–

De parte de Amor Y Rabia September 4, 2021 8 puntos de vista



por C茅sar de Vicente Hernando

A Henry David Thoreau se le conoce sobre todo por su Walden, el relato que public贸 en 1854 como diario de su experiencia durante 鈥渄os a帽os y dos meses鈥 en una caba帽a construida por 茅l mismo junto a la orilla de la laguna de Walden, cerca de la ciudad de Concord, al noroeste de EEUU, all铆 donde Emerson hab铆a formado su grupo de trascendentalistas.

Tambi茅n se han le铆do sus influyentes escritos pol铆ticos sobre la desobediencia civil, sus textos a favor de la abolici贸n de la esclavitud y sus reflexiones acerca de una vida plena. Se pueden encontrar estudios sobre su vida y sus ideas (Thoreau. Biograf铆a esencial, de Antonio Casado da Rocha), pero apenas se conoc铆a, hasta la edici贸n de Los bosques de Maine (Baile del Sol, 2007) y Cape Code (Baile del Sol, 2009), la materia ideol贸gica com煤n a la mayor parte de su obra: la concepci贸n de la naturaleza como el lugar privilegiado en el que el ser humano puede pensarse. Estos libros son anotaciones en forma de diarios de varios viajes, algunos realizados en a帽os diferentes, que tratan de explorar el territorio nororiental norteamericano donde vive Thoreau. Las descripciones de monta帽as, lagos, r铆os; de fauna y flora, de tribus y actividad de cazadores y empresas madereras; los sonidos y sensaciones. Y, sin embargo, estos libros no son los de un 鈥渢urista鈥 que viera el territorio como lugar de satisfacci贸n ociosa, ni los de un 鈥渘aturalista鈥, enfrentado a la tarea de catalogar y cartografiar lo que ve.

Desde el primer momento Thoreau intenta ver de otro modo. Este rasgo para el que se requiere 鈥渄ejar la ciencia de lado y disfrutar de aquella luz鈥, que hace que la naturaleza produzca la expectaci贸n de un lugar del conocimiento, es significativo porque est谩 en la base de toda una literatura norteamericana que ven铆a a retirarse del gran proyecto liberal de construcci贸n del capitalismo, sin abandonar por ello esta misma ideolog铆a.

Thoreau sigui贸 en este sentido el programa que Ralph Waldo Emerson puso al frente de su La naturaleza: 鈥淣uestra 茅poca es retrospectiva. Construye los sepulcros de sus padres. Escribe biograf铆a, historia y cr铆tica. Las generaciones que nos precedieron miraban a la cara a Dios y a la naturaleza; nosotros, miramos con sus ojos. 驴Por qu茅 no tener tambi茅n el privilegio de una relaci贸n original con el universo? 驴Por qu茅 no tener una poes铆a y una filosof铆a que inquieran en los arcanos, no en la tradici贸n; y una religi贸n que nos sea revelada, y no la historia de la religi贸n de nuestros padres? Dentro del seno de la naturaleza por un tiempo, con su afluencia de vida correteando alrededor y a trav茅s nuestro, invit谩ndonos con sus poderes a toda acci贸n proporcionada a su natura, 驴por qu茅 andar a ciegas buscando entre los huesos del pasado, o hacer escarnio de todo lo viviente por lo ajado de sus ropas? Tambi茅n hoy luce el sol. Hay m谩s lana y lino en nuestros campos. Hay tierras nuevas, hombres nuevos, ideas nuevas. Exijamos nuestras propias obras, y leyes, nuestro propio culto鈥. Es por ello que Thoreau ensaya una vida libre 鈥渄e los puros artificios e innecesarias labores鈥, donde construir 鈥渃onsiderando qu茅 fin guardan en relaci贸n con la naturaleza del hombre una puerta, una ventana, un s贸tano o una buhardilla鈥, buscar la soledad, 鈥渕irar lo que ha de ser visto鈥 y entrar en la naturaleza.

Pero esta vida olvida (es tambi茅n funci贸n de la ideolog铆a) lo hist贸rico del ser humano, omite las determinaciones y la otra gran enunciaci贸n pol铆tica, 鈥榶o soy por otro鈥, que se opone radicalmente a la del 鈥榶o soy por m铆 mismo鈥 producida y reproducida hasta la nausea por las ideolog铆as liberales. As铆, Thoreau, suscribiendo la conocida anotaci贸n de Emerson de que 鈥渘o hay Historia, s贸lo biograf铆a鈥, escribe en todos estos libros el nudo fundamental de la ideolog铆a liberal: 鈥渧ivir deliberadamente, enfrentarse s贸lo a los hechos esenciales de la vida, y ver si puedo aprender lo que 茅sta tenga que ense帽arme鈥. Entrar en la naturaleza, como entrar en lo salvaje, es para Thoreau absorber lo vivo de ella, lo no sometido a la humanidad, entrar en una edad primitiva. En la pel铆cula de Sean Penn Hacia rutas salvajes es posible encontrar esta directriz: el viajero abandona su identidad civil, quema el dinero como si fuera un digger, abandona amigos y familiares, y se dispone a llegar al centro de lo salvaje, afrontar qu茅 se es en tanto que individuo. S贸lo que Penn restituye lo que falta en Thoreau: a los otros seres humanos.

En los tres libros de viajes de Thoreau los seres humanos apenas son algo m谩s que parte del territorio. Penn los muestra como una relaci贸n. Con todo, el gran mito liberal fracasa: Thoreau lee la naturaleza, la comprende y le da un sentido solamente a partir de lo que la cultura y la sociedad ha hecho con 茅l. De lo que otros han hecho de 茅l. La naturaleza es, verdaderamente, un documento de cultura. Las constantes interpretaciones de sonidos, lugares, animales y situaciones a partir de textos literarios como El para铆so perdido de Milton o Robinson Crusoe, de mitos y otras obras cient铆ficas (mapas y descripciones de naturalistas de otros viajeros) lo ejemplifican bien. El proyecto de Emerson, que Thoreau emprende, de 鈥渞etirarse tanto de sus aposentos como del resto de los hombres鈥 para estar solos es imposible.

Los libros de Thoreau lejos de nuestro tiempo en buena medida, nos permiten vislumbrar entre sus p谩ginas el momento cr铆tico en el que la ideolog铆a liberal se quebr贸, el modo en que se produjo la divisi贸n y la dominaci贸n de unas tendencias filos贸ficas sobre otras, de la disfunci贸n y las contradicciones en que empez贸 a manifestarse la ideolog铆a liberal en un momento hist贸rico en que triunfa el desarrollismo capitalista (sostenido en el liberalismo econ贸mico) y el parlamentarismo (sostenido en el liberalismo pol铆tico). La naturaleza en estos libros trata de invertir la direcci贸n de esa historia. Como residuo ha funcionado contra la sociedad industrial y despu茅s contra la sociedad de consumo, influyendo en el anarquismo y en el ecologismo. A帽os despu茅s de Thoreau, otros escritores, como Jack London o Bruno Traven, abordaron la naturaleza como parte de una relaci贸n social. Entonces el liberalismo ya hab铆a entrado en conflicto con el socialismo y la naturaleza fue desplazada del debate ideol贸gico.