El viejo continente es la única región donde crecen los contagios, según la OMS. España, de momento, se mantiene con datos optimistas, pero, ¿hay que protegerse por lo que venga desde Europa?

El lema de la libertad individual parece ser de corto recorrido. Un Reino Unido libre de mascarillas ha provocado un aumento preocupante de los casos de coronavirus en las islas. Rusia ha visto crecer los casos en un 15%, Letonia anuncia un confinamiento estricto ante las dificultades para poner vacunas y Polonia también ve aumentar los contagios. Se acerca el invierno y en una Europa deslavazada y sin un frente común, los casos han aumentado y más de la mitad de los países reportaron un aumento de la incidencia.

Mientras, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido respuestas multilaterales para frenar la pandemia de coronavirus a nivel global. El aumento de casos en Europa puede generar inquietud en España. Pese a los buenos datos actualmente respecto a la pandemia y el buen ritmo de vacunación, ¿hay motivos para preocuparse?

Fernando Artalejo, experto en Salud Pública y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), llama a la prudencia: “Vamos hacia el invierno y es de esperar que simplemente manteniendo lo que ahora tenemos, aumenten los casos”, sostiene.

El docente advierte que en Centroeuropa tiene ahora unas temperaturas–que ayuda a la propagación del virus– que son las que tendrá España en unas semanas, por lo que es útil tenerlos de referencia. “Hemos reducido la tasa de transmisión a unos niveles muy buenos. Se percibe que la batalla está bien encauzada, pero no está ganada. Y mientras no se vacune el tercer mundo hay opciones de nuevas cepas. No debe llevarnos a una excesiva confianza. Si la cosa empeora, demos un pasito atrás. Eso es gestionar y no hay que vivirlo con drama. Esa es la filosofía”, arguye.

Ese exceso de confianza queda reflejado en la pugna que actualmente mantiene el Gobierno con la Comunidad de Madrid, que ha anunciado entre otras cosas la retirada de la obligatoriedad de la mascarilla en el trabajo si la distancia es la recomendable.

La vida sin mascarillas es la que tiene Reino Unido, donde desde hace meses se quitaron todas las restricciones al respecto. En nombre de la libertad, Boris Johnson levantó la veda y la realidad es que ahora rondan los 50.000 contagios diarios y el pasado martes fallecieron 233 personas por coronavirus, un dato que no se veía desde marzo. Y la pandemia, que ha demostrado que su crecimiento es exponencial si no se pone freno, no parece preocupar al primer ministro, que hace caso omiso a las recomendaciones sanitarias.

Óscar Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, pone mesura en este asunto: “Si algo hemos aprendido es que cuando creíamos que sabíamos cual era el siguiente paso todo ha ido en otro sentido”.

El epidemiólogo aboga por no retirar las mascarillas en espacios cerrados, la última gran medida aún vigente, después de que el descenso de contagios haya provocado una pequeña tregua en cuanto a restricciones se refiere: “Estamos por debajo de cifras peligrosas, pero hay que mantenerse así varios meses para consolidarse”.

A partir de los datos del Ministerio de Sanidad del pasado jueves, la pandemia sigue bajo control en España pese al ligero repunte de los últimos días. Se notificaron 1.881 nuevos casos de coronavirus, 20 muertes y la incidencia ha superado ligeramente los 43 casos por cada 100.000 habitantes.

Aumentan los casos en Europa

Ha tenido que ser la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que llame a la calma y la mesura. En plena campaña y debates por ofrecer a los vacunados una dosis de refuerzo a sus pautas completas, la OMS aseguraba esta semana en un informe que Europa es la única región del mundo donde los contagios por coronavirus han aumentado.

Además del ya mencionado caso de Reino Unido, otro de los países que preocupan es Rusia, que ha registrado este jueves casi 40.000 nuevos casos y 1.064 muertes por coronavirus, lo que supone nuevos máximos desde el inicio de la pandemia. En el caso del país presidido por Vladimir Putin, también entra en juego el escepticismo y el negacionismo, que ha provocado que tan solo el 32% de la población esté vacunada.

Una crisis similar, pero con respuesta por parte del Gobierno, es la que atraviesa Letonia. El Ejecutivo aprobó esta semana la implantación de un confinamiento estricto con toque de queda por las noches durante cuatro semanas. Letonia es además un país donde apenas el 50% de la población tiene la pauta completa.

Sin embargo, hay otros países donde la alarma no es tan grave o se ven con las mismas dudas que España. Por ejemplo, Francia, con 5.000 contagios diarios, atraviesa un pequeño aumento de los casos en las últimas semanas pero no ha tenido por el momento ningún impacto sanitario. El 73% del país tiene ya la pauta de vacunación completa. En Alemania, el ascenso es más significativo: la incidencia acumulada estaba este viernes en 95,1 nuevas infecciones por 100.000 habitantes en siete días, frente al 68,7 de hace una semana.

El único punto en el todo el mundo se pone en común es que pese a los buenos datos no hay que dar la batalla por ganada. Zurriaga, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, traza un plan ante la incertidumbre: “En otros países vemos incrementos importantes. ¿Significa esto que vamos a ir por ahí? No lo sabemos, pero hay que llamar a la cautela”. ​

