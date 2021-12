–

De parte de ANRed December 3, 2021 11 puntos de vista

Sesi贸n caliente en la legislatura chubutense. Las asambleas de la provincia hab铆an alertado de un posible tratamiento del remozado proyecto de zonificaci贸n minera del ejecutivo provincial, y los legisladores empezaron a calentar la cancha de cara a un inminente intento de aprobaci贸n de la ley prominera. Desde las asambleas advierten sobre un escenario de tercerizaci贸n de la represi贸n. La presi贸n de la UOCRA y Camioneros, y la representaci贸n corporativa en una democracia devaluada. Intimidaci贸n p煤blica a vecinos y la machiruleada del ex presidente de la legislatura. Por Corresponsal Popular, para ANRed.

Tras la estrepitosa derrota oficialista en las elecciones legislativas de noviembre, el poder pol铆tico vuelve a la carga con el resistido proyecto de zonificaci贸n minera en Chubut. El proyecto hecho a la medida de Pan American Silver y su Proyecto Navidad, tiene el impulso del gobierno nacional pero ha sido rechazado por amplios sectores en Chubut, desde las asambleas hasta las iglesias, pasando por las comunidades originarias, ONG鈥檚, institutos cient铆ficos y universidades. Una alerta urgente de las asambleas de la provincia durante esta semana logr贸 visibilizar una nueva maniobra fallida del oficialismo, a partir de la filtraci贸n de audios de dirigentes de la UOCRA convocando a los trabajadores del sector a una movilizaci贸n prominera prevista para el martes de esta semana y luego suspendida.

La memoria popular hizo resurgir r谩pidamente escenas en las que los gremios ac贸litos al poder actuaron como fuerzas de choque contra el pueblo movilizado en defensa del agua. La fecha no es inocente: el 27 de noviembre se cumplieron 9 a帽os de la hist贸rica represi贸n a la movilizaci贸n del NO A LA MINA, con el saldo de varias vecinas y vecinos heridos en manos de patotas de la UOCRA. Sin embargo, el contexto actual se vuelve a煤n m谩s adverso para quienes defienden el agua y el territorio en la provincia, ya que el proyecto de zonificaci贸n que obtuvo despacho favorable en las comisiones de la legislatura incluye la entrega del 2% de las regal铆as a los gremios part铆cipes en la explotaci贸n. Este 鈥渂ono鈥 termin贸 de torcer el brazo de la dirigencia del gremio de Camioneros, los mismos que hace a帽os se manifestaban p煤blicamente en contra de la megaminer铆a en Chubut, como lo hac铆a el propio gobernador Arcioni antes de asumir el cargo.

Le tir贸 el cami贸n encima

En ese contexto, se vuelven transparentes las motivaciones del triste papel que cumpli贸 en la sesi贸n del jueves 2 de noviembre la legisladora Tatiana Goic, quien se arroga la representaci贸n del sindicato de Camioneros en la legislatura provincial (por alguna extra帽a astucia del peronismo local, que abre el juego a la representaci贸n corporativa en el poder legislativo sin necesidad de reformar la constituci贸n). Desde su banca legislativa Goic hizo uso de la palabra en la hora de preferencia para compartir su indignaci贸n por los escraches que recibi贸 la noche previa a la pol茅mica sesi贸n en la vivienda oficial que ocupa en la capital provincial y en su tel茅fono celular.

Despu茅s de aclarar que 鈥渆l d铆a que tenga miedo de votar lo que creo, voy a dejar mi banca鈥, la diputada escrach贸 p煤blicamente a un vecino que le hab铆a enviado un mensaje de texto a su celular exigi茅ndole que se abstenga de votar el proyecto minero: 鈥淣ahuel se dedica a escalar monta帽as (que no es un deporte barato), y cuando llega a la cima de la monta帽a pone una bandera y dice NO A LA MINA. Me imagino que la gente de la meseta que est谩 sin trabajo y en p茅simas condiciones debe estar re agradecida con Nahuel por ese gesto; me imagino que mis compa帽eros camioneros, que no tienen trabajo, deben estar re agradecidos. Hizo un mont贸n por la econom铆a y por los chubutenses, Nahuel, subi茅ndose a la monta帽a con una bandera. Me imagino que mis compa帽eros de la UOCRA tambi茅n, y todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, que est谩n sin trabajo, deben estar profundamente agradecidos con Nahuel de subir una monta帽a y poner una bandera鈥.

Subida al pony de la iron铆a, desconociendo la violencia que implica el uso de su lugar de poder para amedrentar a un vecino de a pie, Goic continu贸 su argumentaci贸n cuestionando la posici贸n socioecon贸mica del vecino en base a su vestimenta: 鈥淐reo que hay muchos chubutenses que tendr铆an que trabajar, y juntar sus sueldos m谩s o menos diez meses, doce meses para poder comprarse una campera como la que Nahuel ten铆a. Y esos son, los que nos vienen a decir a nosotros, sin tener ninguna otra opci贸n, qu茅 es lo que tenemos que votar鈥. Un posicionamiento dif铆cil de sostener para una persona que forma parte de un cuerpo legislativo que en septiembre se aument贸 las dietas de modo que en diciembre superan los $500,000 mensuales, en un contexto de dos a帽os de congelamiento salarial a empleados p煤blicos provinciales y deudas de dos meses a jubilados provinciales. 鈥淧or el pelo de hoy鈥 驴cu谩nto gastaste?鈥, le hubiera respondido Luca Prodan.

Seguidamente tom贸 la palabra la diputada Leyla Lloyd Jones, perteneciente al bloque que responde pol铆ticamente al intendente de la ciudad de Trelew (Adri谩n Maderna), quien se solidariz贸 con la diputada Goic para luego recordar que 鈥渘adie se solidariz贸 conmigo鈥 cuando una manifestaci贸n prominera, en la que seg煤n la diputada hab铆a gente de Camioneros, acamp贸 en la puerta de su casa hasta las 2 a.m. previo a una sesi贸n legislativa. En aquella oportunidad se hizo viral un video en el que la diputada Lloyd Jones, al salir a dialogar con los manifestantes, expresaba que hab铆a habido coimas en la legislatura para votar a favor del proyecto minero. En la discusi贸n que mantuvieron durante la hora de preferencia de la sesi贸n del pasado jueves, Goic le reclam贸 por haberse 鈥渆chado atr谩s鈥 con esa denuncia. Pero Lloyd Jones afirm贸 haber presentado pruebas en sede judicial, aunque dijo desconocer el motivo por el cual la causa judicial no avanza. 鈥淪e preocupan por la contaminaci贸n que todav铆a no existe y tienen una ciudad con los niveles m谩s altos de desocupaci贸n鈥, la cruz贸 Goic. Lloyd Jones respondi贸 con datos: 鈥淟as provincias mineras fueron las que m谩s IFE pidieron鈥, afirm贸 en referencia al Ingreso Familiar de Emergencia por COVID19 como indicador de la mentira del desarrollo. 鈥淣o tengo m谩s que decir: NO ES NO鈥, dijo Lloyd Jones antes de cerrar su micr贸fono y retirarse del recinto.

La hidra y sus mil cabezas

La composici贸n interna del peronismo chubutense es tan compleja como la de cualquier otro distrito. El 鈥渢ema minero鈥 ha sido utilizado siempre en forma oportunista por quienes forman parte de la minor铆a peronista que no accede al gobierno. As铆 como el actual gobernador Mariano Arcioni hizo campa帽a con el NO A LA MINA en 2015 y una vez en el poder impuls贸 sistem谩ticamente la avanzada megaminera en la provincia, el recientemente electo senador y actual presidente del PJ provincial, Carlos Linares, que en 2017 acompa帽贸 al ministro de energ铆a de la naci贸n Juan Jos茅 Aranguren a presentar un proyecto similar al actual en la meseta central, en estas elecciones se declar贸 abiertamente en contra del proyecto de zonificaci贸n minera. En el armado peronista a nivel nacional, cada uno tiene sus jefes pol铆ticos. As铆, ambos tienen l铆nea directa con el gobierno nacional, como la tienen el vicegobernador Ricardo Sastre y el diputado provincial Carlos Eliceche; el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; el de Trelew, Adri谩n Maderna; o el secretario general del Sindicato de Camioneros en Chubut, Jorge Taboada, que en estos d铆as twitte贸 en forma amenazante contra 鈥渓os legisladores Peronistas de Chubut que se andan escondiendo鈥.

El s谩bado 4 de diciembre es el Congreso del PJ en Comodoro Rivadavia y uno de los temas centrales es la posici贸n del partido en relaci贸n al 鈥渢ema minero鈥. Y por debajo de la gran mesa del partido, se repartir谩n las cartas m谩s jugosas. Los diferentes referentes del partido de gobierno hacen sus apuestas por el negocio m谩s atractivo asociado a la megaminer铆a: la log铆stica. El vice Ricardo Sastre ya tiene asegurada la tajada junto a su socio Genaro P茅rez (jefe comunal de Gastre y uno de los principales lobistas de Pan American Silver) a trav茅s de la empresa Ruta 40, que le garantiza la estiba en el puerto madrynense; y mientras el jefe pol铆tico de Lloyd Jones, Adri谩n Maderna, vuelve a la carga con un proyecto de ordenanza para establecer en Trelew un centro de servicios log铆sticos para la megaminer铆a, el intendente de Comodoro juega de callado abriendo las puertas de la C谩mara de Comercio de su ciudad a Pan American Silver para que instale all铆 sus nuevas oficinas.

La renovada apuesta de Maderna explica en parte el enfrentamiento entre Goic (que responde a Taboada) y Lloyd Jones. El ejecutivo municipal ingres贸 el mes pasado en el Concejo Deliberante un proyecto para la creaci贸n de un Parque Empresarial Municipal, que 鈥搒eg煤n las afirmaciones de la coordinadora de Planificaci贸n del municipio鈥 鈥渋mpulsa el despegue econ贸mico de nuestra localidad, en su rol como ciudad de Log铆stica y Servicio鈥. Desde la concejal铆a del partido municipal Por Trelew advierten que el proyecto emula el de Central de Cargas que fue rechazado en diciembre de 2019: 鈥淓s en el mismo lugar, y bajo el mismo objetivo, que es convertir esa zona en una zona especial de servicios mineros鈥.

Si bien proyecto original no pudo ser aprobado porque requer铆a de una mayor铆a especial y no fue acompa帽ado por la oposici贸n, y a eso se suma que durante el a帽o 2020 el pueblo movilizado en las calles forz贸 una declaraci贸n del Concejo Deliberante de Trelew como municipio libre de megaminer铆a, derogando al mismo tiempo una declaraci贸n del a帽o 2011 que planteaba a la ciudad como zona especial de radicaci贸n de servicios mineros, desde la UAC Trelew manifiestan preocupaci贸n frente a la insistencia del ejecutivo municipal con el proyecto en el marco de la avanzada megaminera post-elecciones.

En ese marco, y m谩s all谩 de los culebrones transmitidos en directo por las redes sociales de la Legislatura provincial, asoman algunos indicios de que en la 鈥減elea鈥 entre Camioneros y el intendente de Trelew se juega algo m谩s que la decencia de nuestras representantes. Y en esa plusval铆a de la rosca pol铆tica se hace visible la mentira de los dirigentes del 鈥渕undo del trabajo鈥: a nadie le interesa que consigas un laburo, que puedas arrimarle un poco de dignidad a tu vida empobrecida; si abren la boca, es para morder.

鈥溌o no cobr茅!鈥

Un apartado especial merece el autor de la c茅lebre frase que lo encabeza, Roddy Ingram, quien as铆 gritaba, desencajado frente a la c谩mara, en las sesiones virtuales del a帽o pasado, cuando se conoci贸 la denuncia de coimas de la diputada Lloyd Jones. El ex presidente de la legislatura, que tuvo el honor de reemplazar en ese rol al actual gobernador Mariano Arcioni cuando este debi贸 asumir la gobernaci贸n ante el fallecimiento de Mario Das Neves, redobl贸 la apuesta de Goic y dej贸 en evidencia el atraso ideol贸gico de una fuerza pol铆tica en decadencia. Ingram se sum贸 al planteo de la diputada de Camioneros, y en su discurso calific贸 de 鈥渕aricones鈥 a los manifestantes que se cubren el rostro para no poder ser reconocidos. M谩s tarde se dio el lujo de mostrar a los medios de comunicaci贸n presentes la foto de perfil del vecino escarmentado p煤blicamente por Tatiana Goic.

El actual presidente de la legislatura y vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre, se sum贸 a la solidaridad con Goic y record贸 que tanto Ingram como 茅l 鈥渞ecibieron agresiones por parte de antimineros鈥. Evit贸 mencionar la detenci贸n del vecino Alfredo Claps el pasado 4 de junio durante una manifestaci贸n en la puerta de su domicilio particular en Puerto Madryn, y su inexplicable y amenazadora participaci贸n en la audiencia de formulaci贸n de cargos contra el vecino. Pareciera que el sesgo de los compa帽eros de 鈥淐ien Lucas鈥 L贸pez (el coimero confeso a quien sostienen en su banca entre todos los legisladores de Chubut) no les estar铆a dejando ver el clima de tensi贸n que est谩n generando una vez m谩s al forzar al pueblo a poner el cuerpo en defensa del agua y la vida de las futuras generaciones.

Mientras tanto, en todo Chubut se hizo viral un mensaje: 鈥淗OY TODXS SOMOS NAHUEL鈥.