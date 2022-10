–

De parte de CNT-AIT Granada October 1, 2022 156 puntos de vista

Ma帽ana nos vemos en nuestra sede para marchar a la prisi贸n de Albolote.

Vamos a difundir el siguiente texto:

LA C脕RCEL DE ALBOLOTE EN NUESTROS D脥AS

La c谩rcel de Albolote fue construida en el a帽o 1997. No solo la situaron en un lugar donde para llegar en coche se tarda m谩s de 20 minutos, sino que adem谩s los autobuses solo funcionan los fines de semana, no coincidiendo con muchos de los horarios de las visitas a lxs presxs, por lo que puedes estar esperando horas hasta el momento de tu visita. Los atrasos que luego se dan para entrar y salir son frecuentes, haciendo a lxs familiares sin veh铆culo perder horas para realizar apenas una hora de visita.

Los vis a vis, sean estos 铆ntimos o familiares, se realizan entre semana, sin poder elegir el horario a la familia, y debido a que solo hay autobuses los fines de semana, muchos presxs y familiares les resulta muy dif铆cil, y casi imposible en muchos casos, acogerse a este derecho.

Desde el a帽o 2018, adem谩s, no figuran las muertes ni sus motivos que se producen en prisi贸n, solo filtr谩ndose unas cuantas, pero sin dar un n煤mero seguro, sean 茅stas naturales, por drogas, suicidios u otras causas. Hoy ya ni se molestan en falsear los datos, lo que hace preguntarnos qu茅 est谩 pasando dentro, y en concreto en la c谩rcel de Albolote. Los anteriores n煤meros antes del COVID-19 aseguraban que en Espa帽a mor铆an unxs 170 presxs al a帽o, una cifra alarmante, y que, a煤n sin datos, sabemos que este n煤mero ha subido recientemente.

Para empeorar esta situaci贸n, lxs presxs en Albolote se quejan de que la comida es mala y escasa, de tal modo que aquel que puede tiene que comprar en el economato, entidad que estar谩 muy satisfecha con esto, pero no lxs reclusxs, que adem谩s han llegado a ver la triste situaci贸n de observar o ser parte de robos entre unxs y otrxs, creando de este modo un ambiente muy lejos de la reinserci贸n que tanto se predica desde las instituciones penitenciarias, y que ya sabemos que es una falsa hasta tal punto que ni guardan ya las apariencias. En esto, remarcamos que no dejan entrar comida de lxs familiares en la prisi贸n.

En el patio se ven presxs sin zapatillas este verano, y lo peor ser谩 ahora en invierno, cuando no tengan mantas y ropas de abrigo suficientes. Para colmo, la c谩rcel de Albolote, por su situaci贸n, es un hervidero en verano, y una nevera en invierno. De por s铆, parece ser construida directamente para torturar a presxs y familiares.

Albolote consta de 1008 celdas, m谩s 160 complementarias: era la d茅cima m谩s poblada hace un a帽o, y en este ha pasado a ser la tercera m谩s poblada de toda Espa帽a, y la primera de Andaluc铆a, con 1334 internxs. Seg煤n la ley org谩nica penitenciaria, en su art铆culo 19, cada celda solo debe ser ocupada por un interno. Evidentemente, esto no se cumple ni de lejos, perdiendo el presx su derecho a la intimidad como dicta dicha ley, ya que hay m谩s de 400 reclusxs por encima de su capacidad.

En esta prisi贸n ha sido frecuente la retirada de la medicaci贸n a presxs terminales, y tambi茅n en aquellxs que lo necesitan por estar en estado de desintoxicaci贸n, neg谩ndoles otros de sus derechos, y pudiendo, con esto, causar la muerte de varixs enfermxs, que no pueden recurrir a un medico de afuera, a no ser que se est茅n muriendo, como quien dice, y haya que ingresarlxs en un hospital. Como se sabe, se dan muertes en prisi贸n por estos motivos. De hecho, es una de las c谩rceles espa帽olas con mas probabilidades estad铆sticas de morir por causas no naturales.

Es tan p茅sima la situaci贸n de esta prisi贸n, que ha sido denunciada al Ministerio por partidos pol铆ticos y lxs mismxs funcionarixs, tach谩ndose de encontrarse en condiciones impropias para las m铆nimas necesidades y garant铆as. En esto, hay un abandono de las prestaciones sanitarias y asistenciales, un deterioro de un servicio p煤blico que sufre la paulatina y continua privatizaci贸n de los servicios penitenciarios. El n煤mero de muertxs en los 煤ltimos 8 a帽os, seg煤n sus fuentes, es de 50 muertos, situ谩ndose como la c谩rcel con m谩s fallecimientos en toda Andaluc铆a.

Otro punto, pero no menos importante, es que no se separa a los presxs seg煤n su delito en la mayor铆a de m贸dulos; la 煤nica separaci贸n son las celdas de aislamiento, y la que se da entre hombres y mujeres, de los cuales un 90% son hombres, y solo un 10% son mujeres.

Por todo lo anterior, y lo que ni siquiera sabemos y seguro que ocurre, hoy nos juntamos aqu铆 en las puertas de la prisi贸n de Albolote, como venimos y seguiremos haciendo cada a帽o, animando a todo el mundo a que se luche por los derechos de lxs internxs. Desde CNT-AIT Granada y otras agrupaciones pro-presxs, estamos aqu铆 para apoyarles, darles fuerza y para que nadie les diga que est谩n solxs, porque ni lxs que est谩is dentro, ni vuestrxs familiares lo est谩is, ya que seguiremos desde fuera plantando cara a un sistema podrido que sigue pudri茅ndose.

Para contactar con CNT-AIT Granada y/o participar con su Comit茅 Pro Presxs: granada@cntait.org