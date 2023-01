–

En el primer programa radial del a帽o de Naturaleza Somos, que se transmite por FM 96.9 Radio Activa Comunitaria, del Colectivo Cultural El Bondi de Ingeniero Maschwitz, fue entrevistada Paula, vecina de Villa La 脩ata, Tigre, por el reclamo de les vecines de reubicaci贸n de la futura alcaid铆a penitenciaria, ya que denuncian que el trazado actual se encuentra en un 谩rea de preservaci贸n ambiental, uno de los 煤ltimos humedales que quedan para amortiguar las inundaciones. Por Naturaleza Somos.

El viernes 6 de enero se emiti贸 el primer programa de 2023 de Naturaleza Somos, con noticias, entrevistas, m煤sica, y an谩lisis sobre las problem谩ticas de la zona norte del conurbano desde la mirada ambiental. En esta ocasi贸n, una de esas entrevistas tuvo como protagonista a Paula, vecina de Villa La 脩ata, partido de Tigre.

En ese lugar, las y los vecinos se oponen a la instalaci贸n de una alcaid铆a penitenciaria en Ruta 26 y Roque S谩enz Pe帽a, cerca del Paraje Punta Canal, donde en 茅pocas de sudestadas esa zona queda incomunicada. El intendente de Tigre, Julio Zamora, confirm贸 en noviembre de 2022 junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak la construcci贸n de la unidad penitenciaria en Tigre, cuando lanzaron la tercera etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria, que implican 12 mil nuevas plazas en c谩rceles y alcaid铆as en distritos como Florencio Varela, Moreno, Mercedes, Melchor Romero, Ezeiza, Quilmes, Lan煤s, La Matanza, Tres de Febrero y Moreno, entre otros.

En esa oposici贸n vecinal, se realizaron distintas manifestaciones, como la llevada a cabo el 17 de diciembre en el Puente Eva Per贸n de Dique Luj谩n, para pedir la relocalizaci贸n del proyecto, ya que los estudios realizados de Declaraci贸n de Impacto Ambiental (DIA) dieron negativos y aun as铆 sigue el plan. Dicha zona, que posee los 煤ltimos humedales continentales de Tigre, est谩 protegida por la Ordenanza 3709 鈥淒istrito de Gesti贸n Especial Planicie del R铆o Luj谩n鈥 que declar贸 脕rea de Preservaci贸n Ambiental a Dique Luj谩n, Villa La 脩ata y un sector de Benavidez.

Paula relat贸 que les vecines participaron de la 煤ltima sesi贸n en el Concejo Deliberante. 鈥淧resentamos en la Comisi贸n de Seguridad el pedido para que los concejales soliciten a la Provincia la reubicaci贸n y se realice una consulta popular. Eso por una lado, por otro lado seguimos reuni茅ndonos haciendo cortes informativos, hicimos uno en la ruta 26 y despu茅s otro en el puente Eva Per贸n. Ese mismo d铆a iba a venir el intendente Julio Zamora a la parrilla que est谩 enfrente del puente y no vino, y a su vez en el Club Pe帽arol estaba Malena Galmarini de Massa, quien se enter贸 de la situaci贸n y en ese momento llam贸 al ministro de Seguridad y suspendieron supuestamente las obras鈥.

Gracias a esa presi贸n popular, Paula afirma que 鈥渆l ministerio de Justicia dio una resoluci贸n por lo que queda suspendido el proyecto, no se va a iniciar nada, no se va a tocar nada hasta que no se haga la audiencia p煤blica. Solicitamos que por favor la audiencia p煤blica se haga en Dique Luj谩n y que el registro de inscripciones para oradores no pase por el municipio ya que supuestamente no debe hacer nada, el predio es provincial mientras tanto.鈥

Naturaleza Somos se trasmite los viernes a las 8 y a las 22, por FM 96.9 Radio Activa Comunitaria del Colectivo Cultural el Bondi de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.