December 5, 2022

#ANRedMundial | 芦El coraz贸n roto con que esta Selecci贸n que amamos haya hecho jugar a Thiago Almada, imputado en la Justicia de San Isidro por 鈥榓buso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal鈥. Y nadie dice nada. 驴Las aguafiestas siempre tenemos que ser las mismas? 驴Qu茅 hincha quiere bancar a un presunto abusador?禄, escribi贸 en su cuenta de Instagram la actriz Thelma Fard铆n, luego de que Lionel Scaloni permitiera entrar en el segundo tiempo de Argentina-Polonia al jugador imputado, junto a otros exjugadores de V茅lez, por participar de una violaci贸n grupal en diciembre del 2020. Asimismo, recientemente, public贸 un descargo por la referencialidad que gan贸 tras denunciar por abuso sexual al exactor Juan Darth茅s: 芦quiero ser feliz. No quiero ser super hero铆na de nada, quiero que est茅 juicio macabro termine, que la moneda en el aire deje de girar, que el sinf铆n de estrategias que pueden poner del otro lado, no me roben m谩s a帽os de calma. Nadie me devuelve todo lo que perd铆 en estos cinco a帽os de estar abierta como un pollo frente a una sociedad deshumanizante. La 煤nica que pierde energ铆a, fuerza, fe, gente, calma, soy yo禄. Por ANRed.

D铆as despu茅s del partido que Argentina le gan贸 por 2 a 0 Polonia en su 煤ltimo partido por el Grupo C, y que le dio el pase a octavos de final en la Copa Mundial de Qatar 2022, la actriz Thelma Fard铆n public贸 en su cuenta oficial Instagram donde apunt贸 contra el Director T茅cnico de la Selecci贸n argentina, Lionel Scaloni, por haber dejado entrar a jugar en el minuto 38 del segundo tiempo a Thiago Almada, imputado, junto a otros exjugadores de V茅lez, por participar de una violaci贸n grupal en una fiesta clandestina en diciembre del 2020.

芦El coraz贸n roto con que esta Selecci贸n que amamos, haya hecho jugar a Thiago Almada imputado en la Justicia de San Isidro por 鈥榓buso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal鈥 y nadie dice nada 驴Las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas? 驴Qu茅 hincha quiere bancar a un presunto abusador?芦, se pregunt贸 indignada la actriz d铆as despu茅s de que el dato de la participaci贸n de Almada en el partido pasara como si nada y se terminara sepultando por el triunfo y pase a octavos de la 芦Scalonetta禄.

Sin darle importancia a la denuncia por violaci贸n grupal en su contra, la participaci贸n de Thiago Almada hab铆a sido anunciada con bombos y platillos por la cuenta oficial de Twitter de la Selecci贸n Argentina: 芦el futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022芦, celebraba el tuit. De esa manera, el pol茅mico jugador era elegido por Scaloni, gan谩ndole el 煤ltimo lugar en la lista de Argentina para el Mundial Qatar 2022 a Giovanni Simeone y Alejandro Garnacho, tras la baja por lesi贸n de Joaqu铆n Correa.

#Selecci贸nMayor El futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022.

En este marco, a fines de noviembre, justo cuando estaba por empezar Qatar 2022, abogada Raquel Hermida Leyenda, quien representa a una joven denunciante, denunci贸 a Thiago Almada ante la FIFA por presunto abuso sexual y pidi贸 que no juegue el Mundial.

Almada est谩 imputado en la Justicia de San Isidro por el delito de 芦abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal禄, tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos exjugadores de V茅lez el 4 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia. 芦Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscal铆a de g茅nero de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que inform贸 que esa causa est谩 archivada. Esa causa la archiv贸 para permitirle jugar en Londres. No est谩 condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que est谩n en Qatar no tienen causas por violencia de g茅nero, porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias芦, destac贸 la abogada.

En tanto, tras los apoyos que recibi贸 por su se帽alamiento a la 芦Scalonetta禄 y, tambi茅n, los repudios de parte de hinchas de la Selecci贸n, Thelma volvi贸 a utilizar su cuenta oficial para hacer un descargo y expresar lo pesado que resulta, a nivel emocional, para las v铆ctimas de abusos sexuales sostener las causas y denuncias contra sus abusadores: 芦me llega un mensaje que dice que soy luz en la evoluci贸n por lo que hice. No quiero. No quiero ser luz en la evoluci贸n de la humanidad. Quiero ser feliz. Quiero comer un helado en Espa帽a y que a nadie le importe. No quiero ser un 铆cono de nada, quiero que este mochila deje de pesar禄.

Asimismo, agreg贸: 芦no quiero ser referente, quiero poder construir sin este peso en la espalda. Sin esas historias desgarradoras que me cuentan todos los d铆as y me llenan de ira, angustia e impotencia. No quiero ser super hero铆na de nada, quiero que est茅 juicio macabro termine, que la moneda en el aire deje de girar, que el sinf铆n de estrategias que pueden poner del otro lado, no me roben m谩s a帽os de calma. No quiero tampoco libros de autoayuda, no hay autoayuda despu茅s de inmolarse. Despu茅s de inmolarte solo hay soledad. Porque nadie quiere, nadie puede estar cerca del campo minado. La decisi贸n de donde pones el pie es tuya, la parte del cuerpo que vuela por el aire tambi茅n. Nadie me devuelve todo lo que perd铆 en estos cinco a帽os de estar abierta como un pollo frente a una sociedad deshumanizante. La 煤nica que pierde energ铆a, fuerza, fe, gente, calma, soy yo. Rita Segato lo dijo bien. No serv铆a que fuera una hero铆na禄, concluy贸, en referencia a todo lo que tiene que pasar tras su denuncia por abuso sexual contra el exactor Juan Darth茅s.