De parte de Indymedia Argentina May 11, 2023 325 puntos de vista

Este viernes 12 de mayo se realizar谩 una movilizaci贸n en el barrio Las Tunas de Pacheco, Tigre, reclamando justicia por Gabriel Duarte, joven asesinado el pasado martes 4 de abril 鈥減or un sicario del narco menudeo鈥, seg煤n denuncian Familiares y amigos. La marcha, convocada a partir de las 17.30 ser谩 desde el merendero El Gauchito Gil 鈥 Virgen de Itat铆, Callao 1988, hasta el Destacamento Policial ubicado en avenida Constituyentes 2901. Les organizadores invitan a participar a todas las familias del barrio, a las organizaciones antirrepresivas, sindicales y pol铆ticas ya que 鈥渓a investigaci贸n est谩 estancada y no hay esclarecimiento de los hechos鈥, raz贸n por la cual temen que 鈥haya impunidad como en otros casos鈥.

Ha transcurrido m谩s de un mes desde el asesinato de Gabriel Duarte. Comenzaba el cuarto d铆a del mes de abril cuando esa aciaga noche seis balazos culminaron con su joven vida, en su domicilio del Barrio Las Tunas de General Pacheco, partido de Tigre. Su familia, amigos, vecinos y organizaciones solidarias a煤n siguen dolidos y consternados ante tanta sa帽a, pero m谩s a煤n, molestos por el desarrollo de la investigaci贸n, a cargo del fiscal Jos茅 Amallo de la UFI Distrito Tigre, quien les inform贸 poco y nada sobre los avances de la causa. 鈥淟a investigaci贸n est谩 estancada y no hay esclarecimiento de los hechos, raz贸n por la cual tememos que haya impunidad como en otros casos鈥, manifestaron en un comunicado les familiares y dem谩s personas que acompa帽an el reclamo por justicia.

Este grupo, ante la inacci贸n de los funcionarios judiciales y policiales, decidi贸 movilizar el viernes 12 de mayo hasta el Destacamento Policial de Las Tunas, y se reunir谩n previamente a partir de las 17.30 en Callao 1988, entre Martin Coronado y Sargento Cabral, donde se ubica el Merendero El Gauchito Gil 鈥 Virgen de Itat铆. La familia de Gabriel dio vida a ese merendero hace m谩s de una d茅cada, cuando su madre, Rosa Duarte, y su hermano Juan Manuel M茅ndez, 鈥淢anucho鈥, junto a vecines recuperaron el terreno para fines comunitarios. Hermano de esa lucha es el surgimiento del Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP que funciona al lado, en la esquina de Callao y Sargento Cabral. El a帽o pasado, Manucho tambi茅n fue atacado a balazos en la puerta de su casa. Sobrevivi贸, pero todav铆a se aprecian las secuelas en su cuerpo con una cicatriz en su cintura. Y all铆 radica una de las posibles respuestas para la familia Duarte. Ese ataque, sostienen, provino de las mismas personas que perge帽aron el asesinato de Gabriel. 鈥淧ersonas vinculadas al narco menudeo, que juraron vengarse cuando fueron expulsados del barrio al querer instalarse en el lugar鈥, aseguran.

Esta no es la primera movilizaci贸n que familiares y organizaciones convocan. El viernes 14 de abril, marcharon a la Fiscal铆a de General Pacheco, a fin de conocer el estado de la investigaci贸n, luego de diez d铆as de ocurrido el hecho. Pero enorme fue su sorpresa al llegar, por el vallado y la gran cantidad de efectivos policiales que les esperaban. A pesar de eso, lograron entrar y enterarse de la detenci贸n de una persona, que est谩 imputada como coautora del hecho, pero no mucha m谩s informaci贸n sobre quien efectu贸 los disparos, que contin煤a pr贸fugo, apuntado por la familia como 鈥渟icario del narco menudeo鈥. Ese mismo viernes por la noche, en una esquina del barrio, a cuadra y media de donde asesinaron a Gabriel, efectivos de la polic铆a bonaerense hostigaron a j贸venes desde un patrullero. Seg煤n relatan en sus redes sociales desde el Bachillerato Popular Ra铆ces 鈥 CEIP, 鈥渆ste hecho violento y provocador fue incrementando su grado de violencia cuando los polic铆as bajaron del patrullero y uno de ellos lo hizo con el arma de fuego en la mano, luego de discusiones los polic铆as detienen a cuatro de les j贸venes, golpe谩ndolos y disparando sus armas para alejar a les vecines que intentaban acercarse.鈥

Les integrantes del Bachillerato no ven este suceso como un hecho aislado. Por el contrario, en esa declaraci贸n consignan 鈥渕uy importante hacer una lectura m谩s amplia鈥, porque ven 鈥渦na estrecha relaci贸n entre ambos hechos, ya que detr谩s de un acto de terrible violencia e injusticia, como es el asesinato de un vecino, hay un barrio que se organiza, moviliza, denuncia la connivencia entre redes delictivas y fuerzas de seguridad, exige justicia y lo que recibe es violencia por parte de esas fuerzas de seguridad y el poder judicial c贸mplice de estos entramados鈥.

Hace 31 a帽os, m谩s precisamente el 18 de junio de 1991, Rosa Duarte perd铆a un hijo, Mart铆n M茅ndez de 18 a帽os, a manos de la Polic铆a Bonaerense 鈥渆n una verdadera masacre de adolescentes que apenas empezaban a vivir鈥, junto a Esteban Duarte de 14 a帽os, su primo hermano, Victoriano Villafa帽e de 15 a帽os y Gabriel Montovia de 16 a帽os, en el Barrio de Delfino, tambi茅n en General Pacheco. Esa terrible experiencia marc贸 la vida de Rosa, quien el a帽o pasado, al cumplirse otro aniversario, expres贸: 鈥淗emos aprendido con el dolor que quienes dicen cuidarnos muchas veces abusan de su poder, y que quienes deben castigarlos y controlarlos, conviven en la misma impunidad para proteger sus intereses. Tambi茅n aprendimos que la lucha de familiares, amigos y organizaciones, es el 煤nico camino para mitigar el dolor y hacernos m谩s fuertes gracias a la experiencia que vamos adquiriendo en la lucha por la memoria de nuestros hijos.鈥

Ante esta nueva p茅rdida, Rosa contin煤a comprometida con la lucha contra el gatillo f谩cil, la violencia y los abusos policiales. Dej贸 bien en claro en cada movilizaci贸n, actividad y reuni贸n que el crimen de Gabriel no quedar谩 impune.

Contactos de Prensa

Rosa Duarte (madre de Gabriel) 11 5926-5869

Patricia Toloza (esposa de Gabriel) 113597-6476

Juan Manuel M茅ndez (hermano de Gabriel) 11 3139-4525