–

De parte de CGT Unisono Madrid October 6, 2022 236 puntos de vista

El contrato que m谩s dudas est谩 provocando es el de sustituci贸n de otra persona que se va de la empresa temporalmente de excedencia o por baja m茅dica, pero que tiene reserva de puesto de trabajo. Este contrato es ampliamente utilizado por la empresa ya que no tiene derechos, por no tener no tiene ni indemnizaci贸n al finalizar el mismo, ni tampoco contabiliza para ser indefinido en el fututo. La duraci贸n del contrato es hasta la vuelta de la persona sustituida.



En cuanto al de circunstancias de la producci贸n, s贸lo podr谩 concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producci贸n u oscilaciones de la demanda, por un tiempo m谩ximo de 6 meses. Tambi茅n podr谩 emplearse en situaciones previsibles, como las campa帽as de Navidad, por un periodo m谩ximo de 90 d铆as al a帽o no consecutivos.



Y por 煤ltimo el contrato fijo鈥discontinuo, en teor铆a indefinido, se concertar谩 para la realizaci贸n de trabajos de naturaleza estacional o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestaci贸n intermitente, tengan periodos de ejecuci贸n ciertos y tambi茅n podr谩

concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestaci贸n de servicios en el marco de la ejecuci贸n de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Esta 煤ltima modalidad es otro de los contratos que empieza a ser utilizado por la empresa, ya que, aunque tiene la consideraci贸n de indefinido, permite a la empresa mandarnos al paro por temporadas o definitivamente cuando finalice la campa帽a para la que fuimos contratados.

Relacionado