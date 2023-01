–

Introducci贸n

La presentaci贸n de un libro no es nunca su resumen y mucho menos cuando tiene m谩s de 600 p谩ginas. Una presentaci贸n s贸lo puede ser la noticia de su publicaci贸n y una invitaci贸n al posible lector, incit谩ndole a su lectura, se帽al谩ndole las principales novedades aportadas.

La Revoluci贸n de julio de 1936 es uno de los periodos m谩s brillantes del anarcosindicalismo, pero tambi茅n muy problem谩tico, dadas las contradicciones asumidas.

Se define el antifascismo como contrarrevolucionario porque sustituye la alternativa revolucionaria, entre capitalismo y revoluci贸n obrera, por una elecci贸n entre dos opciones burguesas: fascismo o democracia. La opci贸n en favor de la democracia supon铆a el abandono de los m茅todos de la lucha de clases y de los objetivos revolucionarios. El antifascismo fue la peor consecuencia que el fascismo leg贸 al movimiento obrero, porque cegaba la v铆a revolucionaria y facilitaba la unidad sagrada de la CNT-FAI con los partidos burgueses y los gobiernos, en aras de derrotar al fascismo.

El libro CNT versus AIT detalla los debates que enfrentaron a los comit茅s superiores cenetistas con las distintas secciones de la AIT en 1937 y 1938. Se explican minuciosamente las peripecias, pol茅micas y broncas de los Plenos y Congresos de la AIT, en los que la CNT amenaz贸 con la fundaci贸n de una nueva Internacional, al margen de la AIT. Y se destaca que el primer paso fue la fundaci贸n de la SIA, en represalia por la fundaci贸n por los anarquistas franceses de un 鈥淐omit茅 de Ayuda a las v铆ctimas de la contrarrevoluci贸n en Espa帽a鈥 que encolerizaba a los comit茅s superiores. La SIA arrebataba a la AIT la posibilidad de recaudar fondos en favor de Espa帽a, y, por lo tanto, perd铆a un goloso veinte por ciento, que era la principal fuente de ingresos de la Internacional.

El n煤cleo del conflicto entre CNT y AIT resid铆a en el temor de los comit茅s superiores a que la oposici贸n revolucionaria interna espa帽ola, constituida por los comit茅s de defensa, Los Amigos de Durruti o Juli谩n Merino del Sindicato del Transporte, confluyera con el anarquismo cr铆tico internacional, sobre todo franc茅s, cuestionando su t谩ctica colaboracionista y su participaci贸n en un gobierno de unidad antifascista.

Novedades documentales e interpretativas

El pr贸logo de Octavio Alberola constata que el riguroso y profundo an谩lisis del proceso revolucionario y contrarrevolucionario vivido en Catalu帽a durante la guerra civil, realizado en CNT versus AIT, no tiene parang贸n en la vigente historiograf铆a. Indica sagazmente que no debe obviarse la responsabilidad de los militantes de base.

En los cap铆tulos 1 y 2 se explica que despu茅s del triunfo de la insurrecci贸n obrera, protagonizada por los comit茅s de defensa de la CNT, se plante贸 la cuesti贸n del poder. Mientras en la calle se produc铆a y desarrollaba una de las revoluciones m谩s profundas de la historia, protagonizada por los comit茅s revolucionarios de barrio y locales, que tend铆an a sustituir al Estado en todas sus funciones; los comit茅s superiores pactaban una sagrada unidad antifascista con estalinistas, republicanos, poumistas y gobierno de la Generalidad, ayudando a reconstruir el aparato estatal.

El funcionamiento asambleario y horizontal de la CNT desapareci贸 ante la importancia y urgencia de los problemas a resolver. Exist铆a una creciente divergencia entre los comit茅s revolucionarios (antiestatales, antiparlamentarios, antiautoritarios, antipol铆ticos, antimilitaristas) y los comit茅s superiores (antifascistas).

Esa divergencia inicial de julio de 1936 aument贸 hasta convertirse en un antagonismo entre comit茅s superiores y comit茅s de barrio a primeros de diciembre de 1936, cuando en una reuni贸n del CR los comit茅s revolucionarios de barrio rechazaron las 贸rdenes de los comit茅s superiores de que entregasen sus armas para enviarlas al frente, argumentando que las armas conquistadas al ej茅rcito en la lucha callejera jam谩s las entregar铆an porque eran la garant铆a de la revoluci贸n en curso. Que si quer铆an armas para el frente que las tomasen a los guardia civiles o de asalto acuartelados y armados en la retaguardia, o que los enviasen al frente de Arag贸n.

驴Por qu茅 los l铆deres anarquistas y/o el movimiento libertario renunciaron a la revoluci贸n en julio del 36 y en mayo del 37? Desde el primer momento los comit茅s superiores cenetistas apoyaron la unidad antifascista. Fue ese programa de unidad antifascista, de colaboraci贸n plena y leal con todas las organizaciones antifascistas, el que condujo a la CNT-FAI a la colaboraci贸n gubernamental con el objetivo 煤nico de ganar la guerra al fascismo. Fue esa adhesi贸n al programa antifascista (esto es, de defensa de la democracia capitalista) la que explica por qu茅 y c贸mo los mismos l铆deres revolucionarios de julio de 1936 se convirtieron algunos meses despu茅s en ministros, bomberos, bur贸cratas y contrarrevolucionarios. Era la CNT quien produc铆a ministros, y esos ministros no traicionaban a nada ni a nadie; se limitaban a ejercer lealmente sus funciones lo mejor que sab铆an.

La diferencia entre las insurrecciones de Julio de 1936 y Mayo de 1937 radica en que los revolucionarios, en Julio, estaban desarmados, pero ten铆an un objetivo pol铆tico preciso: la derrota del levantamiento militar y del fascismo; mientras que en Mayo, aunque ten铆an un armamento superior al de julio, estaban desarmados pol铆ticamente. Los obreros cenetistas iniciaron una insurrecci贸n contra el estalinismo y el gobierno burgu茅s de la Generalidad, pese a sus organizaciones y sin sus dirigentes, pero fueron incapaces de proseguir el combate hasta el final sin sus organizaciones y contra sus dirigentes: 隆los mismos del 19 de julio de 1936!.

La incapacidad de los dirigentes anarcosindicalistas y la ausencia de toda teor铆a revolucionaria no dejaron en pie m谩s horizonte que la unidad antifascista y el programa democr谩tico de la burgues铆a republicana. Ya hab铆an desaparecido de escena los m茅todos y objetivos del proletariado. El CCMA no s贸lo no potenci贸 los comit茅s revolucionarios, sino que colabor贸 con el gobierno de la Generalidad para debilitarlos y finalmente suprimirlos.

Mayo del 37, desde esta perspectiva, aunque fue sin duda consecuencia del creciente descontento ante el aumento de precios, la carencia de abastecimientos, la lucha en el seno de las empresas por la socializaci贸n de la econom铆a y el control obrero, la escalada de la Generalidad por desarmar la retaguardia y hacerse con el control del orden p煤blico, etc茅tera, etc茅tera, fue sobre todo la necesaria derrota armada del proletariado, que necesitaba la contrarrevoluci贸n para sellar definitivamente toda amenaza revolucionaria sobre las instituciones burguesas y republicanas.

Se constata y analiza el surgimiento, desde el 23 de julio de 1936 hasta junio de 1937 de un Comit茅 de Comit茅s, que tom贸 las decisiones fundamentales y dirigi贸 la organizaci贸n CNT-FAI. Ante las dudas de su vigencia, en junio de 1937 se decidi贸 su reedici贸n en la Comisi贸n Asesora Pol铆tica (CAP) con el objetivo concreto de impedir un nuevo desbordamiento por parte de los comit茅s revolucionarios, como hab铆a sucedido en mayo del 1937. Ese Comit茅 de Comit茅s, su reedici贸n en la CAP y su culminaci贸n en un militarizado Consejo Ejecutivo del Movimiento Libertario en Catalu帽a (CEML) en una situaci贸n desesperada de hundimiento del frente, es una novedad sin parang贸n en la actual historiograf铆a. Tambi茅n se identifica a los compa帽eros (Amador Gonz谩lez, 脕ngel Carballeira Rego, Daniel S谩nchez Garc铆a, Jos茅 Rasal Castro y Alfonso Nieves N煤帽ez) que constituyeron el grupo de afinidad que asegur贸 la salida del peri贸dico clandestino de los comit茅s de defensa, Alerta, hasta ahora an贸nimo y desconocido.

La capacidad represiva, pero tambi茅n integradora e inclusiva, de los comit茅s superiores sobre las minor铆as revolucionarias internas era asombrosa, aplastante e hist贸ricamente muy significativa. Nadie era nada fuera de la Organizaci贸n y 茅sta supo atraer a cr铆ticos revolucionarios tan radicales como Merino en el CEML o bien a Adolfo Nieves N煤帽ez, promotor del peri贸dico clandestino Alerta, como administrador de la Soli.

En los cap铆tulos 3 y 4 se estudia el surgimiento, desarrollo y disoluci贸n de las Secciones Francesas de la CNT en Barcelona y Puigcerd谩, ya esbozado en el libro Nacionalistas contra anarquistas en la Cerda帽a.

En el cap铆tulo 3 se profundiza en ese tema hasta visualizar c贸mo y porqu茅 la Secci贸n Francesa (SF) de Barcelona fue sustituida por el Grupo Franc茅s de Barcelona, liderado por Fortin.

La Secci贸n agrupaba a todos los anarquistas franceses sin diferencia de tendencias, mientras el Grupo solo inclu铆a a los anarquistas franceses fieles a la t谩ctica colaboracionista de la CNT. No existe ninguna publicaci贸n espa帽ola o francesa que defina la disoluci贸n de la secci贸n como liquidaci贸n consciente de los anarquistas franceses, cr铆ticos con la t谩ctica colaboracionista de la CNT. Muy al contrario, se confunde secci贸n y grupo, como si fueran sin贸nimos de una misma organizaci贸n.

Desde julio de 1936 todos los anarquistas franceses se organizaron en la SF de Barcelona, que agrupaba a militantes de todas las tendencias. En noviembre de 1936 los comit茅s superiores desalojaron a las distintas secciones extranjeras de la Casa CNT-FAI, facilit谩ndoles nuevos locales, aunque oblig谩ndolas a autofinanciarse.

El 18 de febrero de 1937 se produjo la fundaci贸n formal y solemne, en el Sal贸n Rojo de la Casa CNT-FAI, del Grupo Franc茅s de la CNT en Barcelona. Todos los miembros del Grupo eran cenetistas, sumisos a la t谩ctica colaboracionista de la CNT.

El 17 de abril Fortin rompi贸 con la Secci贸n Francesa. Entre el 17 de abril y el 1 de mayo se produjo la agria discusi贸n y enfrentamiento entre la Secci贸n y el Grupo.

Del 3 al 7 de mayo se produjeron las sangrientas jornadas barcelonesas de mayo de 1937, con intervenci贸n de diversos militantes franceses en las luchas callejeras o en la defensa de la Casa CNT-FAI.

El 13 de mayo se produjo la disoluci贸n formal de la Secci贸n Francesa. El resultado final de este proceso fue la sustituci贸n de la Secci贸n por el Grupo durante el verano de 1937. La Secci贸n hab铆a agrupado a todas las tendencias del anarquismo franc茅s, y, por lo tanto, la tendencia de los militantes franceses cr铆ticos con la CNT. El Grupo s贸lo era fiel a la CNT y su t谩ctica ministerialista.

La SF, y los cr铆ticos que cobijaba, fueron eliminados de escena. La 煤nica representaci贸n de los anarquistas franceses en Barcelona era el Grupo Franc茅s, absolutamente adicto a la CNT.

Desde finales de mayo de 1937 la inmensa mayor铆a de los anarquistas franceses cr铆ticos hab铆an regresado a su pa铆s o estaban en la c谩rcel, procesados por intervenir en los combates del 3 al 7 de mayo. Quienes permanec铆an en el ej茅rcito hab铆an tenido que aceptar la militarizaci贸n, que antes hab铆an criticado. Los pocos que no se hab铆an marchado, y pod铆an seguir trabajando en Barcelona, hab铆an dejado de militar (por disoluci贸n de la Secci贸n) o ten铆an que afiliarse al Grupo Franc茅s, que no admit铆a cr铆ticas de ning煤n tipo.

Claro y breve: los anarquistas franceses cr铆ticos hab铆an desaparecido (salvo los que estaban en prisi贸n) y eran, en Barcelona, una especie en inminente peligro de extinci贸n.

En el cap铆tulo 4 se estudia la SF de la CNT en Puigcerd谩, fundada en noviembre de 1936 de acuerdo con la FAI y con el objetivo de crear una organizaci贸n que sirviera de enlace entre Catalu帽a y las organizaciones libertarias francesas. La Secci贸n de Puigcerd谩 jugaba un papel de intermediaci贸n entre los voluntarios franceses y la Secci贸n francesa de la CNT en Barcelona, donde eran alojados en los cuarteles Espartaco o Bakunin en espera de su salida a las unidades confederales del frente de Arag贸n.

Se cre贸 una red de comit茅s anarcosindicalistas (CAS) en toda Francia que canalizaran la ayuda a Espa帽a, centralizando en Par铆s la recogida de dinero, alimentos, medicamentos, material y ropas. Organizaban frecuentes expediciones de camiones, repletos con material de ayuda, que recorr铆an el trayecto Par铆s-Puigcerd谩, confiando a la SF de Puigcerd谩 la distribuci贸n de lo enviado. Del mismo modo, organizaron giras de m铆tines y conferencias por toda Francia, con el objetivo de recaudar fondos para la Revoluci贸n espa帽ola.

La SF de la CNT en Puigcerd谩 aprovechaba la proximidad con el l铆mite fronterizo en Bourg-Madame y el control de la frontera por los anarquistas. El delegado de la Secci贸n francesa era Albert Perrier, de 39 a帽os de edad, secretario del sindicato de la construcci贸n del Perigueux y militante de la Union Anarchiste (UA).

En febrero de 1937 la SF, que hasta entonces hab铆a desempe帽ado esencialmente un papel de informaci贸n a los milicianos voluntarios extranjeros y de ayuda de traducci贸n en los puestos fronterizos, fue reorganizada de modo que se integr贸 en la estructura del control fronterizo anarquista, con especial responsabilidad en el control, gu铆a y encuadramiento de los voluntarios de lengua francesa. Deb铆a impedirse, adem谩s, el paso a los voluntarios extranjeros que pretend铆an ingresar en las Brigadas Internacionales.

Un apartado especial merecer铆a la organizaci贸n del tr谩fico de armas en la frontera de Puigcerd谩, estrechamente relacionada con el espionaje. Ese contrabando de armas y del paso de personas por la frontera estaba a cargo de Constancio Durban, delegado de fronteras de Puigcerd谩. El cargo de delegado de fronteras ten铆a una importancia similar a la de un delegado de columna de milicias. La estructura organizativa de Durban, enraizada de forma muy natural a ambos lados de la frontera de la Cerda帽a, se hab铆a originado ya durante la Dictadura de Primo de Rivera en los a帽os veinte y continu贸 en los a帽os cuarenta, convertida en cadena de paso de pilotos brit谩nicos, exiliados espa帽oles y jud铆os en peligro de muerte. Durante la guerra jug贸 un papel esencial en el abastecimiento de las milicias confederales de Arag贸n.

En febrero y marzo de 1937 la principal actividad de Mujeres Libres en Puigcerd谩 se volc贸 en la organizaci贸n de la acogida de las mujeres y ni帽os procedentes de la desbandada producida por la ca铆da de M谩laga. En pocos d铆as, llegaron unos 400 refugiados.

En el n煤mero 34 de Sembrador del 14 de marzo de 1937 apareci贸, por primera vez, una p谩gina redactada totalmente en franc茅s. En ese n煤mero aparec铆an notas de las distintas organizaciones (francesas) existentes en Puigcerd谩: El Grupo de Lengua Francesa, el Grupo femenino anarquista (estrechamente relacionado con Mujeres Libres y Comit茅 Pro Refugiados y por lo tanto no exclusivamente franc茅s) y la SF de la CNT. Pod铆an pertenecer al Grupo de Lengua quienes dominasen el franc茅s; los militantes anarquistas en el extranjero ten铆an la obligaci贸n (seg煤n los estatutos de la AIT) de militar en el sindicato anarcosindicalista del pa铆s o ciudad de residencia y, si el n煤mero era suficiente, crear una secci贸n sindical propia: 茅se era el origen de la SF de la CNT en Barcelona y en Puigcerd谩.

El destacado militante franc茅s Alphonse Tricheux en un hermoso y amargo art铆culo, publicado en Sembrador n煤mero 36, del 16 de marzo de 1937, reflexionaba as铆: 鈥淐re铆amos que [los responsables anarquistas] seguir铆an siendo hermanos, que nos ayudar铆an con su sabidur铆a, que todos juntos har铆amos realidad nuestras aspiraciones, y ahora son 贸rdenes lo que nos imponen. Se ha creado una nueva sicosis y debemos obedecerles en silencio, someternos. Bajo excusa de las necesidades del momento, se han hecho polic铆as, se han convertido en militaristas, han devenido autoritarios, han olvidado poco a poco que un d铆a fueron anarquistas鈥.

Manuel P茅rez hizo en Francia una campa帽a de propaganda y recaudaci贸n de fondos de dos meses de duraci贸n, acompa帽ado de 鈥Armand Guerra鈥, David Antona, Alexandre Mirande y Fontaine, regresando a Barcelona a mediados de abril. Cruz贸 la frontera por Puigcerd谩, donde pase贸 y habl贸 con Antonio Mart铆n, que una semana m谩s tarde fue asesinado, seg煤n palabras del propio P茅rez, 鈥減or un grupo de sicarios鈥, para destruir la obra revolucionaria realizada por los anarquistas en la Cerda帽a, y que 茅l consideraba como el pr贸logo de la maniobra contrarrevolucionaria que culmin贸 con el asalto a la Telef贸nica de Barcelona del 3 de mayo de 1937.

Desde el 16 de abril de 1937, todas esas organizaciones anarquistas francesas en Puigcerd谩 se vieron sorprendidas por la ofensiva republicana de car谩cter antilibertario, que ten铆a por objetivo el control de la frontera. Las detenciones y/o expulsiones de anarquistas franceses fueron muy numerosas hasta alcanzar un car谩cter exhaustivo.

De junio a julio de 1937 tres miembros de la familia Tricheux fueron arrestados y pasaron algunas semanas en prisi贸n. En Solidaridad Obrera del 3 de julio se public贸 una nota, firmada por el Sindicato de Oficios Varios de Puigcerd谩 y por la redacci贸n de Sembrador que denunciaba el bulo propagado por la prensa derechista francesa, porque afirmaba que 鈥渆n un registro efectuado en la casa del viejo y conocido militante Alfonso Tricheux se hab铆a encontrado 200.000 pesetas鈥. Tricheux, que estaba en Francia, decidi贸 presentarse ante la polic铆a espa帽ola para desmentir tales rumores.

La SF de la CNT en Puigcerd谩 desapareci贸 como organizaci贸n entre junio y julio de 1937, cuando la represi贸n del Comit茅 Ejecutivo de la Cerda帽a, en la que participaban estalinistas y ERC, desat贸 una brutal represi贸n contra los libertarios.

El cap铆tulo 5 explica y detalla los debates que enfrentaron a los comit茅s superiores de la CNT con las distintas secciones de la AIT en el verano y oto帽o de 1937, y c贸mo el alem谩n Augustin Souchy, embajador oficioso de la CNT, amenaz贸 con el abandono de la AIT por parte de la CNT, sondeando las posibilidades de creaci贸n de una nueva Internacional, la Quinta, a imagen y semejanza de la CNT y al margen de una d茅bil, caduca e in煤til AIT. Es un tema in茅dito y tab煤, que no ha sido tratado por la vigente historiograf铆a.

En primer lugar se examina lacorrespondencia de Helmut R眉diger con Pierre Besnard y Nemesio Galve. Pierre Besnard (franc茅s) era el secretario general de la AIT, en Par铆s. R眉diger (alem谩n) era secretario de la AIT ante el CR de la CRTC, en Barcelona. Nemesio Galve era secretario espa帽ol de la AIT y representante de la CNT, en Par铆s.

En la correspondencia entre ellos sol铆a hacerse copia para el CN de la CNT o el CP de la FAI y otros. R眉diger redactaba sus cartas en espa帽ol y Besnard en franc茅s. Galve redactaba tanto en franc茅s como en espa帽ol, seg煤n el interlocutor a quien se dirig铆a. Destaca la rivalidad existente entre Souchy y R眉diger en la OPE.

En segundo lugar se explora la correspondencia de Mariano Rodr铆guez V谩zquez con David Antona, Facundo Roca y Nemesio Galve

V谩zquez remiti贸 a David Antona y Facundo Roca una carta, fechada el 22 de mayo de 1937, a la que adjuntaba las credenciales de ambos para asistir al Pleno extraordinario de la AIT, 鈥渜ue ha de tener lugar en Paris los d铆as 28 de mayo y sucesivos鈥, en representaci贸n de la CNT, aunque posteriormente fue retrasado al 11 de junio de 1937.

Durante la primera quincena de junio hubo un intercambio de cartas entre Mariano Rodr铆guez V谩zquez, desde Valencia, y David Antona, desde Par铆s. En carta, fechada en Valencia el 1 de junio de 1937, V谩zquez le anunciaba a Antona la pr贸xima llegada a Par铆s de Garc铆a Oliver y Benito Pab贸n, y le instaba a buscar local y preparar el mitin, que estar铆a protagonizado por el propio Antona con los dos reci茅n llegados a Par铆s.

La delegaci贸n espa帽ola al Pleno Extraordinario de la AIT reunido en Par铆s del 11 al 13 de junio de 1937 estaba formada por David Antona y Facundo Roca, que decidieron plantear una pregunta previa, al margen del mandato recibido, que dec铆a as铆: 鈥驴El Pleno de la AIT reunido, se identifica y solidariza con la actuaci贸n y trayectoria que ha seguido y sigue la CNT y el anarquismo espa帽ol, en su lucha contra el fascismo?鈥

El Pleno aprob贸 una resoluci贸n muy cr铆tica con el colaboracionismo cenetista

La guerra, desatada por una contrarrevoluci贸n, deb铆a tomar un car谩cter de liberaci贸n total del proletariado espa帽ol, que solo pod铆a ser revolucionaria. La salud de la revoluci贸n deb铆a ser la preocupaci贸n principal de la CNT. Era indispensable el fomento de la solidaridad internacional con la CNT. La direcci贸n de la guerra revolucionaria y la transformaci贸n social por parte de la CNT deber铆a excluir su participaci贸n y colaboraci贸n con los gobiernos de Valencia o Barcelona. Se consideraba indispensable 鈥渓a retirada oficial de la CNT del frente antifascista鈥.

Se dibujaron claramente dos posiciones fuertemente encontradas: de una parte, el deseo de las distintas secciones de la AIT de hallar un terreno com煤n de acuerdo y debate con la CNT; por otra parte, la CNT segu铆a estando convencida que su pol铆tica de unidad antifascista era justa, necesaria e irrenunciable.

Otro problema hiriente e insoluble era la creaci贸n por parte de la CNT de la SIA, organizaci贸n que reemplazaba a la AIT en la recaudaci贸n de fondos; respuesta a la fundaci贸n por los franceses de un irritante 鈥淐omit茅 de ayuda y socorro a las v铆ctimas de la contrarrevoluci贸n espa帽ola鈥 que se solidarizaba con los presos revolucionarios extranjeros, cuya existencia e importancia negaba la burocracia cenetista.

No contribu铆a al apaciguamiento de los 谩nimos y discusiones, sino todo lo contrario, la amenaza de la CNT de abandonar la AIT para crear una nueva Internacional, como 煤nica salida a no tener que enfrentarse a las 谩cidas y constantes cr铆ticas de las diversas secciones de la AIT, especialmente de la CGT-SR, liderada por Besnard y Shapiro.

El 18 de junio de 1937 se convoc贸 un mitin en el Vel贸dromo de Invierno de Par铆s, organizado por la UA, en el que hablaron, entre otros, Garc铆a Oliver y Federica Montseny, adem谩s de Cachin (PCF) y Jouhaux (CGT). El presidente del acto anunci贸 provocativamente que se tem铆a que el mitin ser铆a saboteado por fascistas, calificando de tales a los militantes de la FAF que se hab铆an propuesto protestar y manifestar su indignaci贸n.

A la entrada del mitin se distribuy贸 un manifiesto, redactado y firmado por Union Communiste (grupo marxista liderado por Chaz茅) en el que se criticaba duramente a ambos oradores espa帽oles. Tambi茅n se distribuy贸 Le Combat Syndicaliste, 贸rgano de la CGT-SR, que publicaba una breve nota: 鈥淣umerosos grupos anarquistas de la regi贸n parisina, nos ruegan hagamos saber que tienen la intenci贸n de aportar su punto de vista al acto鈥. Y as铆 fue. Los militantes anarquistas de la FAF, en cuanto tom贸 la palabra Juan Garc铆a Oliver, empezaron a silbar, insultar y rega帽ar al orador. Algunas voces gritaron 鈥溌sesino, asesino!鈥. Y salt贸 una pregunta acusadora: 鈥溌縔 Camilo Berneri?鈥. El incidente, muy violento, con numerosos golpes y empujones, dur贸 m谩s de media hora. Garc铆a Oliver se enfrent贸 a la bronca con un cambio de idioma; habl贸 durante hora y media, en espa帽ol, a un p煤blico parisino que no le entend铆a, de tal modo que al poco rato los asistentes se desentendieron y organizaron corrillos para charlar entre ellos. El discurso de Federica Montseny no supo cambiar la atm贸sfera de hostilidad, rebeli贸n y desilusi贸n, de modo que se acab贸 el acto antes de que la oradora lo hiciera en una sala desierta.

El cap铆tulo 6, muy extenso, trata minuciosa y detalladamente las peripecias, debates y broncas del Congreso extraordinario de la AIT, reunido en Par铆s en diciembre de 1937, que se desarroll贸 bajo la amenaza de la delegaci贸n espa帽ola de la CNT de construir una nueva Internacional al margen de la AIT.

Es el n煤cleo fundamental del libro, hasta el punto que su contenido y extremo resumen en una frase le dan el t铆tulo: CNT versus AIT. Es un tema virgen e inexplorado, que jam谩s ha sido tratado en profundidad. Las raras veces que se cita, suele hacerse de puntillas. La delegaci贸n espa帽ola insult贸, menospreci贸 y maltrat贸 al resto de secciones de la AIT, porque no toleraba ninguna cr铆tica a su t谩ctica ministerialista y tem铆a que la oposici贸n revolucionaria interna confluyera con el cr铆tico anarquismo revolucionario internacional, representado por Shapiro y Besnard o las cabeceras Terre Libre, L麓Espagne nouvelle y Le Combat Syndicaliste, detr谩s de las cuales estaban individualidades como Volin y, Prudhommeaux,鈥 Es un tema esbozado por Berthuin respecto a las cabeceras francesas y por Godicheau respecto a las espa帽olas, aunque ninguno de los dos estudia su evidente y estrecha relaci贸n, contactos e incluso las mutuas traducciones de art铆culos.

Las inquietudes de las distintas secciones de la AIT se reflejan muy bien en las preguntas de la secci贸n holandesa a la delegaci贸n espa帽ola en la sesi贸n del 12 de diciembre Holanda plante贸 cuatro cuestiones a la CNT. La primera preguntaba 驴qu茅 persigue la CNT: una democracia burguesa o la revoluci贸n social? La segunda: 驴Cree la CNT que el camino que sigue actualmente le lleva a la revoluci贸n social o a un programa m铆nimo? Tercera pregunta: 驴Cu谩l es la influencia de la CNT en Espa帽a, y c贸mo puede incrementarse? La cuarta dec铆a as铆: 鈥淟a CNT ha sido expulsada del Gobierno. Muchos de sus militantes est谩n en la c谩rcel. Su poder real (y no solamente el oficial) ha disminuido. 驴[Cree la CNT] que los acontecimientos actuales son una prueba [de su acertada] t谩ctica, o bien que su t谩ctica debe ser reconsiderada?鈥

Durante el Congreso surgieron aportaciones revolucionarias que han pasado desapercibidas para la actual historiograf铆a. As铆, en la sesi贸n del 14 de diciembre la delegaci贸n alemana (Arthur Lewin) propuso 鈥渦na alianza del proletariado contra la guerra鈥, como alternativa a la 鈥渋deolog铆a de guerra que preconiza la CNT, y que lleva a la liquidaci贸n de nuestra t谩ctica y de nuestros principios鈥. Esa alianza del proletariado era considerada. por los alemanes, como 鈥渓a lucha de todo el proletariado sobre el terreno de clase y contra las perspectivas de guerra鈥.

Los alemanes no consideraban el estallido de la guerra mundial como una fatalidad inevitable, como hab铆a escrito Souchy en la prensa. Consideraban que exist铆an una continuidad ideol贸gica entre esa posici贸n fatalista y la resoluci贸n cenetista. Y ah铆, en esa formaci贸n de una alianza de lucha contra la guerra, era donde radicaba una de las tareas principales del Congreso, y no deb铆a perderse el tiempo en buscar alianzas antifascistas, o participar en Frentes Populares imperialistas, ya que todas esas alianzas y todos esos Frentes eran de naturaleza capitalista y belicista. Era necesario constituir un Frente Revolucionario Mundial Proletario, impulsado por la AIT

La delegaci贸n alemana propon铆a al congreso que dejara de lamentarse por las tragedias de Espa帽a, Rusia y China: 鈥渘uestro pensamiento debe ser el de la acci贸n 隆El anarcosindicalismo como t谩ctica de las minor铆as revolucionarias! 隆脡l debe tomar la direcci贸n de las oposiciones, frente a la contrarrevoluci贸n bolchevique y frente a la guerra! 驴Con qui茅n podemos ir?: con todos los que dan garant铆as de independencia proletaria y de voluntad antiguerrera鈥. La propuesta alemana no pod铆a ser m谩s opuesta, ni estar m谩s alejada, de la realizada por la CNT. Pretend铆a adem谩s constituir el anarcosindicalismo en el eje vertebrador de todas las oposiciones revolucionarias, mientras la CNT pretend铆a aplastar una oposici贸n interna, de la que ni siquiera reconoc铆a su existencia. Esa propuesta, por otra parte, se concretaba en una campa帽a antibelicista, que se enfrentaba necesariamente a todas las alianzas antifascistas, consideradas de car谩cter capitalista, y a todos los frentes populares, calificados como imperialistas. Esa campa帽a antibelicista era de naturaleza revolucionaria, muy alejada del oportunismo reformista del boicot, propuesto por los chilenos. El congreso estaba viendo c贸mo surg铆a una propuesta revolucionaria, totalmente opuesta a la propuesta contrarrevolucionaria de la CNT. Al antifascismo y el frentepopulismo de los espa帽oles, los alemanes enfrentaban la oposici贸n proletaria a la guerra, de car谩cter aut贸nomo e independiente; rompiendo cualquier alianza con partidos, coaliciones o gobiernos burgueses e imperialistas.

El Congreso de diciembre de 1937 vivi贸 un continuo ataque de la delegaci贸n espa帽ola, formada por V谩zquez, Antona, Xena y HM Prieto, contra Besnard y Shapiro, representantes de la CGT-SR. Nadie ha estudiado la brutalidad de la colisi贸n entre ministerialistas y revolucionarios que se produjo durante ese Congreso Extraordinario de la AIT, y a煤n menos las propuestas m谩s revolucionarias como 茅sta de los alemanes [probablemente por Arthur Lewin del DAS], ya que finalmente la CNT aplast贸 sin piedad cualquier cr铆tica al colaboracionismo cenetista.

El cap铆tulo 7 explica el porqu茅 y el c贸mo de la edici贸n en folleto de gran tirada del informe secreto presentado por R眉diger en ese Congreso extraordinario. Los argumentos de R眉diger gustaron tanto al CN de la CNT que no dudaron en hacer una gran tirada de ese informe 鈥渟ecreto鈥, previamente censurado y manipulado por Horacio Mart铆nez Prieto. Era un tema desconocido hasta que lo publiqu茅 en 1998 en el n煤mero 13 de la revista Balance. Posteriormente edit茅, en franc茅s e italiano, un folleto en colaboraci贸n con Michel Olivier (2014). Ahora, en CNT versus AIT, ese informe secreto y la trayectoria militante de R眉diger resurge como un notable episodio del enfrentamiento de la burocracia cenetista con los cr铆ticos anarquistas internacionales. R眉diger proporcion贸 una brillante argumentaci贸n te贸rica a la pragm谩tica acci贸n colaboracionista y sin principios de los comit茅s superiores.

El cap铆tulo 8 presenta los art铆culos y argumentos m谩s destacados de la revista Internacional de la AIT, c谩rcel de papel y v谩lvula de escape de los disidentes. Las diferencias existentes y las cr铆ticas deb铆an encerrarse en los l铆mites controlados de una revista interna, destinada solo a los militantes anarcosindicalistas. Es una tem谩tica in茅dita.

El brev铆simo e intenso cap铆tulo 9, expone los debates y acuerdos del Congreso ordinario de la AIT de noviembre de 1938. En ese Congreso la CNT destruy贸 a la AIT, mediante la aprobaci贸n de la nota adicional, redactada por Horacio Mart铆nez Prieto. Esa breve nota adicional somet铆a los principios fundamentales del anarcosindicalismo al capricho y necesidades de los comit茅s superiores. La CNT apur贸 hasta el final la amarga copa de fidelidad a la t谩ctica de unidad antifascista. Amordazada toda cr铆tica y oposici贸n internacional de las secciones de la AIT, la CNT pod铆a adoptar cualquier t谩ctica oportunista de unidad antifascista, sin temor alguno al surgimiento de una oposici贸n interna o internacional. Es un tema tab煤 y, en todo caso, ignorado. La CNT aplast贸 a la AIT.

El cap铆tulo 10 se dedica a la tan desconocida como interesante organizaci贸n del Grupo franco-espa帽ol de Los Amigos e Durruti. Los debates y tesis de este grupo descubren la existencia de un brillante y esperanzador anarquismo revolucionario organizado, encarnado en Balius, Ridel y Prudhommeaux, entre otros, que no pudo superar el inicio de la Segunda guerra mundial. El tema ya hab铆a sido tratado en 2016 en mi libro Los Amigos de Durruti. Historia y antolog铆a de textos, pero en la estructura de CNT versus AIT tiene la virtud de florecer como la 煤nica organizaci贸n en la que cuaj贸 esa temida conexi贸n entre la oposici贸n revolucionaria interna (Balius y los Amigos de Durruti, Merino como l铆der del sindicato del transporte, el grupo de los comit茅s de defensa que edit贸 Alerta) y los anarquistas cr铆ticos franceses (Ridel, Volin, Shapiro y Prudhommeaux).

Los tres 煤ltimos apartados del libro se dedican a una exposici贸n de las conclusiones, el detalle de la bibliograf铆a utilizada y un glosario que facilite la lectura.

Conclusiones y anexo documental

Los comit茅s superiores de la CNT consideraban que para ganar la guerra al fascismo era necesaria la unidad antifascista de los anarcosindicalistas con estalinistas, republicanos, dem贸cratas, poumistas y Gobierno de la Generalidad. Esa sagrada unidad del antifascismo 鈥渄emocr谩tico鈥 era un dogma incuestionable, que lo justificaba todo, y se antepon铆a a todo, incluidos unos principios 谩cratas abstractos e in煤tiles que, en todo caso, hab铆a que sacrificar al pacto de uni贸n interclasista. Los principios anarcosindicalistas deb铆an someterse, o incluso desaparecer, en aras del pragmatismo antifascista; las 鈥渃onquistas revolucionarias鈥 deb铆an someterse, o incluso desaparecer, en aras de esa sagrada unidad del antifascismo.

En las conclusiones se explica que durante la guerra civil, el proyecto pol铆tico del anarquismo de Estado, constituido como un partido antifascista m谩s, utilizando m茅todos de colaboraci贸n de clases y de participaci贸n gubernamental, organizado burocr谩ticamente con el objetivo principal de ganar la guerra al fascismo, fracas贸 estrepitosamente en todos los terrenos; pero el movimiento social del anarquismo revolucionario, organizado en comit茅s revolucionarios de barrio, locales, de control obrero, de defensa, etc茅tera, constituy贸 los embriones de un poder obreroquealcanz贸 cotas de gesti贸n econ贸mica, de iniciativas populares revolucionarias y de autonom铆a proletaria, que a煤n hoy iluminan y anuncian un futuro radicalmente diferente a la barbarie capitalista, el horror fascista o la esclavitud estalinista.

El libro recopila un anexo documental (m铆nimo, pero significativo) que selecciona algunos de los textos m谩s interesantes de esa oposici贸n anarquista revolucionaria e internacional, cr铆tica con el gubernamentalismo de la CNT. Todos esos textos son in茅ditos en espa帽ol.

De entre esos textos surgen, como piezas fundamentales, la Carta abierta a la CNT, redactada por Shapiro, y el art铆culo de Attruia sobre la Unidad Sagrada antifascista, cuando afirma: Para un revolucionario, sobre todo si es anarquista, no se trata de luchar por la defensa de la democracia burguesa contra el fascismo, sino contra el Estado capitalista, ya sea democr谩tico o fascista.

La actual historiograf铆a sobre el anarcosindicalismo en la Guerra civil espa帽ola es una pir谩mide inestable que descansa sobre su v茅rtice. Este libro intenta colocar esa pir谩mide sobre su base: la unidad antifascista impuso la dejaci贸n de los principios 谩cratas. Sin principios, la revoluci贸n de julio degener贸 r谩pidamente en una eficiente reconstrucci贸n del Estado. La CNT-FAI dejo de ser una organizaci贸n revolucionaria para transformarse en otra organizaci贸n antifascista m谩s.

La renuncia a los principios fundamentales (antiestatal, antiparlamentaria, antiautoritaria, apol铆tica, antimilitarista, acci贸n directa, autonom铆a de clase, comunismo libertario, gesti贸n de la econom铆a por los sindicatos, etc茅tera鈥.) y su sustituci贸n por el antifascismo, caracterizado por un pragmatismo sin principios, cambi贸 la propia naturaleza de la Organizaci贸n, que dej贸 de ser proletaria y revolucionaria para convertirse en antifascista, esto es, democr谩tica, jer谩rquica, autoritaria, parlamentaria, pol铆tica, ministerialista, militarista, interclasista y capitalista, etc茅tera鈥

CNT versus AIT fue, pues, el inevitable y brutal encontronazo entre el antifascismo cenetista y el anarquismo revolucionario de algunas secciones de la AIT.

Los principios son las armas fundamentales de la revoluci贸n; sin principios no hay revoluci贸n.

La presentaci贸n de un libro no es nunca su resumen y mucho menos cuando tiene 643 p谩ginas. Una presentaci贸n s贸lo puede dar noticia de su publicaci贸n e intentar la seducci贸n del posible lector, invit谩ndole a su lectura, se帽al谩ndole las principales novedades aportadas. As铆 pues, ah铆 va el 铆ndice como la mejor de las presentaciones posibles:

脥ndice de CNT vs AIT

Tabla de Siglas.

Archivos y bibliotecas consultados

Nota de agradecimientos

Pr贸logo de Octavio Alberola

Introducci贸n

1. Barcelona revolucionaria: de la insurrecci贸n de julio de 1936 a la de mayo 1937

2. La represi贸n contra los revolucionarios, despu茅s de mayo

3. La Secci贸n francesa de la CNT en Barcelona

4. La Secci贸n francesa de la CNT en Puigcerd谩

5. Los comit茅s superiores contra la oposici贸n revolucionaria interna e internacional: los Plenos de la AIT y de la CNT en 1937

6. El Congreso Extraordinario de la AIT de diciembre de 1937

7. La edici贸n en folleto del informe secreto de Helmut R眉diger

8. El debate en Internacional, la revista editada por la AIT

9. El Congreso de la AIT de noviembre de 1938.

10. El Grupo franco-espa帽ol de Los Amigos de Durruti

Ep铆logo y conclusiones

Glosario

Bibliograf铆a usada

Anexo documental

Agust铆n Guillam贸n

Barcelona, 20 de enero de 2023

Siglas utilizadas:

AIT. Asociaci贸n Internacional de Trabajadores

CAP. Comisi贸n Asesora Pol铆tica

CCMA: Comit茅 Central de Milicias Antifascistas de Catalu帽a

CEML: Comit茅 Ejecutivo del Movimiento Libertario en Catalu帽a

CGT-SR. Confederaci贸n General del Trabajo-Sindicalista Revolucionaria

CN. Comit茅 Nacional

CNT. Confederaci贸n Nacional del Trabajo

CR: Comit茅 Regional

FAF. Federaci贸n Anarquista francesa

SF: Secci贸n Francesa

SIA: Solidaridad Internacional Antifascista

UA: Union Anarchiste

