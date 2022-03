–

March 14, 2022

Todos los territorios son igual de valiosos, los que por ahora est谩n a salvo de esta industria destructiva, tanto como los que hemos solicitado ser de exclusi贸n e贸lica.

Los valles de Igu帽a y Aguayo ya somos sobradamente solidarios en la producci贸n de energ铆a hidroel茅ctrica, somos una zona ya sobresaturada en lo que ahora llaman 鈥渘uestro patio de atr谩s鈥, no queremos que se conviertan en un vertedero de producci贸n energ茅tica y una colonia de exportaci贸n el茅ctrica a Europa. Los pol铆gonos e贸licos y solares que nos amenazan tienen un rendimiento energ茅tico muy escaso y no son energ铆as limpias ni renovables, dependen totalmente de los combustibles f贸siles, desde la extracci贸n de las escasas materias primas en lejanos pa铆ses en condiciones medioambientales y laborales penosas, hasta su transporte, construcci贸n, mantenimiento y respaldo en la red el茅ctrica. Cuando se acabe el 煤ltimo saco de carb贸n y el 煤ltimo barril de petr贸leo desaparecer谩n esto que llaman renovables.

EL ESCUDO es s贸lo parte de la fragmentaci贸n de 17 pol铆gonos e贸licos (y en el futuro solares) que amenazan a los valles del centro y sur de Cantabria y tienen como nexo com煤n la subestaci贸n el茅ctrica de Molledo y la ampliaci贸n de la central de bombeo reversible de Aguayo. Consideramos que lo que es malo para Igu帽a lo es tambi茅n para los dem谩s, y si empiezan aqu铆 seguir谩n hacia los dem谩s valles y no les parar谩 exclusi贸n o zonificaci贸n alguna.

No nos dejamos enga帽ar por cuentistas ni vendedores de humo: la crisis energ茅tica es principalmente un problema de suministro de energ铆a primaria (combustibles f贸siles), que es el 80% del consumo mundial, NO de suministro el茅ctrico. No se va a solucionar ni con nuclear, ni con renovables. 脷nica soluci贸n: recuperar y aprovechar las infraestructuras locales que ya tenemos y consumir menos (Los l铆mites del crecimiento).

Queremos dar las gracias a toda la gente que est谩 y a la que no ha podido venir, que cada quien aporta en las labores visibles y en las invisibles que son igual de necesarias, desde leer el BOC, dise帽ar carteles, redactar alegaciones, poner mesas informativas, dar charlas, pegar carteles, hablar con las vecinas, todo esto es un trabajo de equipo y no de individualidades.