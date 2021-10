–

De parte de El Topo October 20, 2021 12 puntos de vista

Cuando entr贸 la rata al Parlamento andaluz y se mont贸 el revuelo solo pude pensar: 芦ojal谩 d茅 un golpe de Estado y tome el poder禄. Total, un animalito inofensivo no puede jodernos m谩s la vida que el Gobierno circense de Bonilla y Mar铆n. Cuando sus se帽or铆as vieron a la rata gritaron mucho y eso es algo que no me explico. Anda que el juez Serrano y sus andares patrios no dan para m谩s chillidos, pero con su presencia, curiosamente, casi nadie se escandaliz贸. Lo cierto es que la ret贸rica parlamentaria y las buenas formas me ponen de los nervios. Las instituciones est谩n dise帽adas para apagar conflictos, alejarse mucho de la calle y fomentar la conciliaci贸n de clases. Solo as铆 se puede justificar la desastrosa pol铆tica de vivienda de IU en su Gobierno con el PSOE, cuando las Corralas y toda aquella ret贸rica de salvaci贸n infame que pronunciaron los de Valderas y que acab贸 con mucha gente en la calle, promesas rotas y otro movimiento social acallado. La gente le atribuye a las ratas los siete males y unas cuantas maldiciones b铆blicas m谩s. Yo me quiero poner del lado de la rata, que tiene muy mala fama pero que no transmite m谩s enfermedades que un perro sin vacunar o unos cuantos se帽ores jugando a ser dios en un laboratorio. Desde luego, si por la rata fuera, se invertir铆a por fin en veterinarios p煤blicos para que el cuidado de las especies animales no-humanas no costara un ri帽贸n a quienes no pueden mirar para otro lado cuando se cruzan con un ser herido por la calle. La rata no creo que est茅 en contra de las personas LGTBIQ o la pe帽a trans 鈥攖otal, qu茅 m谩s le dar谩 a la rata鈥 y puesta a legislar dudo mucho que fomente planes de empleo peor que los que ya tenemos, b谩sicamente porque menos que 0 es imposible. Seguro que la rata no precisa coches oficiales, no se pone p煤a de cubatas a cuatro pavos en la cafeter铆a del Parlamento con un salario p煤blico y no est谩 de acuerdo con las pol铆ticas que culpan a peque帽os seres como nosotrxs (ahora me refiero a lxs humanitxs) del cambio clim谩tico que fastidia a todos los seres de la Tierra sin excepci贸n y que tiene, entre sus muchos responsables, a unos cuantos sentados en los p煤lpitos parlamentarios.

Entre ser una rata y ser un fascista, prefiero bigotes largos y u帽as afiladas. Entre ser una rata y un neoliberal modernito, prefiero una cresta blanca y unos dientes manchados por el agua de las alcantarillas. Entre ser una rata y ser un socialdem贸crata fake, me pido alojamiento a la orilla del Guadalquivir donde convivir铆a feliz entre patos, latas de cocacola abandonadas a su suerte y corredores cuarentones producto de un divorcio prematuro y una custodia perdida ante un juez. La gente habla mal de las ratas, pero seguro que las ratas tienen peor opini贸n de nosotrxs; tampoco est谩n las clases populares con muchas ganas de fiesta y revuelta, as铆 que, puesto a elegir, 隆todo el poder para las ratas!