June 22, 2021

El siguiente texto es el prefacio a la edici贸n brasile帽a de Un habitar m谩s fuerte que la metr贸poli del consejo nocturno (Pepitas de calabaza, 2018), publicado en portugu茅s por la editorial brasile帽a Glac en noviembre de 2019.

Con exactamente 32 a帽os de diferencia, el 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre de 2017, violentos terremotos sacudieron la Ciudad de M茅xico. Los terremotos interrumpieron las comunicaciones, cerraron carreteras e impidieron el acceso a regiones. Edificios, casas y viaductos se derrumbaron, causando muertos y heridos en una conurbaci贸n de 21 millones de personas que habitan la regi贸n que hasta el siglo XVI era el valle del An谩huac.

En 2017, el engranaje de la planificaci贸n gubernamental que se inici贸 tras el primer terremoto se derrumb贸 como un castillo de naipes, especialmente en lo que respecta a la fiscalizaci贸n de las nuevas construcciones de una megal贸polis expansiva situada en un 谩rea reconocidamente s铆smica. Junto a las ruinas tambi茅n quedaron al descubierto los c谩rteles estatales-financieros-partidistas que hasta entonces hab铆an gestionado la pol铆tica metropolitana en el antiguo Distrito Federal, donde la especulaci贸n inmobiliaria, la gentrificaci贸n de los barrios antiguos y la expulsi贸n de los pobres a las periferias lejanas estaban siempre coludidas. Al mismo tiempo, los servicios de apoyo y emergencia gubernamentales resultaron inoperantes, incapaces de lidiar con la intensidad y el alcance de los estragos.

En los relatos posapocal铆pticos imaginados por los escribas del Imperio, las situaciones l铆mite, como los terremotos de Ciudad de M茅xico, se asocian inevitablemente con im谩genes aterradoras de saqueos y guerra civil, hordas hobbesianas o multitudes de muertos vivientes hambrientos. El tan supuesto caos derivado de la suspensi贸n de la ley. Nada m谩s lejos. Al igual que en los sismos de septiembre de 1985, en 2017 miles de personas salieron a las calles e iniciaron movimientos espont谩neos para remover escombros y rescatar personas atrapadas, formando brigadas de emergencia y alimentaci贸n, lugares de apoyo y cuidados ambulatorios improvisados, redes informales de resguardo en edificios que quedaron intactos. El 芦desbordamiento popular de los aparatos de gobierno禄 no signific贸 aqu铆 la aparici贸n de una 芦ciudadana y quim茅rica 鈥渟olidaridad鈥澛, sino la de diversas praxis de autoorganizaci贸n independientes y ajenas a los aparatos gubernamentales que reg铆an la cotidianidad: otros lenguajes, otras formas de relacionarse con el espacio, otras maneras de habitar.

Caos y ley siempre han estado implicados en una misma m谩quina metaf铆sica y seguritaria, que se ve socavada en sus propios fundamentos en el momento de un gran sismo geol贸gico o insurreccional. En poco tiempo, no s贸lo en la Ciudad de M茅xico sino en otras regiones afectadas por los terremotos, las Fuerzas Armadas se movilizaron formando cercos contrainsurreccionales: intervinieron en los escombros y una operaci贸n medi谩tica-espectacular reuni贸 donaciones y moviliz贸 la reactivaci贸n de los dispositivos y aparatos agregados en gobiernos, constructoras, empresas y c谩rteles inmobiliarios, precisamente la red de controles y gestiones que hab铆a sido neutralizada con el terremoto. Retorno, aunque sea temporal y mantenido bajo situaciones de excepci贸n, a la metaf铆sica de la interdicci贸n de las presencias.

S贸lo el 芦curso a煤n no cerrado de los acontecimientos禄 permitir谩 dar la victoria a una u otra de las partes: es en esta pendencia que este texto llega a los territorios del sur, para ser le铆do en portugu茅s brasile帽o. Es precisamente en la tradici贸n de la insurrecci贸n an贸nima y de una 茅tica inmanente del habitar, tel煤rica y comunal, donde este documento del consejo nocturno, Un habitar m谩s fuerte que la metr贸poli, de marzo de 2018, cobra legibilidad y potencia.

Tiqqun de las afueras: no me refiero s贸lo al movimiento an贸nimo que dio origen a la c茅lebre revista francesa de finales de la d茅cada de 1990 y principios de la de 2000. Tiqqun no s贸lo como lema pegadizo de un movimiento singular o identidad sibilina de un grupo an贸nimo de j贸venes, sino como potencia de deriva, escritura y vida 鈥攖odo en el mismo plano de inmanencia鈥 para la articulaci贸n hist贸rica y pol铆tica de un pasado negado, reprimido, desaparecido鈥 en vistas a su redenci贸n y reparaci贸n en el ahora.

La escritura del consejo nocturno no es s贸lo un gesto de retomar y releer el movimiento franc茅s para el contexto m谩s amplio mexicano y latinoamericano, sino la implosi贸n de los confines acad茅micos y de patrullaje que hasta ahora han disciplinado y ordenado Tiqqun como un movimiento estrictamente filos贸fico, geogr谩fica, hist贸rica y pol铆ticamente situado, es decir, muerto y neutralizado. Tiqqun no se limita a una intervenci贸n intelectual espec铆fica que movi贸 las palas de editoriales de izquierda como La fabrique a principios de la d茅cada de 2000 (o incluso recientemente). Tiqqun es una potencia an贸nima de deserci贸n y secesi贸n. Inconfundible con las coagulaciones del militantismo, entendido aqu铆 como progresismo, donde las pr谩cticas kairol贸gicas de subversi贸n, de una felicidad aqu铆 y ahora, son sustituidas por 芦proyectos de liberaci贸n禄, negociaciones e innumerables cronogramas. Incluyendo tambi茅n una escritura d贸cilmente bien portada, inofensiva, vendible y, sobre todo, acad茅micamente asimilable.

de las afueras: no pretendo referirme a una entrada o importaci贸n neocolonial 鈥aunque sea de izquierda鈥 de los conceptos de la filosof铆a francesa contempor谩nea en las periferias y jacales, en las universidades y espacios de discusi贸n estrictamente intelectual de un pa铆s como M茅xico (芦el movimiento Tiqqun aplicado al sur禄). Sino a un salvaje habla de las afueras, un habla desde los escombros y arrabales mundiales, en aquellos lugares donde la gesti贸n se muestra como lo que siempre ha sido: confluencia de pandillas que lograron territorializar y circunscribir a los dem谩s, poder necropol铆tico violento, no restringido al gobierno de poblaciones y a la posibilidad de infundir la muerte, sino tambi茅n de producci贸n diseminada de desapariciones.

En Un habitar m谩s fuerte que la metr贸poli, junto a las intensidades conceptuales benjaminianas, deleuzianas y agambenianas, tan presentes en los escritos de Tiqqun y del comit茅 invisible, veremos aparecer una serie de t贸picos que hablan mucho de las luchas de secesi贸n libradas en el contexto brasile帽o, como la colonizaci贸n, la territorialidad comunal, la fuga del paradigma metropolitano y su r茅gimen policial de subjetivaci贸n.

Salir de la metr贸poli, en los t茅rminos del consejo nocturno, no significa ir al campo, o elegir inofensivamente uno de los polos del dispositivo gubernamental. Walmart est谩 tanto en las tiendas f铆sicas, con sus estacionamientos y c谩maras de seguridad, como en los campos de monocultivo. La arquitectura de un aeropuerto va acompa帽ada del mundo que implica. La metr贸poli es un diagrama gerencial y proliferante; es la propia organizaci贸n de los espacios y los tiempos bajo la l贸gica del capital cibern茅tico-financiero, dirigida al m谩ximo rendimiento, control y eficiencia, en el momento de la simultaneidad de las se帽ales digitales y la continua retroalimentaci贸n de datos.

La metr贸poli es inseparable de 芦las tecnolog铆as y las ciencias de gobierno禄 y de la 芦formaci贸n de un mercado y una esfera particular de producci贸n禄, absorbiendo y reagrupando los procesos fordistas y toyotistas en una gesti贸n imperial de nuevos esclavos. En concreto: el modelo de econom铆a en el que los conductores de Uber en la ciudad de S茫o Paulo empiezan a llevar pa帽ales para no interrumpir sus recorridos, o la din谩mica de competencia en la que los motociclistas kamikazes de iFood mueren sin seguro de vida ni pensiones. Y cada d铆a, adem谩s de productos y servicios, cada uno de estos nuevos esclavos abastece de nueva informaci贸n a la gesti贸n cibern茅tica, con vistas a crear la mercanc铆a integral y el mercado total, que ya no necesitar谩 intermediarios ni inscripciones mundanas (el conductor de Uber o el repartidor de la app tambi茅n como continuos recolectores de datos e informaci贸n, que en el futuro engendrar谩n los coches aut贸nomos o los drones de reparto impulsados por inteligencia artificial). Entre los nuevos esclavos y los desechos humanos inservibles, una serie de identidades fantasmag贸ricas sin persona: el instagramer, el youtuber, el emprendedor, el coach 鈥 los 芦predicados contrainsurreccionales禄 que cada ciudadano metropolitano vehicula 鈥攐 con los cuales sue帽a鈥 para 芦demostrar su fidelidad fulminante al estado de cosas presente禄.

En tiempos del capitalismo imperial, el colonialismo no es algo que haya ocurrido de una vez por todas y que s贸lo deba ser rememorado, incluso en forma de un monumento a las v铆ctimas. El consejo nocturno lo entiende como una gubernamentalizaci贸n constante y continua, presentificada, que coloniza todos los espacios-tiempo y las regiones m谩s remotas de la vida y del mundo. La metr贸poli global integrada se confunde hoy con sus propios entornos: confusi贸n sintom谩tica en los megaproyectos infraestructurales y los planes urban铆sticos, como la transformaci贸n de ciudades enteras en parques tem谩ticos, las smart cities, en las que cada humanoide se convierte en un usuario de su ciudad-dispositivo, un turista desarraigado que contempla su propia impotencia y su muerte cronometrada.

Pero, 驴qu茅 significa este habitar m谩s fuerte que la metr贸poli? Abordarlo en este espacio ser铆a anticipar y tal vez limitar la fuerza de este grito-escrito lanzado por los compa帽eros del partido imaginario radicados en este inmenso territorio conflagrado que hemos acordado, por mera limitaci贸n, llamar M茅xico.

驴Qu茅 ontolog铆a en expansi贸n o plano de consistencia sustenta un Municipio Aut贸nomo Rebelde Zapatista? 驴O una ZAD? 驴O una aldea yanomami, warlpiri o pur茅pecha? Si los tzotziles en Chiapas o los korubos en la Amazon铆a defienden sus territorios con sus armas y con sus vidas, no es porque 茅stos sean sus propiedades (como insiste la psicosis bolsonarista), sino porque sus territorios son parte inseparable de sus formas de vida. Cuando un pueblo es expulsado de sus tierras, un mundo se apaga. Una morada ind铆gena es la continuaci贸n por otros medios del propio bosque, que se convierte en habitaci贸n humana, al igual que el 芦igl煤 no es m谩s que la continuaci贸n por otros medios del viento glacial, pero vuelto habitable禄. Conceptos como anarquitectura, construcci贸n vern谩cula, intercomunalidad (隆no una internacional, sino una intercomunal!) abren brechas sobre c贸mo desactivar el colonialismo que atraviesa nuestros cuerpos y maneras de vivir. Si el capitalismo imperial es el propio medio en el que nos movemos, si todos los espacios pretenden ser capturados por dispositivos cibern茅tico-gerenciales, los gestos de deserci贸n s贸lo pueden tener consistencia si van acompa帽ados de otras formas de habitar y de una defensa a ultranza de los territorios que, en su uso, pueden convertirse en barricadas y, ojal谩, en quilombos o comunas.