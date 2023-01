–

De parte de CGT El Picador January 17, 2023

Celebraci贸n de acto de conciliaci贸n en el SIMA

Hoy se ha celebrado la continuaci贸n del acto de conciliaci贸n en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediaci贸n y Arbitraje) iniciado el 22 de diciembre. Este paso es previo a la celebraci贸n de un juicio por la demanda colectiva presentada por CGT , referente a la Compensaci贸n Tickets Restaurant no abonada a 166 (seg煤n la empresa) compa帽eros y compa帽eras de Tecnil贸gica.

La empresa no ha tenido m谩s remedio que reconocer que estaba incumpliendo el acuerdo de tickets, por lo que se compromete a resarcir a los compa帽eros afectados de la siguiente manera:

Abonar en la n贸mina desde el pasado mes de diciembre 125鈧 mensuales.

Abonar con car谩cter retroactivo la cantidad de 1500鈧 brutos lineales a todas las personas trabajadoras afectadas por el conflicto y que corresponden al periodo de diciembre de 2021 a noviembre de 2022. Este pago se realizara en la n贸mina de enero de 2023.

Este 煤ltimo pago es un pago con car谩cter excepcional al objeto de resolver este conflicto, siendo de aplicaci贸n en el futuro los criterios de pago acordados por ambas partes, acordados en el SIMA el 21 de abril de 2017, es decir el pago de los 125鈧 mensuales en concepto de 鈥淐ompensaci贸n Derechos Tickets Restaurant鈥.

CGT ha solicitado a la empresa que page la totalidad de la deuda contra铆da. Aunque judicialmente s贸lo se puede reclamar la deuda del 煤ltimo a帽o, entendemos que moralmente est谩 obligada a abonar el 100%. La empresa ha rechazado esta propuesta.

Gracias a la demanda colectiva interpuesta por CGT , entendemos que hemos llegado al mejor acuerdo posible, sin necesidad de que los empleados tengan que realizar demandas individuales.

Esta empresa necesita hacer examen de conciencia. Obliga a los representantes de los trabajadores continuamente a realizar funciones de control y fiscalizaci贸n sobre sus actuaciones, es una de nuestras funciones, pero no deber铆a ser la principal si la empresa no infringiera reiteradamente la legislaci贸n laboral. En esta situaci贸n de inflaci贸n galopante deber铆amos estar negociando la actualizaci贸n de salarios y de importes, no estar con demandas porque se apropian de parte de las n贸minas de nuestros compa帽er@s, absolutamente Kafkiano el escenario que impone la empresa.