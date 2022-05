–

Esta vez ha sido una escuela de primaria. Los fallecidos ascienden a 21, de los cuales 19 ni帽os.

Asesinados por un estudiante de secundaria de 18 a帽os. Es la en茅sima masacre debida a la venta de armas en los Estados Unidos, donde s贸lo este a帽o ha habido ya m谩s de 200 tiroteos. Todos los Estados se fundan en la guerra y la asesinabilidad impregna las sociedades estatales en las que vivimos. Esto es particularmente evidente y feroz en la sociedad estadounidense, que est谩 implosionando: incluso despu茅s de un evento como este, poqu铆simas voces se alzan claramente contra la venta de armas, porque esta es vista como un principio irrenunciable de libertad y de seguridad (隆sic!), porque es la normalidad (tanto es as铆 que se venden armas tambi茅n en algunos supermercados). Muchos medios de comunicaci贸n prefieren poner 茅nfasis sobre el problema psicol贸gico del individuo o sobre los efectos psicol贸gicos de la covid en los adolescentes (como si antes de la covid no hubiesen habido masacres), cuando es evidentemente un problema

ideol贸gico, cultural, estatutario. Los republicanos se apresuran a decir que es importante no politizar el acontecimiento y siguen afirmando que la respuesta a las masacres es aumentar los vigilantes armados ante las escuelas 鈥撀縞贸mo combate las armas? Con m谩s armas鈥, en una realidad en la que ya much铆simas escuelas se encuentran fuertemente militarizadas (hasta el punto de que para entrar por la ma帽ana hay que pasar por un detector de metales). L谩stima que esta vez parece que hab铆a tres agentes armados que han intentado frenar al joven de dieciocho a帽os, sin ning煤n efecto. La hipocres铆a democr谩tica es evidente: en una rueda de prensa Biden osa preguntarse c贸mo puede ser que sigamos aceptando esta carnicer铆a, c贸mo puede ser que no nos contrapongamos al lobby de las armas. Suena verdaderamente poco cre铆ble viniendo del presidente de un Estado que ha llevado a cabo carnicer铆as en medio mundo y que est谩 en este mismo momento contribuyendo a la guerra iniciada por Putin en Ucrania y fomentando el rearme a nivel mundial. Por suerte alguna voz m谩s aut茅ntica se alza, como la del entrenador de los Warriors, que denuncia a los pol铆ticos pro-armas. Esperamos que vuelvan a alzarse las voces de miles de j贸venes que hace unos a帽os han dado vida a las manifestaciones de March for Our Lives, esta vez sin ilusionarse con que bastar谩n las elecciones para cambiar en profundidad una sociedad basada en la guerra.