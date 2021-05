–

Entrevistamos a Zozan Çewlik, comandante del cuartel central de las YJA-Star (Unidades de Mujeres Libres), sobre la actual operación de invasión militar turca en las Zonas de Defensa Medya, en Bashur (Kurdistán iraquí), la postura de las tropas guerrilleras de mujeres y la importancia de las regiones atacadas.

-¿Esperaban las YJA-Star un ataque tan amplio contra las Zonas de Defensa Medya?

-El año comenzó con la victoria de Garê, en febrero. Sabíamos que el Estado turco llevaría sus ataques de exterminio contra Abdullah Öcalan y nuestro movimiento a un nuevo nivel para olvidar su derrota y hacerla olvidar. Ya en el período previo a este desarrollo, se hizo una declaración en la reunión de nuestro Consejo de Comando sobre que una guerra de importancia estratégica e histórica tendría lugar en las Zonas de Defensa Medya este año.

En consecuencia, las YJA-Star se prepararon en todos los sentidos para impulsar la resistencia popular revolucionaria. En retrospectiva, vemos que teníamos razón. En la noche del 23 al 24 de abril, aniversario del Genocidio Armenio, comenzó el ataque de ocupación a las regiones de Metîna, Zap y Avaşîn. El hecho de que se eligiera esta fecha envía un mensaje político.

-¿Cómo se respondió a este ataque de ocupación?

-La guerrilla lanzó las ofensivas revolucionarias Bazên Zagrosê y Cenga Xabûrê, no sólo para contrarrestar los ataques y defenderse, sino para golpear eficazmente al enemigo y lograr resultados explícitos. En el inicio de estas ofensivas, nuestras unidades dispusieron francotiradoras y utilizaron tácticas como la infiltración, el asalto y el sabotaje de forma muy creativa, y no han dejado pasar a las fuerzas de ocupación.

-¿Y a qué métodos recurre el ejército turco?

-El ejército, en su angustia ante la resistencia de la guerrilla, ha vuelto a recurrir a métodos sucios. El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha hablado de una “técnica muy especial” y ha ordenado a sus soldados que utilicen gas químico contra los guerrilleros para penetrar en el sistema de túneles. Bajo el liderazgo de Serhat Giravî, se ha librado una gran resistencia en la zona de Mamreşo. El enemigo ha visto que el miedo y la muerte han sido derrotados en Kurdistán.

-¿Qué quieres decir con eso?

-El miedo se ha utilizado como método para disciplinar y debilitar la voluntad durante miles de años. El sistema de dominación se basa en la emoción del miedo. Si se observa en detalle, se puede comprobar que todas las insurgencias se basan en el coraje. El coraje de los insurgentes no proviene de su intrepidez, sino que se basa en su no rendición al miedo. Los insurgentes se guían por su deseo de libertad y no por el sentimiento de rendición que surge del miedo. La historia de la humanidad se caracteriza por el conflicto entre la emoción del miedo y la consiguiente rendición y el valor de no rendirse. Los insurgentes valientes son como un punto de luz permanente en la historia de la humanidad. Independientemente de la época, representan un valor para la humanidad.

-En este marco, ¿los levantamientos y luchas kurdas de la historia han ido más allá de la superación del miedo?

-Tras la fundación de la República de Turquía, las relaciones turco-kurdas pasaron a caracterizase por el miedo. De un lado, mediante una política de negación y aniquilación, y por otro, mediante la rebelión contra este miedo. Hasta la aparición del PKK, estas rebeliones no tenían una base ideológica cohesionada y se limitaban a mostrar coraje. Con el PKK, las montañas como espacio de sublevación han alcanzado una base ideológica, política y militar, con lo que se ha creado una continuidad. Sobre todo, se ha creado un valor ideológico en las montañas, que corresponde al principio de una vida libre de individuos libres. Se ha creado una voluntad que excluye la rendición. El coraje ideológico no es como un rastro pasajero en la arena, está firmemente anclado en los corazones. Una persona con dignidad no se rinde a una política de genocidio y miedo. No traiciona su deseo de libertad. El Estado turco puede seguir intentando crear miedo con su política sucia, sus maquinaciones y su guerra psicológica, pero sólo creará más valientes revolucionarios y rebeldes. Esta es una verdad dialéctica. La política turca no tiene ninguna posibilidad de éxito contra la actitud de sacrificio del movimiento apoísta.

-¿Cuál debería ser la actitud del pueblo kurdo, incluyendo a todos los sectores de la población, ante los ataques de exterminio?

-Hoy en día, todo el mundo tiene que adoptar una postura. Quien permanezca neutral será arrastrado por los acontecimientos. La fase actual tiene un carácter drástico. Los valores aportados por los valientes guerrilleros se han convertido en una cultura ética de vida entre el pueblo kurdo y las mujeres kurdas. El peligro de la política de los últimos tiempos empieza precisamente ahí. Se pretende que la gente se aferre con miedo a la vida, sin importar cómo sea la vida.

Sin embargo, mientras tanto, generaciones enteras han crecido con las historias legendarias de la guerrilla. Ya no hay poder que pueda borrar eso de la mente y el corazón de la gente. Cuando el miedo se propaga en forma de horror, surgen en el proceso un gran valor y una resistencia heroica. Todo el mundo debería ser consciente de esto. De cada resistencia surge una historia heroica legendaria. Cada ataque refuerza la determinación de triunfar, ganar y resistir. Las YJA-Star están influenciadas por esta tradición.

-¿Qué significado especial tienen las regiones actualmente en conflicto para las YJA-Star?

-Estas regiones son el territorio donde ha madurado nuestro apasionado deseo de libertad, donde nos hemos organizado por primera vez, donde podemos ser nosotras mismas, conocernos y crearnos desde cero. Desde Metîna hasta las estribaciones de Cilo, desde Heftanîn hasta Zap, Avaşîn, Garê y Xakurke, se han plantado semillas de libertad que han brotado, han crecido y se han fortalecido. Estas montañas son el suelo en el que se han sembrado las semillas de la liberación de la mujer. Aquí es donde están nuestras raíces. No permitiremos que nos corten nuestras raíces. Como YJA-Star, estamos llevando a cabo acciones con métodos creativos contra el enemigo en esta guerra estratégica. Estas acciones se ampliarán y continuarán ininterrumpidamente.

-Recientemente, también se están llevando a cabo cada vez más acciones aéreas…

-Nuestras fuerzas de defensa aérea, que llevan el nombre de la comandante caída mártir Delal Amed, representan un nuevo punto de partida táctico, golpeando al enemigo desde el aire casi a diario. Frente a la sofisticada tecnología del enemigo, la limitada tecnología empleada por nuestras fuerzas es suficiente para infundir miedo en sus corazones. Las tácticas de la guerra de guerrillas moderna emplean el cerebro, el corazón y la sutileza de las mujeres. Sin embargo, para nosotras no cuentan tanto los medios técnicos como la convicción, el vínculo y el valor de nuestras camaradas. Ninguna técnica puede ser más fuerte e invencible que la voluntad de una persona que se siente vinculada a una verdad y cree en ella.

-La KJK (Movimiento de Mujeres del Kurdistán) lanzó el año pasado una campaña para defender la vida libre. ¿En qué medida participan las YJA-Star en ella?

-Lo que está teniendo lugar hoy en Kurdistán no es sólo una operación militar. Es una ocupación y un genocidio, y por lo tanto, al mismo tiempo, una masacre de la sociedad y un feminicidio. Todas las acciones de las YJA-Star contra los ocupantes son para contribuir al éxito de la campaña. Las YJA-Star son la fuerza más importante desde el punto de vista estratégico, y luchan y lucharán siempre contra la destrucción de la sociedad y los feminicidios. Con esto en mente, nos consideramos responsables del éxito de la campaña.

-¿Continuarán y se ampliarán los ataques del Estado turco?

-En el concepto de aniquilación del enemigo dirigido contra Abdullah Öcalan y nuestro movimiento, el hecho de que no nos rindamos juega un papel decisivo. Es contra los conceptos de genocidio y de aniquilación que nuestro movimiento, con su guerrilla de modernidad democrática, ofrece la mayor resistencia. Por este motivo, los ataques se desviarán aún más y continuarán a lo largo de este año. Por ello, nuestro pueblo debe alzar la voz y hacer de cada lugar un campo de batalla. Es hora de reclamar dignidad. Todas juntas debemos hacer de Kurdistán la tumba del fascismo. Las comandantes y combatientes de las YJA-Star lucharán con su apasionado apego a la libertad y no dejarán pasar a los ocupantes. Ningún ataque podrá detenernos, y esta vez la libertad vencerá definitivamente.

