De parte de Proletarios Revolucionarios October 31, 2022 268 puntos de vista

Asedio, Monterrey, 9 de octubre de 2022

Recibimos, publicamos y recomendamos este

art铆culo sobre la revista francesa Th茅orie Communiste (TC), como una

invitaci贸n a la lectura, discusi贸n y difusi贸n de sus traducciones al espa帽ol, entre el p煤blico que le interese; en especial, en Am茅rica Latina. No sin antes comentarlo, en el marco de la cr铆tica compa帽era y el debate clarificador.

Por un lado, decimos esto porque la llamada 芦teor铆a de la comunizaci贸n禄,

de la cual TC es una de sus principales exponentes, es pr谩cticamente

desconocida en la regi贸n ecuatoriana, en la cual, al igual que en todo el mundo, resulta necesario hacer una 芦revoluci贸n en la revoluci贸n禄 o una ruptura

paradigm谩tica en la teor铆a y la pr谩ctica revolucionarias; en especial, con los

paradigmas marxista-leninista y anarquista-posmoderno, acaso y a煤n hegem贸nicos en

los c铆rculos izquierdistas de esta regi贸n. Esto por tres razones. 1) Porque el socialismo tanto del siglo XX como del siglo XXI (desde la Rusia bolchevique hasta la Venezuela bolivariana) demostr贸 ser s贸lo una

variante hist贸rica m谩s del capitalismo y la contrarrevoluci贸n, ya que no aboli贸 sino que conserv贸 y desarroll贸 el valor, el trabajo asalariado o la explotaci贸n, la acumulaci贸n de capital, el dinero, el mercado, y el terror de Estado contra el proletariado. Ocultando todo esto al resto del mundo o, en su defecto, justific谩ndolo en nombre de una supuesta e inexistente 芦revoluci贸n禄: una de las mayores mentiras de la historia. 2) Porque tanto el paradigma marxista-leninista como el paradigma anarquista-posmoderno de revolucionarios

s贸lo tienen el membrete, pero en realidad son diferentes expresiones de la

izquierda del Capital, ya que, por m谩s 芦trabajo de base禄, propaganda ideol贸gica y/o 芦acci贸n directa禄 (violenta) que hagan, no atacan las ra铆ces y los contenidos de las relaciones sociales capitalistas para abolirlas,

sino que s贸lo buscan cambiar o re-hacer sus formas superficiales (por eso son re-formistas). Aspirando a convertirse o

en sus nuevos administradores estatales (los leninistas, en todas sus variantes) o en sus

autogestionadores mercantiles (los 芦libertarios禄, desde la Espa帽a de los 30s hasta el Kurdist谩n de esta d茅cada). Y 3) porque, al contrario de los anteriores, el paradigma de la comunizaci贸n s铆

ataca los fundamentos de las relaciones capitalistas, empezando por la

misma relaci贸n de clase o la contradicci贸n entre proletariado y Capital, para abolirlas y sustituirlas por relaciones comunistas entre los individuos libremente asociados. Adem谩s, uno de sus aspectos m谩s interesantes y meritorios es que lo hace desde una s贸lida y viva concepci贸n materialista de la historia; lo que significa que, usando categor铆as te贸ricas marxianas, analiza emp铆ricamente la especificidad y el devenir de los diferentes per铆odos hist贸ricos del capitalismo, la lucha de clases y la praxis revolucionaria tales cuales son y no seg煤n lo que idealmente deber铆an o hubieran podido ser (a diferencia del paradigma programatista). Por lo tanto, es un paradigma revolucionario en s铆 mismo, din谩mico y cambiante, pues se desarrolla y autotransforma a la par de los desarrollos y transformaciones materiales de la historia que, como sabemos, es la historia de la lucha de clases.

En consecuencia, la ruptura paradigm谩tica que planteamos hay que hacerla teniendo cuidado de no hacer de la teor铆a

de la comunizaci贸n una nueva ideolog铆a, entendida como falsa conciencia con

fuerza material (error que nosotros mismos hemos cometido, al igual que nos pas贸 a帽os atr谩s con la falsa dicotom铆a marxismo/anarquismo), sino 芦una obra

permanente […] en el marco de un cuestionamiento y una cr铆tica regulares de

lo que pueda parecer establecido禄. Teniendo claro que 芦[no] es algo

absolutamente nuevo que un cierto paradigma te贸rico provoque una ruptura en un

momento dado禄, en palabras de la misma TC (Como un marasmo, 2016). Esto quiere decir, una teor铆a

revolucionaria viva que se observa, se critica y se supera a s铆 misma al calor

de la lucha de clases real y del debate entre minor铆as revolucionarias del

proletariado. Una teor铆a que, por tanto, no es homog茅nea o uniforme, sino que contiene matices, diferencias, pol茅micas, crisis, rupturas y saltos internos. Lo mismo aplica para la llamada 芦izquierda comunista禄 (italiana y

germano-holandesa) o la ultraizquierda (芦bordiguista禄 y 芦consejista禄, principalmente, pero tambi茅n situacionista y opera铆sta), de cuya

cr铆tica superadora proviene precisamente TC despu茅s del per铆odo hist贸rico

revolucionario 1968-1982 hasta la fecha. Cr铆tica 鈭y crisis鈭 superadora que,

dicho sea de paso, nosotros reci茅n estamos atravesando aqu铆 y ahora: este es, de hecho, nuestro 芦lugar de enunciaci贸n禄 en este momento.

Por otro lado, lo decimos porque este art铆culo no

explica sino que s贸lo menciona los conceptos y teor铆as clave de TC, a saber: autopresuposici贸n del Capital, subsunci贸n real del Trabajo bajo el Capital,

implicaci贸n rec铆proca entre proletariado y Capital, reestructuraci贸n del

capitalismo, crisis de la relaci贸n salarial, crisis de reproducci贸n de la relaci贸n de clase, caducidad del valor, ciclo de luchas, teor铆a de la coyuntura,

teor铆a de la brecha, zonificaci贸n tripartita, desnacionalizaci贸n/renacionalizaci贸n

del Estado y las luchas, focalizaci贸n de las contradicciones, segmentaci贸n de

la clase, distinci贸n de g茅nero, racializaci贸n, interclasismo, democratismo

radical, mediaci贸n temporal, la lucha como clase en tanto

l铆mite de la lucha de clases, autoabolici贸n del proletariado, inmediatez social

del individuo, historia normativa, programatismo, comunizaci贸n, producci贸n del comunismo, etc. Tampoco explica un par de cr铆ticas que desliza para con compa帽eros de la regi贸n

chilena y para con nosotros, as铆 como tambi茅n para con un supuesto 芦medio acad茅mico

comunizador禄.

A pesar de ello, no deja de ser una recomendable

invitaci贸n a la lectura, discusi贸n y difusi贸n de los textos de TC hasta ahora traducidos al espa帽ol o, como dice el mismo compa帽ero de la

regi贸n mexicana que lo escribi贸: 芦De esto 煤ltimo es de lo que tratan las

煤ltimas traducciones difundidas que me resultaron estimulantes para trazar

estas l铆neas acaso poco claras para quien no est茅 m铆nimamente familiarizado con

la teor铆a de la comunizaci贸n y sus pol茅micas. Espero que el camarada que actualmente est谩 traduciendo a TC pueda

entregarnos en el futuro un trabajo monogr谩fico an谩logo a 驴Qui茅n teme a

Jacques Camatte? que permita una mejor comprensi贸n al lector de

la obra de Th茅orie Communiste, que tiene planteamientos que compartir para

quienes seguimos preocup谩ndonos por la revoluci贸n comunista y sus

posibilidades.禄

Aqu铆 se hace necesaria, entonces, una aclaraci贸n de nuestra parte: la

complejidad e incluso inentendibilidad de estos conceptos y teor铆as de TC puede

parecer teoricismo e incluso academicismo; pero no lo es, por cuatro razones. 1) Porque

teor铆a no es lo mismo que academia ni que ideolog铆a. La teor铆a es producto y parte necesarios de la

praxis humana, en general, y de la lucha de clases, en particular, ya que es un

esfuerzo del cerebro social por comprender y explicar objetiva y cr铆ticamente,

mediante la elaboraci贸n de conceptos y categor铆as, el porqu茅 de esa lucha y

hacia d贸nde se dirige en los hechos. Teniendo claro que, as铆

como el ser social o el conjunto de condiciones materiales y relaciones

sociales determina la conciencia social, as铆 tambi茅n sin teor铆a revolucionaria 鈭抪roducida,

apropiada y usada como fuerza material por la propia clase proletaria, con cabeza y mano propias鈭 no hay

revoluci贸n. 2)

Porque cierto grado de complejidad te贸rica es inevitable, ya que refleja la

real complejidad de los procesos y acontecimientos humanos reales; en este caso, la contradicci贸n en proceso entre el proletariado y el Capital. Contradicci贸n que alberga en su seno y en su din谩mica la potencia de la revoluci贸n. 3) Porque la complejidad es un momento transitorio y un opuesto

complementario del proceso dial茅ctico de autoclarificaci贸n del proletariado

para su autoemancipaci贸n y autoabolici贸n en tanto que clase explotada y

dominada, ya que ese es el objetivo y el esfuerzo de la actividad te贸rica

comunista. Y, sobre todo, 4) porque s贸lo en la revoluci贸n se produce la unidad real

entre teor铆a y pr谩ctica revolucionarias. Mientras tanto o durante la mayor parte del tiempo hist贸rico, est谩n inevitablemente separadas, ya

que la separaci贸n de todo y de todos es la regla del capitalismo; la unidad es

la excepci贸n. Esta excepci贸n es la revoluci贸n comunista, entendida m谩s como proceso que como acontecimiento. En todo caso, como

bien dec铆a uno de los principales animadores de la Internacional Situacionista,

Guy Debord: 芦Para saber escribir hay que saber leer. Para saber leer hay que

saber vivir. Esto es lo que el proletariado debe aprender en una sola

operaci贸n: la lucha revolucionaria.禄

Cabe se帽alar, adem谩s, que la lectura de los textos citados y enlazados tanto en las 芦Notas禄 del art铆culo de Asedio como en los 芦Relacionados禄 que hemos agregado al final de esta publicaci贸n, permite explorar, encontrar, entender y clarificar el significado de los mencionados conceptos y teor铆as, as铆 como tambi茅n de algunos debates entre compa帽eros comunizadores y/o comunistas radicales latinoamericanos al calor de las revueltas de los 煤ltimos a帽os, para quien le interese.



Finalmente, un punto fuerte e interesante del art铆culo es la 芦genealog铆a禄 que hace de TC: sus or铆genes, su evoluci贸n, sus encuentros y desencuentros con otros grupos, sus 芦summercamps禄 o campamentos de verano (al igual que a su autor, este hecho en particular tambi茅n llam贸 nuestra atenci贸n), sus revistas, sus colaboraciones, sus debates y pol茅micas, sus rupturas y sus saltos, sus participaciones en luchas concretas, etc. Una genealog铆a m谩s o menos compartida con todas las minor铆as revolucionarias e internacionalistas que han existido o, hablando en t茅rminos m谩s cl谩sicos, con todas las 芦fracciones comunistas禄, entendidas como episodios formales 鈭抏 informales鈭 del 芦partido hist贸rico禄 y mundial de la revoluci贸n social o, si se prefiere, del movimiento comunista hist贸rico e internacional. Entendiendo, adem谩s, que la actividad te贸rica de las minor铆as comunistas es precisamente eso: una actividad o una pr谩ctica que tambi茅n es producto y parte necesarios, conscientes y cr铆ticos de la lucha de clases real. M谩s claro: TC no son acad茅micos torremarfilianos de clase media (como los posmodernos franceses y latinoamericanos), son militantes proletarios y compa帽eros revolucionarios que, en sus propias palabras, 芦renunciando tanto al papel de

hu茅rfanos del movimiento obrero como al de profetas del comunismo por venir,

participamos en la lucha de clases tal cual es cotidianamente y tal cual

produce teor铆a.禄 (驴Qui茅nes somos?, Presentaci贸n de su p谩gina web)

Dicho

esto, leamos, discutamos y difundamos a Th茅orie Communiste como quien se

apropia de un arma te贸rica de alto calibre para la previsi贸n y la preparaci贸n

hist贸ricas de la revoluci贸n comunista en la pr谩ctica o, mejor dicho, para 芦la producci贸n

del comunismo禄, aqu铆 y en todo el mundo, en los l铆mites de, y las grietas abiertas al orden

capitalista por, las luchas proletarias actuales. Asumiendo que la oleada internacional de revueltas de hoy en d铆a (desde Ecuador y Chile hasta Sri Lanka e Ir谩n), con todos sus l铆mites y contradicciones, puede ser el nuevo inicio de un per铆odo hist贸rico de

reanudaci贸n revolucionaria o de un 芦per铆odo bisagra禄 entre la contrarrevoluci贸n a煤n vigente y la revoluci贸n mundial. Y asumiendo, al mismo tiempo, que no ser谩 nuestra generaci贸n, sino las pr贸ximas generaciones proletarias hartas de serlo quienes, producto del devenir de la misma cat谩strofe capitalista y la lucha de clases en curso, est茅n en

condiciones de dar ese salto hist贸rico de una vez por todas, para no extinguirse y crear un nuevo modo de vida como especie humana.

Proletarios Hartos de Serlo

Quito, octubre de 2022

Me parece

que fue en 2017, durante la lectura de Materiales preliminares para un

balance del siglo XX de la revista brit谩nica Endnotes que supe de la

existencia de la revista francesa Th茅orie Communiste (TC). Llevaba varios a帽os

sin poder salir de las mismas reflexiones sobre la revoluci贸n, la clase, el

partido. Todo el debate sobre la supuesta naturaleza revolucionaria del

proletariado, su supuesta esencia comunista y su historia normativa llam贸 de

inmediato mi atenci贸n. Quien no estaba familiarizado con la producci贸n te贸rica

de la comunizaci贸n encontraba el debate sumamente atractivo; todos los impasse del

pensamiento program谩tico (1) eran desmontados y reconfigurados en t茅rminos m谩s

precisos.

A

mediados de 2020 comenzaron a circular en un grupo de facebook pasajes

traducidos de TC. Antes, en 2017, hab铆a circulado El proletariado como

destructor del trabajo, del grupo N茅gation (2) y en 2019 Revoluci贸n

y contrarrevoluci贸n del grupo Intervention Communiste (3); de 茅stos

grupos salieron individualidades que formar铆an parte de TC, cuyo primer n煤mero

apareci贸 en 1977. Estamos hablando de casi medio siglo de producci贸n

te贸rica.

TC dice

en su p谩gina que su revista realmente comienza en los 70鈥檚, al calor de la

discusi贸n sobre la relaci贸n central del capitalismo, la relaci贸n de explotaci贸n

que ellos llevan hasta la implicaci贸n rec铆proca del capital y del trabajo,

dejando de lado toda construcci贸n te贸rica que tuviera como supuesto una

naturaleza revolucionaria del proletariado y su afirmaci贸n pol铆tica para su

propia emancipaci贸n.

Para TC,

plantear esa pregunta era redefinir la explotaci贸n tras la reestructuraci贸n del

capitalismo en los setentas y ochentas y realizar la historia como la cr铆tica de

la naturaleza revolucionaria del proletariado y exponer la estructura y el

contenido de la contradicci贸n entre capital y trabajo en la segunda fase de la

dominaci贸n real del modo de producci贸n capitalista.

***

Me

resulta imposible comentar qu茅 sucede con TC de 1977 a 1995, as铆 que no lo

har茅. En cambio, en 1995, como ellos mismos dicen en Como un marasmo (A

modo de editorial) (4) concentran su esfuerzo te贸rico en la cr铆tica

del democratismo radical, una categor铆a desconocida que daba cuenta de las pr谩cticas

contestatarias de fin de milenio y principios del siguiente.

A finales

de esa d茅cada colaboraron en la formaci贸n de la editorial Senonevero (5), d贸nde

dieron otro formato a sus trabajos te贸ricos.

A

comienzos del nuevo milenio, TC consider贸 que era necesario una delimitaci贸n de

la teor铆a de la comunizaci贸n y una ruptura m谩s marcada con sus or铆genes

ultraizquierdistas (6); entonces polemizaron con Gilles Dauv茅 y Karl N茅sic

(quienes en los 70鈥檚 formaban parte de Mouvement Communiste, de qui茅n, junto con

la revista Invariance, TC comenz贸 a distanciarse), Echanges, Aufheben,

Kosmoprolet entre otros tantos grup煤sculos y revistas que fui conociendo poco a

poco despu茅s de 2017.

Algo llam贸

mi atenci贸n de su editorial Como un marasmo. Los camaradas de

Europa, durante la primera d茅cada de 2000, realizaron Summercamps;

espacios de encuentro en los que se discut铆a durante d铆as, lo que me record贸 un

poco las 鈥渆sposiciones.arroyo鈥 y las 鈥渟esiones-r铆o鈥 que practicaba la izquierda

comunista italiana.

De esos

eventos, una escisi贸n de Aufheben fund贸 la revista Endnotes, que es la primera

revista que yo le铆 sobre la comunizaci贸n como ya mencion茅, y cuyo primer n煤mero

circul贸 ampliamente en M茅xico; incluso difundimos la traducci贸n de nuestro camarada

C. Nemo (invierno de 2020), que se sumaba a las realizadas por Carlos Lagos de

Chile y Federico Corriente de Espa帽a, de a帽os anteriores.

De

septiembre de 2004 a junio de 2008, dice TC, apareci贸 la revista y sitio web

Meeting, en la que se elaboraron una cr铆tica sistem谩tica del activismo, el

alternativismo y la autoorganizaci贸n (7) al calor de las luchas inmediatas

dando origen al debate en torno a la 鈥渕ediaci贸n temporal y 鈥渓a condici贸n de

clase como l铆mite de la lucha misma鈥 y su din谩mica, hasta la problem谩tica de la

reproducci贸n conflictiva del capital en la segunda fase de la dominaci贸n

real.

Con el

desplazamiento de la crisis, la base conectiva de Meeting se quebr贸. TC

desarroll贸 su 鈥渢eor铆a de la brecha鈥 haciendo a un lado la pol茅mica contra el democratismo

radical, que consider贸 hasta cierto punto obsoleto con los desplazamientos que

trajo el a帽o de 2008 y los subsiguientes.

***

El primer

encuentro internacional de la corriente comunizadora, seg煤n TC, se realiz贸 en

el verano de 2008. TC organiza su propio Summercamp y naci贸 el

proyecto Sic. Sic existi贸 de cara a las luchas en Grecia y la 鈥減rimavera

谩rabe鈥, los 鈥渋ndignados鈥 y ciertos procesos de

nacionalizaci贸n/desnacionalizaci贸n de los que daban cuenta en el medio

comunizador nociones como 鈥渋nterclasismo鈥.

Adentr谩ndose

en estos problemas te贸ricos, TC comenz贸 el abordaje de la segmentaci贸n y la

constituci贸n de la clase trabajadora a partir de la raza y el g茅nero (8), y

tambi茅n desarroll贸 su 鈥渢eor铆a de la coyuntura鈥 (9), que son la base sobre la que

trabajan posteriormente la 鈥渁utopresuposici贸n del capital鈥 (una teorizaci贸n muy

sofisticada sobre el fetichismo [de la mercanc铆a]) y la din谩mica de las

relaciones de producci贸n con las relaciones de distribuci贸n (prometedora para

una lectura de las luchas hoy en curso en el marco de la

desnacionalizaci贸n/renacionalizaci贸n de las luchas en curso, as铆 como pol茅micas

con el pensamiento log铆stico a lo Jasper Barnes y Comit茅 Invisible).

TC comenz贸

entonces uno de las elaboraciones te贸ricas m谩s prometedoras que se han dado en

la corriente comunizadora respecto a una cuesti贸n muy explosiva: la cuesti贸n de

g茅nero (10).

Para TC,

el feminismo se presenta como una cr铆tica del programatismo y la afirmaci贸n del

trabajo. Sin embargo, esa cr铆tica, ya iniciada en los setenta, no condujo a la

comunizaci贸n (en tanto superaci贸n del programatismo) al concepto de 鈥減roducci贸n

de la inmediatez social del individuo鈥 que, conectada a la 鈥渃r铆tica de la

distinci贸n de g茅nero鈥, reformulaba la cr铆tica al trabajo como

鈥渁utotransformaci贸n de los individuos鈥 (11).

En

2010 Distinci贸n de g茅nero, programatismo y comunizaci贸n da

cuenta de la elaboraci贸n te贸rica de TC sobre los problemas de g茅nero a partir

de la categor铆a de plustrabajo y su apropiaci贸n como fundamento de la

construcci贸n social de hombre y mujer (y la apropiaci贸n privada de 茅sta por

aquel), as铆 como toda la cuesti贸n de los desencuentros en las luchas concretas

y la din谩mica de lo p煤blico y lo privado que pone a la orden del d铆a cualquier

movilizaci贸n de las mujeres. Toda esta l铆nea te贸rica en construcci贸n me resulta

de mucho potencial explicativo en el futuro

inmediato.

En 2013,

previo a la salida de TC de Sic, TC ya considera la comunizaci贸n como 鈥渦na

denominaci贸n y una postura鈥 y un 鈥渕arcador identitario鈥 que llegaba incluso a

los medios acad茅micos, describiendo en l铆neas generales las contradicciones que

atraviesan a las minor铆as radicales europeas. En julio de ese a帽o TC rompe con

Sic se帽alando que la incomprensi贸n de la distinci贸n de g茅nero incluso permeaba

en la conducta de los participantes de los summercamp鈥檚.

A partir

de esa ruptura, TC afirma que no hay una reestructuraci贸n del modo de

producci贸n, sino un subper铆odo dentro de la crisis y su 鈥渢eor铆a de la

zonificaci贸n tripartita鈥, a partir de la 鈥渃oyuntura鈥, la 鈥渁utopresuposici贸n鈥 y

la 鈥渇ocalizaci贸n de las contradicciones鈥 con la crisis de desnacionalizaci贸n

del Estado de fondo (rechazando la pura 鈥渁firmaci贸n beata de la comunizaci贸n

y sus medias comunistas鈥). La pregunta que se hace TC es 鈥溌縠n qu茅 punto de la

crisis estamos?鈥. La ruptura con el medio acad茅mico-comunizador estaba

consumada.

Al final

de este per铆odo iniciado en 1995, TC considera que la comunizaci贸n, al no resolver

la pregunta de 鈥溌縠n qu茅 punto de la crisis estamos?鈥 y poner como finalidad la

elaboraci贸n de una revista como finalidad en s铆 misma, hab铆a devenido ideolog铆a

(en Am茅rica Latina consideraciones de este tenor aparecieron durante las

煤ltimas revueltas en Ecuador y Chile previas a la pandemia); a su vez,

considera que la 鈥渢esis del interclasismo鈥 no da cuenta adecuadamente de la

lucha de clases actual tal cual es, en toda su ambig眉edad, lo que lleva a TC a

teorizar la raza, el g茅nero y la nacionalizaci贸n/desnacionalizaci贸n de la

din谩mica de la lucha de clases de modo m谩s sistem谩tico como ejes del trabajo

te贸rico contempor谩neo.

***

De esto

煤ltimo es de lo que tratan las 煤ltimas traducciones difundidas (13) que me

resultaron estimulantes para trazar estas l铆neas acaso poco claras para qui茅n

no este m铆nimamente familiarizado con la teor铆a de la comunizaci贸n y sus

pol茅micas. Espero que el camarada que actualmente est谩 traduciendo a TC pueda

entregarnos en el futuro un trabajo monogr谩fico an谩logo a 驴Qui茅n teme a

Jacques Camatte? (12) que permita una mejor comprensi贸n al lector de

la obra de Th茅orie Communiste, que tiene planteamientos que compartir para

quienes seguimos preocup谩ndonos por la revoluci贸n comunista y sus

posibilidades.

Notas

1 Ultraizquierda,

programatismo, democratismo radical: algunas definiciones del comunismo

contempor谩neo 鈥 Asedio

2 BIBLIOTECA DE

CUADERNOS DE NEGACI脫N: El proletariado como destructor del trabajo

(bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com)

3 des nouvelles du front

禄 鈥 R茅volucion y contrarrevolucion鈥 (dndf.org)

4 des nouvelles du front 禄

R茅sultats de recherche 禄 th茅orie communist (dndf.org)

5 En

abril de 2020, durante la pandemia mundial de COVID-19, la editorial liber贸 5

t铆tulos que pueden encontrarse aqu铆: 脡ditions Entremonde 鈥 Senonevero

6 V茅ase

la nota 1 para enterarse qu茅 refiere TC con ultraizquierda.

7 En

2018, apareci贸 la traducci贸n de La autoorganizaci贸n es el primer acto

de la revoluci贸n, los siguientes van contra ella, publicado en 2005 por

TC: des

nouvelles du front 禄 LA AUTOORGANIZACI脫N ES EL PRIMER ACTO DE LA REVOLUCI脫N,

LOS SIGUIENTES VAN CONTRA ELLA (dndf.org)

8 En la

nota 4 viene el link de descarga de las 煤ltimas traducciones realizadas al

castellano de TC en las que podemos encontrar Distinci贸n de g茅nero,

programatismo y comunizaci贸n y Raza y racializaci贸n.

9 En el

oto帽o de 2020 reun铆 todos los fragmentos traducidos a la mano de Histoire

critique de l鈥檌ltragauche (de Roland Simon, uno de los miembros m谩s

conocidos de TC) y los publiqu茅 en Ni transici贸n, ni consciencia, ni

organizaci贸n. Introducci贸ni a la historia cr铆tica del comunismo contempor谩neo: Ni transici贸n, ni

consciencia, ni organizaci贸n. Introducci贸n a la historia cr铆tica del comunismo

contempor谩neo 鈥 Asedio

En

febrero de 2022, la editorial argentina Lazo publico la traducci贸n de Federico

Corriente de Th茅orie Communiste. De la ultraizquierda a la teor铆a de la

comunizaci贸n. En ambos materiales Roland Simon teoriza de un modo un tanto

oscuro lo que TC entiende por coyuntura.

Al

redactar esta nota me encuentro con la alegre noticia de que los camaradas

argentinos han compilado en la biblioteca virtual Cuadernos de Negaci贸n todo lo

que hay traducido al castellano de TC y Roland Simon. Aqu铆 el link: BIBLIOTECA DE

CUADERNOS DE NEGACI脫N: Th茅orie Communiste, Roland Simon

(bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com)

10 De lo

que sin duda, hay trabajos con mucho potencial explicativo. Por ejemplo, los

trabajos de Roswitha Scholz a partir del 2000 traducidos al castellano y

compilados por Quimera ediciones y Pensamiento y Batalla de Chile en 2018, o

los trabajos que aparecieron despu茅s de 2010 en la Revista Endnotes, tambi茅n

compilados por camaradas chilenas de Laberintos ese mismo a帽o.

11 En

septiembre de 2020, fue traducido Karl Marx y el fin de la filosof铆a

cl谩sica alemana, donde se aborda toda la problem谩tica de la producci贸n de

la inmediatez social del individuo: Karl-Marx-y-el-fin-de-la-filosof铆a-cl谩sica-alemana.pdf

(dndf.org)

12 camatte_web.pdf

(anabasisradioqk.org)

13 En la

nota 9 est谩n las 煤ltimas entregas de traducciones de TC.

