April 26, 2022

La Comunidad de Madrid recortar谩 m谩s de 6.000 plazas de educaci贸n p煤blica. Y lo har谩 mientras dispara los fondos p煤blicos a la privada. Seg煤n denuncia CCOO, el Gobierno de Isabel D铆az Ayuso asestar谩 un 鈥渘uevo golpe鈥 al sistema p煤blico con el cierre de 233 aulas, lo que provocar谩 la p茅rdida de miles de plazas p煤blicas, as铆 como la reducci贸n de casi 400 puestos de trabajo de docentes.

El sindicato ha reclamado a la presidenta auton贸mica que 鈥渞eflexione sobre las graves consecuencias de la estrategia sin precedentes que lleva a cabo para debilitar la educaci贸n p煤blica en Madrid a favor de la privada, en manos mayoritariamente de la Iglesia鈥. Por ello, ha llamado a dar marcha atr谩s en la decisi贸n de cerrar 233,5 aulas p煤blicas, que se ha tomado antes del proceso de escolarizaci贸n del curso 2022-2023 iniciado hace apenas unos d铆as. Esto supondr谩 la p茅rdida de 6.200 plazas p煤blicas.

鈥淐ierran aulas p煤blicas antes de que las familias tengan la oportunidad de elegir, condicionando as铆 el proceso de escolarizaci贸n, dejando sin plaza p煤blica a miles de familias y abriendo terreno para el crecimiento de la educaci贸n privada鈥, critica Isabel Galv铆n, secretaria general de la Federaci贸n de Ense帽anza de CCOO Madrid.

La responsable sindical defiende que la 煤nica ense帽anza que garantiza a sus hijos e hijas 鈥渃alidad, gratuidad e igualdad de oportunidades, sea cual sea su nivel de renta, es la p煤blica鈥. Dicho esto, advierte de que 鈥淢adrid pagar谩 con mayor segregaci贸n escolar, mayor desigualdad y menos cohesi贸n social la infame pol铆tica educativa del PP鈥.

De las 233,5 aulas que van a desparecer, desgrana CCOO, 144 son Primaria y 89,5 de Secundaria. Es decir, habr谩 3.600 plazas en Educaci贸n Infantil y Primaria y de 2.680 plazas en ESO y Bachillerato menos. Por tanto, el total de plazas p煤blicas que se han recortado antes de que las familias puedan elegir asciende a 6.200.

Estos recortes se extienden tambi茅n a la plantilla docente. 鈥淓stimando a la baja鈥, sostiene Galv铆n, se traducir谩 en la p茅rdida de al menos 395 puestos de docentes en la Comunidad de Madrid. 鈥淎 ese n煤mero habr铆a que a帽adir la plantilla y los recursos propios del alumnado con necesidades educativas especiales. No es un recorte puntual de plazas y plantilla, sino la repetici贸n de una tendencia general al adelgazamiento de la ense帽anza p煤blica que lleva d茅cadas guiando la pol铆tica educativa del PP madrile帽o鈥.

Seg煤n el sindicato, el motivo por el que la Consejer铆a de Educaci贸n no ha esperado a que termine el proceso de escolarizaci贸n para ver cu谩l es la demanda y en funci贸n de la misma decidir si cierran o no aulas 鈥渆st谩 muy clara鈥. 鈥淪aben que las familias madrile帽as demandan educaci贸n p煤blica, porque saben que si prestan atenci贸n a la demanda real no podr铆an cerrar ni much铆simo menos 233 aulas en nuestra Comunidad, al contrario, tendr铆an que construir los centros p煤blicos que llevan a帽os de retraso鈥. 鈥淧or eso鈥, remarca Galv铆n, 鈥渃ierran aulas antes de que las familias puedan elegir鈥.

鈥淓l Gobierno de D铆az Ayuso es enemigo de la libertad de elecci贸n educativa鈥, asegura.

Esta decisi贸n coincide con el anuncio del reparto de cheques para estudiar Bachillerato en centros privados, publicado por EL BOLETIN. Para el sindicato 鈥渟on dos partes de la misma estrategia鈥. Seg煤n sostiene, 鈥渟e recorta en educaci贸n p煤blica mientras se incentiva la privada鈥. 鈥淓s una escandalosa manipulaci贸n de la oferta y la demanda educativa, y justo lo contrario de la libertad de elecci贸n que tanto pregonan鈥, concluye Isabel Galv铆n.

