El preso anarquista griego Thanos Chatziangelou empezó el pasado 19 de diciembre una huelga de hambre y sed contra el régimen carcelario de máxima crueldad. En un llamamiento a la solidaridad activa internacional, compañerxs suyxs lo explicaban así: «Durante las primeras horas del lunes 19/12 los guardias de la prisión informaron a nuestro compañero Thanos Chantziangelou sobre su traslado de su celda al ala 4 del infierno llamado ‘centro de detención penitenciaria’ de Korydallos. Tras la negativa de nuestro compañero a cooperar con ellos, los ‘ya conocidos’ carceleros encapuchados se hicieron cargo de él, lo ataron e iniciaron su traslado a las cárceles de Nigrita, tras su declaración de que a partir de ese momento iniciaría una huelga de hambre y sed hasta que le comunicaran el motivo de su traslado y su regreso inmediato a su celda en la cárcel de Korydallos. Durante horas nuestro compañero no pudo ponerse en contacto con nadie, ni siquiera con su abogado. El 25/12, el camarada Thanos fue ingresado en el hospital de Serres donde se encuentra detenido con la sofocante presencia de la policía en una habitación-celda, violando todos los derechos humanos.» Él mismo daba cuenta de sus motivos y reivindicaciones en el siguiente comunicado:

DIGNIDAD REVOLUCIONARIA O MUERTE. NO HAYA SOLUCIONES INTERMEDIAS Desde hace casi dos meses, tras los muros, hay una movilización contra el nuevo código penal que pretende convertir las cárceles en un cementerio de muertos vivientes y mientras el Ministerio muestra una gélida indiferencia y subestima nuestra lucha, anuncian nuevas medidas humillantes contra nosotros como las recientes declaraciones de Theodorikakos [Ministro de Interior] sobre la suspensión de los traslados y la presencia de los acusados en los juicios por videoconferencia. Durante los últimos días antes de la fiesta que el Presidente de la República está preparando en Korydallos, un comité invisible de poder dirige la prisión repartiendo pan y circo. Después de la invasión de los SWAT, OPKE (Equipos Especiales de la Policía para la Prevención y Represión del Crimen) y las fuerzas antidroga el 17 de diciembre y el espectáculo de terror que siguió sin ningún resultado, en la mañana del 19 de diciembre tuvo lugar mi secuestro y traslado vengativo a la cárcel de Nigrita. Todo esto ocurre exactamente el mismo día en que el policía asesino de Kostas Frangoulis, de 16 años, es puesto en libertad. Desde los primeros días de mi captura he declarado que defenderé mi orgulloso cautiverio hasta el final contra toda apariencia de libertad. La actividad revolucionaria, los compromisos de lucha y el alistamiento en las resistencias no son nobles coronas filosóficas, sino la representación de una vida dedicada a la lucha. Nada vale tanto como esto. Mi traslado seguramente se deba a la posición que he decidido tomar en esta movilización, contra el miedo que intentan infundir a cualquiera que se resista a esta lenta asfixia de alambre de espino. Tanto fuera como dentro de los muros, siempre estaré al frente de la lucha. La vanidad de la tiranía quiere levantar barreras a las tendencias revolucionarias. Pero nada podrá doblegarnos, nada podrá acabar con la pasión por la libertad. Desde el 19/12 estoy en huelga de hambre y sed hasta que revelen la verdadera razón de mi traslado y mi regreso inmediato a la cárcel de Korydallos. Fuerza a mis hermanos cautivos que se quedaron y luchan por todos nosotros. Ave Themis, los que están a punto de morir te saludan. Resistencia hasta el final, hasta la victoria. Thanos Chatziangelou, miembro prisionero de la Organización Acción Anarquista

Unos días después, ampliaba sus explicaciones, refiriéndose a la lucha colectiva de autodefensa contra la destrucción carcelaria de la que su acción es un momento:

LA INTRANSIGENCIA ES UN CONTRATO DE VIDA O MUERTE En esos momentos sólo hay un pensamiento: el peso de las palabras. Para algunos, las palabras son un conjunto de letras sin sustancia. Palabras desechables que, una vez nacidas en bocas sucias, están condenadas a venderse lo más barato posible. Como estrellas que se apagan al caer, sin brillo. Sólo oscuridad. Para otros, de nuevo, las palabras son las huellas de las propias acciones. Coherencia, responsabilidad, compromiso, lealtad, palabras incondicionales que son compromisos de vida. Una vida que debería ser un conjunto de momentos de rebelión y guerra. Una vida que si no la das por aquello en lo que crees, ya estás muerto. La mayor confrontación es la batalla del sujeto con su propia conciencia. Un perpetuo diálogo silencioso en el que la debilidad humana se antepone a las tareas y obligaciones revolucionarias. Si quieres llamarte humano, debes aprender a caminar con la cabeza alta sin mirar atrás. Contar tus pasos, como si tus palabras se clavaran profundamente en la tierra. Cada paso es un compromiso. Avanzar, sólo avanzar. Para no dar ni un paso atrás. Mi traslado vengativo a la cárcel de Nigrita no iba dirigido exclusivamente contra mí, sino contra la comunidad de lucha dentro de los muros que lleva dos meses intentando romper la barrera del silencio. El gobierno fascista de Mitsotakis quiere enterrar a los presos en hormigón y los que siguen gritando se enfrentan a la muerte. Pero la muerte no es igual para todos. Otros esconden la muerte en sus palabras. Otros en sus actos. Algunos vagan como nigromantes por las metrópolis, desacreditando la libertad a cada instante. Algunos huelen la muerte, una muerte que brota como lágrimas de los ojos. Yo personalmente aprendí a honrar la vida mirando a la muerte a la cara hasta el día de hoy. Nada de medias tintas, sino un único compromiso: llegar hasta el final mirando al cielo, nunca al suelo. En mi vida he aprendido a elegir conscientemente la confrontación directa. A defender la punta de lanza en primera línea de la lucha anarquista. Ver pasar el tiempo desde un balcón ocupado. Paseando por la metrópolis con una pistola en el bolsillo. Para reclutar mis negaciones. No transigir con los intransigentes. Mi cautiverio no será un obstáculo para ello. Siempre defenderé el interés colectivo, con la vanguardia en mente y corazón, porque este mundo cambiará si todos lo creemos. Porque esta vida no se redime en la sumisión. Desde la tumba de hormigón de Nigrita respiro con la vitalidad de la intransigencia. Porque la responsabilidad política de alistarse en Acción Anarquista se refleja en la lealtad y el compromiso con el frente sin segundas intenciones ni frívolas medias tintas. ¿Tengo sed? Sí, tengo sed de libertad, de momentos que definirán los frentes de las batallas que vendrán. Esta lucha ya ha sido victoriosa, porque lo veo en vuestros ojos, porque recordáis quiénes somos realmente. Por eso tenéis miedo. Porque sentís nuestra rabia en el tronar de cada tormenta. Con el corazón al lado de los 11 revolucionarios turcos, de mi hermano Alfredo, de mi camarada Giannis, que irrevocablemente me sigue acompañando en cada pensamiento cómplice, y a todos los que de verdad se enfrentan a la ley de la resistencia. Cuerpo y alma, todo por la lucha. Una sola declaración hasta el final: ¡Impenitente! Thanos Chatziangelou, miembro prisionero de la Organización Acción Anarquista Prisión de Nigrita, 23/12/2022

El 26 de diciembre, medios anarquistas informaban de que las autoridades judiciales griegas dieron la orden de alimentación forzosa en caso de que Thanos caiga en coma:

THANOS CHATZIANGELOU CORRE PELIGRO DE SER ALIMENTADO A LA FUERZA Hay información de que el gobierno griego, a través de una orden del fiscal griego, quiere alimentar a la fuerza al preso anarquista Thanos Chatziangelou, en huelga de hambre y sed desde hace 6 días, desde el 19 de diciembre por su traslado violento e irrazonable de la prisión de Korydallos (Atenas) a la de Nigrita (prisión del norte de Grecia). Su principal exigencia es ser trasladado de nuevo a su prisión inicial. Thanos está encarcelado desde el 8 de febrero de 2022, acusado de participación (de la que ha asumido responsabilidad) en la organización anarquista de guerrilla urbana «Acción Anarquista». Por el momento, el compañero anarquista se encuentra hospitalizado en el hospital del Seress desde el 25 de diciembre, y está totalmente aislado, siendo custodiado por varios policías, que comen delante de él con actitud provocadora y hacen ruido constantemente. Esto hace que el compañero no pueda dormir ni descansar, algo muy importante para su salud y su situación mental. El propio Thanos se niega a cualquier actuación o examen médico y pide que le lleven de vuelta a la cárcel en contra de cualquier presencia policial en su habitación, y los médicos han admitido que le alimentarán a la fuerza si entra en coma. Además, los médicos y enfermeras se dirigen a él como a cualquier otro enfermo en el hospital, y no como a una persona en huelga de hambre y sed que tiene ciertas reivindicaciones y le preguntan si quiere ser alimentado por goteo. Tanto este tipo de hospitalización como la orden de alimentación forzada son violaciones de los derechos humanos básicos y si algo le ocurre a nuestro compañero, seguramente sabremos quién es el responsable de esta situación. La alimentación forzada es reconocida mundialmente como tortura y puede llevar a nuestro compañero Thanos a la muerte, los médicos nunca deberían aceptar una acción como esta. Pedimos la aprobación directa de las demandas de Thanos. Manos fuera de nuestros compañeros. ACTUALIZACIÓN URGENTE SOBRE LA HUELGA DE AHMBRE Y SED DE THANOS CHATZIANGELOU Hemos sabido mediante una comunicación verbal que el Procurador ha dado la orden de proceder con la alimentación forzosa (si es necesario con la fijación de un tubo de alimentación) de nuestro compañero Thanos. Los médicos tendrán que seguir esta orden en caso que nuestro compañero caiga en coma. (…) Si le ocurre algo a nuestro compañero sabremos de quién es la culpa. La alimentación forzosa es una tortura. Aceptación inmediata de las demandas de Thanos Chatziangelou. Quitad vuestras sucias manos de nuestros compañeros. Anarquistas

Y esto era lo que tenía que decir Thanos al respecto:

DECLARACIÓN DE THANOS CHATZIANGELOU SOBRE LOS INTENTOS DE ALIMANTACIÓN FORZOSA A lo largo de los años, la Organización de Acción Anarquista y yo hemos apoyado a la comunidad médica en lucha a través de formas, frentes y acciones de violencia revolucionaria que han demostrado la solidaridad en la acción. Mi respeto por la función de esta comunidad de personas, que luchan por la salud colectiva de la base social, completamente marginada por el Estado y los monopolios capitalistas, es estrictamente el mismo. Pero si actúan como fiscales violando mi voluntad consciente, verán a un hombre que no han conocido hasta ahora. Por desgracia para mis verdugos, aún me queda mucho aliento para defender la responsabilidad política. La línea roja está en mis venas. Si hay sangre, no será sólo mía. Thanos Hatziangelou, miembro capturado de la Organización de Acción Anarquista Hospital General de Serres, 01/01/2023

Cuando Thanos llevaba 15 días de lucha, el último 2 de enero, salió publicado el comunicado que va a continuación sobre la situación crítica de su salud. No tenemos noticias más recientes.

CONDICIONES DE SALUD DE THANOS CHATZIANGELOU EN SU 15º DÍA DE HUELGA DE HAMBRE Y SED El prisionero político y mienbro de la Organización Acción Anarquista Thanos Chatziangelou actualmente se encuentra al 15º día en huelga de hambre y sed. El compañero tien dificultad para levantarse de la cama, tiene dolores en todo el cuerpo, las extremidades hinchadas, ha desarroolado síntomas de angina de pecho, lo que indica un grave problema cardiaco con posibilidad de un paro cardiaco repentino y podría tener daños permanetes en los riñones- Además, desde ayer ha empezado a perder la noción del tiempo y a mostrar signos de alucinaciones. Considerando las últimas pruebas de Thanos, realizadas la noche del 30 de diciembre, podemos llegar la siguiente conclusión: el Estado, el gobierno y en particular el Ministro del Interior, están asesinando al prisionero político anarquista Thanos Chatziangelou. Por otro lado, la dignidad y la intransigencia demostrada por Thanos en esta dura lucha es y será por siempre un faro para todos los que están combatiendo. Para todos los pueblos libres. “Dedicado alma y cuerpo en la lucha, permanezco anarquista impenitente, que defiende la vía de la ruptura y del conflicto con toda forma de poder. Las ideas no se compran, la pasión por la libertad no se disciplina, la dignidad revolucionaria no se disculpa en los tribunales del terror. Defenderé mi orgulloso cautiverio hasta el final, aunque el sol tuviera que salir en el oeste, recordando una promesa colectiva: la cuenta atrás llega para todos. Espera, espera, espera, ataca. Alma y cuerpo, todo en la lucha. Por la revolución primero y siempre». Aceptación inmediata de las condiciones del compañero Thanos Hatziangelou en huelga de hambre y sed (desde el 19/12) ¡La alimentación forzada es una tortura! ¡Quitad vuestras sucias manos de nuestro compañero!

Más información sobre la lucha de Thanos: https://lucharcontrael41bis.noblogs.org/tag/thanos-xatziangkelou/