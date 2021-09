–

De parte de Oveja Negra September 10, 2021 46 puntos de vista

鈥a se帽ora que hace de gu铆a por los distintos recovecos del misterioso y cautivador Callej贸n de Huaylas en Per煤, no sin cierta dosis de orgullo patri贸tico, nos recuerda que este maravilloso y, hasta dir铆a, m谩gico lugar es considerado Patrimonio de la Humanidad. Es evidente que un lugar con este estatus adquiere m谩s cach茅. Y no es menos cierto que parece ser que eso inunda de cierto orgullo a algunos de los que viven en 茅l o por esa zona. Que un organismo como la UNESCO o cualquier otro por el estilo reconozca de forma tan pomposa la hermosura y la importancia de un lugar, al considerarlo patrimonio de la humanidad entera, desde luego, a la se帽ora gu铆a no le dejaba mal sabor de boca. A m铆 s铆: al o铆rlo, me chirriaba en los o铆dos, y pronto empec茅 a horrorizarme. Y es que, 驴qu茅 precio se paga por tama帽o halago? En cuanto uno eche unas sencillas cuentas pronto se dar谩 cuenta de la horrible noticia que es que un lugar cualquiera sea convertido en Patrimonio de la Humanidad. Toda esta maravilla llena de vida se tiene que por la fuerza reducirse a una abstracci贸n en el mapa de los Estados: sus gentes, animalillos, lagunas, montes y 谩rboles se vuelven como una especie de fantasmas, de meras im谩genes (que proyectan la muerte de aquello que podr铆a estar vivo, si no hubiese sido precisamente convertido en una imagen) y pretextos para que algunos den otra vueltita por el mundo.

驴Y por qu茅 se iba a convertir en algo abstracto y fantasmal? 驴No se persigue acaso con este tipo de acciones alg煤n tipo de protecci贸n para lugares como este y progreso para aquellos que viven en sus alrededores? S铆, pero tal progreso y una mayor protecci贸n en este Mundo conllevan necesariamente un pago en sumisi贸n y reducci贸n al dinero de dimensiones catastr贸ficas. Si este lugar no se asimila previamente y no se integra en la circulaci贸n dineraria, no solo no podr铆a considerarse ning煤n patrimonio de la Humanidad, sino que no le servir铆a para nada. A fin de cuentas, 驴qu茅 inter茅s tiene esta Humanidad tan halagada por los bancos y los ministerios de cultura? Pues, por ejemplo, tiene inter茅s en que este lugar en los Andes sea reducido al Capital e incluido dentro de las fronteras del Orden impuesto, que no quede por descuido fuera del Estado. Nada tiene que quedar fuera, porque solo debe haber un orden que sea total. 驴No es justamente el Estado mismo (y tambi茅n el Capital) quien necesita protecci贸n y por ello tiene que eliminar o neutralizar y sustituir cualquier resto de vida a su alrededor?

Que se diga que es Patrimonio de la Humanidad quiere decir, en verdad, que la vida de este lugar, sea de 铆ndole que sea, es presa de la muerte reinante, del Estado, del dinero. Que ya se pueden completar las hojas de c谩lculo con las cuentas que se tengan que hacer y las previsiones cient铆ficas y econ贸micas correspondientes. Y que no nos enga帽e esta pomposa palabra 鈥楬umanidad鈥, porque detr谩s de ella no se esconde sino la misma abstracci贸n que el Estado, un ideal en el cual el inter茅s del Capital y los intereses de sus s煤bditos coinciden plenamente y en el cual ya no quede ni pueblo ni sociedad ni nada que huela a vida. Que solo queden los Dioses modernos, sus sacerdotes y sus creyentes, para los que todo lo que se encuentra a su alrededor viene de estos Dioses y es formulado por ellos.

Cuando a uno le pasan por la cabeza tales pensamientos, su estatus de turista se le presenta en toda su desnudez: uno se siente un portador, muchas veces involuntario, de la muerte y de la abstracci贸n que se expanden a medida que se ensanchan los dominios del Estado y del Capital. Y que uno sea portador involuntario no es que sea un gran consuelo鈥