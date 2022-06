Asier Arias

Tirar del freno de emergencia: notas preliminares sobre el colapso

Este texto prolonga en mon贸logo la conversaci贸n iniciada con Adri谩n Almaz谩n, Carmen Madorr谩n, Emilio Santiago y Jaime Vindel durante el III Congreso de la Red Espa帽ola de Historia Ambiental. A ellos gracias. Agradezco tambi茅n las valiosas apreciaciones de Ignacio Casado sobre un borrador previo.

* * *

La noci贸n de colapso, tal y como es empleada en los debates abiertos en el ecologismo pol铆tico, plantea al menos dos preguntas en apariencia inequ铆vocas. Por una parte, la relativa al propio significado del t茅rmino; por la otra, 茅sa a la que el historiador estadounidense Andrew Bacevich se refer铆a recientemente como 芦la pregunta de nuestro tiempo禄, a saber: 芦驴es ya demasiado tarde?禄 (Bacevich, 2022).

A primera vista, da la impresi贸n de que todos conocemos el significado de la voz 芦colapso禄 mientras que nadie puede pretender saber si es o no demasiado tarde ya para evitarlo. No parece una intuici贸n desencaminada, pero pedirle que zanje sin m谩s la cuesti贸n ser铆a pedirle demasiado.

Antes de rascar la superficie de esa intuici贸n 鈥揹e aquellas preguntas鈥 creo conveniente destacar con honestidad las dos cosas m谩s importantes que, a mi entender, deben decirse sobre el colapso. La primera es que 芦colapso禄 es una mera palabra: contundente como ella sola, flexible como todas ellas. Su uso en el contexto indicado, antes que para designar nada particularmente definido, podr铆a estar sirviendo para espolear la habitual inercia hacia divisiones est茅riles. Se trata de una perspectiva entristecedora, particularmente porque esas divisiones podr铆an contribuir con facilidad a entorpecer la inaplazable tarea de insertar en la arena p煤blica el diagn贸stico compartido: que debemos frenar cuanto antes, que necesitamos decrecer con urgencia, porque nuestra extralimitaci贸n material est谩 arrojando ya por el desag眉e personas, pueblos, culturas, especies y ecosistemas, porque no tenemos ning煤n motivo para hacer malabares en la cuerda floja de los lazos de realimentaci贸n y la degradaci贸n en cascada, y porque dentro del entramado institucional vigente la cosa s贸lo puede ir a peor.

La segunda es que, si entendemos el colapso como un evento o una serie discreta de eventos fechables, entonces ser铆a realmente sorprendente que alguien dispusiera hoy de informaci贸n relevante sobre la inexorabilidad del colapso. En este sentido, lo mejor que puede decirse acerca de la inevitabilidad del colapso es que nadie tiene una bola de cristal, pero lo segundo mejor es que, cuando hablamos del capitalismo global, sobran las bolas de cristal. A su vez, lo mejor que cabe decir de esas bolas es que, incluso aunque uno estuviera plenamente convencido de que s贸lo en alg煤n punto de la mitad m谩s 芦optimista禄 de la escala graduada de sus augurios pueden hallarse buenas orientaciones pr谩cticas, har铆a bien en conducirse como si ese punto estuviera, de hecho, en la otra mitad: es a eso a lo que se llama prudencia.

1. 驴Qu茅 significa colapso?

Es frecuente que se defina 芦colapso禄 apelando a procesos m谩s o menos abruptos y traum谩ticos de simplificaci贸n socioecon贸mica asociados a otros de declive demogr谩fico y degradaci贸n ecol贸gica. Los trabajos m谩s citados en este contexto ofrecen este tipo de perspectiva partiendo del an谩lisis arqueol贸gico (Tainter, 1988; Diamond, 2005). A priori, nada hay de malo en este recurso a la arqueolog铆a. Con todo, no es infrecuente que los laberintos de la historia antigua y la discusi贸n erudita ensombrezcan la excepcionalidad del presente que quiere iluminarse con la linterna arqueol贸gica (cf. Tanuro, 2011: 56). En este sentido, incluso cuando la intenci贸n expresa del an谩lisis arqueol贸gico es la de trascender el simplismo de las explicaciones monocausales y 芦diseccionar ejemplos hist贸ricos para ilustrar la gama completa de variables socioecol贸gicas禄 implicadas en procesos de colapso, con frecuencia se termina por poner todo el peso en las variables sociales en detrimento de las biof铆sicas (Butzer, 2012) y, sobre todo, por obviar las dificultades de extrapolar ese unilateralismo sociol贸gico a una civilizaci贸n 鈥搇a nuestra鈥 que poco o nada tiene que ver con la egipcia o la mesopot谩mica a causa de su car谩cter global y de la situaci贸n de extralimitaci贸n material multidimensional que ha generado (R枚ckstrom et al. 2009; Steffen et al., 2015a). S贸lo obviando estos decisivos matices puede llegarse a la conclusi贸n de que hoy nos encontramos en una situaci贸n de 芦significativa ventaja respecto de nuestras contrapartes arcaicas禄 gracias a la 芦resiliencia禄 que habr铆an venido a conferirnos nuestras recientemente adquiridas capacidades de 芦innovaci贸n e intensificaci贸n禄 (Butzer, 2012) en el 谩mbito tecnol贸gico.

Lo que falta en estas extrapolaciones desde la arqueolog铆a es, en dos palabras, conciencia de la excepcionalidad que inaugur贸 la Gran Aceleraci贸n (Steffen et al., 2015b; v. et. Arias, 2021), ese proceso global de inmenso despliegue material asentado en el dr谩stico incremento de consumo energ茅tico iniciado tras la Segunda Guerra Mundial. Como para condensar en un par de p谩rrafos esta falta de conciencia, el Servicio de Informaci贸n para la Comunidad de Investigaci贸n y Desarrollo de la Comisi贸n Europea preguntaba el pasado febrero a uno de los arque贸logos de uno de sus proyectos de investigaci贸n: 芦si la sociedad estuviera a punto de colapsar, 驴podr铆amos saberlo?禄. En el segmento m谩s interesante de su respuesta, el arque贸logo nos explicaba que 芦si hay algo que pueda salvarnos del colapso de la civilizaci贸n, ese algo es la tecnolog铆a. Se trata de una perspectiva capitalista, pero cada crisis trae oportunidades de inversi贸n en nuevas tecnolog铆as, y esto nos confiere mucha resiliencia禄 (CORDIS, 2022).

No abundaremos aqu铆 en ello, pero esta 芦superstici贸n ilusionante sobre las posibilidades infinitas de la tecnolog铆a para solucionar cualquier problema禄 (Santiago Mui帽o, 2018: 35) puede ser tenida, en s铆 misma, como un importante factor de riesgo (cf. Arias, in press), porque esa 芦ilusi贸n de omnipotencia禄 (Riechmann, 2008a: 13) que invita a vivir como si no hubiera problema que no pudi茅ramos solucionar echando mano de los medios que la tecnociencia pone a nuestra disposici贸n, invita tambi茅n a olvidar que 芦la tecnolog铆a no puede solucionar problemas que no son de orden tecnol贸gico, sino pol铆tico y social禄 (G贸mez Santo Tom谩s, 2021; v. et. De C贸zar Escalante, 2019: 121). As铆 pues, cuando sumamos a la trayectoria de extralimitaci贸n biof铆sica del capitalismo global el arraigado imaginario social tecn贸latra que lo acompa帽a, se completa ante nuestros ojos una instant谩nea escasamente halag眉e帽a.

Como cultura, nos est谩 obnubilando el exceso de confianza en la tecnolog铆a (鈥), la fe 鈥搃rracional en 煤ltima instancia鈥 en nuestra capacidad para dominar las situaciones y suprimir la contingencia. Ese exceso de confianza de la cultura euro-norteamericana, que tiende a degenerar en tecnolatr铆a (鈥), puede convertirse en una trampa mortal (Riechmann, 2007: 75).

Volviendo a las definiciones est谩ndar, sobra incidir en que suelen dejar intocada buena parte de la ambig眉edad del concepto, porque a menudo no aclaran gran cosa acerca de la escala espacial, temporal o institucional que habr铆a de tenerse en cuenta. 驴Colapsan las culturas, las sociedades, los Estados, las civilizaciones? 驴Lo hacen en meses, a帽os, d茅cadas? Con independencia de las respuestas que pretendan ofrecerse a estas preguntas, la fuerza intuitiva de la idea de una p茅rdida de complejidad socioecon贸mica acompa帽ada, en lo inmediato, de serias dificultades para satisfacer necesidades b谩sicas y, en el medio plazo, de una acusada disminuci贸n de poblaci贸n es m谩s que suficiente para que podamos formarnos una idea aproximada de qu茅 queremos decir cuando hablamos de colapso.

Demograf铆a

La 煤nica variable directamente cuantificable de entre las tres que acabamos de poner en juego (poblaci贸n, necesidades y complejidad) es la demogr谩fica. La Divisi贸n de Poblaci贸n del Departamento de Asuntos Econ贸micos y Sociales de las Naciones Unidas estimaba recientemente que 芦existe una probabilidad del 95% de que el tama帽o de la poblaci贸n mundial se sit煤e entre 8.500 y 8.600 millones en 2030, entre 9.400 y 10.100 millones en 2050 y entre 9.400 y 12.700 millones en 2100. Por lo tanto, el tama帽o de la poblaci贸n mundial aumentar谩 con casi total certeza en las pr贸ximas d茅cadas. Por otra parte, y aunque lo m谩s probable es que el aumento de la poblaci贸n sea constante conforme avanza el siglo, existe aproximadamente un 27% de posibilidades de que el tama帽o de la poblaci贸n mundial se estabilice o comience a disminuir antes de 2100禄 (UN DESA, 2021: 25).

Cuestionando las asunciones y m茅todos demogr谩ficos de la ONU, algunos especialistas rebajan esa cifra y plantean que la poblaci贸n humana alcanzar谩 un m谩ximo de entre 8.000 y 9.000 millones a mediados de siglo para comenzar luego a disminuir (Bricker & Ibbitson, 2019). Con todo, estas proyecciones alternativas se basan en el supuesto de que la urbanizaci贸n es un proceso irreversible. Desde este punto de vista, dado que la brecha proporcional entre la poblaci贸n urbana y la rural seguir谩 aumentando, y dado que en las ciudades disminuye la tasa de fertilidad, el 茅xodo rural detendr谩 la 芦bomba demogr谩fica禄. El horizonte que nos presentan estas proyecciones quiere ser optimista: la urbanizaci贸n vendr铆a de la mano de una supuesta disminuci贸n del impacto ambiental per c谩pita y una supuesta resilvestraci贸n de las tierras agr铆colas marginales. Sin embargo, es m谩s que probable que ninguna de estas asunciones se yerga sobre una evaluaci贸n ajustada de las implicaciones de la urbanizaci贸n. Ve谩moslo a trav茅s de un breve excurso.

Eric Hobsbawm se帽ala en su historia del 芦siglo corto禄 que 芦el cambio social m谩s dr谩stico y de mayor alcance de la segunda mitad [del siglo XX] fue la muerte del campesinado禄 (Hobsbawm, 1994: 292). Por nuestra parte, entendemos que existen buenos motivos para intuir que el cambio social m谩s dr谩stico y de mayor alcance de la primera mitad del siglo XXI ser谩, veros铆milmente, el declive de la agroindustria f贸sil.

Tal y como explica Jos茅 Manuel Naredo, existen dos tipos de sistemas agrarios sostenibles, en cualquier sentido relevante del t茅rmino: los que reponen la fertilidad del suelo sobre la base de la alternancia espacial itinerante y los que mantienen 谩reas de cultivo estables mediante la canalizaci贸n hacia ellas de la fertilidad generada en zonas no cultivadas del territorio adyacente. En las ant铆podas de cualquiera de estos modelos agrarios sostenibles, la agroindustria f贸sil depende de una panoplia inmensa de insumos provenientes de todo el planeta, esencialmente en forma de combustibles, maquinaria, pesticidas y fertilizantes concentrados, bien sean 茅stos extra铆dos de dep贸sitos de la corteza terrestre y transportados largas distancias, bien sintetizados artificialmente, haciendo en ambos casos un uso ingente de insumos f贸siles. Esta dependencia de fuentes concentradas de fertilidad hace que la sostenibilidad local de la agroindustria f贸sil venga de la mano de su insostenibilidad global (Naredo, 2022: 73 y ss.). No obstante, incluso aunque pretendi茅ramos mantener por un tiempo bajo la alfombra esa insostenibilidad, la agroindustria f贸sil seguir铆a teniendo pendiente un espinoso problema: el inevitable declive de los combustibles f贸siles.

Las estimaciones demogr谩ficas que intentan hacerse cargo de las consecuencias de ese declive tienden a arrojar cifras muy inferiores a las de la ONU: normalmente, por debajo de los 3.000 millones (cf. Casal Lodeiro, 2018: 35). Con independencia de la credibilidad que estemos dispuestos a conceder a esas estimaciones, lo que no est谩 en duda es que el declive de la agroindustria f贸sil tiene un mal encaje en el supuesto de la irreversibilidad del proceso de urbanizaci贸n del que parten los 芦dem贸grafos heterodoxos禄, particularmente porque cuesta desligar dicho declive de la perspectiva de un importante aumento proporcional de trabajo humano en el sector primario [1].

Desde luego, resulta poco menos que gratuito aventurarse a especular acerca de plazos o cifras: no podemos pretender plantarnos ante la trayectoria demogr谩fica mundial en el contexto del cenit del capitalismo f贸sil global como si de un mero problema de cinem谩tica se tratara, entre otras cosas porque nadie puede anticipar din谩micas sociales emergentes. De este modo, quiz谩s, y contra todo pron贸stico, la peque帽a proporci贸n de la poblaci贸n mundial que habita el 芦Occidente desarrollado禄 consiga poner en marcha proyectos pol铆ticos de reparto solidario de la escasez inusitadamente r谩pidos, coordinados y eficaces, reduciendo dr谩sticamente su consumo per c谩pita a fin de contener a la poblaci贸n global dentro de la biocapacidad disponible y evitar as铆 la deriva hacia el despojo de los pueblos subalternos y el recrudecimiento de los conflictos por recursos. Eso equivaldr铆a a lo que Jorge Riechmann ha denominado 芦colapsar mejor禄: llegar a la segunda mitad del siglo XXI habiendo logrado evitar un marcado descenso demogr谩fico en el contexto del intento de construir sociedades mucho m谩s sencillas, frugales e igualitarias (Riechmann, 2019: 85).

Esta interpretaci贸n demogr谩fica del significado de la locuci贸n 芦colapsar mejor禄 no implica que el objetivo de mantener una poblaci贸n humana del volumen de la actual sea en s铆 mismo deseable, o hacedero siquiera. Lo relevante, antes que su volumen, ser铆a que la poblaci贸n pudiera vivir de forma digna, deseable y justa. La noci贸n de justicia pone en juego aqu铆 los puntos de vista intra- e inter-generacional, y este 煤ltimo resulta, a su vez, indisociable de la idea de sostenibilidad.

La sostenibilidad global no depende exclusivamente de la cantidad de seres humanos que habiten el planeta, sino asimismo, y decisivamente, del entramado institucional en cuyo seno traten de sacar adelante sus vidas. Cada entramado institucional atiende y genera necesidades de un modo que le es peculiar, y con esto desembocamos en el segundo ingrediente de nuestra aproximaci贸n tentativa al significado de 芦colapso禄 鈥搑ecu茅rdese: ca铆da demogr谩fica, dificultades para satisfacer necesidades b谩sicas y p茅rdida de complejidad.

Necesidades b谩sicas

No es necesario entrar en el debate en torno a las 芦necesidades b谩sicas禄 para sostener que la irrupci贸n de los l铆mites biof铆sicos como actores pol铆ticos debiera orientar hacia 芦cierta clase de autoconstrucci贸n humana basada en virtudes de suficiencia禄 que permitieran 芦pensar la escasez en relaci贸n con las necesidades, no a los deseos禄 (Riechmann, Kallis & Almaz谩n 2020).

Por suerte, tenemos mucho margen para deshacernos de deseos y consumos superfluos, es decir, tan desvinculados de aquello que quiera que sean las necesidades b谩sicas como de aquello que quiera que midan los 铆ndices est谩ndar de bienestar. Como ha sido extensamente documentado, variables como el nivel de consumo de recursos o el PIB per c谩pita no mantienen una relaci贸n lineal con el bienestar: cuando aumentan por encima de cero, el bienestar aumenta con ellas, pero una vez alcanzado determinado umbral, el bienestar deja de ascender con el incremento de dichas variables y puede, de hecho, descender (cf., v. g., Pretty et al., 2014; Knight & Rosa, 2011). As铆, da igual cuadriplicar u octuplicar incluso el PIB per c谩pita de Costa Rica, como hacen todos los pa铆ses occidentales: los 铆ndices est谩ndar de bienestar no aumentan un 谩pice por ello, poniendo de manifiesto la existencia de un umbral por encima del cual se desvanece la correlaci贸n positiva entre ambas variables. Exactamente lo mismo sucede con el consumo de recursos, siendo as铆 que los m谩s altos est谩ndares de bienestar son posibles con bastante menos de la mitad del consumo per c谩pita de pa铆ses como Finlandia (buena aproximaci贸n a la media de la eurozona) y pr谩cticamente con una quinta parte del consumo per c谩pita de pa铆ses como Estados Unidos. Dec铆a recientemente Eva Garc铆a Sempere, recordando a Julio Anguita en el momento en que su formaci贸n abre el debate en torno al decrecimiento, que 芦austeridad no es otra cosa que vivir bien, pero con otros par谩metros de vida [buena]禄 (Garc铆a Sempere, 2022).

La conjunci贸n entre la finitud de nuestro planeta, el actual volumen de la poblaci贸n mundial y la universalizaci贸n del bienestar resulta incontrovertiblemente incompatible con el actual modelo de 芦desarrollo禄. No obstante, la satisfacci贸n de las necesidades b谩sicas y, de hecho, la universalizaci贸n del bienestar a una poblaci贸n mundial de considerable amplitud ser铆a un proyecto viable y sostenible en un escenario de r谩pida reversi贸n de la actual extralimitaci贸n en el uso de recursos. Glosando un estudio de gran aliento que publicara en The Lancet en abril, Jason Hickel indica que esa reversi贸n implicar铆a reducir a la mitad el actual consumo global de recursos. Desde luego, las responsabilidades son, tal y como muestra el estudio, m谩s diferenciadas que comunes, y de ah铆 que los pa铆ses de rentas altas deban reducir su consumo de recursos en m谩s del 70% para alcanzar niveles sostenibles. 芦La evidencia muestra que esto no se puede lograr si contin煤an persiguiendo [el objetivo del] crecimiento econ贸mico. Es posible garantizar una buena vida para todos con muchos menos recursos de los que utilizan actualmente los pa铆ses ricos, pero ello requiere transformar la econom铆a para centrarse en las necesidades y el bienestar humanos en lugar de en el crecimiento禄 (Samaniego, 2022).

Sea como fuere, por mucho consumo superfluo que efectivamente nos sobre, y por mucho traj铆n internacional de mercanc铆as del que podamos efectivamente prescindir, la pregunta a formular en este punto es la de si existe alg煤n 芦sujeto禄, alguna voluntad, alguna cultura pol铆tica que invite a atisbar ese r谩pido adelgazamiento solidario, coordinado y voluntario 鈥搚 no resulta sencillo dar con pretextos para respuestas alentadoras.

Complejidad

Demos, finalmente, un par de pinceladas sueltas sobre nuestro tercer ingrediente. En el contexto que nos ocupa, definir la complejidad se hace tan dif铆cil como tratar de cuantificarla. Algunos antrop贸logos han propuesto, dentro de la l铆nea del nuevo evolucionismo cultural, que cabe establecer una medida general de complejidad social que habilitar铆a la comparaci贸n entre sociedades en diferentes lugares y momentos hist贸ricos (cf. Carneiro, 2003), pero no puede decirse que el proyecto de definir esa medida (cf. White, 1949; Morris, 2013) haya arrojado resultados ampliamente aceptados.

Tambi茅n en diversas 谩reas de la sociolog铆a ha tratado de conceptualizarse la noci贸n de complejidad, siendo la misma objeto de un tratamiento de creciente sofisticaci贸n, particularmente desde que Wallerstein comenzara a integrarla a finales de los noventa en el an谩lisis de la globalizaci贸n. El recurso a la teor铆a de grafos es cada vez m谩s frecuente en este 谩mbito, y lo cierto es que ya un grafo del comercio internacional podr铆a ofrecer una buena aproximaci贸n inicial al v铆nculo entre la noci贸n de complejidad y la de colapso 鈥揳l menos cuando ubicamos el nivel de an谩lisis en la trayectoria del capitalismo global.

Ser铆a como m铆nimo extra帽o que despach谩ramos la cuesti贸n de la complejidad sin hacer alusi贸n a la tecnolog铆a. Por mor de la concisi贸n, nos limitaremos a se帽alar que cabe anticipar que la simplificaci贸n del se帽alado grafo anteceda al auge relativo del empleo de tecnolog铆as intermedias frente a altas tecnolog铆as, m谩s voraces en t茅rminos materiales.

2. 驴Es inevitable el colapso?

Si entendemos el colapso como la deriva socioecon贸mica que podr铆a acompa帽ar al cese de las condiciones que han sustentado hasta la fecha el proceso de acumulaci贸n de capital y, con 茅l, la reproducci贸n del sistema socioecon贸mico dependiente de ese proceso, entonces, cuanto podemos avanzar es que esa deriva equivale a la apertura de un periodo de incertidumbre cuyos contornos resulta in煤til tratar de perfilar con cualquier grado de detalle.

Existen s贸lidos motivos para sostener que aquel cese est谩 produci茅ndose ya: tal y como mostr贸, por ejemplo, Michel Husson, tan siquiera el bluf de las finanzas ha conseguido relanzar el proceso de acumulaci贸n de capital 鈥揺 incluso aunque el aplazamiento de la base material de la econom铆a a expensas del comercio de expectativas hubiera dado sus frutos, seguir铆a resultando cuando menos comprometido pensar una econom铆a del crecimiento desligada de su base material (Hickel & Kallis, 2019).

Existen tambi茅n, por otra parte, motivos para prever un mosaico de estrategias elitistas orientadas a la preservaci贸n de privilegios y relaciones de poder mediante el control autoritario del aterrizaje del capitalismo global. Quiz谩 el sentido 煤ltimo de la palabra 芦colapso禄 equivalga, sencillamente, a la prevalencia relativa de esas estrategias.

Sea como fuere, no cabe concebir la se帽alada deriva como mec谩nica y unilateralmente determinada por variables biof铆sicas limitantes, sino antes bien como modulada por la interacci贸n entre esas variables y factores sociales, pol铆ticos y culturales contingentes. Echemos un vistazo a cada uno de estos factores.

Factores biof铆sicos

Por lo que a las variables biof铆sicas se refiere, el capitalismo global ha topado con l铆mites que vienen poniendo freno ya a la rentabilidad del capital y que imposibilitar谩n en los pr贸ximos a帽os su implantaci贸n planetaria. La vertiginosa aceleraci贸n que la econom铆a capitalista experiment贸 tras la Segunda Guerra Mundial tuvo a su base una abundancia material y energ茅tica que toca hoy a su fin: ning煤n proceso de sustituci贸n tecnol贸gica podr谩 reemplazar con rendimientos asimilables a la base f贸sil en inevitable declive del capitalismo global (Turiel, 2020). Las energ铆as renovables se presentan hoy como principales candidatas para ese eventual proceso de sustituci贸n tecnol贸gica, pero existen dudas m谩s que razonables respecto de la viabilidad de esa candidatura.

Cuanto ofrecen las energ铆as renovables que se asume que vendr谩n a sustituir a las f贸siles es electricidad, que representa s贸lo una quinta parte de nuestro consumo energ茅tico total. Mientras, amplios segmentos de la econom铆a industrial, de la agroindustria o la miner铆a al transporte, dependen de actividades que nadie tiene muy claro c贸mo o si podr铆an electrificarse. Adem谩s, tras d茅cadas de auge e innovaci贸n renovable, apenas una vig茅sima parte de la producci贸n el茅ctrica se debe a las referidas energ铆as renovables 鈥搚 las perspectivas no resultan en absoluto halag眉e帽as, con el ritmo del incremento mundial de la demanda de electricidad rebasando holgadamente en los 煤ltimos a帽os al de la instalaci贸n de capacidad renovable (Chavez & Sweeney, 2021: 44): as铆, para el periodo 2021-2022, se espera que el conjunto de las energ铆as renovables alcance a cubrir alrededor de la mitad del incremento neto de la demanda (IEA, 2021a: 7; v. et. IEA, 2021b).

Las fuentes de energ铆a que se asume que sustituir谩n en el plazo de unos pocos a帽os a los combustibles f贸siles suponen hoy, pues, en torno a una vig茅sima de una quinta parte de nuestro consumo energ茅tico. Adicionalmente, y aunque llevamos treinta a帽os oyendo hablar del auge imparable de las 芦energ铆as renovables禄, a lo largo de esos treinta a帽os nuestro consumo energ茅tico ha dependido, invariablemente, de combustibles f贸siles en sus cuatro quintas partes. Con todo, aun cuando se lograra avanzar en el plazo de unos pocos a帽os hacia una econom铆a industrial basada en gran medida en electricidad de origen renovable, lo verdaderamente dif铆cil 鈥損or decir lo menos鈥 ser铆a que se esa econom铆a pudiera plegarse al imperativo capitalista del crecimiento (cf. Garc铆a-Olivares, 2015; 2016; Garc铆a-Olivares & Ballabrera, 2015; Garc铆a-Olivares & Beitia, 2019; Garc铆a-Olivares et al., 2012; v. et. Smil, 2013; 2019).

Por otra parte, incluso aunque los combustibles f贸siles fueran infinitos, e incluso aunque lo fueran los minerales que ellos nos permiten extraer y procesar para levantar la infraestructura 芦renovable禄 que, sobre el papel, aspira a sustituirlos (Almaz谩n, 2021; Valero, 鈥嶸alero & Calvo, 2021), la capacidad de la atm贸sfera para hacerse cargo de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero no s贸lo no lo es, sino que empieza a exhibir claros signos de agotamiento, y esos signos no har谩n sino acentuarse cuanto m谩s tiempo logre mantenerse en pie el capitalismo global.

Se ha hablado mucho de la incompatibilidad entre capitalismo y sostenibilidad en el contexto de la discusi贸n en torno a la 芦crisis clim谩tica禄 a partir de las filtraciones y la posterior publicaci贸n de las tres partes del 煤ltimo informe del IPCC (a d铆a de hoy, la 煤nica parte del AR6 que no se ha publicado a煤n es el informe de s铆ntesis). De hecho, los propios responsables de las filtraciones fueron totalmente expl铆citos al respecto, justificando su decisi贸n de filtrar el informe con un texto que prescribe: 芦debemos abandonar el crecimiento econ贸mico, que es la base del capitalismo禄. La discusi贸n no es, desde luego, nueva. Algunas de las principales autoridades de la ciencia clim谩tica vienen poni茅ndola sobre la mesa hace a帽os. As铆, por ejemplo, Kevin Anderson apuntaba en este sentido que 芦el desaf铆o no es ya el de fomentar cambios moderados en el sistema econ贸mico, sino m谩s bien una reconsideraci贸n revolucionaria del mismo禄 (Anderson, 2019: 348). En su opini贸n, 芦es tarde ya para una progresiva descarbonizaci贸n de la econom铆a de libre mercado禄 (Nature, 2019: 309).

Sobra arg眉ir que el aumento en frecuencia e intensidad de megaincendios, megainundaciones, megasequ铆as, olas de calor o masivos temporales de nieve no dibuja el marco id贸neo para hacer frente al desplome de un sistema socioecon贸mico que nada invita a pensar que vaya a hacerse amablemente a un lado sin ofrecer resistencias. Por desgracia, tendr铆a que producirse un milagro para que ese aumento cesara en las pr贸ximas d茅cadas.

Cuando a principios del pasado agosto se public贸 de manera oficial el nuevo informe del Grupo I del IPCC, la prensa se hizo un optimista eco de su mensaje de fondo. 芦No todo est谩 perdido禄: 芦todav铆a hay una corta ventana para evitar un futuro angustioso禄 y mantenernos dentro de los l铆mites de un calentamiento no catastr贸fico (Plumer & Fountain, 2021). No hace falta leer con lupa las cerca de 4.000 p谩ginas del informe para entender qu茅 forma tiene esa corta ventana: el ritmo actual de emisiones podr铆a mantenerse un pu帽ado de a帽os, quiz谩 incluso hasta el final de esta d茅cada, pero despu茅s habr铆a que darle la vuelta al calcet铆n y dejar de emitir abruptamente para comenzar a extraer carbono de la atm贸sfera. El problema estriba en que ning煤n gobierno tiene planes tan 芦radicales禄 de 芦descarbonizaci贸n禄; en que las emisiones, lejos de disminuir, aumentan a帽o tras a帽o; y en que, como destaca el propio informe, no se ven en el horizonte tecnolog铆as viables de captura de carbono, sino m谩s bien un marcado declive de la capacidad de absorci贸n de los oc茅anos y los ecosistemas terrestres.

Del mismo modo, cuando el Grupo III public贸 oficialmente su informe el pasado abril, la prensa cort贸, peg贸 y difundi贸 ampliamente el aciago punto C.3 de su resumen para responsables de pol铆ticas: 芦todas las trayectorias globales modeladas que limitan el calentamiento [dentro de m谩rgenes seguros] implican reducciones de emisiones r谩pidas, profundas y, en la mayor铆a de los casos, inmediatas en todos los sectores禄. No obstante, los principales medios supieron colocar junto a la idea de que la 芦ventana de oportunidad para conseguir que el calentamiento se quede dentro de los l铆mites menos catastr贸ficos es peque帽铆sima禄, la de que esa ventana puede ser tambi茅n un negocio redondo, extraordinariamente 芦rentable禄 (Planelles, 2022a). Para nuestra prensa, pues, 芦reducciones brutales禄 de emisiones que 芦deber铆an haber comenzado ayer禄 (Planelles, 2022b) se traduce como 芦oportunidades de inversi贸n禄.

En resumen, el nuevo informe deja sentado que los actuales planes de reducci贸n de emisiones son insuficientes para eludir los escenarios m谩s catastr贸ficos, y a nadie se le escapa que, hasta la fecha, las promesas de reducci贸n de emisiones han sido sistem谩ticamente incumplidas. Sin embargo, de acuerdo con la prensa seria, cuanto necesitamos son 芦mejores negocios禄. Hace falta desplazarse hasta los m谩rgenes ex贸ticos del espectro medi谩tico para dar con lecturas m谩s prudentes del significado de aquella 芦ventana de oportunidad禄: en esas lecturas, cuando en este informe se nos habla 芦de reducir emisiones, de reducir nuestro consumo energ茅tico, de transformar la manera en la que nos desplazamos, producimos comida o construimos edificios, [de lo que se nos est谩 hablando, en 煤ltimo t茅rmino, es] de frenar nuestro sistema socioecon贸mico禄 (Valladares, 2022), no de rentables oportunidades en el mundo de las 芦inversiones verdes禄.

En l铆nea con gran cantidad de estudios previos, el 煤ltimo informe del IPCC resalta el impacto en el sistema clim谩tico de los cambios en los usos del suelo debidos a la ganader铆a industrial. El sector es no s贸lo responsable de en torno a una quinta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, sino asimismo el principal impulsor de la degradaci贸n de importantes sumideros terrestres de carbono, como los bosques tropicales. De este modo, la ganader铆a industrial y el predominio de dietas c谩rnicas se encuentran a la base del episodio en curso de extinci贸n masiva, pero tambi茅n de otros peligrosos procesos de rebasamiento planetario, como los relativos a la erosi贸n de los ciclos biogeoqu铆micos (cf. Arias, 2018: cap. 6; 2020: 120 y ss.). Apuntemos de pasada a otro de los grandes logros en el palmar茅s de la ganader铆a industrial: 芦cualquiera que pretenda comprender por qu茅 los virus se est谩n volviendo m谩s peligrosos debe investigar el modelo industrial de agricultura y, m谩s espec铆ficamente, la producci贸n ganadera禄 (Pabst, 2020: 41).

El capitalismo global, en fin, se tambalea agotado en la cuerda floja de gran cantidad de peligrosos l铆mites biof铆sicos. Incluso suponiendo que pudi茅ramos despreocuparnos de lazos de realimentaci贸n positiva, puntos de inflexi贸n y, en suma, del comportamiento no lineal y las interacciones impredecibles t铆picas de los sistemas complejos, los cada vez m谩s alarmantes y mejor documentados signos del rebasamiento de aquellos l铆mites seguir铆an manteniendo en aquella misma cuerda floja todo cuanto habita nuestro peque帽o punto azul p谩lido 鈥揺l capitalismo global no se tambalea solo, pues.

Factores socioculturales

No resulta sencillo avanzar nada particularmente esclarecedor acerca de las variables socioculturales, m谩s all谩 de la constataci贸n de la impermeabilidad de la cultura dominante al debate en torno a la viabilidad de la prolongaci贸n del capitalismo global (Arias, 2020).

Es muy frecuente que se presente como una variable determinante de la inevitabilidad del colapso la prevalencia de una serie 芦mitos modernos禄, tales como el del progreso o el de la dualidad entre ser humano y naturaleza. Se ha escrito mucho al respecto, y no nos proponemos separar aqu铆 el trigo de la paja que puede encontrarse en esa literatura. En lugar de ello, nos limitaremos a sugerir al paso que convendr铆a ubicar junto a la discusi贸n de esos 芦mitos禄 la relativa al modo en que la industria de las relaciones p煤blicas ha sustituido las culturas populares por una cultura de masas que ha terminado arrinconando las formas del v铆nculo social sin cuya revitalizaci贸n tendremos pocas posibilidades de colapsar mejor.

El mejor punto de partida para insertar la se帽alada discusi贸n en este marco puede hallarse en la literatura que da cuenta del modo en que buena parte de las resistencias al capitalismo durante las primeras d茅cadas de la implantaci贸n de la Revoluci贸n Industrial provinieron, justamente, del intento de preservar esas culturas populares y esas formas del v铆nculo social netamente incompatibles con el individualismo capitalista 芦denunciado por la vibrante y vigorosa prensa obrera de la primera mitad del siglo XIX禄 (Chomsky, 1995: 21). Tanto la historiograf铆a sindical tradicional como las nuevas corrientes de la historiograf铆a del movimiento obrero han documentado extensamente esas resistencias, en una l铆nea que se prolonga de Norman Ware a Marcel van der Linden, pasando por Eric Hobsbawm, E.P. Thompson o David Montgomery.

Jonathan Rose nos ofrece en su monumental estudio de las instituciones culturales y los h谩bitos de lectura de la clase trabajadora brit谩nica durante el proceso de industrializaci贸n una excelente aproximaci贸n a la riqueza de la vida cultural de la clase obrera durante los primeros compases del industrialismo, en un trabajo que puede leerse como una minuciosa historia del ascenso durante el siglo XIX y el r谩pido declive a partir del ecuador del XX de la viva y sofisticada cultura obrera construida como un teselado de desarrollos paralelos y convergentes de las culturas populares en el nuevo contexto industrial (Rose, 2010).

El comienzo de ese declive coincide con el nacimiento de la industria de las relaciones p煤blicas, instaurada con el expl铆cito prop贸sito de 鈥揺n palabras de sus propios promotores鈥 librar 芦la eterna batalla por las mentes de los hombres禄 con las 煤nicas armas 芦lo suficientemente poderosas como para (鈥) atajar la actual deriva firme e insidiosa hacia el socialismo禄 (Fones-Wolf, 1994: 52) y 芦tirar de los hilos que controlan la mente del p煤blico禄 (Bernays, 1928: 38) a fin de 芦crear los deseos indispensables para los modernos programa de ventas, [fomentar] la buena voluntad de los empleados [y hacer que] sientan que son parte importante de una actividad que vale la pena禄 (Lesly, 1962: 11).

La propaganda se presentaba, pues, como el medio adecuado para atomizar a la poblaci贸n y reducirla a la pasividad. En palabras de Alex Carey, pionero del estudio acad茅mico de la propaganda corporativa, 芦el siglo XX se caracteriz贸 por tres desarrollos de gran importancia pol铆tica: el crecimiento de la democracia, el crecimiento del poder corporativo y el crecimiento de la propaganda corporativa como medio para proteger al poder corporativo de la democracia禄 (Carey, 1997: 18).

A lo largo del siglo XX cabe diferenciar el momento inicial del auge de la industria de las relaciones p煤blicas, que acompa帽ara al se帽alado declive de las culturas obreras entre las d茅cadas de los treinta y los cincuenta, y su relanzamiento tras la d茅cada de los sesenta. En esa segunda etapa el objetivo fue el de contrarrestar la creciente fuerza de las organizaciones obreras a ambos lados del Atl谩ntico, movilizando al efecto resortes de poder material y cultural. Mientras en el primer plano destacar铆an estrategias como la 芦huelga de capital禄 (Harvey, 2022), en el segundo lo har铆an, por su elocuencia, documentos como el Memorando Powell y el Informe de la Comisi贸n Trilateral.

Lewis Powell, abogado adscrito a un grupo de presi贸n de la industria tabacalera y hombre de confianza de Richard Nixon, redact贸 inmediatamente antes de que 茅ste le aupara al Tribunal Supremo en 1971 un memor谩ndum para la C谩mara de Comercio, principal lobby corporativo de los Estados Unidos. El informe de Powell debiera haber sido secreto, pero se filtr贸. En 茅l, Powell describe una sociedad en crisis en la que los medios tradicionales de adoctrinamiento comenzaban a dejar de cumplir su funci贸n. Las universidades y los medios de comunicaci贸n se mostraban hostiles al poder corporativo, explicaba Powell, y diferentes grupos ciudadanos comenzaban a ejercer una presi贸n insoportable. La situaci贸n, propon铆a, era intolerable, y el poder corporativo deb铆a asumir su papel de 芦due帽o de la sociedad禄 y coordinarse para revertirla. Se trataba, en definitiva, de 芦un llamamiento para que las grandes empresas utilizaran su control sobre los recursos para iniciar una gran ofensiva contra la corriente democratizadora禄 de la d茅cada de los sesenta (Chomsky, 2017: 17).

El Memorando Powell hizo ese llamamiento desde la derecha pol铆tica, hallando un potente eco posterior con la fundaci贸n, en 1972, de la Business Roundtable, organizaci贸n instituida por altos ejecutivos que compart铆an el objetivo de incrementar su poder pol铆tico. La influencia de la Business Roundtable en el mundo acad茅mico fue tan amplia como la que tendr铆a en la cultura de masas a trav茅s de la publicaci贸n de panfletos, libros y producciones televisivas.

Desde el otro extremo del espectro pol铆tico hubo un llamamiento id茅ntico al que realizara el Memorando Powell. En 1975, la Comisi贸n Trilateral 鈥搊rganizaci贸n fundada por David Rockefeller a fin de aglutinar a las 茅lites econ贸micas de los tres principales n煤cleos de la econom铆a capitalista: Norteam茅rica, Europa y Jap贸n鈥 public贸 un informe titulado The Crisis of Democracy y gestado en los c铆rculos intelectuales 芦progresistas禄 que pasar铆an un par de a帽os m谩s tarde a integrarse en la administraci贸n Carter. En su informe, la Comisi贸n advert铆a de la misma situaci贸n cr铆tica que el Memorando Powell. Estaba produci茅ndose, propon铆a, una grave 芦crisis de la democracia禄 a causa de la excesiva intenci贸n de participaci贸n pol铆tica de la poblaci贸n. Adem谩s, el informe constataba el fracaso de 芦las instituciones que desempe帽an el papel m谩s importante en el adoctrinamiento de los j贸venes禄, reclamaba una mayor 芦moderaci贸n en la democracia禄 e instru铆a acerca de los medios a trav茅s de los cuales restituir un adecuado 芦adoctrinamiento禄 a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y los centros educativos (Crozier, Huntington & Watanuki, 1975).

Estos documentos dan cuenta del car谩cter de la segunda ola del embate de la industria de las relaciones p煤blicas, que trajo consigo la era dorada de los lobbies, think tanks y comit茅s de acci贸n pol铆tica: en EE. UU., el n煤mero de estos 煤ltimos pas贸 a lo largo de la d茅cada de los setenta de menos de 90 a casi 1.500 (Harvey, 2005: 58). El influjo de las grandes corporaciones en la vida pol铆tica y cultural no ha cesado de medrar desde entonces a ambos lados del Atl谩ntico, dejando tras de s铆 la ofuscaci贸n, el aislamiento, el negacionismo (Riechmann, 2020b; 2020c) y 芦el infantilismo creciente que caracteriza hoy a la cultura dominante禄, convertida ya en una 芦cultura de masas universalizada禄 (Riechmann, 2016).

Es sencillo dar, en cualquier caso, con encuestas que nos hablan del descontento en alza con un sistema socioecon贸mico que empieza incluso a nombrarse sin ambages. Del mismo modo, son cada vez m谩s las cifras que nos hablan de una comprensi贸n razonablemente extendida de lo apurado de nuestra coyuntura ecosocial. De hecho, podemos incluso ver esa comprensi贸n plasmada en las recomendaciones de esa Asamblea Ciudadana por el Clima que cerraba en estos d铆as finales de mayo la trayectoria de indigencia pol铆tica y ausencia medi谩tica a la que ha sido sometida. Con todo, y esto es lo crucial, ni aquel descontento se canaliza a trav茅s de las tradicionales organizaciones de clase 鈥揺l sindicalismo atraviesa sus horas m谩s bajas鈥 ni esta comprensi贸n deriva en una implantaci贸n apreciable de iniciativas de contestaci贸n, apoyo mutuo o autogesti贸n. Muy al contrario, es la nueva extrema derecha 芦antisistema禄 la que pesca en nuestro r铆o revuelto.

Esta carest铆a de tejido social y alternativas culturales e ideol贸gicas enmarcar谩 la contienda pol铆tica no s贸lo en el horizonte del choque del capitalismo global contra los l铆mites biof铆sicos del planeta, sino asimismo en el del choque geopol铆tico entre bloques y potencias capitalistas.

Factores geopol铆ticos

El marco general de la discusi贸n en los principales centros del poder pol铆tico y medi谩tico occidentales pretende establecer un paralelo entre la actual situaci贸n geopol铆tica y la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fr铆a. Desde este punto de vista, la guerra en Ucrania se帽alar铆a el comienzo de una confrontaci贸n entre bloques divididos por l铆neas ideol贸gicas: los defensores de la democracia, la libertad y los derechos humanos estar铆an cerrando filas en torno a EE. UU. para combatir a los aut贸cratas del mundo. Sobra detenerse a comentar que el problema de esta interpretaci贸n estriba en su completa desconexi贸n con la realidad.

Como es sabido, a Samuel Huntington le preocupaba la posibilidad de que Francis Fukuyama se hubiera precipitado al identificar la ca铆da del 芦socialismo real禄 con la victoria definitiva del 芦mundo libre禄. Sus cuitas quedan bien recogidas en su met谩fora del Tel贸n de Terciopelo: 芦el Tel贸n de Terciopelo de la cultura ha reemplazado al Tel贸n de Acero de la ideolog铆a禄, de forma que el 芦mundo libre禄, lejos de celebrar la victoria, se ve forzado a proseguir su milenaria batalla contra los b谩rbaros (Huntington, 2001: 132).

Huelga arg眉ir que el Tel贸n de Acero no cay贸 para que se alzara en su lugar uno de terciopelo que habr铆a venido a articular la confrontaci贸n global en torno a ejes 茅tnicos y culturales (cf., v. g., Chomsky, 2002a: 78 y ss.; Robinson, 2022). Los ejes decisivos no son hoy ni 茅tnico-culturales ni ideol贸gicos: nos encontramos, antes bien, en un contexto similar al de la Primera Guerra Mundial, un contexto de confrontaci贸n entre potencias y bloques capitalistas en el que, veros铆milmente, proliferar谩n las 芦guerras sucias禄 (Taibo, 2022), conflictos en los que s贸lo a la m谩s descarada propaganda le ser谩 dable repentizar pretextos para legitimar la 芦causa禄 de cualquiera de los contendientes. Existen, claro, notables diferencias entre nuestro contexto y el de 1914: sin ir m谩s lejos, en aquel momento 芦la m谩quina del apocalipsis禄 (Ellsberg, 2017) no proyectaba su sombra sobre el mundo.

La actual situaci贸n geopol铆tica puede describirse, echando mano de la met谩fora de Graham Allison, como la 芦trampa de Tuc铆dides禄 m谩s peligrosa de la historia. El polit贸logo estadounidense introdujo esa noci贸n para hacer referencia a la inercia hacia la guerra que se produce cuando una potencia emergente desaf铆a el estatus de la potencia hasta entonces hegem贸nica 鈥搚 ninguna potencia del presente o el pasado puede compararse en ninguna de las posibles dimensiones de la agresividad militar con la actualmente hegem贸nica, inmersa en los 煤ltimos a帽os, por a帽adidura, en una colosal espiral de incrementos del gasto en 芦defensa禄 [2].

Boaventura de Sousa Santos cerraba recientemente un resoluto recorrido por algunos de los t贸picos del orientalismo con un vaticinio nada infrecuente: 芦a principios de la pr贸xima d茅cada China ser谩 el pa铆s m谩s desarrollado del mundo禄. M谩s interesante que el vaticinio era, no obstante, la cautela a 茅l a帽adida entre par茅ntesis: 芦si ninguna guerra, mientras tanto, lo destruye禄 (De Sousa Santos, 2022).

Efectivamente, y tal y como el propio Allison sostiene, las relaciones entre China y Estados Unidos estar铆an gravitando ya hacia la trampa de Tuc铆dides. Cuando a finales del pasado abril Lloyd Austin, secretario de Defensa de EE. UU., y Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, recib铆an a los socios menores del l铆der atl谩ntico en su Base A茅rea de Ramstein, tras la escenificaci贸n del consenso en torno a eso que la prensa seria denomina 芦apoyo a Ucrania禄 lat铆a otro prop贸sito m谩s ambicioso: el de avanzar hacia la consolidaci贸n de esa suerte de 芦OTAN+ de los 40禄 y ampliar su foco hacia el eje Asia-Pac铆fico a fin de 芦contener禄 eso que la prensa seria denomina 芦ambiciones territoriales de China禄.

En esos mismos d铆as de abril recib铆amos una instructiva lecci贸n acerca de esas 芦ambiciones territoriales禄. China y las Islas Salom贸n firmaban un acuerdo de seguridad que no fue bienvenido por el Departamento de Estado. Su reacci贸n, en violaci贸n de la Carta de las Naciones Unidas, consisti贸 en una escasamente velada amenaza con el uso de la fuerza, trazando en las Islas Salom贸n una l铆nea roja a fin de 芦contener禄 la grave amenaza para la seguridad estadounidense que supondr铆a la presencia china en el pa铆s insular.

Nuestros comisarios culturales no encontraron problem谩tica la relaci贸n entre esa l铆nea roja y la 芦soberan铆a nacional禄 de las Islas Salom贸n. Durante meses se desga帽itaron condenando la violaci贸n de la 芦soberan铆a nacional禄 ucraniana que implicaba la l铆nea roja trazada por los rusos sobre la mayor de sus fronteras occidentales. Por contra, la 芦soberan铆a nacional禄 de las Islas Salom贸n y, ya puestos, la violaci贸n de la Carta, no pareci贸 inquietar a nadie: despu茅s de todo, el riesgo de que se abra la menor grieta en el doble cerco de bases estadounidenses en torno a China o en su red de alianzas militares regionales (Quad, AUKUS) hace palidecer cualquier consideraci贸n relativa a la conculcaci贸n del derecho internacional o la 芦soberan铆a nacional禄 de este o aquel 芦Estado soberano禄.

El n煤cleo de la escalada de tensiones en la regi贸n no se encuentra, claro, en las Islas Salom贸n, sino en Taiw谩n. En 芦Occidente禄 podemos leer sin extra帽arnos frases del tipo: 芦Taiw谩n es una l铆nea roja para EE. UU.禄 (P煤blico, 2022). Probemos a sustituir en ella Puerto Rico por Taiw谩n y China por EEUU: 驴logramos contener la risa?

Washington viene regando generosamente la isla con el tipo de armamento que Washington considera m谩s apropiado para Taip茅i mientras el Departamento de Estado rompe subrepticiamente con cuatro d茅cadas de acuerdo sino-americano en torno a la pol铆tica de 芦una sola China禄, haciendo gui帽os expl铆citos al independentismo taiwan茅s (OPC, 2022; R铆os, 2022). En respuesta, China incrementa su presencia militar en la zona, y Estados Unidos hace lo propio, poniendo sus buques a deambular por el Estrecho de Taiw谩n y difundiendo notas de prensa en las que advierte de la inminencia de una invasi贸n china.

Entre el 20 y el 26 de mayo, el presidente de Estados Unidos estuvo de gira visitando a sus principales aliados asi谩ticos. Al parecer, antes de que arrancara esa gira, Yang Jiechi, anterior ministro de Relaciones Exteriores de la Rep煤blica Popular China, le explicaba a Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la administraci贸n Biden, algo que no hac铆a falta explicar: 芦si Estados Unidos contin煤a jugando la carta de Taiw谩n se producir谩n situaciones peligrosas禄 (Democracy Now, 2022). Era de suponer que Biden aprovechar铆a su gira para rebajar las tensiones, y as铆 lo hizo, comparando a Taiw谩n con Ucrania y a帽adiendo la salvedad de que, en caso de conflicto en la isla, EE. UU. no dudar谩 en intervenir militarmente.

La l铆nea mel贸dica no era nueva: ya el pasado agosto met铆a Biden a sus aliados asi谩ticos en el saco del art铆culo quinto del Tratado del Atl谩ntico Norte al advertir que responder谩 a un ataque contra Jap贸n, Corea del Sur o Taiw谩n del mismo modo que a uno dirigido contra cualquier miembro de la OTAN (Kanno-Youngs & Baker, 2022). Esta l铆nea suena en el momento en que la inteligencia surcoreana se integra en la estructura atl谩ntica mientras Jap贸n se propone duplicar su gasto en 芦defensa禄 y los m谩ximos responsables de su pol铆tica exterior comienzan a asistir a las reuniones y cumbres de la OTAN. Los indicios del giro de EE. UU. y la OTAN hacia el eje Asia-Pac铆fico son, en fin, cada vez m谩s evidentes.

No es necesario un olfato canino para dar con las l铆neas maestras de la estrategia detr谩s de ese giro, porque de hecho fueron divulgadas en la Estrategia Indo-Pac铆fica anunciada el pasado febrero: de lo que se trata es, en dos palabras, de fomentar la idea de la 芦amenaza china禄 y erosionar la creciente integraci贸n econ贸mica de la regi贸n. Los socios menores europeos habr谩n de contribuir tambi茅n a 芦aislar a China禄, y deber铆an tener por tanto la cortes铆a de despilfarrar cantidades crecientes de recursos en la escalada militar en la regi贸n 鈥搉o obstante, tres meses despu茅s de la invasi贸n de Ucrania, empiezan a aparecer algunas t铆midas fisuras en la 芦unidad禄 de la 芦Europa geopol铆tica禄, hasta ahora 芦perfectamente coordinada con Washington禄 (Ferrero-Turri贸n, 2022).

Esta estrategia podr铆a contribuir con facilidad a precipitar el comienzo de la desglobalizaci贸n y la fragmentaci贸n econ贸mica que diversos analistas avizoran ya. Robert Koopman, economista jefe de la OMC, no oculta que, en su opini贸n, esa 芦fragmentaci贸n ha llegado para quedarse禄, y aunque espera que 芦la globalizaci贸n pueda reorganizarse禄, admite que no se dan ya las condiciones que la propiciaron (Herranz, 2022). Dando un paso m谩s, el 煤ltimo WEO del FMI plantea que, de la mano de la deriva geopol铆tica en curso, la previsible escisi贸n en bloques econ贸micos del mercado global podr铆a desembocar con facilidad en una 芦transici贸n impredecible hacia una nueva realidad marcada por la volatilidad financiera, las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la dislocaci贸n de la producci贸n y el comercio禄 (IMF, 2022: 19).

La se帽alada deriva geopol铆tica puede discurrir por diferentes caminos hacia una y la misma meta. As铆, y tal y como se帽alan abiertamente respetables analistas acad茅micos desde las p谩ginas de las principales publicaciones del establishment, 芦China es el m谩s formidable de los enemigos autocr谩ticos de Estados Unidos, y Washington puede infligirle una severa derrota estrat茅gica si se asegura de que Rusia pierde su guerra en Ucrania禄. Al efecto, los Estados Unidos no deben adoptar una 芦perspectiva dogm谩tica de Asia primero禄, porque 芦a veces la ruta indirecta es la m谩s prometedora, y ahora mismo, el camino para vencer a China pasa por Mosc煤禄 (Brands, 2022).

Este pantano geopol铆tico resultar铆a menos temible si existiera una cultura pol铆tica que permitiera albergar la esperanza de una oposici贸n popular significativa al belicismo rampante, una esperanza que parece naufragar ante el creciente militarismo incitado por el sistema occidental de propaganda (Herman & Chomsky, 1988). La guerra en Ucrania ha disparado algunos de los m谩s insidiosos resortes de ese sistema a fin de dar carta de normalidad entre la poblaci贸n a los masivos programas de rearme y la temeraria intensificaci贸n de las tensiones geoestrat茅gicas. La situaci贸n ha llegado a un punto en el que, seg煤n una encuesta realizada el pasado marzo por el Pew Research Center, m谩s de un tercio de los estadounidenses aprobar铆a que EE. UU. interviniera militarmente en Ucrania aun cuando ello pudiera provocar un conflicto nuclear. En palabras de Richard Falk, los principales medios occidentales 芦han funcionado como una m谩quina de propaganda belicista禄, desvi谩ndose en los 煤ltimos meses de la l铆nea marcada desde el Departamento de Estado en la misma medida en que lo har铆a la prensa de un r茅gimen 芦inequ铆vocamente autocr谩tico禄 (Falk, 2022a).

En el marco doctrinal que nuestros gestores culturales han perfilado en torno a esa guerra, el de 芦ofrecer contexto禄 se revela prop贸sito censurable. Tanto da que 芦Euroatl谩ntida禄 se impusiera a la 芦Casa com煤n europea禄 (Poch-de-Feliu, 2022a) como que la Guerra fr铆a 芦se cerrara en falso禄 (Poch-de-Feliu, 2022b) con la 芦victoria por la gracia de Dios禄 (Bush I dixit) de la superpotencia dominante: traer a colaci贸n engorrosos detalles contextuales no es otra cosa que 芦alinearse con el enemigo禄. A su vez, en ese marco, el enemigo es un loco peligroso con un dedo sobre el bot贸n nuclear, pero a pesar de ello la estrategia del 芦mundo libre禄 debe consistir en bloquear la v铆a hacia una salida negociada insistiendo en que la guerra 芦se ganar谩 en el campo de batalla禄 (Borrell dixit) y haci茅ndole ver al loco que no tiene escapatoria (Falk, 2022b): ser谩 juzgado en la Corte Penal Internacional 鈥揷uya jurisdicci贸n no s贸lo no reconoce el jefe atl谩ntico, por cierto, sino que de hecho sabotea a conveniencia: Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte que tuvo la ocurrencia de investigar los cr铆menes de guerra cometidos por el ej茅rcito estadounidense en Afganist谩n, perdi贸 su visado en 2019, fue sometida a sanciones econ贸micas en 2020 y dej贸 su puesto en 2021 para ser reemplazada por un jurista m谩s razonable.

Desde la invasi贸n hasta la fecha, cuanto cabe en nuestra cultura pol铆tica respecto de la guerra en Ucrania es el 芦apoyo a la resistencia禄, aun cuando una parte indeterminada de esa resistencia sea poblaci贸n civil aterrada ante la perspectiva de tener que empu帽ar un arma 鈥搚 obligada, dicho sea de paso, a permanecer en su domicilio habitual, acosada por unos Servicios Secretos ubicuos (cf. Sim贸n, 2022).

As铆 pues, nuestros medios tuvieron clara desde el principio cu谩l era la prioridad: enviar armas a la resistencia. Quiz谩 hubiera convenido debatir si o c贸mo regar con armas un pa铆s como Ucrania (niveles r茅cord de corrupci贸n, ultranacionalismo neonazi institucionalizado, ocho a帽os de conflicto armado, injerencias de potencias extranjeras enfrentadas). No se trata de una discusi贸n balad铆, pero nunca debi贸 ensombrecer a la discusi贸n realmente importante: la relativa al modo de parar la guerra, virtualmente ausente en los medios occidentales.

No hace falta un conocimiento profundo de la historia para comprender que las guerras terminan con un acuerdo negociado o con la destrucci贸n total de uno de los contendientes; nuestros comisarios, por su parte, saben bien que de nada sirve negociar con un genocida demente y mentiroso (cf., v. g., Bassets, 2022). Tampoco es necesario un doctorado en relaciones internacionales para entender que a un lado de la mesa de negociaciones deber谩 sentarse Rusia y al otro Estados Unidos.

Hasta ahora, la pol铆tica del jefe atl谩ntico ha consistido en bloquear la v铆a hacia cualquier clase de acuerdo negociado y en emplear la guerra para 芦desgastar a Rusia禄 (Chomsky, 2022a), haciendo de Ucrania una nueva 芦trampa afgana禄 (Gibbs, 2000: 241-242; Chomsky, 2022b). El bloqueo de la diplomacia fue, desde luego, anterior a la invasi贸n, tal y como ha admitido el propio Departamento de Estado al hablar de su nula disposici贸n a tratar las preocupaciones de seguridad de los rusos (cf. Jordan, 2022; v. et. Mearsheimer, 2014; Chotiner, 2022; Chomsky, 2015; 2022c; 2022d; Rodr铆guez, 2022; Robinson*, 2022; Poch-de-Feliu, 2022c). Sin embargo, lo verdaderamente significativo es que ese bloqueo se ha prolongado tras la invasi贸n: en palabras de Chas Freeman, ex subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional y ex embajador estadounidense en Arabia Saud铆, de lo que se trata es de 芦luchar contra Rusia hasta que caiga el 煤ltimo ucraniano禄 (Mat茅, 2022). Quiz谩 esta interpretaci贸n del significado de la frase 芦apoyar a la resistencia ucraniana禄 sea un poco menos rom谩ntica que la habitual en los medios occidentales, pero puede tambi茅n que sea un poco m谩s realista.

Como apunt谩bamos, la escalada medi谩tica nos ha ayudado a digerir sin sobresaltos un masivo incremento del gasto militar. As铆, los medios ofrec铆an una amplia y favorable cobertura de la reuni贸n de la OTAN en Bruselas del pasado 24 de marzo, en la que se anunciaban m谩s sanciones 鈥搃ncondicionales, y nocivas por tanto desde el punto de vista de la diplomacia鈥, m谩s env铆os de armas y el compromiso de incrementar al 2% del PIB el presupuesto de 芦defensa禄 de los Estados miembros. Fuera del foco medi谩tico, personajes de tercera fila, como el papa Francisco, reaccionaban ese mismo d铆a a los nobles prop贸sitos atlantistas: 芦me averg眉enzo de los Estados que incrementan el gasto militar al 2%. 隆Est谩n locos! La respuesta no est谩 en m谩s armas, m谩s sanciones y m谩s alianzas pol铆tico-militares禄. Por alg煤n motivo, los medios no consideraron interesante la opini贸n del papa (cf. Politi, 2022; Iglesias, 2022).

Nuestros comisarios culturales han sabido explicarnos muy bien que no es tiempo de diplomacia ni de pacifismos bobalicones. Mucho menos de criticar a la OTAN. Es tiempo de 芦apoyar a la resistencia禄 y desde帽ar el riesgo de que 鈥揺n palabras del 芦representante del Departamento de Estado禄 en las p谩ginas del New York Times (Chomsky & Achcar, 2007: 87)鈥, la actual 芦guerra indirecta禄 entre las dos principales potencias nucleares (EE. UU. y Rusia) se convierta en una incontrolable guerra directa, ampliada por a帽adidura a la tercera (China): cada nuevo d铆a de guerra aumentan las posibilidades de que se cometan errores de c谩lculo catastr贸ficos (Friedman, 2022).

Es tiempo de 芦apoyar a la resistencia禄, pues, y tambi茅n, por tanto, de poner el foco en la maldad del agresor ruso. Desde luego, cualquier persona decente debe condenar la agresi贸n rusa. El gesto es, de hecho, particularmente relevante desde un punto de vista moral y pol铆tico cuando lo realiza un ciudadano ruso. Por nuestra parte, los ciudadanos europeos podemos y debemos oponer gestos moral y pol铆ticamente relevantes a la participaci贸n de nuestros Estados en acciones e inercias atroces, dada la responsabilidad sobre esas acciones que nos confiere la capacidad para tener alguna influencia en ellas (Chomsky, 2002b: 287; v. et. 2022e; 2022f).

La funci贸n de los medios de comunicaci贸n en una sociedad democr谩tica debiera ser la de orientar la observancia de esa responsabilidad. En las ant铆podas de cualquier intenci贸n de servir a ese objetivo, nuestros gestores doctrinales nos hablan de 芦apoyar a los ucranianos禄, pero sustituyendo en la arena p煤blica occidental el debate en torno a c贸mo parar una guerra potencialmente nuclear por el debate en torno a c贸mo hacerla m谩s peligrosa si cabe, y silenciando de paso nuestra complicidad en la tarea de 芦socavar la posibilidad de un acuerdo diplom谩tico禄 (Chomsky, 2022b) tanto m谩s perentorio por cuanto su demora arroja cada d铆a m谩s le帽a al fuego de una posible debacle econ贸mica en Europa y un m谩s que probable desastre alimentario en el Sur 鈥揺scenario este 煤ltimo que tiene muy preocupados a los adalides de los derechos humanos de la UE: los fondos para armas y los programas de acogida para los refugiados con el color de piel adecuado no dejan de salir de debajo de las piedras, pero lejos de buscar un solo c茅ntimo para contener el drama alimentario en ciernes (Zornoza, 2022), nuestros h茅roes humanitarios est谩n dedicando estos 煤ltimos d铆as de mayo a afianzar nuestra alianza con la democracia mod茅lica de Al Sisi a fin de que Egipto se sume al resto de los tapones que habr谩n de contener en nuestras 芦fronteras externalizadas禄 las previsibles olas de migrantes hambrientos con el tono de piel equivocado [3].

Para nuestra desgracia, en fin, 芦estamos muy lejos ya en el proceso de militarizaci贸n del discurso p煤blico y la clase pol铆tica y period铆stica禄, un proceso que parece conducir a una 芦guerra de todos contra todos en nombre de la nada禄 (Berardi, 2022).

En los 煤ltimos compases de su itinerario a trav茅s del ascenso y el futurible ocaso de la hegemon铆a norteamericana, Alfred McCoy nos explica que existe una cosa a la que los historiadores de los imperios denominan 芦micro-militarismo禄. Se trata de una suerte de esfuerzo compensatorio destinado a aliviar el dolor de la decadencia mediante desnortadas demostraciones de poder: 芦audaces jugadas militares maestras禄 que pretenden 芦rescatar el prestigio y el poder perdidos禄 (McCoy, 2017: 241). Partiendo de esta idea, podemos resumir en una sola frase los factores geopol铆ticos del colapso hasta aqu铆 comentados: el hegem贸n m谩s violento de la historia se precipita hacia la trampa de Tuc铆dides m谩s peligrosa de la historia en un momento en que cabe esperar que d茅 rienda suelta a un desesperado micro-militarismo con capacidad para dejar a la suma de todas las posibles guerras sucias por recursos 鈥搚, de hecho, a la suma de todos los conflictos habidos hasta la fecha鈥 a la altura de los m谩s agradables p铆cnics al sol.

Los habr谩 que pretendan leer aqu铆 paneg铆ricos impl铆citos o justificaciones mal disimuladas de las 芦causas禄 o posiciones de los rivales de nuestro hegem贸n, pero hasta donde alcanzamos a ver s贸lo difieren de 茅l en t茅rminos cuantitativos: menos potencia de fuego y mucha menos sangre en las manos.

Como indic谩bamos, estos factores geopol铆ticos ser铆an menos preocupantes en un contexto sociocultural diferente. En el nuestro, el auge de un movimiento pacifista de alg煤n relieve era pr谩cticamente inconcebible antes ya de la campa帽a de relaciones p煤blicas desplegada en torno a la guerra de Ucrania. Las perspectivas parecen ahora considerablemente peores.

La decadencia del sistema socioecon贸mico fundado en el m谩s intenso recurso a la violencia que haya conocido la historia coincide en el tiempo con el periclitar del m谩s violento de los hegemones. Ser铆a raro que cualquiera de los dos procesos por separado pudiera tener lugar sin sobresaltos. En conjunci贸n, nuevamente, las perspectivas empeoran.

Lo 煤ltimo que podemos permitirnos hoy es demorar la construcci贸n de un movimiento pacifista fuerte, porque lo 煤ltimo que necesitamos es arrojar recursos valiosos al vertedero moral de los presupuestos de 芦defensa禄. Frente a un comisariado cultural que aplaude exaltado el hero铆smo de un presidente que llama al aprovisionamiento de c贸cteles molotov por parte de civiles (Sahuquillo, 2022), quiz谩 pudieran encontrar nuestra solidaridad y nuestro compromiso un hogar m谩s amable y ben茅fico en la reprobaci贸n de esos aplausos por parte del Movimiento Pacifista Ucraniano (Goodman, 2022) 鈥搇a Cumbre de la OTAN en Madrid, los pr贸ximos 29 y 30 de junio, ofrecer谩 una excelente ocasi贸n para comenzar a dirigirlos hacia ese hogar.

3. A modo de conclusi贸n

Existen, claro, diferentes usos y acepciones de la voz 芦colapso禄 en los debates ecosociales en curso. Ya una lectura superficial de los apartados anteriores revela que no nos hemos inclinado aqu铆 hacia una interpretaci贸n particularmente fuerte. No nos hallamos en condiciones de ponerle algo as铆 como una fecha a algo as铆 como un hundimiento general del capitalismo industrial, ni tampoco de sostener, como es m谩s frecuente, la inevitabilidad del colapso de cualquier forma posible de sociedad industrial. Lo que s铆 nos parece escasamente arriesgado es avanzar que estamos entrando en una fase de inevitable contracci贸n del capitalismo global, y que ello podr铆a derivar con facilidad en procesos abruptos del tipo de los habitualmente contemplados en la literatura acerca del colapso. Desde luego, esa contracci贸n podr铆a discurrir por muchas v铆as, desde una m谩s que improbable revoluci贸n ecosocialista global hasta una m谩s que probable heterogeneidad en los ritmos, geograf铆as y estrategias de relocalizaci贸n econ贸mica, con proyectos del tipo del 芦per铆odo de autarqu铆a禄 franquista o el del 芦per铆odo especial禄 cubano conviviendo mal que bien, durante alg煤n tiempo, con regionalizaciones neocoloniales de corte keynesiano (Pacto Verde Europeo) o diversas variedades de neoimperialismo ecofascista.

Sea como fuere, la acepci贸n d茅bil de 芦colapso禄 hacia la que aqu铆 nos hemos deslizado trae impl铆cita la tesis de que el capitalismo global 芦colapsar谩禄 en el sentido de que s贸lo podr谩 prolongarse a costa de acarrear, en lo social y lo ecol贸gico, peores consecuencias cuanto m谩s dure la prolongaci贸n. Por tanto, si llamamos 芦civilizaci贸n occidental禄 al capitalismo global, el colapso de la civilizaci贸n occidental es inevitable. Si preferimos hablar de sociedades capitalistas, la cosa no est谩 tan clara. 芦Colapso del capitalismo global禄 no equivale a 芦fin del capitalismo禄: como suger铆amos, resulta perfectamente concebible, y de hecho nada hace suponer improbable, que al 芦colapso禄 del capitalismo global suceda un mundo de 芦islotes capitalistas coexistiendo con otras formas de v铆nculo social禄 (Ornelas, 2021: 13).

Gil-Manuel Hern谩ndez Mart铆, profesor del Departamento de Sociolog铆a y Antropolog铆a Social de la Universitat de Val猫ncia, ha acu帽ado recientemente la noci贸n de 芦globulizaci贸n禄. Desde su punto de vista, ante nuestro complicado horizonte ecosocial, y en el marco del imperio indisputado del poder corporativo transnacional, es improbable que las 茅lites dominantes, conscientes de la inevitabilidad del colapso del sistema capitalista global, planeen sentarse a contemplar el panorama de brazos cruzados. Su proyecto consistir铆a, antes bien, en 芦administrar y guiar el proceso del colapso desde sus planteamientos hegem贸nicos para reorientar el capitalismo terminal, mediante una transici贸n autoritariamente controlada, hacia una suerte de neofeudalismo corporativo (鈥), potencialmente exterminista, que salvaguarde el imperativo extractivo por desposesi贸n que es la raz贸n de ser esencial de tales 茅lites禄. En esa reorientaci贸n, las luchas elitistas por unos recursos cada vez m谩s escasos en una biosfera cada d铆a m谩s inestable traer谩 consigo la expulsi贸n de 芦la mayor parte de la poblaci贸n humana a un vasto extramuros de pobreza, abandono y decadencia禄 mientras, intramuros, se configuran en burbujas neofeudales espacios-fortaleza globulares regidos por unas 茅lites capaces de preservar sus privilegios mediante el dominio de la escasa proporci贸n no expulsada de la poblaci贸n mundial (Hern谩ndez Mart铆, 2022).

Con independencia de la verosimilitud que creamos justo atribuir a pron贸sticos como 茅ste, el colapso, entendido como la deriva socioecon贸mica potencialmente catastr贸fica del declive del capitalismo global, presenta hoy no el cariz de una hip贸tesis, sino m谩s bien el de una descripci贸n m谩s o menos ajustada de multitud de procesos que comienzan a dejarse notar tanto en la periferia como en los centros del capitalismo global. Esos procesos tienen todos los visos de ir a trazar rutas ambiguas e irregulares, pero identificables, en t茅rminos generales, como un incremento de la degradaci贸n de m谩s y m谩s ecosistemas y capas sociales ante la incapacidad del capitalismo global para encontrar nuevas v铆as de valorizaci贸n resolviendo al tiempo la contradicci贸n entre su naturaleza autoexpansiva y los l铆mites biof铆sicos del planeta.

Esa naturaleza autoexpansiva se nos viste hoy de verde, pero no cuesta identificar bajo esos ropajes el prop贸sito de establecer 芦nuevas colonias energ茅tico-materiales禄 y prolongar gracias a ellas una 芦huida hacia delante禄 (Rivero Cuadrado, 2022) cada d铆a m谩s endeble desde el punto de vista econ贸mico y m谩s da帽ina y peligrosa desde el ecosocial. Se trata, sin embargo, de un disfraz verde que el capitalismo global comenz贸 a quitarse apenas termin贸 de pon茅rselo. As铆, por ejemplo, venimos presenciando en los 煤ltimos meses una marcada p茅rdida de inter茅s inversor en los activos bajo criterios de capitalismo de rostro amable (ESG) en favor de los activos de rostro extractivista tradicional. De este modo, si la COP26 anunciaba la muerte del carb贸n, la realidad, recalcitrante, nos muestra que, 芦incluso antes de la invasi贸n rusa de Ucrania, lejos de disminuir, el uso de carb贸n a nivel mundial aument贸 a niveles r茅cord (鈥). En los EE. UU., la generaci贸n de electricidad mediante carb贸n fue mayor en 2021 bajo el presidente Joe Biden que en 2019 bajo el entonces presidente Donald Trump (鈥). En Europa, la generaci贸n mediante carb贸n aument贸 un 18% en 2021禄 (Roberts, 2022).

Es ciertamente improbable, en fin, que el declive del capitalismo global, constre帽ido por la comentada pluralidad de factores en s铆 mismos complejos, vaya a describir una trayectoria uniforme. Cabe anticipar, antes bien, un solapamiento de itinerarios caracterizado por la multiplicidad de escalas espaciales y temporales en la traducci贸n de la l贸gica del agotamiento y la erosi贸n desde el plano de los recursos y los ecosistemas a la esfera econ贸mica, social y pol铆tica, como cabe asimismo anticipar que en cada una de esas escalas y esferas se exploren diversas respuestas a la quiebra del capitalismo global. Evitar el 茅xito de las resistencias elitistas a las reconfiguraciones de car谩cter emancipatorio e igualitario no es hoy un mero imperativo pol铆tico en sentido 芦intramuros禄 (Riechmann, 2020d), simplemente antropol贸gico, sino un imperativo moral en el sentido m谩s amplio y grave del t茅rmino, porque cuando hablamos hoy de tirar del freno de emergencia, la emergencia que es el caso tiene la forma de una nada improbable combinaci贸n de ecocidio y antropocidio (Riechmann, 2008b; 2009: cap. 10) y lo que debemos frenar es 芦un modo de vida que podr铆a concebirse como una concatenaci贸n de abusos, latrocinios y matanzas que, si fu茅semos plenamente conscientes, todo el tiempo, apenas nos permitir铆a una brizna de calma禄 (Palomeque, 2021).

A la luz de la actual naturaleza y coyuntura del capitalismo global, las eventualidades verdaderamente catastr贸ficas 鈥揳quellas que permitir铆an hablar, en singular y en puridad, de un colapso generalizado, en lugar de un mosaico m谩s o menos interconectado de procesos ubicados en alg煤n punto de la escala que va de la crisis al colapso鈥 no s贸lo no pueden descartarse, sino que son de hecho probables. Si bien es claro que probabilidad no equivale a inexorabilidad, por lo que a las prescripciones pr谩cticas se refiere, convendr铆a obviar esa distinci贸n: nuevamente, es a eso a lo que se llama prudencia.

[1] Anotemos al margen que la agroindustria f贸sil afronta ese declive en un momento en el que los sistemas agrarios tradicionales se ven forzados a lidiar con los vaivenes de un clima y una biosfera cada d铆a m谩s inestables, y sobra indicar que esos vaivenes podr铆an contribuir a oscurecer considerablemente nuestro cuadro demogr谩fico (cf., v. g., Riechmann, 2020a: 17).

[2] Ese gasto ha sido recientemente reorientado en la peor de las direcciones: los 煤ltimos tres cuartos de bill贸n presupuestados para el Pent谩gono no se destinar谩n ya prioritariamente a la modernizaci贸n de la flota, artiller铆a u otras menudencias, sino directamente al armamento nuclear: exactamente lo que necesitamos despu茅s del desmantelamiento unilateral del Tratado sobre Misiles Antibal铆sticos en 2001 y el del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio en 2019.

[3] La amenaza del desastre alimentario no se limita al Sur. La globalizaci贸n del sistema alimentario, su concentraci贸n en oligopolios financiarizados y 芦la casi total desaparici贸n de la oferta alimentaria destinada a los mercados internos禄 ponen, de acuerdo con comentaristas nada sospechosos de 芦catastrofismo禄, a todas las econom铆as del mundo en una grave situaci贸n de inseguridad 芦sin posibilidad de retorno mientras no cambie el sistema de arriba a abajo禄: 芦quienes vienen analizando desde hace a帽os la naturaleza del sistema alimentario de la globalizaci贸n est谩n advirtiendo de que no vivimos un momento de crisis, el resultado de perturbaciones concretas o localizadas (鈥), sino la desintegraci贸n del sistema en su conjunto porque sus rasgos de desorden y desequilibrio se agravan y los mecanismos correctores se debilitan o desaparecen禄 (Torres L贸pez, 2022). 芦Los cient铆ficos llevan unos a帽os lanzando desesperadamente la voz de alarma, pero los gobiernos se niegan a escuchar: el sistema mundial de alimentaci贸n empieza a parecerse al sistema financiero global cuando estaba a las puertas de 2008禄 (Monbiot, 2022).

29/5/2022