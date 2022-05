–

De parte de SAS Madrid May 6, 2022 202 puntos de vista

La fundadora del Centre d鈥橢studis per la Pau J.M. Del脿s explica cuestiones sobre el origen de la guerra de Ucrania y sus consecuencias.

Han pasado m谩s de dos meses desde que Rusia invadiera Ucrania. Y seguimos teniendo preguntas sobre una guerra que nos pill贸 por sorpresa a pr谩cticamente a todos y a todas, al menos, en su dimensi贸n. En el nuevo n煤mero de La Marea, dedicamos el dossier a analizar qu茅 hemos aprendido, qu茅 estamos aprendiendo de todo ello, qu茅 cuestiones se est谩n reflejando en el espejo de Ucrania. Tica Font, fundadora del Centre d鈥橢studis per la Pau J.M. Del脿s, es experta en Econom铆a de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad.

Todav铆a hoy hay much铆sima gente que se sigue preguntando por qu茅 Rusia ha invadido Ucrania. 驴C贸mo lo explicar铆a a alguien que no entiende de geopol铆tica?

Una primera raz贸n est谩 en la concepci贸n que Putin tiene de su rol pol铆tico en los pa铆ses que formaron parte de la Uni贸n Sovi茅tica. Todos estos pa铆ses forman parte de lo que denomina 鈥渋ntereses vitales鈥 o 鈥渆spacio existencial鈥. Considera que todos estos pa铆ses deben estar bajo su protecci贸n, bajo control ruso, no acepta que sean soberanos para decidir si quieren ser m谩s democr谩ticos o no. Cuando en algunos de estos pa铆ses la poblaci贸n protesta lo suficiente como para poner en riesgo la continuidad de un r茅gimen pol铆tico sumiso a Putin, este act煤a para ponerlos en su sitio.

En segundo lugar, el final de la Guerra Fr铆a supuso el final de un mundo bipolar, Estados Unidos y la URSS; entramos en un mundo unipolar con una 煤nica potencia hegem贸nica. Estados Unidos, el vencedor, impuso la 鈥減az liberal鈥, que consist铆a esencialmente en tres puntos: la forma de gobierno ten铆a que ser la democracia liberal, la econom铆a capitalista y el libre mercado y la defensa de valores como la libertad o los derechos humanos. Esta hegemon铆a lleva unos a帽os siendo contestada, y la retirada militar de Afganist谩n marca su fin. El mundo se abre a un nuevo orden mundial. La guerra de Ucrania abre la puerta a construir este nuevo orden, donde se tendr谩 que dirimir qui茅n formar谩 parte del grupo de potencias mundiales, de qu茅 estructuras de di谩logo se dotar谩, y veremos en que nudos centran la confrontaci贸n. Con la invasi贸n de Ucrania, Putin demanda a Estados Unidos que la considere potencia mundial y que la tenga presente como tal en el nuevo orden mundial.

驴Por qu茅 hablamos de esta guerra y no de otras? 驴Por qu茅 esta guerra es diferente? 驴O est谩 resultando diferente? 驴Hay un doble rasero, por ejemplo, si pensamos en Yemen o Palestina o incluso el S谩hara?

Esta guerra no deja de ser la demanda de Rusia a Estados Unidos de tener una silla relevante en el nuevo orden mundial, es una guerra entre potencias que tiene lugar en Ucrania. Rusia quiere que Ucrania quede sometida a su 谩rea de influencia y Estados Unidos le lanza un pulso militar a Rusia en el que se ponga de manifiesto que no son tan potencia militar, aunque s铆 nuclear, como nos pens谩bamos. Otros conflictos b茅licos no tienen esta trascendencia geopol铆tica y, por tanto, no hay compromiso por parte de Estados Unidos o de la OTAN en que tengan una soluci贸n negociada e incluso podemos ver que Estados Unidos considera aliados preferentes a Arabia Saud铆, Israel o Marruecos.

驴Qu茅 temas ha hecho aflorar que nos afectan 鈥搊 no鈥 en nuestra vida diaria?

A m铆 me ha resultado relevante comprobar el grado tan elevado de interconexi贸n de las econom铆as que ha supuesto la globalizaci贸n, hemos visto c贸mo la guerra Rusia-Ucrania ha afectado a la llegada de cereales, aceite de girasol, abonos o la subida de precios. Tambi茅n hemos visto que implantar medidas como las sanciones o boicotear productos o dejar de adquirirlos como el petr贸leo no son f谩ciles de implementar sin perjudicarnos a nosotros mismos. Alg煤n pa铆s b谩ltico depende casi al 100% de la energ铆a de Rusia, cortar el suministro sin tener alternativas representa no solamente parar el sistema productivo sino dejar a la poblaci贸n sin energ铆a para la vida cotidiana. Por otra parte, podemos ver que la empresa Gazprom, controlada en un 50% por el Estado ruso, tiene accionistas tan relevantes como The Bank of New York Mellon, con el 26,9% de las acciones, o que los oligarcas rusos tienen buena parte de sus fortunas en para铆sos fiscales fuera del alcance de las sanciones. Nos ha puesto de manifiesto la complejidad de estos 30 煤ltimos a帽os de globalizaci贸n.

驴Es la excusa perfecta para ampliar el gasto militar? 驴Cu谩nto y c贸mo ha influido que hablemos de armas nucleares?

El incremento de gasto militar a nivel mundial es un fen贸meno que viene sucedi茅ndose en la 煤ltima d茅cada, se perciben pa铆ses en cada regi贸n que quieren mantener un estatus de potencia regional y otros que se arman para mantener una posici贸n geopol铆tica. En el caso de Europa, desde 2014, los pa铆ses europeos se comprometieron en una cumbre de la OTAN a incrementar su gasto militar hasta el 2% de su PIB hasta el 2024. Este compromiso no se estaba cumpliendo, los incrementos no eran tan elevados como para respetar el acuerdo. Adem谩s, las encuestas de opini贸n no eran favorables a este incremento. La guerra de Ucrania ha facilitado a los gobiernos europeos generar un cambio en la opini贸n p煤blica, alarmar a la poblaci贸n con la posibilidad de sufrir un ataque ruso, generar miedo y apoyo a incrementar el gasto militar.

驴Se ha descartado ya la v铆a diplom谩tica? Un asunto que incluso ha generado conflicto en el seno del Gobierno鈥

La v铆a diplom谩tica nunca se descarta, pero estos d铆as el mensaje de Estados Unidos, que es la potencia que realmente hace la guerra a Rusia en territorio de Ucrania, ha sido que la guerra acabar谩 cuando se gane militarmente a Rusia. Con lo cual, la diplomacia queda relegada a un segundo plano. El escenario principal es el de victoria/derrota, lo que llevar谩 a que la guerra se alargue en el tiempo y los pa铆ses de la UE seguiremos a remolque de la pol铆tica que dicte Estados Unidos hacia Rusia y Ucrania.

驴Qu茅 responsabilidad tiene la OTAN?

La responsabilidad desde hace 30 a帽os ha sido ir anexionando a exrep煤blicas de la antigua URSS a la OTAN, aproximar sus fronteras a Rusia, establecer bases militares en estos pa铆ses y sistemas antimisiles apuntando a territorio ruso. Putin lleva a帽os pidiendo a Estados Unidos y a los pa铆ses OTAN que respeten su 鈥渆spacio vital鈥 de pa铆ses que hacen de frontera entre Rusia y pa铆ses OTAN. No se han aceptado sus demandas y ahora Putin ha invadido Ucrania, ha utilizado la fuerza militar como instrumento de reivindicaci贸n.

驴Est谩 sirviendo para relanzar la Alianza Atl谩ntica? Puede que la cumbre prevista para junio en Madrid no se vea igual ahora por parte de la ciudadan铆a que antes de la guerra鈥

La OTAN lleva unos 30 a帽os en crisis existencial, pero la nueva era geopol铆tica que se ha abierto y la guerra de Ucrania volver谩n a dar vida a la OTAN. Cabe suponer que en la cumbre de junio pondr谩 茅nfasis en las misiones militares futuras, centr谩ndose en Rusia y China, definir谩 a los adversarios y la competici贸n hegem贸nica entre China y Estados Unidos. Las 煤nicas dudas est谩n en si la UE mantendr谩 estrategia de seguridad y defensa propia frente a la norteamericana o no, si la autonom铆a europea es de calado o no lo es.

驴Qu茅 responsabilidad tiene Rusia y qu茅 responsabilidad tiene Ucrania en que la guerra contin煤e?

Para que haya una guerra se requieren m铆nimo dos. Putin es el que ha invadido, por tanto, tiene la carga principal de responsabilidad, pero el gobierno de Zelensky y los anteriores polarizaron a la sociedad. Recordemos que en el Donb谩s hay una guerra civil entre ej茅rcito ucraniano, milicias ucranianas y milicias rus贸filas desde 2014. En todos estos a帽os de guerra no ha habido avances para cumplir los acuerdos de Minsk de 2014.

驴Sabemos poco de esta guerra aunque estemos todo el d铆a hablando de ella?

Mientras dure la guerra solo tenemos acceso a la propaganda de guerra que emite cada bando. Toda la informaci贸n est谩 manipulada. Los medios hablan m谩s de las batallas que de la guerra, no ofrecen reflexi贸n, no entrevistan a intelectuales matizando posiciones.

Hasta que no acabe la guerra y se generen informes independientes, no tendremos informaci贸n fehaciente.

驴C贸mo est谩 jugando la propaganda y la desinformaci贸n en esta guerra?

Es importante que los periodistas reflexionen sobre su tarea como periodistas con la guerra. Todos sabemos que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad. Nos enfrentamos a un escenario de periodismo en el que cada parte usa las comunicaciones a su favor, usan el lenguaje que les es favorable, Putin ha prohibido las palabras guerra, invasi贸n y destrucci贸n, del lado ruso cuando hablan de la guerra ucraniana maximiza sus resultados y minimiza sus errores. Las im谩genes que ve la poblaci贸n rusa son limpias, los soldados se ven en formaci贸n con tanques 鈥 no muestran ataques, no muestran la destrucci贸n de edificios, hospitales o escuelas, no muestran heridos ni muertes, no muestran la angustia y el dolor de la poblaci贸n. Cada d铆a un militar informa con mapas del avance militar, muestra sus 茅xitos.

El ejercito de Ucrania hace lo mismo, pero al rev茅s: muestra la destrucci贸n, los ataques contra las infraestructuras que da帽an las vidas humanas, muestra la desesperaci贸n de la gente, muestra las largas colas de los refugiados y el dolor de la poblaci贸n con lo que est谩 sucediendo, muestra a los heridos, los muertos, el da帽o a las viviendas. Muestra su resistencia al ej茅rcito ruso, un ej茅rcito que no puede con ellos. Y vemos la guerra, vemos el sufrimiento de la gente, empatizamos con ellos y dejamos que las emociones gu铆en nuestras decisiones. Cuando las emociones pesan m谩s que la raz贸n apoyamos todo lo que el gobierno proponga, incrementar la venta de armas e incrementar el presupuesto de defensa. En estos d铆as hemos visto a mucha poblaci贸n con reacciones primarias pidiendo que entremos en la guerra, como si la guerra fuera una pel铆cula o pidiendo a los gobiernos posiciones o sanciones duras. Tambi茅n hemos visto a una poblaci贸n que criminaliza a cualquier persona solo porque es rusa.

Se hacen muchas similitudes con la II Guerra Mundial. 驴Son acertadas? 驴Qu茅 papel est谩 jugando la extrema derecha?

No es relevante debatir similitudes o estrategias de combate, no nos conduce a nada. Es m谩s 煤til abordar nuevos escenarios de futuro.

La guerra de Ucrania abre un nuevo escenario mundial de hostilidades y ataques entre potencias, cabe esperar actividades hostiles dirigidas a erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones o empresas, generar desconfianza en el sistema democr谩tico, pol铆tico y administrativo, socavar la cohesi贸n social o los modelos sociales de los Estados, de las comunidades pol铆ticas (como la UE) o de organismos internacionales (NU, OTAN鈥), fragilizar el sistema de gesti贸n o de gobierno para que tenga menos capacidades o convencer de la decadencia de un sistema pol铆tico o empresarial (tanto a la poblaci贸n a la que va dirigida como a la propia del atacante).

Estados Unidos, en los 煤ltimos 20-30 a帽os, est谩 perdiendo peso econ贸mico, China se acerca a Estados Unidos, en pocos a帽os es posible que supere a Estados Unidos en PIB mundial. En los pr贸ximos a帽os, China disputar谩 el papel hegem贸nico mundial (en t茅rminos econ贸micos, tecnol贸gicos y militares) a Estados Unidos, esta batalla por la hegemon铆a se llevar谩 a cabo a trav茅s de multinacionales, de guerras comerciales y tecnol贸gicas, a trav茅s del ciberespacio, de las redes sociales y a trav茅s de toda una serie de hostilidades. Rusia y China hace tiempo que hablan de la decadencia de occidente y de la emergencia de oriente. No se cuestiona el sistema econ贸mico capitalista, la decadencia occidental la centran el sistema pol铆tico, lo decadente es la democracia y lo emergente son sistemas de gobiernos m谩s duros o aut贸cratas.

Aqu铆 es donde entra el florecimiento de grupos de extrema derecha, con caracter铆sticas como: fuertemente nacionalistas, autoctonistas frente a otros, sean extranjeros o minor铆as, bastante disruptivos, poco constructores de democracias, m谩s bien al contrario, y que tendr谩n el apoyo de potencias no occidentales.

驴Por qu茅 la mayor铆a de la ciudadan铆a no esperaba una guerra en Europa?

Pens谩bamos que Putin no se atrever铆a, esper谩bamos que se impondr铆a la raz贸n y el sentido com煤n, pens谩bamos que hab铆a tanto que perder que no lo har铆a. Pero nos equivocamos.

En resumen, 驴cu谩l es el mensaje que nos est谩 enviando esta guerra?

Que se ha abierto una nueva era mundial, se acab贸 el mundo unipolar hegem贸nico de Estados Unidos, que empezamos una nueva era multipolar pero todav铆a no se han creado instrumentos de di谩logo entre las nuevas potencias.

Por otra parte, que si queremos la paz, tenemos que trabajar para la paz y no para la guerra.

Enlace relacionado LaMarea.com 05/05/2022.