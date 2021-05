–

May 8, 2021

Lisette Fern谩ndez solicit贸 a la Fiscal铆a de El Talar que cambie la car谩tula de la causa que investig贸 como un suicidio la muerte de su hermana de 14 a帽os, ocurrida en el 2013, ya que sostuvo que hay pruebas de que se trat贸 de un femicidio en el que estar铆a involucrada una red de trata de personas que un a帽o despu茅s, asegur贸, mat贸 tambi茅n a la madre de ambas.

06/05/2021

Se trata de la muerte de Micaela Fern谩ndez (14) y su madre Nancy Fern谩ndez (36), ambas de la comunidad qom Yecthakay del partido bonaerense de Tigre, cuyas muertes a煤n no han sido esclarecidas.

Lisette Fern谩ndez, hermana de Micaela e hija de Nancy, asegur贸 en di谩logo con T茅lam que present贸 鈥渦n escrito en la fiscal铆a para que se desarchive la causa鈥 de su hermana y 鈥渟e investigue con un cambio de car谩tula鈥.

鈥淢i hermana no se suicid贸; quiero que se reabra la causa y presentarme como particular damnificada porque tengo pruebas suficientes para demostrar la complicidad policial que hubo鈥, dijo rotunda.

Para Fern谩ndez, un contexto de 鈥渞ed de trata de personas con complicidad de la polic铆a鈥 envolvi贸 la muerte, primero de su hermana, que hab铆a sido secuestrada y violentada por esa organizaci贸n, y luego la de su madre, cuando buscaba a los responsables de lo ocurrido con su hija.

En 2013, Micaela desapareci贸 y su mam谩 Nancy fue a la comisar铆a sexta a denunciar pero 鈥渓a trataron de loca鈥 y no le tomaron la denuncia.

La menor reapareci贸 d铆as despu茅s golpeada, con lesiones en la cara y el pelo cortado de manera brutal y cont贸 que la hab铆an llevado a una casa donde fue abusada por varios hombres.

Nancy, a pesar del temor de su hija, fue a la comisar铆a a denunciar y nuevamente no le hicieron caso y esa noche se presentaron en su casa varios polic铆as y la llevaron detenida a la comisar铆a sexta.

鈥淚ndia de mierda, callate la boca麓鈥, le gritaban a Nancy cinco polic铆as mientras la golpeaban.

En febrero de 2013, un conocido le avis贸 a Nancy que su hija de 14 a帽os se hab铆a suicidado, peg谩ndose un tiro, en la casa de un hombre conocido como 鈥楶ato鈥 Cenizo.

La mujer nunca crey贸 la hip贸tesis del suicidio y comenz贸 a marchar junto a vecinos y organizaciones hasta la comisar铆a, denunciando y reclamando justicia.

El 2 de mayo de 2014 Nancy apareci贸 muerta en su casa semidesnuda y con signos de asfixia.

Lisette asegur贸 que dos hombres, que dijeron ser polic铆as, la siguieron cuando se dirigi贸 a la fiscal铆a de Talar de Pacheco a pedir la reapertura de la causa.

鈥淨uieren intimidarme, pero yo no tengo miedo鈥 total a mi ya no me pueden quitar m谩s nada鈥, dijo con pesar.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202105/553302-piden-que-se-caratule-como-femicidio-la-muerte-de-una-joven-qom-en-tigre.html