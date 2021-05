No entiende de matices la derecha venezolana, no le interesa. Todo matiz le huele a debilidad y miedo. Mientras m谩s matizas m谩s te muerden

La pelea es peleando. Eso lo aprend铆 con Ch谩vez. Esa forma de hacer pol铆tica de cierta izquierda, que van pidiendo permisito perd贸n, taquito de jam贸n, que camina cuidando no pisar ciertos poderosos callos, como para que no te pisen, que no te aplasten, como para que perdonen tu osad铆a de contradecirlos un poquito, no mucho, se帽or, no me pegue鈥

Ese discurso que surgi贸 de la protesta, de la ilusi贸n m谩s pura, del sue帽o posible, apagado a punta de bofetones medi谩ticos, por un acoso que no cede, sino que aumenta si matizas. No entiende de matices la derecha, no le interesa. Todo matiz le huele a debilidad y miedo. Mientras m谩s matizas m谩s te muerden, m谩s te destrozan. No puedes buscar compasi贸n donde nunca la ha hubo.

Esa diluci贸n de la idea en mil causitas perif茅ricas, cada una con su bandera, su ‘look’, su logo, sus exigencias, todas atajables bajo una sola idea de justicia social, progremente fragmentada por grupitos, cada uno halando para su lado, todos creyendo que halan hacia la izquierda.

La clase obrera exprimida, desahuciada, no encuentra banderas que ondear en esta lucha toda progre y toda linda, que les invita a comer sano, vegano, verde, ‘green’, cuando el drama terrible que viven a diario es que no tienen nada que comer. Los pobres buscando qu茅 parte del discurso les toca a ellos y, m谩s a煤n, qu茅 parte toca a los bancos, a los intereses de los due帽os que los est谩n asfixiando con criminal inclemencia, en qu茅 parte los van a parar, pero no ven nada porque un mont贸n de banderitas dispersas cubren todo el panorama鈥

Tibieza pol铆tica, cobard铆a disfrazada de estrategia, que no conduce sino a enfriar la lucha

Y van “negociando” el camino 鈥揷reen鈥, y negocian todo menos lo innegociable que no es sino lo inofensivo. Van negando lo que son 鈥搊 quiz谩 nunca lo fueron鈥, y se suman al coro de satanizaci贸n contra cualquiera que tenga la valent铆a que ellos nunca han tenido, y le lanzan obedientes a los que no negocian, a los que van de frente, sin disimulos contra el enemigo nuestro, que ellos dicen que es el de ellos, pero no tanto鈥

Tibieza pol铆tica, cobard铆a disfrazada de estrategia, que no conduce sino a enfriar la lucha. Tibieza que blanquea al enemigo bailando al son que el enemigo le toca. Tibieza babosa que golpea al compa帽ero para evitar ser golpeado. Tibieza progre sosa, fofa, gafa, de mucho librito y de poca calle; que no entiende al pueblo, sino que viene a explicarle. Tibieza autodestructiva que termina pulverizada a la hora de los votos que dilapidaron a punta de ins铆pida tibieza que a la gente no le dijo nada.

Entonces el culpable, porque alguien tiene que serlo, porque no puede ser que ante la barbarie del capitalismo m谩s desalmado, la gente votara por eso mismo que los aplasta. Entonces el reproche al “pueblo bruto” que no supo entender. Entonces la renuncia que sabe m谩s a soberbia que a otra cosa. Entonces vayan a ver qu茅 hacen. Y la causa de los pueblos pisoteada鈥 y los due帽os, a quienes inquietaste un d铆a, los que te atacaron con sa帽a venenosa porque creyeron que pod铆as haber logrado algo, celebran saboreando futuros de saqueos, bebiendo co帽ac y fumando un habano.

Y van cayendo uno a uno los tibios, y sus pueblos pagando los platos rotos. Y mientras tanto, aquel que enfrent贸 y enfrenta al enemigo sin disimulos, ni tibiezas, ese al que los tibios llamaron loco, al que llamaron bruto, al que llamaron cuanta cosa el enemigo dijo que le hab铆an de llamar, sigue ah铆 de pie, con la llamarada de la lucha ardiendo, con un pueblo luchando junto a 茅l, defendiendo lo verdaderamente innegociable: la justicia, la libertad, la soberan铆a y la dignidad, porque la pelea es peleando y nosotros venceremos.

