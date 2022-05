–

La buena salud que gocen nuestros centros sociales okupados y autogestionados en la ciudad de Madrid es un indicativo tambi茅n de un activismo vivo en los barrios, en cambio, si languidecen sabremos que estamos ante un tiempo de resistencia, unos tiempos malos para la okupaci贸n, y por lo tanto malos para los movimientos sociales. Y es que tras numerosas campa帽as de intoxicaci贸n medi谩tica, criminalizaci贸n social, presiones judiciales e institucionales, la violencia policial y, 煤ltimamente la violencia de los mercenarios neonazis de la empresa Desokupa, la okupaci贸n en Madrid lleva ya mucho tiempo en el punto de mira. Desean una ciudad que no sea contestataria y que solo sirva para el consumo.

Quieren desalojar los espacios comunitarios en nuestra ciudad, para regalar inmuebles a la especulaci贸n urban铆stica y la turistificaci贸n. Los centros sociales okupados ya conforman nuestro entramado urbano desde hace d茅cadas, en ellos se han fraguado numerosas luchas y activismos. Hist贸ricamente se han recuperado espacios para darles un uso social, y porque se dinamita uno de los pilares del sistema capitalista actual: la propiedad privada. Este concepto no puede estar por encima de la vida, del derecho a la salud, a la vivienda, a la cultura. La okupaci贸n de espacios no solo cuestiona que la legalidad no siempre es lo leg铆timo, sino que da un rev茅s a todo el esquema de pensamiento del capitalismo.

En este art铆culo queremos hacer un repaso de cada uno de los espacios que recientemente han sufrido desalojos, reveses o amenazas y cuya vida depende de la resistencia jur铆dica, social y pol铆tica que llevan adelante sus asambleas. Adem谩s de los mencionados en este art铆culo, la lista de desalojos de centros sociales en Madrid en los 煤ltimos a帽os es larga: La Gasoli (Guindalera), el Solar Maravillas (Malasa帽a), La Salamandra (Moratalaz), La Dragona (La Elipa), La Yaya (Arg眉elles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza), el EV Montamarta (San Blas), el EVA de Arganzuela , la Casa de la Cultura (Chamberi), La Casa del Cura (Malasa帽a). A veces se toman decisiones muy dolorosas respecto de espacios sociales que, durante mucho o poco tiempo, se han llenado de vida y actividad que ha propiciado el florecimiento de los barrios populares. Tambi茅n por otro lado mencionaremos algunos proyectos y centros sociales recuperados recientemente y que han iniciado su camino con mucha fuerza y ya son espacios de referencia en la okupaci贸n madrile帽a.

Madrid ser谩 siempre Ingobernable: destapando nuevos casos de corrupci贸n urban铆stica, el Hotel UGT

El pasado mes de mayo una sentencia del Tribunal Supremo ratificaba que el alcalde de Madrid, Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida, desaloj贸 ilegalmente en 2019 el centro social okupado La Ingobernable, en su original ubicaci贸n en la calle Gobernador esquina al Paseo del Prado. Esta sentencia ya recog铆a lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que determin贸 que el Ayuntamiento madrile帽o no ten铆a potestad para ejecutar el desalojo de La Ingobernable ya que en ese momento estaba oficialmente cedido a una fundaci贸n privada. En el programa del Partido Popular en su candidatura al municipio de Madrid inclu铆a la promesa de desalojar La Ingobernable, edificio que albergaba dos centenares de actividades mensuales con una asistencia de unas 130 mil personas en sus dos a帽os de intensa vida, el mayor espacio de encuentro de los movimientos populares de la capital. Ese mismo d铆a tras publicarse esta sentencia, desde La Ingobernable invitaban a estar atentas porque las reacciones no se har铆an esperar, y es que al d铆a siguiente un numeroso grupo de activistas acced铆an al antiguo Convento de las Recogidas en la calle Hortaleza. Este inmueble perteneciente al sindicato UGT, se alquil贸 a una empresa para transformarlo pr贸ximamente en un hotel de lujo (que de eso anda escasa la ciudad de Madrid), aprobando previamente el Ayuntamiento de Madrid un plan especial de reestructuraci贸n y su cambio de categor铆a para uso de hospedaje. La recuperaci贸n de este edificio para convertirlo en un centro social no fue posible, ya que el sindicato UGT denunci贸 inmediatamente, y al d铆a siguiente tras resistir una noche en el inmueble en plena calle Hortaleza la polic铆a municipal llev贸 a cabo el desalojo de las activistas de su interior. No obstante, se destap贸 una vez m谩s un pelotazo urban铆stico en la ciudad de Madrid con una trama de pel铆cula en la que UGT, una empresa de construcci贸n y el Ayuntamiento est谩n perfectamente coordinados para llevar adelante planes de gentrificaci贸n en la ciudad. A finales de mayo y sin previo aviso la polic铆a municipal desalojaba la Oficina de Derechos Sociales La Ingobernable en la que era su ubicaci贸n actual en la calle de la Cruz de Madrid, okupada desde hace poco m谩s de un a帽o en un antiguo hotel abandonado durante cinco a帽os y en manos de la empresa de peluquer铆a Marco Aldany. Los propietarios junto con la empresa One Shot Hotels exigieron su desalojo para la construcci贸n de un nuevo hotel de lujo en el centro de Madrid. De hecho, La Ingobernable no solamente quer铆a denunciar este caso de especulaci贸n, sino un amplio imperio inmobiliario de los hermanos Marco Aldany, que a trav茅s de ZZ Inmobilari Pr贸xima controlan dos hoteles, residencias de estudiantes y una veintena de apartamentos tur铆sticos.

La Enredadera de Tetu谩n, espacio comunitario y de lucha contra las opresiones

Este centro social en el coraz贸n del barrio madrile帽o de Estrecho, distrito de Tetu谩n, lleva ya varios a帽os de amenazas administrativas para su cierre y desalojo definitivo. Con trece a帽os a sus espaldas y un largo de recorrido de cientos de actividades y encuentros, entre otros, del movimiento de vivienda, feminista e incluso del zapatismo mexicano en Madrid, han decidido hacer la mudanza con la ayuda vecinal que siempre han contado. En la historia de este centro social quedar谩 grabado c贸mo en el a帽o 2014 se enfrentaron junto a otros colectivos vecinales a su mayor reto hasta ese momento, es decir, la primera presencia de Hogar Social Madrid, grupo neonazi que okup贸 un edificio en un barrio multicultural como el de Tetu谩n. A pesar de la connivencia policial y del intento de incendio de la Enredadera por los nazis, se logr贸 que se marcharan del barrio y la Enre continu贸 siendo un espacio social de referencia. Se frustr贸 y paraliz贸 un Plan Especial de Urbanismo que pretend铆a convertir el edificio en una herramienta de gentrificaci贸n de la ciudad. Tambi茅n lograron enfrentar igualmente un juicio por usurpaci贸n, con el incondicional apoyo del barrio. Sin embargo, tras un largo periplo de denuncias administrativas, ya el pasado verano solicitaron la resistencia vecinal para evitar que el Ayuntamiento de Madrid precintase el centro social. La excusa es que la Enre no cuenta con una licencia de actividades p煤blica, y esa represi贸n institucional ha intentado callar a este espacio de encuentro comunitario. Desde la Enre est谩n decididas a resistir y para ello necesitan darle al pause, posiblemente la decisi贸n m谩s complicada en todos sus a帽os de vida, pero tambi茅n una decisi贸n que es ejemplo del compromiso militante, cuidados y sensatez que siempre han tenido en su asamblea. La Enre solicit贸 a todas las vecinas que pudieran acercarse a echar una mano para la mudanza, recogieron todo el material y los grandes tesoros comunitarios creados en estos largos a帽os. Nos solicitaron que estuvi茅semos atentas a futuras convocatorias, y as铆 se har谩, porque la Enre sigue comprometida en construir barrio para volar libres.

La Atalaya, la resistencia vallekana para defender un antiguo instituto okupado

Este espacio de referencia vallekano actualmente es la despensa solidaria del barrio, una iniciativa surgida del proyecto Somos Tribu en plena pandemia del Covid-19, y que recibieron incluso el premio ciudadano europeo. Sin embargo, La Atalaya ha recibido una orden judicial de desalojo, que les exig铆a abandonar el edificio en cinco d铆as, pero estamos hablando de Vallekas, y el barrio reaccion贸 r谩pidamente y convocaron movilizaciones para resistir a esa decisi贸n judicial. Si bien la 煤ltima noticia recibida es que se acept贸 el recurso que interpusieron, eso solo proporciona tiempo, tiempo valioso para continuar resistiendo. Vallekas no es fiera para domar, es un barrio que se defiende con u帽as y dientes, y desde el centro social okupado La Atalaya hicieron una rueda de prensa p煤blica delante de la Asamblea de Madrid explicando la postura del espacio frente al futuro desalojo, y la cual apoyaron muchas vecinas y participantes de los diversos colectivos sociales del espacio. Y es que la empresa Naturgy y la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid est谩n detr谩s de esta orden judicial contra La Atalaya, que inici贸 sus actividades hace ocho a帽os recuperando un antiguo instituto en ruinas para llenarlo de vida, aprendizaje y ocio alternativo. Ante la real falta de oportunidades por parte de la instituci贸n p煤blica, por eso surgen espacios como La Atalaya para impulsar espacios deportivos, culturales, de ocio y de encuentro vecinal. Si estos espacios no existieran todo eso desaparecer铆a, y por lo tanto gran parte de la vida popular en los barrios languidecer铆a como lo hacen otros territorios expuestos 煤nicamente a las oportunidades de consumo y ocio que ofrece el propio capitalismo. Es por ese motivo que defender estos espacios de okupaci贸n es defender la vida, y lo hacen con las mejores armas como La Atalaya afirma: alegr铆a para combatir, organizaci贸n para vencer.

La Ferroviaria, una locomotora que da vida en el coraz贸n del Paseo de Delicias

Hace un a帽o en la primavera del 2021 nac铆a el proyecto de La Ferroviaria, para ello se okupaba una antigua sede bancaria en la Plaza de Luca de Tena, en el barrio de Delicias. Este centro social se ha puesto en marcha, entre otras, debido al esfuerzo de organizaciones como Arganzuela 27 (un colectivo juvenil), PAH Centro-Arganzuela o la Asociaci贸n Feminista de Arganzuela. Un espacio que ha nacido con una fuerza incomparable para construir actividades en el barrio y favorecer todo su tejido popular. Viene de la tradici贸n organizativa del antiguo EVA (Espacio Vecinal Arganzuela), que ten铆a un espacio cedido, y sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid decidi贸 no prorrogar esa cesi贸n a los colectivos que autogestionaban actividades. Tambi茅n con la desaparici贸n del hist贸rico centro social okupado La Traba, desalojado en su ubicaci贸n en el antiguo cine de Candilejas, este nuevo espacio de La Ferroviaria, con tan solo un a帽o de vida, ya se ha convertido en la locomotora de un barrio siempre activo socialmente.

CSO Animosa en Hortaleza y CSO Amparitxu en Prosperidad, dos ilusionantes proyectos inician camino

Si nos alejamos un poco del centro de la ciudad, encontramos que en otros barrios tambi茅n florecen los proyectos para abrir nuevos espacios sociales. Un local comercial propiedad de la SAREB (denominado como 鈥榖anco malo鈥) se convirti贸 a finales del a帽o pasado en el primer centro social okupado de Hortaleza. La Animosa abri贸 sus puertas para afrontar las necesidades reales del vecindario e impulsar proyectos sociales y culturales, se recupera de esta manera un inmueble deshabitado para poner en funcionamiento, entre otras actividades, un gimnasio autogestionado o una biblioteca popular. El nombre elegido, adem谩s, es un homenaje a la memoria de las antiguas vecinas del pueblo de Hortaleza, ya que hace referencia a la Sociedad de Obreros Agricultores de las Tierras de Hortaleza La Animosa, una antigua colectividad agraria.

El centro social Amparitxu, ubicado en unas antiguas oficinas bancarias propiedad de una sociedad inversora vinculada al Banco Santander que llevaban dos a帽os cerradas, naci贸 en el barrio de Prosperidad a finales de abril de este a帽o. En este caso el nombre hace referencia a la poeta y vecina de este barrio Amparo Gasc贸n que, durante el Franquismo, acogi贸 en su casa a personas que hu铆a de la represi贸n de la dictadura. Este nuevo centro social nace de la necesidad de j贸venes del barrio de la Prospe y alrededores de contar con un espacio propio en el que organizarse y trasladar el banco de alimentos del barrio. Recuperar este espacio tambi茅n supone simb贸licamente devolverle a los movimientos populares los saqueos que la banca ha perpetrado contra la clase trabajadora, en forma de timos a pensionistas o los desahucios que han engrosado sus ingresos mediante el expolio capitalista.

Fuente: https://www.todoporhacer.org/desalojan-espacios-comunitarios-especulacion/