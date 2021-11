–

De parte de ANRed November 18, 2021

Lucas González, un joven futbolista de las inferiores de Barracas Jrs., fue baleado por un efectivo de la Policía de la Ciudad cuando salía de entrenar. Está internado, en grave estado. «Es un caso de gatillo fácil», denunció su mamá. Por El Grito del Sur.

Lucas González, un adolescente de 17 años que juega en la sexta en división del club Barracas Central, fue herido este miércoles de un balazo en la cabeza que tiró un policía de la Ciudad, todavía no identificado. El joven permanece internado en grave estado. «Lucas está mal, el daño es irreversible. Lo único que me lo puede salvar es un milagro», dijo su mamá, Cintia López, quien denunció que su hijo fue víctima de gatillo fácil.

Según contaron sus familiares, Lucas salía de un entrenamiento a bordo del coche de su padre, un Volskwagen Suran azul, junto a tres amigos que habían ido a probarse en las inferiores del club, cuando lo interceptó un auto de la Policía, “sin identificación de nada”, del que aparentemente se bajaron tres efectivos de civil que iniciaron una persecución, a los balazos.

«Es un caso de gatillo fácil, porque no pueden sacar un arma y dispararle a unos pibes. Esa gente (por los policías) no está capacitada para andar con un arma», dijo Cintia. «Tiraron a matarlo», agregó.

La primera versión policial de los hechos indicaba que efectivos de la Comisaría Vecinal 4C interceptaron el coche para pedirles identificación a los jóvenes, que se negaron y huyeron, lo que desató una supuesta persecución, cerca de la Villa 21-24. El detonante, según la Policía, habría sido la presencia de un arma en el baúl del auto, pero según dejó trascender el juez Alejandro Cilleruelo, a cargo de la investigación, se trataba de una réplica de plástico. “Quisieron plantar un arma para hacer pasar a mi hijo como un delincuente”, aseguró la madre del joven baleado.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad porteña confirmaron a El Grito del Sur que “se abrió un sumario administrativo a los policías que participaron del procedimiento, a la espera de la resolución judicial”. “Además, se los apartó preventivamente de tareas operativas, es decir no están en la calle. Una vez que la Justicia se expida internamente se tomará una decisión final”, agregaron.

La versión del tiroteo, a esta altura, ya no se sostiene. El juzgado a cargo de Cilleruelo separó a la Policía de la Ciudad de los peritajes y ordenó que todos los trabajos forenses fueran realizados por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA). Asimismo, ordenó el secuestro de las armas reglamentarias de los policías que participaron en el hecho para que se les practiquen estudios de dermotest y así determinar cuál de ellos efectuó disparos.

«No hay esperanza, no tiene signos vitales, está muy mal, hay que esperar, está en manos de Dios», dijo Cintia. Lucas permanece internado en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

En tanto los tres amigos de Lucas permanecen detenidos y fueron trasladados al Instituto Incháusti. “Mi hijo es un deportista, nunca fue un delincuente, me ocupé toda la vida de que no le falte nada”, aseguró su papá, y agregó: “Le estoy pidiendo a Dios que me lo salve de esta porquería, esto es un infierno lo que estoy viviendo, le pido a Dios y a todos que recen por mi hijo, y que no le pase nada por favor”.

Según una investigación del CELS, entre enero de 2017 y diciembre de 2020, se registraron un total de 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad, de los cuales al menos 23 casos serían de gatillo fácil. «Otra vez la misma historia. La policía de la Ciudad disparó contra unos chicos que volvían de jugar al fútbol en Barracas. Uno de ellos está gravemente herido en el Hospital Penna. No es un confuso episodio, es gatillo fácil», publicó el organismo en sus redes sociales.

Fuente: https://elgritodelsur.com.ar/2021/11/tiraron-a-matarlo.html