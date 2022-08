–

Miguel G. Gómez / @BlackSpartak

Presentamos las Actas y ponencias del Congreso de la Federaci贸n Sindicalista Libertaria (FSL). El Congreso de esta organizaci贸n tuvo lugar en el Ateneo Sindicalista Libertario de Barcelona el 1 y 2 de julio de 1934.

En primer lugar, presentemos la FSL. Esta organizaci贸n era el resultado pr谩ctico del 鈥渢reintismo鈥. Como origen remoto, as铆 lo indica Juan L贸pez en su informe al Congreso, esta organizaci贸n es la continuaci贸n de la Uni贸n de Militantes, creada en 1927-28 por diversos militantes sindicalistas de la CNT, tales como Juan L贸pez, Joan Peir贸, 脕ngel Pesta帽a, Sebasti谩n Clar谩, y otros. Es decir, que la tendencia sindicalista de la CNT estaba organizada y, si bien su organizaci贸n era bastante informal, domin贸 la Confederaci贸n hasta mediados de 1931, ya entrada la Rep煤blica.

Precisamente fue desplazada por la acci贸n de numerosos grupos anarquistas revolucionarios, que supieron leer la coyuntura del momento, con las ansias de grandes capas de la poblaci贸n de mejorar su situaci贸n de forma inmediata y desencadenar la revoluci贸n social antes que se pudiese consolidar la Rep煤blica espa帽ola y sus nuevas instituciones. Esa corriente o l铆nea estrat茅gica, se corresponde habitualmente con la FAI, aunque hay que decir, que hab铆a muchos grupos fuera de la FAI que tambi茅n la defend铆a. De igual manera hab铆a mucha gente fuera de la Uni贸n de Militantes que estaba en contra de la actuaci贸n del sector revolucionario.

Sea como fuera, la Uni贸n de Militantes no funcion贸 bien como organizaci贸n y todos los esfuerzos de sus militantes en 1931 fueron encaminados a que funcionasen los sindicatos. Pero en cuanto comenzaron a ser desplazados de los puestos de poder de los sindicatos y de Solidaridad Obrera, el sector sindicalista supo que deb铆a actuar con firmeza. Este es el origen del Manifiesto de los Treinta, que fue lanzado a finales de agosto de 1931 y que para el sector fa铆sta fue como un anuncio de escisi贸n.

Sin embargo, no era ese su inter茅s, sino el de dominar la CNT. Al no poder hacerlo, y ante los distintos movimientos insurreccionales que tuvieron lugar entre 1932 y 1933, el treintismo comenz贸 a sentirse desvinculado de la organizaci贸n Confederal. As铆 que algunos sindicatos se mantuvieron al margen y formaron en enero de 1933 una Federaci贸n de Sindicatos de Oposici贸n de la CNT, que celebraban Plenos y Plenarias de forma aut贸noma de la CNT y que en ocasiones participaban en alg煤n comicio de la organizaci贸n anarcosindicalista.

Al Manifiesto de los Treinta le siguieron otros manifiestos de car谩cter m谩s local en Sabadell o Manresa, y en algunas ciudades (Valencia, Huelva, Sevilla, Granada鈥) comenzaron a surgir tambi茅n movimientos similares. El movimiento sindicalista (o treintismo) tuvo su cabecera, Cultura Libertaria, dirigida por Agust铆n Gibanel, y su Ateneo Sindicalista de Barcelona, una sede visible. Al poco tiempo comenzaron a florecer diversas agrupaciones sindicalistas aunando sus militantes de nuevo. As铆 pues, hacia mediados de 1933 aparece una federaci贸n de estas nuevas agrupaciones sindicalistas que es el origen de esta organizaci贸n nueva. Al mismo tiempo el semanario se cambia de nombre a Sindicalismo. Entonces en julio de 1934 celebran su primer congreso.

Internamente, acaban de tener un par de traspi茅s. El primero, externo, es que las autoridades republicanas le niegan el derecho a publicar un diario, Combate, que le podr铆a haber hecho competencia a Solidaridad Obrera. El segundo factor, interno, es el cambio de criterio de 脕ngel Pesta帽a y su aceptaci贸n de la lucha parlamentaria. Pesta帽a fundar铆a el Partido Sindicalista y, por tanto, se pon铆a al margen del movimiento treintista, arrastrando consigo algunos militantes. Sin embargo, la sangr铆a no aparenta ser demasiado grave, y desde la FSL indican que arrastr贸 m谩s 鈥渁nti-fa铆stas鈥 que verdaderos 鈥渟indicalistas鈥 (treintistas).

Recordemos el contexto.

Estamos en 1934, con el fascismo a la ofensiva en toda Europa. En Espa帽a gobernaban las derechas y exist铆a la amenaza de la entrada al gobierno del partido filo-fascista CEDA, dirigido por Gil Robles. Como respuesta las fuerzas populares se hab铆an comenzado a articular en la Alianza Obrera. Tanto la FSL como el Bloque Obrero y Campesino (BOC) se atribu铆an su autor铆a intelectual. En este congreso, la FSL acepta formalmente la Alianza Obrera y anima a los socialistas a participar activamente. Todas las actas y ponencias reproducidas a continuaci贸n sirven para ver c贸mo se construye una organizaci贸n pol铆tica o espec铆fica inserta en un movimiento social, el sindicalismo.

Pero tambi茅n son tiempos muy dif铆ciles a nivel social. Los Sindicatos de Oposici贸n se han puesto a la cabeza de numerosas huelgas en las zonas donde tienen influencia. Y hace su aparici贸n el Frente 脷nico, a nivel sindical, que es la alianza entre estos Sindicatos de Oposici贸n con la UGT, con los sindicatos controlados con el BOC y con otros sindicatos aut贸nomos. Despu茅s aparecieron diversos frentes 煤nicos a nivel sectorial (luz y fuerza, alimentaci贸n, metalurgia, textil, etc.) que le dieron mayor profundidad al proyecto.

Y dec铆amos que era una 茅poca dif铆cil, porque acababan de tener lugar dos huelgas significativas: la Huelga General de Zaragoza de abril y mayo, y la Huelga General del campo, en junio. En ambos casos la represi贸n gubernamental ha sido dur铆sima y las c谩rceles est谩n llenas de sindicalistas de la UGT y de la CNT. La lucha de clases ha escalado tanto que se da por terminada la paz social, y todas las fuerzas de izquierda se preparan para una posible revoluci贸n.

Esto es significativo, puesto que al treintismo se le calificaba desde el anarquismo revolucionario de apagafuegos, bomberos, reformistas y dem谩s improperios. Con estos ataques el mismo sindicalismo iba variando su auto-consciencia, pasando de considerarse tambi茅n anarquistas o anarcosindicalistas, a sindicalistas revolucionarios. Matiz a tener en cuenta. Nos quedaremos con la duda de si era posible en aquella Espa帽a un 鈥渟indicalismo neutro鈥, tal como denunciaba la FAI que pretend铆a el treintismo, ya que hasta la UGT se radicalizaba por momentos.

Las diferencias con la FAI son bastante evidentes. En primer lugar, la FAI era una federaci贸n de grupos de afinidad, mientras que a la FSL se entraba individualmente, pasando a pertenecer a una agrupaci贸n. En segundo lugar, el car谩cter de la FAI era semiclandestino, no se conoc铆a a ciencia cierta quien era de la espec铆fica, mientras que la FSL era abierta y legal. En tercer lugar, la FSL ten铆a un cariz m谩s vertical que la FAI y el secretariado ten铆a un peso enorme ideol贸gico y t谩ctico-estrat茅gico, y no hab铆an surgido tendencias internas. La cuarta diferencia estriba en que la FAI planteaba la Revoluci贸n social como un golpe de fuerza popular provocado por la CNT y la FAI, sin tomar en cuenta m谩s organizaciones. En cuanto a sus parecidos, lo m谩s sencillo ser铆a decir que ambas surgieron para que la otra tendencia no controlase la CNT.

El desarrollo de la FSL no fue satisfactorio, quedando atascada en una cincuentena de agrupaciones locales en Catalunya, Pa铆s Valenciano y Andaluc铆a, y varias agrupaciones locales sueltas en Madrid, Santander o Arag贸n. En cambio, en Galicia y Asturias, a pesar de existir una corriente 鈥 mayoritaria en sus territorios 鈥 que se podr铆a entender bien con la FSL, no lograron arraigar. Sin conocerse el n煤mero de afiliados, nos dan las cifras de su semanario, que oscilan entre 4.000 y 6.000 ejemplares, que palidecen ante los 30.000 del Tierra y Libertad de la FAI.

Tambi茅n nos podemos fijar en las agrupaciones, que dibujan el mapa territorial ya descrito a grandes rasgos. Entre las ausencias, Sabadell. Los militantes de la poderosa Federaci贸n Obrera Local de Sindicatos de Sabadell no hab铆an creado ninguna agrupaci贸n, a pesar de simpatizar con el treintismo. Y esto ocurr铆a porque en ese momento los dirigentes del movimiento sindicalista de Sabadell comenzaban a evolucionar desde el sindicalismo revolucionario hacia posiciones marxistas leninistas, que abrazar铆an definitivamente en la primavera de 1936, con el viaje de Josep Moix, Emilio Mira y dem谩s a la Uni贸n Sovi茅tica. Sabadell era un basti贸n del treintismo. Esta Federaci贸n Obrera (con unos 12.000 afiliados en 1934 y 20.000 durante la guerra) fue el origen de la divisi贸n de la CNT catalana al no aceptar pagar la cuota pro-presos, motivo de su expulsi贸n y que otros sindicatos se solidarizasen con ella. Esta gente acabar铆a en el PSUC durante la guerra, llegando a ser todo un partido de masas en esta ciudad (4.000 afiliados), la segunda m谩s grande de Catalunya, y los sindicatos pasaron en bloque a la UGT local. La Federaci贸n Obrera fue el motor de la Alianza Obrera en Sabadell y el 6 de Octubre tomaron la ciudad, llegando incluso una guardia roja.

Volviendo al tema de los contextos, como estaban en una 茅poca pre-revolucionaria, la FSL pasar铆a a discutir y acordar en el Congreso ciertas caracter铆sticas de la sociedad socialista. En primer lugar, cabe destacar que consideraban que el elemento central de la sociedad post-revolucionaria era 煤nica y exclusivamente el Sindicato. Esto era lo que iba a sustituir al Estado burgu茅s. Nos quedaremos con el lema que son贸 varias veces en el Congreso: 鈥淭odo el poder a los Sindicatos鈥. Tambi茅n podemos leer entre las actas que la finalidad del sindicalismo era el comunismo libertario, aunque no lo definieron.

Llama poderosamente la atenci贸n el rechazo visceral a cualquier otro tipo de organismo fundamental de la sociedad, tal como la Cooperativa o el Municipio. Respecto a este 煤ltimo dec铆an que era una parte de la administraci贸n del estado, y que por tanto no tendr铆a cabida en la nueva sociedad. Para esto estaba la federaci贸n local de sindicatos, que podr铆a asumir todas las facetas y funciones que asum铆an los municipios de aquel entonces. Con las cooperativas no fueron tan beligerantes, pero hay que leer mucho entre l铆neas para entender que est谩n aceptando las cooperativas, ya que no lo dejan claro. En definitiva, el sindicalismo revolucionario que proponen tiene una visi贸n sumamente economicista de las cosas y entienden que todos los aspectos de la vida pueden ser gestionados desde un sindicato.

A diferencia de la FAI, el instrumento para realizar la Revoluci贸n social era la Alianza Obrera. Y de triunfar 茅sta, en Espa帽a se proclamar铆a la Rep煤blica Social Federal. Cada firmante de la Alianza se hab铆a comprometido a respetar la idiosincrasia y caracter铆sticas pol铆ticas de los territorios que dominaban los dem谩s 鈥楢liados鈥 revolucionarios. Es decir, que los socialistas y comunistas tendr铆an que respetar las 谩reas de influencia del sindicalismo y viceversa. Esta es una idea que veremos defendida por Joan Peir贸 desde 1936 de nuevo en el seno de la CNT, hasta que fue aceptada como l铆nea program谩tica en el Pleno Nacional de Regionales del Movimiento Libertario de Espa帽a de Valencia, celebrado en septiembre de 1937. La diferencia es que, en 1937, el movimiento libertario aceptaba plenamente la existencia de los municipios como base de la sociedad, al mismo nivel que el sindicato o las cooperativas.

Por 煤ltimo, como curiosidad, se lee en las actas una defensa t谩ctica de concurrir a las elecciones municipales por parte de la Agrupaci贸n de Zaragoza. Esta agrupaci贸n defiende esta idea porque en diversos pueblos peque帽os de Arag贸n los campesinos y trabajadores est谩n pidiendo que las personas m谩s destacadas de izquierdas 鈥 y ser militante destacado de la CNT te convert铆a autom谩ticamente en una de esas personas 鈥 que formaran candidaturas para derrocar el caciquismo y defender los derechos y tierras comunes. Esta proposici贸n fue apabullantemente derrotada y el Congreso aprob贸 que cualquiera que se presentase a una candidatura tendr铆a que abandonar la organizaci贸n, pero Zaragoza indicaba que ya se estaba dando esta situaci贸n, lo quisieran o no. Entre las filas de Izquierda Republicana hubo no pocos militantes de la CNT y quiz谩 podr铆amos encontrar aqu铆 una conexi贸n. De hecho, ya en la guerra, agrupaciones completas de Izquierda Republicana (el partido de Aza帽a, por cierto) ingresaron en la CNT y hasta en la FAI (algunos casos en la Matarranya y Bajo Cinca). As铆 que ciertamente algo estaba pasando en Arag贸n en 1934, aunque mis conocimientos no van tan lejos.

La Revoluci贸n de Octubre y la creaci贸n del Partido Sindicalista impidieron un mayor de desarrollo de esta organizaci贸n. Aunque hab铆a voces pidiendo una verdadera ruptura con la CNT, en 1935 el ambiente de unidad obrera que reinaba en toda Espa帽a en el Bienio Negro propici贸 que las figuras m谩s destacadas del treintismo decidieran la reunificaci贸n. As铆 en la primavera de 1936, los Sindicatos de Oposici贸n tramitaron su reinclusi贸n en la Confederaci贸n liquidando su organizaci贸n. En cambio, la FSL sigui贸 activa y muchos de sus militantes tuvieron cargos de relevancia en la CNT de la Guerra Civil. Tal es as铆 que incluso dos ministros de la Rep煤blica, Juan L贸pez y Joan Peir贸, pertenecieron a la FSL. Hasta podr铆amos ver sus ideas plasmadas entre los acuerdos de la Confederaci贸n en 1937 y 1938. Es decir, que su influencia fue mucho m谩s all谩 de su reducido n煤mero de militantes.

Agosto de 2022