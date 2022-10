“De Beirut a Teher谩n, una revoluci贸n que no muere”, coreaba la gente en las calles de Beirut durante una oleada de protestas contra los pol铆ticos corruptos del L铆bano en octubre de 2019. Era pegadizo, rimaba en 谩rabe y era la expresi贸n de un nuevo y sorprendente sentido de la solidaridad entre los miembros de una generaci贸n joven conectada a trav茅s de las fronteras.

Los manifestantes no cantaban en apoyo de la revoluci贸n que convirti贸 a Ir谩n en una teocracia en 1979, sino contra una Rep煤blica Isl谩mica que oprime a su pueblo en casa y ejerce el poder m谩s all谩 de sus fronteras. Se帽alaban a un gobierno extranjero que mantiene sistemas pol铆ticos disfuncionales en otros pa铆ses para poder manipularlos en su beneficio y que despliega milicias por delegaci贸n que ejercen la violencia desde Bagdad hasta Beirut contra quienes se levantan en oposici贸n a la oscura visi贸n del mundo de Teher谩n. Las protestas en L铆bano, que s贸lo se centraron parcialmente en Ir谩n, tuvieron lugar justo cuando los iraqu铆es marchaban por las calles de su pa铆s, protestando abiertamente contra el dominio de Ir谩n sobre su pol铆tica, su econom铆a y su establecimiento clerical. Mientras tanto, los iran铆es, enfadados por el aumento de los precios de los combustibles, cantaban “Muerte al dictador” y prend铆an fuego a decenas de lugares del gobierno.

Esta explosi贸n de ira, a nivel nacional y regional, fue uno de los retos m谩s complejos a los que tuvo que enfrentarse Ir谩n desde 1979. La represi贸n brutal y letal acab贸 con algunos de los manifestantes; en marzo de 2020, la pandemia envi贸 al resto a casa.

Los manifestantes est谩n de vuelta en las calles de todo Ir谩n, retomando lo que dejaron hace dos a帽os, ya que sus vidas y perspectivas se han deteriorado en el 铆nterin. Y al igual que en 2019, estamos siendo testigos de expresiones de solidaridad en todo Oriente Medio, donde muchos, impresionados por el valor de las mujeres iran铆es en particular, est谩n animando a los manifestantes.

Pero desde 2019, las competencias dom茅sticas y regionales de la Rep煤blica Isl谩mica han recibido un golpe, y su mano en el juego regional ha empeorado. Ahora, desde Bagdad hasta Beirut, quienes se oponen a Teher谩n est谩n explorando la posibilidad de que las protestas ayuden a debilitar el control de Ir谩n sobre lo que considera sus bases de defensa avanzadas: L铆bano, Irak, Siria y, hasta cierto punto, Yemen. Hasta ahora, en todos estos pa铆ses, nadie ha encontrado un mecanismo local para superar a Ir谩n: s贸lo puede venir como resultado de los cambios en Teher谩n.

El activista de la oposici贸n siria en el exilio Yassin al-Haj Saleh tuite贸 recientemente que la “ca铆da del r茅gimen de los mul谩s [ser铆a] la mejor noticia. Apoyar [el levantamiento iran铆] es un deber”. Desde 2013, Ir谩n ha estado profundamente involucrado en Siria, tanto militar como financieramente. Ha apoyado al presidente sirio Bashar al-Assad, cuyos esfuerzos por aplastar un levantamiento civil contra su gobierno descendieron r谩pidamente a una guerra total.

Las revoluciones son dif铆ciles de leer y sus puntos de inflexi贸n dif铆ciles de anticipar. Qui茅n o qu茅 sustituye a un dictador es tambi茅n un juego de adivinanzas, por lo que el consenso regional o internacional suele decantarse por el statu quo. Y mientras observamos las protestas en Ir谩n, lo mejor es no caer en demasiadas ilusiones sobre la posible desaparici贸n de una Rep煤blica Isl谩mica que ha demostrado repetidamente su astucia y su voluntad de utilizar la fuerza mortal para mantenerse en el poder.

Sin embargo, hay algo que parece que se est谩 deshaciendo, como si el proyecto de la Rep煤blica Isl谩mica se estuviera agotando y la ola negra desatada por la revoluci贸n de 1979 estuviera menguando, agotada por las protestas recurrentes, que se acumulan unas sobre otras desde 2009, y que han alcanzado nuevas cotas desde 2017. Ir谩n se encuentra en un estado constante de ebullici贸n: cientos de protestas tienen lugar en todo el pa铆s de forma regular, aunque no todas sean noticia. Los repetidos desaf铆os a las ambiciones hegem贸nicas de Ir谩n a lo largo de su periferia tampoco tienen precedentes.

El 煤ltimo estallido de rabia comenz贸 el 16 de septiembre, desencadenado por la muerte de la estudiante kurda iran铆 Mahsa Amini, de 22 a帽os, que fue metida en un furg贸n de la polic铆a de la moralidad, supuestamente por llevar pantalones ajustados. Los testigos afirman que fue golpeada violentamente en el furg贸n y que posteriormente se desplom贸 en un centro penitenciario, antes de ser trasladada a un hospital donde muri贸 tres d铆as despu茅s. Las protestas, protagonizadas en un primer momento por mujeres y centradas en el fin del uso obligatorio del pa帽uelo, se han transformado en una revuelta nacional, que ha reunido a hombres y mujeres, trabajadores y personalidades, que han coreado en los campus universitarios y bailado en las calles, y que han quemado hijabs en p煤blico en peque帽os pueblos y grandes ciudades

Desde Beirut hasta el noreste de Siria y hasta Kabul, las mujeres, incluidas las que se cubren el pelo por elecci贸n, han salido en apoyo de las mujeres iran铆es que rechazan el hiyab impuesto desde 1983 por ley en la Rep煤blica Isl谩mica. Se han cortado el pelo delante de las c谩maras al igual que las mujeres iran铆es y han coreado los mismos lemas que en las calles de Ir谩n: Zan, zendegi, azadi (“Mujeres, vida, libertad”). Pero todas estas protestas son mucho m谩s que un trozo de tela: se dirigen a uno de los pilares de la revoluci贸n isl谩mica y reflejan la lucha por la identidad y el futuro de Ir谩n, y para los que est谩n fuera de Ir谩n, se hacen eco de las quejas expresadas durante las protestas que estallaron en todo el eje de miseria de Ir谩n en 2019.

Las protestas de ese a帽o comenzaron en Irak, luego se extendieron a L铆bano y a Ir谩n. Los manifestantes marcharon contra la corrupci贸n, el desempleo y una sensaci贸n general de desesperaci贸n y opresi贸n. En cada pa铆s, hab铆a quejas espec铆ficas impulsadas por las din谩micas locales: una clase econ贸mica corrupta en L铆bano que vaciaba las arcas del Estado; una gerontocracia religiosa opresiva en Ir谩n que gobernaba el pa铆s como si todav铆a fuera 1979; y en Irak, una mayor铆a chi铆ta que protestaba contra un Estado corrupto que apenas funcionaba, asediado por las milicias chi铆tas proiran铆es, todav铆a incapaz de construirse a s铆 mismo casi dos d茅cadas despu茅s de la invasi贸n estadounidense. Tanto en Irak como en L铆bano, tambi茅n hubo un rechazo espec铆fico al sectarismo, herramienta favorita de Ir谩n (y hasta hace poco de Arabia Saud铆) para aglutinar a las masas. La participaci贸n de los chi铆tas, aunque en n煤mero limitado, en las protestas del L铆bano contra Hezbol谩, puso al grupo militante chi铆ta y a Ir谩n en la cuerda floja.

La reacci贸n en todas partes fue r谩pida. En Irak, las protestas fueron brutalmente sofocadas por las milicias chi铆tas subsidiarias de Ir谩n, que responden a Qassem Soleimani, el notorio l铆der de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl谩mica de Ir谩n. Mataron a m谩s de 500 manifestantes. Las manifestaciones en Ir谩n tambi茅n fueron reprimidas violentamente, con m谩s de 1.000 muertos, seg煤n funcionarios iran铆es de la 茅poca. En el L铆bano, donde las protestas eran multisectarias, el uso de la violencia fue m谩s limitado, pero igualmente eficaz; el movimiento qued贸 en suspenso por la llegada de la pandemia, y luego muri贸 por agotamiento en un pa铆s que se hunde.

Aunque no haya perspectivas inmediatas de que se reanuden las protestas en el L铆bano, los oponentes de Hezbol谩 en el sistema pol铆tico estar谩n observando de cerca los acontecimientos en Ir谩n para evaluar las oportunidades de hacer concesiones. En Irak, el cl茅rigo incendiario Muqtada al-Sadr sigue rebel谩ndose contra la injerencia iran铆 en los asuntos pol铆ticos del pa铆s. Esto incluye la obstrucci贸n por parte de Ir谩n de la capacidad de Sadr para formar un gobierno despu茅s de que 茅l y sus aliados derrotaran a los partidos proiran铆es en las urnas en octubre de 2021. Los partidarios de Sadr salieron a la calle en agosto, llevando al pa铆s al borde de la guerra civil. El 1 de octubre se celebr贸 una jornada de protestas en todo el pa铆s para conmemorar las protestas de 2019 y exigir justicia para los asesinados.

Todo esto se desarrolla mientras los opositores a la Rep煤blica Isl谩mica, dentro y fuera, saben perfectamente que varios acontecimientos clave de los 煤ltimos dos a帽os dificultar谩n la capacidad de Ir谩n para navegar en este pr贸ximo periodo. Encabezando la lista est谩 el asesinato de Soleimani en un ataque estadounidense ordenado por el presidente Donald Trump en enero de 2020. Soleimani era el cerebro de la influencia regional de Ir谩n; infund铆a miedo y respeto, y conoc铆a personalmente a todos los actores. A lo largo de sus a帽os de carrera, supervis贸 batallas militares, jug贸 a ser el art铆fice de la pol铆tica de otros pa铆ses y orden贸 disparar a los manifestantes. Su sustituto, el general de brigada Esmail Ghaani, no tiene nada de su carisma, sus contactos personales ni su astucia.

La crisis de competencia de Ir谩n (que tambi茅n se extiende a su tambaleante presidente, Ebrahim Raisi) podr铆a resultar problem谩tica en Siria, donde Assad podr铆a sentirse expuesto si Rusia no puede mantener su apoyo militar hacia 茅l mientras Ir谩n se ve obligado a sofocar las protestas en su pa铆s. Mientras tanto, la cuesti贸n m谩s apremiante en la mente del enfermo l铆der supremo iran铆, Al铆 Jameini, de 83 a帽os, es garantizar una sucesi贸n sin problemas y la supervivencia no s贸lo de la Rep煤blica Isl谩mica, sino de su tendencia de l铆nea ultra dura, que 茅l mismo ha alimentado. Hace dos semanas se rumore贸 que Jamenei se estaba muriendo, pero reapareci贸 para dar un discurso. Sin embargo, no se le ha visto desde el inicio de las protestas. Los cambios regionales que vieron a los pa铆ses del Golfo firmar formalmente tratados de paz o aumentar informalmente su cooperaci贸n en materia de seguridad con Israel presentan otro dolor de cabeza estrat茅gico para Ir谩n. Y, por 煤ltimo, con la marcha de Trump, los esfuerzos de la administraci贸n Biden por entablar negociaciones nucleares con Ir谩n han dejado a este pa铆s de nuevo frente a un bando occidental unido, que culpa a Teher谩n de la falta de progreso en las conversaciones.

Pero Ir谩n tambi茅n ha aprendido algunas cosas a lo largo de la 煤ltima d茅cada, mientras ve铆a c贸mo se desarrollaban los levantamientos 谩rabes. Est谩 el ejemplo de Siria, donde la incapacidad de Assad para ofrecer incluso modestas reformas galvaniz贸 a煤n m谩s a los manifestantes. Cuando el r茅gimen desat贸 la violencia contra ellos, muchos tomaron las armas, se formaron grupos rebeldes y el r茅gimen adopt贸 una pol铆tica de tierra quemada. Una d茅cada de guerra despu茅s, la p铆rrica victoria de Assad le ha dejado gobernando sobre un mont贸n de escombros.

Luego est谩 el ejemplo de Egipto, donde, en un esfuerzo por salvar el “Estado profundo”, el estamento militar decidi贸 que lo mejor era que el presidente Hosni Mubarak se retirara r谩pidamente ante los cientos de miles de manifestantes que abarrotaban las calles. Mubarak desapareci贸 en tres semanas, cediendo el poder al ej茅rcito. Tras un breve par茅ntesis en el que Mohamed Morsi, una figura destacada de la Hermandad Musulmana, fue elegido democr谩ticamente como presidente, los militares intervinieron de nuevo para destituir a Morsi, en un golpe dirigido por el Comandante en Jefe Abdel Fattah el-Sisi, que se convirti贸 entonces en presidente.

Me temo que el resultado en Ir谩n podr铆a parecerse al de Siria, pero lo m谩s probable es que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl谩mica intente utilizar el libro de jugadas de Egipto y salve el edificio del Estado -suave en religi贸n y duro en represi贸n-. Sea cual sea el desarrollo de las pr贸ximas semanas y meses en Ir谩n, las repercusiones se extender谩n m谩s all谩 de sus fronteras.