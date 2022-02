–

Se cumpli贸 un a帽o de la muerte de Guadalupe Curual, asesinada a pu帽aladas el 23 de febrero de 2021. El femicida la persigui贸 por la calle y la mat贸 en pleno centro de Villa la Angostura. Ten铆a una restricci贸n de acercamiento y hab铆a sido denunciado por Guadalupe en varias oportunidades. Por Cecilia Fresco / En estos d铆as.

Hay cosas que no terminan de pasar. Esto no es pasado, esto sigue sucediendo en esta esquina, en este pueblo brillante, en este febrero cargado de turistas, bajo la gloria de este sol.

Esa sangre no termina de secarse. Esos ojos dulc铆simos no dejan de mirarnos, los tenemos en el pecho como una desesperaci贸n y la herida contin煤a doliendo ac谩 y ahora.

Bety dice que hab铆a tantas denuncias, tantas mujeres acosadas, que hab铆a crecido el maltrato. Qu茅 rabia, dice, sentir la tensi贸n acumulada, escuchar los relatos desesperados de mujeres queridas, cercanas. Ver su dolor, el de sus hijos. Qu茅 impotencia atestiguar en cada caso la incapacidad, la desidia, la falta de recursos de una ley indiferente. Pensaba un d铆a va a pasar y un d铆a pas贸. Si se hubieran tomado en serio las denuncias, si existiera un m茅todo eficaz, si la justicia escuchara, si la justicia actuara, ahora los dos estar铆an vivos. Qu茅 rabia, c贸mo pudo suceder algo as铆, tan anunciado y terrible y no pudimos hacer nada.

No puedo soportar ese cartel ah铆, dice Silvia: un enorme anuncio de fiesta y de jardines en ese lugar, en ese mismo lugar. No quiero que la gente pase y no sepa, dice. No es verdad que haya que tapar las cosas para ser un pueblo tur铆stico, 驴por qu茅 creen que hay que tapar la verdad para ser un pueblo tur铆stico? Hicimos una escultura entre varias artistas, qu茅 dif铆cil llegar a concretarla, algo en el cuerpo me dec铆a no, tuve que deshacerla varias veces. Qu茅 rabia, c贸mo pudo suceder algo as铆, tan anunciado y terrible y no pudimos hacer nada.

Yo estaba a media cuadra, dice Mati. Estaba tan cerca y no escuch茅 los gritos. Se pregunta, se desespera, se enoja, c贸mo puede ser yo estaba ah铆 nom谩s, casi en el lugar, a treinta metros, justo en el momento. Piensa en los gritos que no escuch贸, piensa que si hubiera estado ah铆 lo podr铆a haber frenado, una toma de aikido, un pie, una piedra. Dice que un amigo estaba ah铆, que intent贸 y no pudo, que corri贸 como loco al lugar y que lleg贸 un segundo despu茅s que la muerte. Qu茅 rabia, c贸mo pudo suceder algo as铆, tan anunciado y terrible y no pudimos hacer nada.

Fue m谩s fuerte el brazo del odio, el cuchillo guiado por siglos de tradici贸n violenta, de aprendizaje social violento, siglos de historia diciendo si no es m铆a no va a ser de nadie.

Paula dice, una chica que no pudimos salvar, un hijo de este pueblo que no pudimos frenar, hijo de una familia querida, hermano de una amiga, Qu茅 dolor dif铆cil, cargado de culpa y de rechazos. Qu茅 rabia, c贸mo pudo suceder algo as铆, tan anunciado y terrible y no pudimos hacer nada.

Guadalupe ten铆a 21 a帽os y una hija. 21 a帽os y gritos. 21 a帽os y golpes. 21 a帽os y denuncias. 21 a帽os y medidas de no acercamiento. 21 a帽os y miedo y miedo y miedo. Como tantas mujeres, como tantos ni帽os y ni帽as que ahora mismo tienen insultos, gritos, golpes y miedo y miedo y miedo.

Las rosas se deshacen y todav铆a suenan los gritos de desesperaci贸n, c贸mo pudo suceder en pleno centro en esta avenida brillosa, cargada de buenas intenciones, con sus adornos navide帽os persistentes y sus maceteros colgantes, con su boulevard colorido -y no es que tenga nada contra las rosas roj铆simas de febrero, nadie tiene nada contra las rosas que sobreviven en febrero, nadie tiene nada contra el blanco glorioso de los arrayanes florecidos, nadie tiene nada contra la hermosura de los atardeceres- pero toda la belleza fue mentira ese d铆a, porque la 煤nica verdad fue esa sangre expuesta, esa violencia a la vista y el estallido del pueblo como nunca hab铆a sucedido.

