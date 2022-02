–

February 11, 2022

La actriz encabezó el reclamo luego de que la justicia brasileña decidiera retroceder en el juzgamiento a Juan Darthés por abuso sexual.

Por Maby Sosa

“Es por todas”, “Fuerza Thelma” son algunos de los carteles que se leían el jueves al mediodía frente al Consulado de Brasil donde se convocó a una manifestación en contra de la resolución tomada por la justicia de Brasil de detener el juicio contra Juan Darthés.

“Estamos nuevamente en la calle acompañando a Thelma, pero es por ella y es por todes. Esta vuelta a foja cera de la causa en Brasil no nos sorprende porque la justicia patriarcal actúa así acá, en Brasil y en todas partes”, dijo Celeste Fierro, referente del MST a Tiempo Argentino. “Hemos conquistado muchos derechos, pero para hacer una transformación de verdad en esta justicia patriarcal se tienen que terminar todos los privilegios”, agregó.

Estoy aquí por luchar contra la impunidad y en contra de esta resolución misógina donde no sólo le dice a Thelma cállate la boca sino a todas las mujeres le dicen callense, no van a tener justicia porque la justicia es patriarcal. No sólo la de Argentina, si no la del mundo. Estamos acá para decirles que no nos vamos a callar”, dijo Sonia Sánchez a Tiempo.

Durante una protesta frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde estuvo acompañada por el colectivo de actrices, activistas y mujeres y diversidades autoconvocadas, Fardin acusó a los abogados de Darthés de tratar de “evitar que se llegue a una sentencia” contra el acusado y afirmó no saber “hasta qué punto pueden llegar a escalar las influencias y el poder”.

“Es un mensaje de impunidad, de revictimización y violencia”, expresó la actriz y, pese a no haber logrado acceder todavía al expediente completo para “saber por qué fallan de la manera en que fallan”, ratificó que “se presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Brasil”.

Que el juicio vuelva a foja cero -aseveró- sería “un escándalo a nivel internacional”, como así también “absolutamente revictimizante” por someterla nuevamente a las numerosas pericias psicológicas y físicas ya hechas y afrontar una defensa “muy virulenta”.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Gallegos, quien se sumó al equipo legal encabezado por Martín Arias Duval para asesorar a Fardin, aseguró que “la prueba es tan abrumadora que (Darthés) eligió el país (donde ser juzgado) y eligió al juez, y cuando vio que no alcanzaba hizo esto para evitar la continuidad del juicio”.

Gallegos afirmó también que las garantías del denunciado y la víctima son “muy asimétricas”, y anticipó que buscarán lograr que la denunciante “pueda tener una participación más activa”.

“La decisión de Brasil sorprende porque es una causa con una seriedad, una trayectoria y una cantidad de pruebas que era irrefutables. Es imposible que la causa termine con la absolución de Darthés si la defensa no pone trabas procesales u obstáculos para que la causa se lleve adelante”, explicó a Tiempo la periodista Luciana Peker.

“No se esperaba para nada porque en la Argentina es imposible, no puede empezar un juicio en Comodoro Py y después decir que hay que juzgar en Río Negro. Entonces estamos ante una inferioridad de condiciones, maniobras procesales que no serían factibles en Argentina pero que intentan entorpecer o llegar a una prescripción”, afirmó.

“Lo que está claro es que la asimetría de representación del juicio entre el denunciado y el denunciante eran ya escandalosas. A pesar de que había sigilo aun con preguntas totalmente revictimizantes, sin embargo y a pesar de eso, la justicia de Brasil por una cuestión de jurisdicción termina generando un enorme obstáculo. Esperemos que el compromiso que toma el fiscal al decir que no quiere que Brasil sea sinónimo de impunidad en violencia sexual sea un compromiso de la justicia brasileña y se decida que el juicio es federal y no se vuelva a foja cero”, finalizó.

Lo que se dijo desde Brasil

El tribunal brasileño aclaró que esto no significa el cierre de la causa o la absolución del imputado, sin embargo, se desconocen los plazos para el reinicio del proceso, ya que toda la investigación del Ministerio Público Federal deberá ser pasada ahora al Ministerio Público ordinario del estado de San Pablo.

“Si a mí, que tengo un micrófono en la mano, se me presentan todos estos escollos sin fin, ¿qué queda para el resto de las mujeres que quieren denunciar?”, cuestionó Fardin, acompañada por activistas feministas y miembros de Amnistía Internacional.

“No podemos permitir que adoctrinen a las personas que denuncian”, expresó la actriz, quien consideró que con “estas artimañas” están apelando a cansarla; “pero estoy fuerte y convencida de dar esta batalla”, remarcó.

El juicio a Darthés, acusado de violar a la actriz en Nicaragua en 2009, había empezado el 30 de noviembre de 2021 con cuatro jornadas de declaraciones de testigos y, luego de reanudarse el pasado 27 de enero, quedó en suspenso esta semana por una cuestión de competencia territorial de la Justicia de Brasil, a raíz de un pedido de la defensa del actor.

Por el supuesto abuso cometido durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años, el actor enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de “estupro agravado”, lo que equivale en la Argentina a la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”.

