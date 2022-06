–

De parte de ANRed June 23, 2022 224 puntos de vista

Basada en el libro de Gabriel Pandolfo “Néstor, el presidente militante” es una obra sobra la vida del ex presidente. Un unipersonal bien actuado que, asistido por un buen trabajo de archivo, enumera los distintos momentos que llevaron a Kirchner hasta la presidencia. Por Andrés Manrique para ANRed/ Fotos: Rubén Andón.

Las casi doscientas obras públicas a su nombre, entre las que se cuentan túneles, puentes, escuelas, centros culturales y avenidas no bastan para homenajear al presidente cuya gestión, para muchas personas, sacó al país de la bancarrota. Será por eso que el teatro off tenía que estrenar una obra para abordar algunos hitos de la vida de Néstor Kirchner, a través de un trabajo de archivo con el cual dialoga la ajustada actuación de Néstor Sánchez, actor que hace del propio ex presidente.

Durante los dos mandatos de Carlos Saúl Menem fueron aplicadas exitosamente todas las fórmulas dictadas por el neoliberalismo, sucedido por un gobierno radical débil -que se fue por los aires antes de los dos años- y cuatro presidencias interinas. El menemato redujo la participación del Estado a los rincones de mayor resistencia, donde no pudo ser del todo abolido. Durante esa larguísima década, que duró diez años, cinco meses y dos días, se contaron las cifras más altas de corrupción e indigencia, y se sucedieron las escenas más desoladoras; todo lo cual produjo un daño sin escalas. La destrucción de la fe en cualquier forma política para una generación completa fue una más de sus abominables consecuencias. De esa situación de desesperanza y anomia, salimos con la gestión de Néstor Kirchner, durante la cual se solventó la deuda externa, se acomodó la balanza de pagos -llevando a la población a una situación de alivio y mejora económica palpable para todos los trabajadores, debido a la distribución del ingreso-, acompañada de la repolitización de todos los sectores. Estos datos pueden contrastarse con los números de la época. Pero la verdad y el recuerdo de momentos mejores no son suficientes para que una obra de teatro funcione con autonomía. “Néstor…” es un buen ejemplo para observar cómo la fragilidad de un personaje es lo que fortalece al teatro, y cómo aumenta la fuerza en esos pequeños lapsos donde el discurso optimista y de trinchera se interrumpe, queda flotante, y la duda muerde con dientes más afilados que la certeza. Porque en escena es mucho más interesante la fragilidad del hombre cambiándose de corbata, que el personaje público en su apogeo.

En formato de unipersonal, la obra cuenta los sucesivos cargos que llevaron a Néstor Kirchner hasta el escalón más alto de la democracia. Algunas escenas nos hacen testigos de la intimidad entre el funcionario y su mujer, Cristina Fernández, que revelan visos no del todo complacientes, y se aplauden. Y también escenifica momentos que no existieron, en una especie de aparición fantasmal del propio Perón, que el actor también encarna, y sobre todo entona, con precisión. Esos actos son los más interesantes porque abren lo más humano del personaje: sus sueños, su imaginación, su deseo. En esos momentos, el auditorio puede ver y ríe o se mueve en las butacas, demostrando en la reacción que algo de lo que pasa lo toca. Confirmando que, en todo contrato ficcional, importa más el cómo se dice o se presenta la trama, que la persona y/o tema que trate.

El personaje, en este caso ícono de la política de los últimos veinte años, cuenta con dotes de prócer para un alto porcentaje de la población. Por eso, de alguna manera, ya tiene súper poderes; acá está el primer escollo. Porque ya no queremos súper héroes o, en todo caso, si es la historia de uno, nos va a interesar mucho más verlo deformando el espejo por la furia que le sale de los ojos con dos rayos rojos, que salvando el colectivo escolar a punto de caer desde el puente. Nos interesa más verlo dando vueltas alrededor de la tierra para invertir el tiempo por amor a una terrícola, que respondiendo con altruismo y resignación a las obligaciones. Y no por morbo, sino por humanidad. Esto se pide: eso somos, aunque sea basto.

Lo que puede ser muy saludable para la imagen pública del ex presidente, complica el distanciamiento crítico necesario para una construcción ficcional. Lo que el protagonista ganó en la calle o en las urnas no se traslada, sin más, al escenario. Estar muy cerca ideológicamente, reduce la maniobrabilidad de la ficción, porque este -sino cuál- es el lugar donde se baja al hombre del pedestal. Y del llano, se eleve al hombre común. O quizás más que de llano y pedestal, se trata de que el teatro, como cualquier expresión artística, modifique las posiciones en el tablero.

Si se va a meter con el poder o sus figuras, no se espera que lo elogie, sino que lo indague, que se burle, que lo cuestione, que lo altere y, de ser posible también, que lo desafíe. Si se mete con la vida privada, se espera que la desnude o, al menos, que le corra el velo. Si se involucra con la historia del hombre de a pie, que le ponga alas. Y después, que no se quede para deleitarse, sino que se inmole, que vuele por los aires. Seguramente del fuego renacerá con otra potencia, pero tampoco debiera importar lo que pase después: lo que es fundamental, es que cada elemento trabe una relación de fuerza con las demás partes de la pieza. En todo caso, la idea es que habilite la ilusión de otredad en uno, que alimente la ambigüedad, que alumbre la cara oscura para que la sombra de lo que somos gane profundidad.

Del presidente que fue cada cual tendrá su propia imagen, pero qué hay del personaje de Néstor que hoy le toca, con el diario del lunes, contar su historia. ¿Qué hay de los golpes que el hombre habrá sentido contra su corazón, qué hay de su resistencia a la medicación y su relación con la salud, qué lo desveló además de la geopolítica? ¿Cuáles fueron sus monólogos internos?

Quizás habría sido más interesante para el personaje, que al ex presidente lo midieran con las preguntas que se formuló cuando era militante.

Funciones: domingos y lunes a las 20.30 hs. Teatro: Dumont 4040 (Santos Dumont 4040) Valor de las entradas: $1500 (por Alternativa Teatral).

Ficha artístico técnica

Actúa: Néstor Sánchez

Música original: León Gieco

Sobre el libro: “Néstor el presidente militante” de Gabriel Pandolfo

Dramaturgia y dirección: Enrique Federman

Asistente de dirección: Daniel Ceriotti

Diseño de sonido: Pablo Martín

Diseño de vestuario, maquillaje y escenografía: Lula Rojo

Diseño de luces: Omar Possemato

Realización de vestuario: Cristian Sayaverde

Peluca: Mónica Gutiérrez

Edición de video: André Palacios

Diseño gráfico e identidad: Lima. La imagen de les artistas

Prensa: Daniel Franco

Redes: Paula Aguirre

Producción ejecutiva: Vanina Fabrica

Producción general: Maximiliano Altieri