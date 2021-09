–

por Michel Onfray

Thoreau escribi贸 esta frase, terrible y muy certera: 芦Hoy en d铆a uno se encuentra con profesores de filosof铆a, no con fil贸sofos禄 […]. Estaba pensando probablemente en Emerson. Emerson, su amigo鈥 Pero Thoreau, que era un hombre dif铆cil, ten铆a un concepto dif铆cil de la amistad. Cuando pronunci贸 el elogio f煤nebre de Thoreau, Emerson no dej贸 de se帽alar este rasgo de su car谩cter: 芦Hab铆a en su naturaleza algo de militar y de irreductible, siempre viril, siempre apto, pero rara vez tierno, como si no se sintiera bien m谩s que en desacuerdo. Necesitaba alguna mentira que denunciar, alguna tonter铆a que poner en la picota, un cierto aire de victoria, un redoble de tambor para desplegar plenamente sus facultades禄 […].

El trascendentalismo de Emerson fue un movimiento filos贸fico estadounidense notable, al mismo tiempo que una moda (como el schopenhauerismo y el nietzcheismo en Francia). Sin embargo, la moda es lo peor que puede sucederle a una filosof铆a, porque se desmenuza, se diluye y se metamorfosea en monstruos construidos con fantasmas y proyecciones […].

El Dios de Emerson no se parece en nada al del judeocristianismo, celoso y vengativo, castigador y malvado; el fil贸sofo regresa a aquel otro que no se encuentra agotado por la raz贸n, el an谩lisis y la ciencia: un alma del mundo, una Superalma que asegura al ser su ser y su permanencia. Dios es asimilable al esp铆ritu del mundo, a la energ铆a de la naturaleza, a la fuerza c贸smica. Desde ese momento, el conocimiento no debe ser una cuesti贸n de deducci贸n, de an谩lisis y de razonamiento, sino de sentimiento, de sensaci贸n, de intuici贸n, de simpat铆a, de empat铆a […].

驴Thoreau es trascendentalista? S铆 y no. S铆, porque cree en Dios, practica el conocimiento por empat铆a, detesta las masas y los grupos, no cree m谩s que en la reforma individual, celebra y practica la confianza en uno mismo, preconiza y vive el inconformismo, practica la contemplaci贸n y el gozo m铆stico, construye su vida filos贸fica a partir de s铆. Pero no si se lo compara con Emerson, que vive un trascendentalismo de despacho y de biblioteca. El autor de 芦Over-soul禄 (La superalma) hace de la naturaleza un medio para alcanzar un fin, el 茅xtasis de tipo plotiniano. Para Thoreau, por el contrario, la naturaleza es un fin en s铆 misma y no un medio para lograr algo m谩s que ella. Emerson quiere salir espiritualmente del mundo y solicita a la naturaleza que le provea esa salida; Thoreau quiere quedarse en el mundo, quiere gozar de la naturaleza aqu铆 y ahora, corporal y f铆sicamente […].

OPORTUNIDAD EXISTENCIAL

Thoreau afirma que Emerson ser铆a totalmente incapaz de manejar la carretilla en el jard铆n; ve en esa incapacidad pr谩ctica del esp铆ritu puro la prueba de una diferencia fundamental. Y, de hecho, es cierto: Emerson es un fil贸sofo de estancia; Thoreau, un pensador de los campos. Al segundo nos lo imaginamos devorando crudo un peque帽o mam铆fero, cosa que hizo un d铆a; al primero lo vemos m谩s bien bebiendo t茅 a sorbitos en el transcurso de una conversaci贸n de sal贸n sobre la naturaleza鈥 […].

La caba帽a es, para Thoreau, la ocasi贸n de demostrar que el trascendentalismo no es una cuesti贸n de libros, sino una oportunidad existencial. Una sola noche de celda y una vida intermitente en la caba帽a bastan para ense帽ar que el fil贸sofo viv铆a sus ideas y pensaba su vida, que asociaba la teor铆a a la pr谩ctica, el pensamiento a la acci贸n, la filosof铆a a la vida. Que no era profesor de filosof铆a, sino fil贸sofo.

Emerson le hab铆a prestado el terreno en el que Thoreau construy贸 la caba帽a, a orillas de la laguna Walden […]. Imagina el lago sin fondo, sin entrada ni salida de agua, como lleno de un agua lustral susceptible de lavarlo del pecado original de la civilizaci贸n. Se ba帽a en 茅l a diario, en la estaci贸n que sea. Cuando la superficie est谩 congelada, se tumba en el hielo y observa bajo 茅l la vida de las profundidades. Estudia las elevaciones y descensos del nivel del agua; la respiraci贸n del lago, como si se tratara de un ser vivo鈥 La caba帽a tiene trece metros cuadrados de superficie: tres por cuatro y medio, con dos y medio de altura. Coloca en ella tres sillas para no recibir m谩s que a dos personas a la vez. Dispone una cama y una mesa. Una chimenea le permite calentarse. Recibe a viajeros, campesinos, le帽adores, esclavos fugitivos. Tambi茅n a fil贸sofos.

Publica 芦Walden禄 en 1854. Se trata de un libro grande y aut茅ntico de filosof铆a. No se encuentra en 茅l ning煤n concepto, ning煤n personaje conceptual, sino una reflexi贸n sobre las condiciones de posibilidad de una experiencia existencial: 驴c贸mo llevar una vida filos贸fica? Thoreau no invita a que se lo imite, sino que ense帽a c贸mo puede hacerse; queda a cargo de cada cual inventar su camino, encontrar su v铆a.

MEDICINA PARA LA FELICIDAD

Libro grande y aut茅ntico de filosof铆a, digo. En efecto. Thoreau propone lo que denomina una 芦medicina eup茅ptica禄; en otras palabras, una medicina para generar bienestar y felicidad y alejar maldad y dolor. 驴Cu谩l es esta medicina? Regocijarse ante el esplendor de cada ma帽ana; oponer una voluntad de goce al movimiento natural de la negatividad, que nos lleva hacia el pesimismo; desear la felicidad, que no nos es dada, sino que debe construirse; colocarse o volver a colocarse en el centro de uno mismo; transformar los inconvenientes en ventajas; buscar lo positivo en lo negativo; querer hacer de la propia vida una fiesta.

Invita igualmente a rechazar 芦la vida mezquina禄. La vida mezquina es una vida orientada hacia valores falsos: el dinero, los honores, el poder, las riquezas, la propiedad, la reputaci贸n. Es una vida ensuciada por los vicios de la sociedad de consumo: codiciar, comprar, poseer, consumir, sustituir […]. 驴Qui茅n podr铆a, en efecto, no suscribir esta constataci贸n: 芦Me parece evidente que muchos de vosotros viv铆s unas vidas pobres y serviles禄? No nos pertenecemos, perdemos nuestra vida tratando de ganarla, vivimos como m谩quinas, entregamos siempre nuestra vida al ma帽ana. 驴Qu茅 hacer para dejar de llevar una vida mezquina? […]. He aqu铆 seis f贸rmulas: 芦Exploraos a vosotros mismos禄, 芦acometed la vida tal como la hab茅is imaginado禄, 芦amad vuestra vida禄, 芦simplificad, simplificad禄, 芦haceos un cuerpo perfecto禄, 芦vivid libres y sin compromiso禄.

Precisemos.

La primera: 芦Exploraos a vosotros mismos禄. Emerson afirmaba: 芦Viajar es el para铆so de los bobos禄. 驴De qu茅 sirve, en efecto, dar la vuelta al mundo cuando partir en busca de uno mismo resulta una odisea mucho m谩s rentable desde un punto de vista existencial? Viajar suele ser perderse. Partir en busca de uno mismo es, tal vez, hallarse. La segunda: 芦Acometer la vida tal como la hab茅is imaginado禄. Ir en la direcci贸n de los sue帽os, no ser infiel a las promesas que nos hemos hecho en la adolescencia. Thoreau escribi贸 esta frase extraordinaria: 芦Si construye castillos en el aire, su obra no se perder谩: ah铆 est谩n bien edificados. Tan s贸lo ponga ahora los cimientos bajo esos castillos禄. La tercera: 芦Amad vuestra vida禄. Thoreau aprecia los textos espirituales, los 芦Evangelios禄, el 芦Bhagavad Gita禄, la 芦Biblia禄, los textos mitol贸gicos de todas las civilizaciones; estima tambi茅n a los grandes maestros espirituales, Jes煤s y Zoroastro, Buda y Confucio. Pero no le gusta la religi贸n cristiana, que ha enfadado a los hombres con la vida, los seres vivos, la naturaleza. […]. La cuarta: 芦Simplificad, simplificad禄. Lo que poseemos nos posee, por lo que hay que dejar de pasarse la vida perdi茅ndola y cesar de querer ganarse la vida, porque lo que ganamos nos pierde. Lo que tenemos, lo que queremos, lo que esperamos, lo que poseemos: todo eso nos pierde […]. La quinta: 芦Haceos un cuerpo perfecto禄. La pr谩ctica de los ejercicios espirituales precedentes contribuye a producir un cuerpo perfecto. Sobriedad, frugalidad, simplicidad y austeridad generan un cuerpo sano, limpio y n铆tido y, por lo tanto, un alma impecable. El sabio no teme ya a la lluvia, el fr铆o, el calor, la sed, el hambre, el aburrimiento, la duda, la melancol铆a, la angustia, el miedo, la desesperaci贸n. Es, pues, libre鈥 La sexta: 芦Vivid libres y sin compromiso禄. 隆Cuesta imaginarse a Thoreau casado y padre de familia! Aunque manifest贸 en su juventud una pasi贸n por cierta joven, lo que demuestra que no estaba desprovisto de libido, o aunque los encantos de la se帽ora Emerson pudieron perturbarlo, Thoreau fue un soltero empedernido. Prefiere su compa帽铆a a la de los dem谩s, que mantiene a distancia. En cuanto a la humanidad, ni hablamos. Escribe claramente: 芦Yo no doblar铆a corriendo la esquina para ver c贸mo explota el mundo禄 […].

芦Walden禄 contiene una utop铆a pol铆tica. 脡sa es, al menos, mi hip贸tesis […]. Thoreau ense帽a la aut茅ntica revoluci贸n, la 煤nica que vale y que no provoca derramamientos de sangre: la que permite, cambiando uno mismo e invitando al pr贸jimo a que cambie, cambiar el orden del mundo.