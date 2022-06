鈥淗ace una semana que comenc茅 este relato sin tener la certeza de que fuera a continuarlo. Tan solo quer铆a comprobar que deseaba escribir sobre el tema. Era un deseo que experimentaba cada vez que me sentaba a escribir el libro en el que llevo trabajando desde hace dos a帽os. Me resist铆a a ese deseo sin dejar de pensar en 茅l. El hecho de abandonarme a 茅l me horrorizaba. Pero tambi茅n me dec铆a a m铆 misma que quiz谩s un d铆a me muriera sin haber escrito nada sobre esa vivencia. Para m铆, eso s铆 que habr铆a sido algo imperdonable, no lo otro. Una noche so帽茅 que ten铆a en las manos un libro que hab铆a escrito sobre mi aborto, pero era un libro que no se pod铆a encontrar en ninguna librer铆a y que no aparec铆a mencionado en ning煤n cat谩logo. En la parte inferior de la tapa estaba escrita con grandes letras la palabra AGOTADO. No sab铆a si el sue帽o significaba que deb铆a escribir el libro o que era in煤til hacerlo鈥.