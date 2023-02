–

Entonces en un peque帽o apartado de un suplemento de un diario, estaban ellas: The Bodysnatchers. Formaban parte del cap铆tulo 鈥淣ew Wave鈥 (鈥淣ueva ola鈥 en referencia a los nuevos grupos que salieron en los a帽os 80). Eran las Bodynachers. El primer video que encontr茅 de ellas es uno de los 80 en vivo, vestidas de colores y con un sonido ska y rocksteady, 鈥渄ivertido鈥 para bailar. Pero en las letras y en la historia de este g茅nero hay un camino que siempre viene del mismo lado: liberarse de la opresi贸n. Por Mar铆a del Mar Rodr铆guez.

Fue dif铆cil encontrar informaci贸n de esta banda de mujeres que apenas dur贸 dos a帽os, pero el contenido musical y art铆stico es para seguir escuch谩ndolo hasta hoy.

La idea fue de la bajista, Nicky Sumers, que como dice en el diario 鈥淧unkyGirldiaries鈥 ella era punk desde antes de saber ese nombre.

Alrededor del a帽o 76 鈥淟os sex Pistols hab铆an aparecido en el programa de televisi贸n de Bill Grundy鈥 no lo vi porque no me gustaba Bill Grundy, y al d铆a siguiente fue noticia de primera plana y la gente hablaba de ellos en la escuela鈥 volviendo a casa de la escuela la gente me llamaba punk debido a mi sentido de vestimenta y la forma en la que hab铆a adulterado mi uniforme escolar en general(鈥) creo que ten铆a alrededor de 17 a帽os鈥 as铆 que como me llamaban punk en la calle decid铆 ver algunas de las bandas pensando que toda la escena podr铆a ser algo en lo que podr铆a estar鈥 repasa Nicky, acerca de c贸mo sus inicios con la m煤sica iban de la mano de un gran nueva ola.

Inicios de la banda y el rockstady

La banda se form贸 en Londres en 1979. Lanzaron dos singles ska rockstady con el sello 2 Tone. Este 煤ltimo es como una continuaci贸n del g茅nero ska, que en la primera ola de Jaimaica era m谩s r谩pido. El mito dice que llegaba un momento que los m煤sicos se sub铆an al escenario con mucho calor y cansancio, entonces sal铆a m谩s lento. Y se lo denomin贸 as铆: 鈥渞ockstady鈥 estilo al que se le fue agregando rasgos de seducci贸n.

Despu茅s, de este, vino el reggae. Con Rhoda Dakar en voz, Nicky Sumer en bajo, Stella Barker en guitarra r铆tmica, S.J Owen en guitarra principal, Pennie Leyton en teclados, Jane Sumer bater铆a y Miranda Jane Sumer en saxof贸n, tocaron durante dos a帽os y no sacaron ning煤n 谩lbum, pero qu茅 bueno que est谩n esos temas en internet para poder disfrutar de su m煤sica.

En 1979, tocaron por primera vez en el pub 鈥淲indors Castle鈥 en el oeste de Londres. Despu茅s del trato con 2 Tone, arranc贸 la gira y el 茅xito. Pero, como relata Nicky, se sent铆an presionadas por tener que elaborar una lista de 茅xitos y tener que lucir cierta apariencia en la vestimenta: 鈥淒espu茅s de una entrevista para una revista, un representante de Chrysalis me reprendi贸 por no usar falda corta (estaba en Jeans). No era para lo que me hab铆a inscrito鈥 cita el 鈥Punkygirldiaries鈥 en su portal.

El primer tema que le铆 traducido de esta banda fue: 鈥淩ude tan you鈥. En un momento de la letra dice: 鈥淧or mucho tiempo fue una escena masculina/ Que no hac铆amos buen ska/ Pero est谩bamos dispuesta/ Ahora Rudeboys no est谩n solos en esto鈥 Este mensaje me llam贸 poderosamente la atenci贸n: por m谩s que es muy claro, 驴a qu茅 se refer铆a con Rudeboy y RudeGirl? Y ah铆 empez贸 el viaje.

El viaje por el ska

Farid Reyes divide las etapas del ska en tres olas: Primera ola del ska, bien desde las profundidades de Jamaica. Los a帽os 60. Alegr铆a de una poblaci贸n tras la segunda guerra mundial. Bailaban en todos los rincones, bailes simples pero expresivos, de liberaci贸n. 鈥淪ound Sistem鈥 eran discotecas callejeras ambulantes, que se plantaban en las esquinas y surg铆a el baile. Otro testimonio da cuenta de que en esa 茅poca, cuando en las radios s贸lo sonaban rock y blues, le dieron una guitarra a los jamaiquinos para que toquen blues. Pero en su forma de manifestar el ritmo, sali贸 el ska. Entre ellos, estaba una joven pandilla llamada 鈥淩udeBoys鈥 que eran con vestimenta g谩nster y siempre andaban por las calles: 鈥淏rabuc贸n de la gran ciudad con nada que perder鈥 los define 鈥淐hop Ska鈥 en su canal de youtube y agreg贸 que 鈥渦saban la violencia como medio de supervivencia en una sociedad plagada de desigualdades鈥. Hasta donde encontr茅, en esas 茅pocas, 鈥淩ude Girl鈥 se les dec铆a a las mujeres compa帽eras o novias de ellos. Y en ese escarbar buscar mujeres, encontr茅 el documental 鈥This is Ska鈥(1959) donde muchos cantantes y 鈥渄uetos鈥 se expresaban mientras cientos de personas bailaban.

Ah铆, una mujer, Yvone Harrison quien compart铆a dueto con Roy Paton. 鈥淪e trata de los primeros duetos de ska鈥 rezan algunas biograf铆as en las que nada habla de Ivone. Pero s铆, un video muy actual, en el que ella y 茅l vuelven a cantar.

A Prince Buster se lo consider贸 el padre del Ska: 鈥淗ijo de un maquinista ferroviario, pas贸 a la fama con el apodo de Prince (por su mote box铆stico 鈥淧r铆ncipe鈥) Buster (simplificaci贸n de su apellido latino Bustamante), tras abandonar las huestes de Coxsone Dodd y organizar su propio Sound System, The Voice of People (La Voz del Pueblo), y a fuerza de muy recordados singles del primer per铆odo Ska como 鈥淗umpty Dumpty鈥, 鈥淥h, Carolina鈥 o 鈥30 pieces of silver鈥 (鈥30 monedas de plata鈥) relata Augusto Dorado, quien tambi茅n hace referencia a ese tema llamado 鈥淛udge Dread鈥(Juez Dread) un personaje que el mismo construy贸 para hacer 鈥済raciosas sentencias鈥. Con su tema 鈥Al capone鈥 fue el primer jamaiquino en en alcanzar el top 20 de la lista de 茅xitos de Reino Unido junto con la banda The Skatalites. Mientras que a la madre, Millie Small en 1963, con un hit de un tema que son贸 por todos lados: 鈥淢y BoyLollipop鈥. Fue a Inglaterra a grabarlo, y son贸 tanto que lleg贸 a estar en el n煤mero dos en listas del Reino Unido y de Estados Unidos. Apenas era una adolescente cuando esto pas贸, y sigui贸 adelante con la m煤sica grabando tres 谩lbumes.

La segunda ola, ya entrando a los 80, es hablar de Bodysnachers pero tambi茅n de una identificaci贸n con la clase obrera, enfocada en la lucha inmigrante y el antirracismo. Incluso la vestimenta, como cuenta el periodista鈥 era imitando a obreros. Ac谩 creo que podr铆a entrar lo que en nuestro pa铆s pas贸 con Los Fabulosos Cadillacs, hablando desde lo masivo.

Y la tercer ola, cita este mismo periodista, es todo lo que se gener贸 desde los 90 hasta hoy, atravesado por la 鈥渢ecnolog铆a, el capitalismo鈥 鈥淓l ska jazz, ska punk y ska surf鈥. A cerca de este contexto, encontr茅 una conceptualizaci贸n bastante diferente a cerca del 鈥淩ude Girl鈥. Y fue a trav茅s de un festival que se hizo en Per煤, donde se encontraron distintas mujeres del ska de Latinoam茅rica. Entre ellas: Ely Ray saxofonista de la banda 鈥淒on Khumalo鈥 de Venezuela, la banda 鈥淰alkirias鈥 de M茅xico, y ac谩 de argentina a Fany Sanchez con su banda 鈥淕eneraci贸n Ska鈥 y su disco del 2019 con una descarga fuerte a la coyuntura pol铆tica de ese a帽o en nuestro pa铆s. Desde esos bailes que se formaban en las calles, hasta un pogo de Ska-p o la fuerza de la descarga de Fany Sanchez, hay una manifestaci贸n pol铆tica de sacar algo para afuera.

鈥淭he Boilers鈥: una canci贸n, un baile, un grito

Todo depende del contexto y las herramientas. En una etapa de las Bodynachers, cuenta Nicky en su blog: 鈥淭he Boiler: sol铆amos improvisar alrededor de un riff de teclado con sonido de los a帽os 60 y gradualmente esta pieza musical creci贸. Recuerdo que una noche sal铆 del club de Gaz Mayall, Gaz 鈥楻ockin鈥 Blues, y le ped铆 a Rhoda que le pusiera letra. Ella vino al siguiente ensayo e improvis贸 con la m煤sica una experiencia de violaci贸n. El t铆tulo de la canci贸n se llam贸 as铆 porque el manager de The Nips, un tipo llamado Howard, sol铆a referirse a las mujeres como 鈥楤oilers鈥. Creo que est谩bamos siendo ir贸nicos cuando llamamos a la canci贸n as铆. La reacci贸n de la audiencia鈥 silencio generalmente aturdido 鈥 no sol铆an aplaudir apenas despu茅s de tocarla, pero siempre estaban definitivamente paralizados por la canci贸n鈥

En la misma Rhoda va haciendo un relato de como sali贸 a caminar con un chico. Su voz suena tranquila y hasta inocente, y va creciendo, hasta llegar al final, relatando la violaci贸n y un grito que tendr铆a que haber roto los espejos de los 80. Posta. Escuchas esa canci贸n, que si no entend茅s ingl茅s (como yo) igual sab茅s de que habla, como se siente, porque es hasta una sensaci贸n universal. Una estudiante de cine hizo una pel铆cula con eso. Y no es la imagen cruda ni ilustrativa que te pod茅s imaginar de una violaci贸n. Son im谩genes, de la televisi贸n, im谩genes cotidianas de la sociedad, que hacen que la tem谩tica de una violaci贸n sea algo cultural, social, y no individual. Zarpado 驴no? Esa canci贸n, que como dice Nicky, no era un 鈥渕ensaje f谩cil de escuchar鈥 fue considerada en las radios brit谩nicas como 鈥渃ontenido inapropiado鈥 y solamente una vez la pasaron en televisi贸n.

Desde esos rincones de Jamaica, liberando cuerpos y voces para manifestarse, ahora este grito, nos sigue representando y lleva el cuerpo a piel de gallina. Un grito, del final, sensaci贸n universal, que lamentablemente entendemos.

