la coalici贸n Ahora Rep煤blicas compuesta por EH Bildu, Esquerra Republicana, BNG, Ahora Canarias, Andecha Astur y Puyal贸n de Cuchas, ha llevado el caso a la Comisi贸n Europea. “Ante el espeluznante testimonio de Naia Zuriarrain, preguntamos a la Comisi贸n sobre los mecanismos que dispone para garantizar que el Estado espa帽ol cumpla con el art铆culo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre la prohibici贸n de la tortura en la detenci贸n de personas”, ha se帽alado el diputado del Parlamento Europeo por la coalici贸n Ahora Rep煤blicas.

El abogado Jon Enparantza, tambi茅n ha denunciado que sufri贸 amenazas por parte de la Guardia Civil, que le habr铆a ense帽ado “fotograf铆as” de sus cinco hijos y de su mujer. Adem谩s, era consciente de que estaban “torturando” al resto de detenidos por las “referencias” que hac铆an los agentes, que “entraban a la celda euf贸ricos y salidos de madre”. “Esos fueron los cinco d铆as que pas茅. Ni com铆, ni beb铆 y apenas ni dorm铆. Al cuarto d铆a me llevaron al hospital porque estaba un poco deshidratado y, al negarme a recibir suero, volvieron a llevarme a la celda”, ha relatado.

La acusada de liderar Halboka: “Nunca he visto o tocado un arma”

Por su parte, la abogada Arantza Zulueta, acusada de liderar el 贸rgano, ha reiterado durante su testimonio que “nunca” ha “visto o tocado un arma” y que no perteneci贸 a Halboka. Zulueta, para quien la Fiscal铆a pide 19 a帽os de prisi贸n por los delitos de integraci贸n en organizaci贸n terrorista en condici贸n de dirigente y por dep贸sito de armas y explosivos, ha insistido en que las 煤nicas armas que ha visto “han sido las fotograf铆as” en sumarios y hace a帽os en la Audiencia Nacional, cuando “se tra铆an las armas incautadas y se expon铆an”.

La abogada tambi茅n ha dejado claro que “nunca” ha “pertenecido” al considerado frente jur铆dico de la banda ni a “ning煤n aparato” de la organizaci贸n. Adem谩s, ha negado que participase en el cobro del impuesto revolucionario o en captaciones. Sin embargo, s铆 que ha reconocido su pertenencia al KT, el conocido como frente de c谩rceles, desde donde trataba de “coordinar a los presos” para que estos asumieran y admitieran la v铆a penitenciaria. Precisamente, esta fue la raz贸n por la que tanto ella como Jon Enparantza fueron condenados en septiembre de 2019.

Zulueta, que sali贸 de prisi贸n en febrero de 2020 tras cumplir su condena, ha explicado que si reconoci贸 su pertenencia a la banda terrorista en condici贸n de dirigente fue para evitar que el resto de sus compa帽eros tuvieran que ingresar en prisi贸n. Tambi茅n lo hizo, ha se帽alado, porque entend铆a que de esa forma estaba dando “un buen paso en los pasos” que se estaban dando “en la democracia en la paz y en la convivencia”.

Por otro lado, la abogada se ha desmarcado de los alias 鈥橫arxel鈥 o 鈥橞ixer鈥 contenidos en los informes de la Guardia Civil, y que le vincular铆an con diferentes reuniones con miembros de la organizaci贸n terrorista ETA. As铆, la abogada ha calificado de “extra帽o o tendencioso” que el Instituto Armado pretenda relacionarle con alguno de esos seud贸nimos. En su declaraci贸n, tambi茅n ha negado haber participado o facilitado informaci贸n referida a atentados o acciones violentos de la banda. De igual forma, Zulueta ha asegurado que en su condici贸n de abogada siempre ha tratado de poner a sus clientes -acusados de pertenecer a ETA- a disposici贸n de la Audiencia Nacional.

Dos guardia civiles de testigos

Este mi茅rcoles han testificado dos de los guardia civiles que participaron en la investigaci贸n. El primero de ellos, se ha tratado del secretario del atestado policial, que seg煤n sus palabras, “auxili贸” al instructor del atestado para todas las actas y particip贸 en la investigaci贸n desde el comienzo de la misma. Seg煤n su declaraci贸n, todo comenz贸 en el a帽o 2008 cuando la Guardia Civil contaba con distintas operaciones en el sur de Francia contra aparatos de ETA y en concreto, ten铆an una contra el aparato pol铆tico en Burdeos en colaboraci贸n con la Polic铆a francesa. En esa operaci贸n, seg煤n el guardia civil, detienen a los miembros de ETA Xabier L贸pez Pe帽a, Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola y extraen ordenadores y memorias inform谩ticas del piso en el que se encontraban.

Seg煤n el testigo, tras analizar la documentaci贸n tanto inform谩tica como en papel, los documentos se dividen en tres partes: documentaci贸n del aparato pol铆tico, documentaci贸n de la gesti贸n y cobro del impuesto revolucionario y documentaci贸n relativa a informaciones de potenciales objetivos de la organizaci贸n terrorista. “Nosotros trabajamos toda la documentaci贸n en su conjunto y realizamos distintas operaciones gracias a ella. Entre ellas nos encontramos con una estructura dentro del aparato pol铆tico que es Halboka”, ha argumentado.

Dicha documentaci贸n superaba los 120.000 documentos algunos en euskera, otros en castellano e incluso en franc茅s. “Halboka no contiene solamente el frente jur铆dico, tiene otros departamentos un departamento que controlaba los informes de las ca铆das policiales o de las ca铆das de miembros de ETA ante una detenci贸n policial o incluso otra de las estructuras que gestionaba las fugas de prisiones o los intentos de fuga de prisi贸n. Nosotros nos centramos en la estructura de Halboka general y dentro de ella nos encontramos el frente jur铆dico que entendemos que est谩 mayoritariamente conformado por abogados pr贸ximos a las organizaciones abertzales o incluso pr贸ximos a ETA”, ha se帽alado.

El guardia civil, ha asegurado que “la mayor parte” de los abogados defend铆an a miembros de ETA, pero hab铆a algunos que tambi茅n “hac铆an labores de enlace” y otros a los que durante el estudio de la documentaci贸n “jam谩s pudieron relacionarlos” con la banda ni sus actuaciones. Tras analizar dicha informaci贸n, el propio guardia civil que testifica en el juicio elabora el 鈥橧nforme Halboka鈥, un informe que est谩 sin firmar pero que 茅l mismo valida como “jefe de grupo de an谩lisis” y que lo describe como “una investigaci贸n preliminar”. El 鈥橧nforme Halboka鈥 fue entregado en el Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 3 de la Audiencia Nacional y con 茅l se solicit贸 la autorizaci贸n para realizar los registros de los despachos de abogados de los acusados, ubicados en Hernani y Bilbao, as铆 como las consiguientes detenciones. En esos registros, concretamente en el del despacho de Bilbao donde trabajaba Zulueta, se incaut贸 un pendrive con informaci贸n de un zulo con armas “armas largas -entre ellas un fusil AK-47-, cortas y sustancias explosivas” en monte Jara de Francia.

Seg煤n el guardia civil, dos pendrives cayeron “al mover un cuadro” de la pared del despacho en el que trabajaba Arantza Zulueta. Ante esta acusaci贸n, la abogada ha denunciado en su declaraci贸n “irregularidades” durante el registro, que tuvo lugar en 2010. “Fue un desastre. Esos pendrives no estaban all铆”, ha denunciado ante ante el tribunal.

En cuanto a la intervenci贸n del CNI en esta informaci贸n, que la defensa acusa de “realizar escuchas ilegales”, el guardia civil ha asegurado que el CNI s铆 que intervino, pero no entreg贸 las “intervenciones” ni las “conversaciones en bruto” a la Guardia Civil. En su lugar, les aportaban mensajes o extractos de las conversaciones seg煤n las iban solicitando.

Un segundo agente de la Guardia Civil tambi茅n ha sido citado como testigo y ha argumentado que durante el registro del despacho de Zulueta en Bilbao se encontraron dispositivos inform谩ticos detr谩s de un cuadro o en el ba帽o. Algo que seg煤n ha declarado tambi茅n ocurri贸 durante el registro en el domicilio de la abogada, donde encontraron dispositivos en una aspiradora e incluso en una tabla de surf.

Tras los dos testimonios, el juicio ha sido interrumpido hasta el pr贸ximo lunes 26 de julio. Seg煤n el calendario dise帽ado inicialmente, la vista oral se realizar谩 este mes y se reanudar谩 luego en setiembre.





El Diario