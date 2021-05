–

Nos hacemos esta pregunta y creemos que no, o por lo menos, no lo ha expuesto. Comprobamos que en todas las comparecencias del Ministro Escriv谩 no existe ninguna medida tendente a ello. Todo lo contrario, tras cada anuncio se profundiza la brecha y se precarizan a煤n m谩s las condiciones actuales y futuras de las pensionistas.

La brecha tiene que ver con diferencias salariales, con los trabajos realizados tradicionalmente por nosotras, con la infravaloraci贸n de lo que hacemos por ser mujeres y con las dificultades para acceder a todo tipo de trabajo. Para hablar de la eliminaci贸n de la brecha de g茅nero hay que entender qu茅 es, tener en cuenta sus causas y realizar profundos cambios estructurales, econ贸micos y sociales.

La 煤nica medida desde el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones es un nuevo complemento vinculado a la maternidad y paternidad, producto m谩s de la necesidad de cambiar una legislaci贸n, que el Tribunal Europeo declar贸 desigual para hombres y mujeres, que de abordar la eliminaci贸n de la brecha de g茅nero en las pensiones.

En este complemento, como en el anterior del PP, el pago por hijo o hija se realiza por la aportaci贸n a la demograf铆a del pa铆s y no con verdadero inter茅s de reducir la brecha de g茅nero, aunque este 煤ltimo tenga ese nombre. No afecta a las mujeres pensionistas que se jubilaron antes del 1 de enero del 2016 ni a todas aquellas, que haci茅ndolo entre esa fecha y el 3 de febrero del 2021, ten铆an solo un hijo. Es decir, son medidas discriminatorias entre las propias mujeres pensionistas, adem谩s de dejar fuera a todas las que sin ser madres tienen pensiones de menor cuant铆a. Por ejemplo, no compensa los salarios m谩s precarizados por estar trabajando en sectores feminizados, no compensa los cuidados que se han desarrollado en las familias y que han implicado abandono del terreno laboral, no compensa la oposici贸n existente para poder promocionar y tantos otros casos. Es un complemento que nos trata a todas por igual, sin contemplar la diversidad y gran brecha que tambi茅n existe entre nosotras mismas, complementando en la misma cuant铆a y favoreciendo a quienes m谩s cobran.

Cada mujer seguramente puede verse perjudicada o beneficiada, pero lo que tratamos de analizar es si realmente esta medida reduce la actual brecha de g茅nero. Pensamos que no, porque lo que provoca la brecha son otras causas adem谩s de lo que perdemos cuando tenemos hijos, como ya hemos planteado. Pero aun viendo la parte de las discriminaciones cuando somos madres, entendemos que esas soluciones se tienen que aplicar en el momento en que empezamos a serlo, con servicios p煤blicos que nos permitan la crianza sin tener consecuencias en nuestras vidas laborales, con medidas que impidan todo tipo de discriminaciones, porque si no, poco o nada va a cambiar.

Las medidas que varios ministerios han tomado, algunas en tr谩mite a煤n, dirigidas a las actuales mujeres trabajadoras, como el Plan Corresponsables para atender a hijos de madres trabajadoras (red p煤blica de cuidadoras y cuidadores profesionales para atender a menores de 14 a帽os mientras sus madres o padres trabajan) o el control de las empresas para que declaren los salarios y corrijan las causas cuando existan diferencias, nos parecen insuficientes, porque nos dejan fuera, a las actuales pensionistas, de cualquier mejora. Sin decirlo, nos est谩n planteando que ante la actual brecha no van a tomar ninguna medida.

No se habla de subir las pensiones m铆nimas, ni de aumentar el porcentaje en las de viudedad hasta el 100% de la pensi贸n de la persona fallecida, ni se trata de elevar las pensiones no contributivas. Nos quieren mantener en la pobreza y la precariedad a la mayor铆a hasta que vayamos desapareciendo. Y somos las actuales pensionistas las que pasamos por las mayores dificultades para conseguir un trabajo, las que vivimos 茅pocas en que se nos prohib铆a un empleo o nos permit铆an solo los relacionados con los cuidados, feminizando muchos de ellos, por tanto, se consideraba sin valor lo que hac铆amos y tuvimos que luchar tanto colectiva como individualmente para abrirnos camino. Y, aun reconociendo la historia y las causas, no hay ni una sola propuesta para compensar las desigualdades que pasamos y que son el origen de la brecha de g茅nero en las pensiones.

Saludamos las medidas encaminadas a las actuales trabajadoras y futuras pensionistas, pero queremos justicia y reparaci贸n para todas nosotras. Justicia porque ya es hora de que se nos valore y se tengan en cuenta todas nuestras aportaciones sociales, culturales y econ贸micas, y reparaci贸n porque se tienen que aprobar ya soluciones que nos mejoren la vida a todas.

Desde Coespe, tenemos muchas propuestas, pero hay una que destacamos por su urgencia. No pueden existir pensiones por debajo del Salario M铆nimo Interprofesional. Es de justicia que las pensiones contributivas y no contributivas salgan de las cuant铆as que llevan a la pobreza y marginaci贸n de miles de pensionistas.

Las pensiones son un derecho y como tal deben ser dignas, con cuant铆as que permitan vivir con las necesidades cubiertas.

Pensiones m铆nimas equivalentes al 60% del salario medio. Por la eliminaci贸n de la brecha de g茅nero en las pensiones. Medidas concretas YA.

隆Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!

3 de mayo de 2021 Comisi贸n Mujer de COESPE