–

De parte de La Peste November 7, 2022 156 puntos de vista

El pasado aniversario del estallido de la revuelta de octubre dej贸 expuestos todos los impasses de tal movimiento, confirmando no s贸lo su derrota, sino tambi茅n la afirmaci贸n concreta de la deriva hacia la barbarie que acompa帽a al derrumbe de la erupci贸n revolucionaria del a帽o 2019 鈥攑otencialidad que, por cierto, se inscrib铆a en la misma din谩mica contradictoria del movimiento鈥. A estas alturas del desarrollo global del proceso de modernizaci贸n capitalista, la c茅lebre frase de Marx acerca de la historia que se repite dos veces 鈥攑rimero como tragedia y luego como farsa鈥 parece haber alcanzado el estatus de verdad objetiva. Sin embargo, Hegel observaba con sabidur铆a que raramente se aprende algo de la historia, por lo que ante la expectativa de un nuevo aniversario del estallido de la revuelta los sectores m谩s aparentemente radicalizados llamaban a 鈥渞epetir lo de octubre鈥.

驴Qu茅 significa repetir octubre? Significa, por supuesto, volver al estallido revolucionario de millones de personas en las calles. Pero lo de octubre no puede repetirse, al menos no de la misma forma, porque el desarrollo contradictorio de la revuelta y la contrarrevoluci贸n hoy triunfante 鈥攜 que triunfa, precisamente, por merced a la dimensi贸n m铆tica, conservadora y modernizadora del orden social de la revuelta misma鈥 han culminado en el presente en una restauraci贸n del capitalismo en un nivel superior. En efecto, la contrarrevoluci贸n en curso que es dirigida con Boric a la cabeza del Estado ha instaurado un proceso de modernizaci贸n del aparato represivo y econ贸mico, ha blindado legalmente el dominio del capital, transferido los costos de la crisis actual a las clases subalternas y puesto todo el aparato de propaganda del Estado y el espect谩culo al servicio de una narrativa hist贸rica mistificada de la revuelta. Como consecuencia de este proceso, la dimensi贸n subversiva de la revuelta 鈥搇a pulsi贸n emancipadora que se manifest贸 principalmente en las primeras semanas del estallido鈥, ha quedado oculta e ignorada como objeto de reflexi贸n cr铆tica sistem谩tica, y a ello han contribuido no solo los sectores m谩s activos de la reacci贸n capitalista, sino tambi茅n la propia izquierda pol铆tica tanto en su versi贸n hoy en el poder como en sus grupos extraparlamentarios.

Hay muchas razones para esta mistificaci贸n social acerca de la revuelta, su significado y su importancia hist贸rica, pero en el campo de los sectores radicales esto se debe, adem谩s, a un filtro ideol贸gico que les impide aprehender correctamente el fen贸meno a cabalidad. Esto se manifiesta de manera m谩s evidente en su incapacidad para comprender el car谩cter contradictorio de la revuelta misma, esto es, como un movimiento hist贸rico en el cual se desarrollaban simult谩neamente momentos subversivos de ruptura con el orden existente que iban de la mano con reivindicaciones profundamente ligadas a un anhelo de restauraci贸n del orden capitalista por la v铆a de una nueva constituci贸n. Por ello es que el pacto del 15N, la convenci贸n constitucional y el ascenso al poder de Boric suelen ser interpretados por algunos de estos sectores en t茅rminos de traici贸n hacia el movimiento de masas, cuando en realidad es precisamente debido al car谩cter contradictorio de la revuelta, y a su dimensi贸n conservadora que termin贸 por prevalecer, que la ofensiva de restauraci贸n del orden capitalista se articul贸 en torno a esos pilares. En otras palabras: hay que buscar en el despliegue de la revuelta misma las causas fundamentales de su propia derrota, puesto que, si Boric hoy est谩 ocupando el m谩ximo poder pol铆tico, mientras cientos de personas que participaron en la insurrecci贸n se secan en los campos de concentraci贸n del Estado, es debido a que la elite pol铆tica-empresarial chilena encontr贸 en las contradicciones de ese movimiento la posibilidad de restaurar el orden mediante el Acuerdo por la Paz y la Nueva constituci贸n.

A este respecto, es claro que en la praxis social de las masas insurgentes, particularmente en sus formas violentas, se manifest贸 de manera simult谩nea la yuxtaposici贸n de dimensiones negativas y conservadoras del orden capitalista, no constituyendo estas necesariamente formas opuestas de manera irreconciliable, sino que incluso ambas pod铆an combinarse en la tendencia hacia la constituci贸n de un nuevo orden pol铆tico que deja intactas las formas de dominaci贸n abstractas e impersonales propias del capitalismo avanzado: esto es precisamente lo que ha pasado, y es all铆 donde hay que buscar la posibilidad de ruptura con la actual reconfiguraci贸n del capitalismo chileno en medio de la crisis mundial del sistema de producci贸n mercantil.

En tal sentido, es sintom谩tico el hecho de que hasta ahora sean pocos los grupos o personas que hayan comprendido profundamente el car谩cter mundial del proceso, el contexto hist贸rico de la crisis capitalista como terreno de las revueltas masivas que han remecido al capitalismo global desde 2019 hasta la actualidad 鈥攕iendo la actual revuelta en curso en Ir谩n su manifestaci贸n m谩s reciente鈥擺1]. Hasta donde conocemos, salvo con las excepci贸n de la serie de investigaciones emprendidas por Julio Cort茅s Morales con respecto al car谩cter de las nuevas derechas y el posfascismo en Chile, as铆 como tambi茅n del curso actual del proceso post-revuelta[2], las investigaciones y an谩lisis que sit煤an el proceso de insurrecci贸n en Chile dentro del espectro m谩s amplio de una crisis estructural del capitalismo mundial, comprendiendo tambi茅n las nuevas formas de reacci贸n y contenci贸n de la misma dentro de este plano, parecen brillar por una terrible ausencia que contrasta con la importancia de una comprensi贸n cr铆tica de tal proceso[3].

No obstante, pese a que la reflexi贸n cr铆tica suele caminar atr谩s del movimiento real, no por ello el avance de la crisis detiene su marcha acelerada. El a帽o 2022 se abri贸 con la revuelta en Kazajist谩n, y en Febrero Rusia invad铆a Ucrania. Desde entonces, se viene desarrollando un proceso de reconfiguraci贸n neoimperialista del capitalismo mundial que amenaza con derivar en una guerra nuclear o, al menos, en el uso de armas nucleares t谩cticas por parte de alguno de los bandos en conflicto (USA, OTAN y pa铆ses asi谩ticos aliados v/s China, Rusia y sus sat茅lites). La crisis socioecol贸gica del capitalismo mundial no ha hecho m谩s que agravarse, y pese a las promesas de cuidado ecol贸gico por parte de Boric, la realidad de la crisis y la presi贸n de los mercados internacionales se imponen para promover el desarrollo de proyectos neoextractivistas, al mismo tiempo que acelera la destrucci贸n de la naturaleza en diversas 谩reas del pa铆s 鈥搇a r谩pida aprobaci贸n del TPP-11 es una manifestaci贸n de tal fen贸meno鈥. Por supuesto, todo este proceso ha ido de la mano con el aumento del costo de la vida en la mayor铆a de los pa铆ses integrados en el mercado capitalista global, y este proceso no se detendr谩 鈥揳 lo sumo podr铆a estancarse o retroceder en alguna regi贸n de manera temporal鈥 porque sus causas profundas se hunden en el agotamiento de la sustancia del capital a nivel global 鈥攍a combusti贸n corporal de energ铆a humana medida en tiempo en el proceso de producci贸n de mercanc铆as鈥, y el actual conflicto global que se libra en las periferias del sistema mundial y, ahora, en Ucrania, responde a un intento desesperado de las potencias capitalistas centrales para salvar sus econom铆as a costas de la destrucci贸n de las periferias y la devastaci贸n acelerada de la naturaleza.

Por consiguiente, las causas profundas de la erupci贸n revolucionaria de octubre de 2019 no solo permanecen, sino que adem谩s se han agravado a escala local y global. Sin embargo, si no se desarrolla una visi贸n cr铆tica del proceso permanece en la incomprensi贸n el hecho de que la revuelta haya sido detonada por el alza de 30 pesos en el pasaje del transporte p煤blico y hoy, que todo ha subido de precio de una manera mucho m谩s dr谩stica, las masas hayan pasado hacia una pasividad que se mezcla con tintes de neofascismo, aporofobia, violencia exacerbada y psicosis colectiva. Y es que en la historia real las cosas son mucho m谩s complejas de lo que creen los marxistas tradicionales 鈥搃ncluidas sus variantes m谩s pretendidamente radicales鈥, el encarecimiento de los costos de vida, el calentamiento global y la amenaza de una guerra mundial no necesariamente ser谩n los elementos detonantes de un 鈥渃omunismo de desastres鈥漑4] 鈥揳unque no niego el surgimiento de comunidades y proyectos de transformaci贸n radical en el marco de este proceso de crisis鈥, sino que podr铆an ser, y est谩n siendo, elementos que estructuran nuevas formas de perpetuaci贸n y reforzamiento del capitalismo en medio de su crisis fundamental.

En Chile, de hecho, se resumen perfectamente todas las contradicciones de tal proceso. Hace algunos d铆as vi un reel en Instagram que mostraba la evoluci贸n de 鈥淧laza Dignidad鈥 desde octubre de 2019 en adelante, una evoluci贸n que va desde el vulgar decorado urbano de una urbe capitalista hasta un 谩rea casi des茅rtica. Curiosamente, solamente los sectores m谩s reaccionarios 鈥搚 el p煤blico en general鈥 han tomado acta de este suceso, se帽alando una supuesta naturaleza meramente destructiva de la revuelta. Sin embargo, aunque la reacci贸n ponga lo verdadero al servicio de lo falso 鈥揷omo se帽al贸 alguna vez Adorno鈥, no deja de ser sintom谩tico el hecho de que, salvo excepciones, la revuelta fue incapaz de pasar hacia un momento afirmativo de construcci贸n activa de nuevas relaciones sociales. El desierto en que se ha convertido el epicentro de la liturgia post-revuelta simboliza la ausencia de una propuesta concreta m谩s all谩 de la necesaria destrucci贸n del orden existente 鈥攅l denominado 鈥渏ard铆n de la resistencia es, sin embargo, una excepci贸n que simboliza justamente la posibilidad latente de emancipaci贸n en el movimiento de subversi贸n difusa que estall贸 en 2019鈥. De alguna manera, hasta la persona m谩s carente de reflexi贸n acerca del proceso puede dar cuenta de esa ausencia, puesto que hoy es com煤n escuchar que despu茅s de 3 a帽os de la revuelta estamos peor que antes de octubre de 2019. Empero, es porque la dimensi贸n negativa de la revuelta fue incapaz de trascender a un momento afirmativo aut贸nomo, esto es, a la extensi贸n de la gratuidad en actos y un nuevo uso del tiempo, que qued贸 confinada en una posici贸n reactiva que iba a los ritmos y tiempos fijados por la agenda institucional, es decir, por el programa pol铆tico de las clases dominantes y, a fortiori, del movimiento de reproducci贸n ampliada del capital al interior de las fronteras chilenas.

La revuelta fue incapaz, y esto es lo que requiere una explicaci贸n profunda, de conservar la ruptura con el tiempo abstracto y cosificado de las mercanc铆as que logr贸 durante las primeras semanas de su despliegue 鈥揺l estallido mismo de la revuelta es el momento paradigm谩tico de esta ruptura en masa con el tiempo del capital[5]鈥, m谩s bien fue derivando desde una violencia genuinamente revolucionaria que suspend铆a la socializaci贸n mercantil 鈥攜 esto requiere, entonces, una reconceptualizaci贸n cr铆tica del concepto mismo de violencia revolucionaria鈥, hacia una din谩mica cada vez m谩s en l铆nea con los tiempos de la producci贸n y el trabajo. Es decir, termin贸 por prevalecer su dimensi贸n su m铆tica, restauradora del orden dominante: esa fue su derrota. Por tal raz贸n, el actual gobierno de Boric es la mejor expresi贸n de la debilidad interna de la revuelta, puesto que ayer era escupido en la calle, y hoy es el presidente de la naci贸n y la cabeza dirigente del entierro pr谩ctico e hist贸rico de la revuelta, aunque a diferencia de sus incautos e ilusos votantes 鈥渁ntifascistas鈥 茅l no va a olvidar la humillaci贸n sufrida, ni escatimar谩 esfuerzos 鈥揺sto ya lo ha demostrado en la pr谩ctica鈥 para evitar que alguna vez se vuelva a repetir una insurrecci贸n similar.

Con respecto a esto 煤ltimo, hoy la restauraci贸n capitalista en curso se funda en la absorci贸n del contenido negativo de la revuelta, de la conversi贸n del impulso anticapitalista espont谩neo e inconsciente de las masas en impulso procapitalista. La forma de equivalente general que adquiere, por tanto, dicha conversi贸n del impulso emancipador en impulso funcional al orden capitalista se articula en torno a la naci贸n como delirio social compartido 鈥揺xpresi贸n de la forma valor en la conciencia鈥 que agrupa en su atomizaci贸n a los sujetos mercantiles y que aparece como expresi贸n del inter茅s universal. De ah铆, entre otros factores, la victoria aplastante de Rechazo sobre la opci贸n Apruebo el pasado 4 de septiembre, en la medida en que las masas optaron por mantener la estructura institucional de la producci贸n capitalista heredada de la dictadura 鈥搚 modernizada por sus gobiernos de continuidad democr谩tica鈥, ante la posibilidad sentida de un derrumbe econ贸mico y social de la naci贸n producto de la aprobaci贸n de una nueva constituci贸n.

En cuanto a esto, la derrota de la opci贸n Apruebo en las elecciones no pudo ser sino una fuente de la abundancia para la proliferaci贸n de interpretaciones deformadas de la realidad escritas y voceadas a los cuatros vientos por intelectuales acad茅micos, periodistas de la industria de la cultura, militantes de partidos, entre otros diversos portavoces del Partido Orden. Parad贸jicamente, en esta aprehensi贸n deformada de la realidad hist贸rica, tanto la izquierda como derecha pol铆tica encuentran en el otro reflejada su verdad esencial: la izquierda progresista, sacando a la luz toda su naturaleza autoritaria y su afinidad con las formas espec铆ficamente capitalistas de pensamiento, ve en la victoria del Rechazo el aumento del 鈥渇ascismo鈥 en las masas empobrecidas y precarizadas que constituyen la poblaci贸n sobrante del capitalismo avanzado tard铆o. As铆, seg煤n esta l贸gica irracional, si estas personas votaron en masa por el Rechazo fue precisamente por merced de su pobreza, ignorancia, estupidez, carencia de pensamiento cr铆tico ante las fake news, ego铆smo e, incluso, por una falta de empat铆a que se deber铆a a su ciego individualismo neoliberal. Por supuesto, esto no constituye m谩s que una proyecci贸n de todas miserias que articulan la cohesi贸n interna del mundo de la izquierda, que ve reflejada en las masas sus propias caracter铆sticas fundamentales. Por otro lado, y de manera id茅ntica, desde el campo pol铆tico de la derecha realmente existente 鈥攏o esa que es falsamente proyectada en las masas鈥, se ha comprendido el triunfo del Rechazo como una expresi贸n de la adhesi贸n de la 鈥渕ayor铆a silenciosa鈥 con los postulados ideol贸gicos de este sector de la elite. De este modo, las dos corrientes m谩s grandes de la dominaci贸n pol铆tica y econ贸mica actual coinciden en lo esencial, pese a la falsa apariencia de oposici贸n espectacular entre ambas.

Ahora bien, tal hecho define de manera negativa la esfera de la reproducci贸n social y econ贸mica como el lugar a partir del cual hoy se estructura el entramado de represi贸n y reestructuraci贸n capitalista post-revuelta, as铆 como el terreno desde el cual se puede producir una subversi贸n radical del proceso en su conjunto. Comprender tal proceso desde la perspectiva de un concepto acr铆tico de lucha de clases[6], en nada aportar谩 a la resoluci贸n pr谩ctica del problema puesto que la descomposici贸n emp铆rica del capital global y su reconfiguraci贸n en curso est谩 disolviendo con rapidez las antiguas formas de comprensi贸n ya arcaicas del movimiento real de la totalidad social. En efecto, la composici贸n social del capitalismo de crisis en el Chile actual implica un cambio en las condiciones hist贸ricas que requiere ser comprendido cr铆tica y radicalmente, puesto que quienes evaden esa tarea terminar谩n peleando con fantasmas, agitando ilusiones y sirviendo, en la pr谩ctica, al fortalecimiento de dominaci贸n capitalista.

En tal sentido, la primera tarea que se impone a las fuerzas emancipadoras que anidan en el seno de este proceso, es comprender profundamente el contenido negativo, superador y tendiente hacia la emancipaci贸n, realmente existente en la revuelta, aprehendiendo su forma de manifestaci贸n concreta como una tensi贸n contradictoria en actos entre el agravamiento de la barbarie y la posibilidad de hacer emerger desde la praxis social misma de las masas una otra forma de vida y reproducci贸n de la sociedad. Quienes no funden su praxis en el hecho de que la revuelta fue derrotada porque en su propio movimiento contradictorio estaba planteado el suelo nutricio para su derrota por la contrarrevoluci贸n hoy triunfante, no har谩n otra cosa que servir a la represi贸n del impulso emancipador surgido en octubre de 2019, incluso si con ello creen que est谩n sirviendo a la expansi贸n de la insurrecci贸n social.

La revuelta ha sido derrotada, es cierto, pero su gran victoria fue su existencia misma en actos, y las formas de subversi贸n radical que surgieron en su despliegue contradictorio podr铆an ser en el futuro el arma m谩s poderosa al servicio de la emancipaci贸n social. De acuerdo con esta determinaci贸n, mientras el anticapitalismo se articule en torno a consignas reactivas como 鈥淣o al TPP-11鈥, etc., esto es, mientras sea incapaz de proponer una alternativa de superaci贸n concreta del modo de producci贸n capitalista, permanecer谩 en el terreno del enemigo. En cuanto a Boric, que hoy agita los reclamos desilusionados de nuestros antifascistas nacionales, a 茅l no habr铆a que reprocharle ser un traidor de la revuelta, porque siempre asumi贸 consciente y expl铆citamente el papel de ser su sepulturero. Por el contrario, a la renovaci贸n socialdem贸crata que su persona representa a cabalidad habr铆a que reprocharle lo siguiente: ustedes traicionaron a la humanidad.

Pablo Jim茅nez Cea

Fuente: https://necplusultra.noblogs.org

Notas

[1] A este respecto, hemos escrito anteriormente La revuelta social en Chile y la crisis de valorizaci贸n del capitalismo mundial en Actuel Marx N掳29 (2021). Puede accederse al texto gratuitamente en el siguiente enlace: Actuel Marx N掳29

[2] Con respecto a su an谩lisis acerca del movimiento de la revuelta a 3 a帽os del 18 de octubre, v茅ase: 鈥淟a dial茅ctica en suspenso. Revoluci贸n y contrarrevoluci贸n en Chile, a tres a帽os del 芦Estallido Social禄鈥. Pueden leerse libremente en este enlace:

Parte 1: https://www.radiovillafrancia.cl/la-dialectica-en-suspenso-revolucion-y-contrarevolucion-parte-1/

Parte 2: https://www.radiovillafrancia.cl/la-dialectica-en-suspenso-revolucion-y-contrarevolucion-parte-2/

Acerca de su an谩lisis sobre la nueva derecha y el posfascismo en Chile, v茅ase 驴Patria o Caos? El archipi茅lago del posfascismo y la nueva derecha en Chile鈥 (Editorial Tempestades, 2021)

[3] En la primera parte de su texto 鈥淟a dial茅ctica en suspenso鈥︹ Julio Cort茅s realiza una aguda revisi贸n acerca de la revuelta en la literatura, destacando una serie de textos que abordan 鈥揹esde la ultraizquierda a la ultraderecha del espectro pol铆tico鈥 el proceso de insurrecci贸n social en Chile.

[4] V茅ase: https://frenodeemergencia.org/2022/10/27/comunismo-de-desastre-out-of-the-woods/

[5] Para una profundizaci贸n de este argumento, v茅ase Revuelta en la regi贸n chilena: un balance hist贸rico-cr铆tico. Enlace al texto: https://necplusultra.noblogs.org/post/2022/04/19/revuelta-en-la-region-chilena-un-balance-historico-critico/ .

[6] Acerca de un concepto cr铆tico de lucha de clases, v茅ase Tiempo, trabajo y dominaci贸n social: una reinterpretaci贸n de la teor铆a cr铆tica de Marx de Moishe Postone (Marcial Pons: 2006). No se trata de que la lucha de clases no exista, m谩s bien el problema reside en que est谩 estructurada por, e integrada en, por la reproducci贸n social capitalista. Romper con tal entramado de dominaci贸n, implica una cr铆tica pr谩ctica de sus estructuras fundamentales y, por tanto, de las formas fetichistas de praxis social que permiten su perpetuaci贸n hist贸rica.