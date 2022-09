–

Mientras se termina de redactar este art铆culo, todos los focos de incendios de la provincia de C贸rdoba estar铆an controlados. La peor semana vivida en materia de coberturas forestales quemadas habr铆a elevado el n煤mero de hect谩reas incendiadas en alrededor de 20 mil por ahora.

Por cada a帽o que la provincia padece alguna cat谩strofe incendiaria, la Provincia cuenta con menos fondos que la cat谩strofe anterior. As铆 lo revela La Luna con Gatillo, al analizar los n煤meros de ejecuci贸n presupuestaria del Plan Provincial de Manejo contra el Fuego, destinado a respaldar y equipar a los cuarteles de bomberos oficiales y voluntarios, y para realizar campa帽as de concientizaci贸n. Las planillas, brindadas por el Ministerio de Finanzas, se expresan en pesos argentinos nominales, pero el presente portal los trasfiri贸 a d贸lares, seg煤n la cotizaci贸n oficial promedio de cada a帽o; es decir, sin incidir las brechas cambiarias, que empeorar铆an m谩s el poder adquisitivo de lo que demanda atender a tama帽o desastre socioambiental.

La tendencia hist贸rica se refleja en el siguiente gr谩fico, donde el cr茅dito inicial anual se expresa en l铆nea roja, mientras que lo gastado en l铆nea celeste. All铆, se puede contemplar un paulatino descenso que est谩 padeciendo el presupuesto. A su vez, en la d茅cada pasada, se observa que existi贸 una brecha entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado. Si bien en los 煤ltimos a帽os, la brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado se ha estado cerrando, los n煤meros que maneja el presente portal calculan un total de 28 millones de d贸lares que desde el 2004 la Provincia no utiliz贸 para equipar a los bomberos, sino que los env铆o a ahorro corriente para solventar obra p煤blica. Eso es el equivalente a todo lo emitido en su totalidad en los 煤ltimos cinco a帽os, de 2021 a 2017.

La explicaci贸n del ahorro corriente fue explicado en el mes de mayo por el gobernador Juan Schiaretti en el almuerzo de la Fundaci贸n Mediterr谩nea, presidida por P铆a Astori, amiga del dirigente y una de las beneficiarias de la obra p煤blica, m谩s el economista Carlos Melconian, presidente del insituto IERAL, encargado de elaborar los informes econ贸micos de la fundaci贸n por perspectiva ortodoxa monetarista. Incluso, n贸tese que Schiaretti prefiere hablar de ahorro corriente y no de d茅ficit financiero, porque prefiere hablar en t茅rminos empresariales, como si el Estado fuese un negocio propiamente dicho. Seg煤n sus propias palabras, el 鈥渕ayor plan de obras p煤blicas de la Historia鈥 se logr贸 mediante ese ahorro, basado en la incautaci贸n de fondos p煤blicos que eran depositados para otros fines.

En el a帽o 2003, la provincia padeci贸 364 focos de incendio que consumieron casi 103 mil hect谩reas. Por esa raz贸n, al a帽o siguiente, se reform贸 la Ley Provincial del Manejo del Fuego (N掳 8.751), promulgada en los a帽os noventa y que cre贸 el 鈥淔ondo de Prevenci贸n y Lucha Contra Incendios en 脕reas Rurales y/o Forestales鈥. Lo que se dispuso fue crear un ingreso v铆a impuesto aplicado sobre las facturas de consumo de la energ铆a el茅ctrica, adem谩s de lo recaudado en multas, donaciones y aranceles. Por eso la tendencia en alza al comienzo de la gr谩fica, pero que dur贸 solo un par de a帽os. En 2017, por el contexto nacional de fuertes subas en las tarifas de luz, se anul贸 ese r茅gimen y el programa pas贸 a ser financiado por el Ministerio de Seguridad, que implic贸 una abrupta ca铆da, como lo muestra la imagen. Y a comienzos de 2021, se cre贸 el Equipo T茅cnicos de Acci贸n ante Cat谩strofes (ETAC), que tuvo su rechazo por parte de la Federaci贸n de Bomberos Voluntarios al tratarse de una estructura paralela dentro de la burocracia estatal. De hecho, la ETAC maneja un doble presupuesto: atenci贸n y prevenci贸n. La suma de ambas en el 2021 equival铆an al del Fondo contra el Fuego. Pero el de este a帽o, lo ha superado.

Por otra parte, en los 煤ltimos a帽os, se acrecent贸 el n煤mero de sectores vecinales que se organizan mediante brigadas, sobretodo ante lo ocurrido en el a帽o 2020, que fueron los incendios m谩s magn谩nimos del presente siglo. La figura del brigadista se enfoca en apagar el fuego que se expande en el monte, a diferencia del bombero cuyo objetivo est谩 puesta en evitar los da帽os materiales o de propiedad privada. Pero m谩s que nada, pensando tambi茅n como emergentes que se impulsan a partir del desfinanciamiento en la lucha contra los incendios.

Se prende

Estos n煤meros tienen como contracara un reciente informe, publicado en la revista AgriScientia, gestionada por el 脕rea de Difusi贸n Cient铆fica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de C贸rdoba, donde se帽ala que entre los a帽os 2001 y 2020, la provincia de C贸rdoba tuvo m谩s de 1,6 millones de hect谩reas quemadas, equivalente a la d茅cima parta de todo el territorio provincial.

En el mapa, vemos que la ecorregi贸n m谩s afectada es el de los Ba帽ados de R铆o Dulce, que abarc贸 m谩s de la tercera parte de los incendios (526 de los 1.418) y cuya superficie fue quemada en m谩s del 72%. Incluso, tuvo sitios que se quemaron hasta once veces. Como principal hip贸tesis, se sostiene que las quemas de esa regi贸n son intencionales para promover el rebrote de pastos y tambi茅n para controlar vegetaciones le帽osas. Es decir, por intereses ganaderos.

En segundo y tercer lugar, aparecen Sierras del Sur y Sierras del Norte, con 40% y 18% de sus superficies quemadas respectivamente. De hecho, Sierras del Sur abarca m谩s de la mitad del total de la superficie quemada provincial: 817.440 hect谩reas. 鈥淟a recurrencia del fuego en la regi贸n serrana se debe tanto a factores biof铆sicos como antr贸picos, se帽alando al clima y la geomorfolog铆a como los factores m谩s importantes que limitan la ignici贸n y/o propagaci贸n del fuego鈥, se帽ala uno de los autores.

La baja incidencia de incendios observada durante las dos 煤ltimas d茅cadas en las regiones Llanura y Bols贸n Chaque帽o podr铆a responder a la creciente arbustizaci贸n del ecosistema, producto del avanzado estado de degradaci贸n, falta de manejo y efectos del cambio clim谩tico.

El mencionado estudio lleva de t铆tulo Determinaci贸n de reg铆menes de incendios y sequ铆as usando informaci贸n satelital y meteorol贸gica para C贸rdoba, Argentina. En ella se menciona que a la hora de 鈥渕ensualizar鈥 las 谩reas quemadas y la frecuencia de focos, se contempla que la temporada de incendios abarca desde julio hasta noviembre, m谩s en particular entre agosto y octubre, porque es la 茅poca que se presenta con m谩s d茅ficit h铆drico. Eso quiere decir que, seg煤n sus conclusiones, 鈥渓a actividad de incendios en las distintas ecorregiones de la provincia est谩 significativamente relacionada con la sequ铆a meteorol贸gica鈥, pero aclaran que 鈥渘o existe una 煤nica condici贸n que determine la ocurrencia ni extensi贸n鈥 de los mismos.

El total de incendios que hubo en estas dos d茅cadas fueron de 1.418 eventos, con m谩s de catorce hect谩reas cada uno, donde los de mayor afectaci贸n ocurrieron en los a帽os 2009, 2013 y 2020. Si vemos lo que se ha presupuestado y ejecutado en cada uno de esos a帽os, vemos con mayor claridad una tendencia a la baja. Es decir, que a煤n cuando empeoran los incendios, al ritmo del cambio clim谩tico, el poder adquisitivo tambi茅n se hace humo.

Los tres c铆rculos

La ra铆z de los incendios en C贸rdoba, en particular en la regi贸n serrana, se lo puede contemplar como un diagrama de Venn, basado en la intersecci贸n de tres c铆rculos.

En un primer c铆rculo, tenemos lo referido a la propia biodiversidad, con una fuerte presencia de los pastizales, que tienden a quemarse de manera f谩cil y que propagan de manera r谩pida el fuego, sumado a que se recuperan de un incendio de uno a tres a帽os. A diferencia de las plantas con troncos le帽osos, cuya recuperaci贸n es m谩s lenta.

El segundo c铆rculo es el clima. El cord贸n monta帽oso de las Sierras Chicas, por ejemplo, tiene la particularidad de tener per铆odos m谩s h煤medos y m谩s c谩lidos que otras tierras. En los momentos de humedad, el desarrollo vegetal se acelera. Pero al caer los momentos de menor humedad, las propias plantas se secan y act煤an como 鈥渃ombustible鈥 para lograr el surgimiento y la propagaci贸n del fuego. En especial, los pastizales. A la salida del invierno, tenemos temperaturas bastante elevadas, sumado a vientos, que hacen un combo ideal para que se produzca el incendio.

Y finalmente, el tercer c铆rculo es la presencia humana. 鈥淧ara que haya un incendio, necesitas que haya un material disponible y seco para quemarse. Y adem谩s necesitas fuentes de igniciones. Lo que puede pasar es que al haber mayor cantidad poblacional, puede haber mayor cantidad de igniciones鈥, le hab铆a se帽alado uno de los investigadores sobre relevamientos satelitales de incendios al presente cronista.

La discusi贸n en pugna pasa por discutir qu茅 c铆rculo tienen mayor prominencia a la hora de buscar la ra铆z de cada incendio.

Basureados

La especulaci贸n econ贸mica es la variable que impulsa a distintos sectores a hipotetizar sobre el origen de un incendio. De hecho, ante lo sucedido en el 2020, el Congreso de la Naci贸n aprob贸 un proyecto para penalizar aquellos que pretendieran lotear o invertir de manera agropecuaria a cualquier que pretenda hacerlo sobre tierras forestales quemadas. Sin embargo, hay una variable que pocas veces se toma en cuenta: los basurales a cielo abierto.

La siguiente imagen contiene tres mapas de la regi贸n de Sierras Chicas, publicadas por el portal de periodismo cient铆fico UNCiencia en base a un trabajo de la Universidad Nacional de C贸rdoba y el CONICET, donde particip贸 entre otros Juan Arga帽araz, cuyas elaboraciones sirvieron de fuente para el trabajo mencionado anteriormente. El mapa de la izquierda refleja que cuando m谩s rojas son los lugares, m谩s frecuente son los incendios. El mapa del medio muestra la densidad poblacional de cada comuna. Los colores m谩s oscuros son los m谩s pesados a nivel demogr谩fico. Y finalmente, el mapa de la derecha refleja la cercan铆a de los basurales. Los puntos fuertes se帽alan las distancias m谩s cortas entre establecimientos y dep贸sitos de residuos s贸lidos. Como puede observarse, los lugares de mayor frecuencia de incendios est谩n pegados a los lugares con mayor densidad poblacional y con mayor cercan铆a a los basurales. La raz贸n m谩s obvia es la quema de residuos. A m谩s basurales a cielo abierto, mayor riesgo de incendios.

En el a帽o bisagra de 2020, en el contexto de alta sensibilidad social, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales, del Poder Judicial de la Provincia de C贸rdoba, elabor贸 un informe donde detect贸 que en sus 煤ltimos cuatro a帽os anteriores, se abrieron nueve causas judiciales, con tratamiento penal, referidos al surgimiento de incendios. Para ese entonces, el estudio aseveraba que se contaba con 44 personas imputadas, de las cuales 14 eran empleados rurales y otros 16 trabajadores de otras ramas o desocupados. Solo uno era productor rural. Y hay dos que son funcionarios p煤blicos. No menciona qui茅nes son, pero muy probablemente se hace referencia a un incendio ocurrido en 2018, que se inici贸 desde el basural de Capilla del Monte y donde est谩n implicados el intendente de ese entonces Gabriel Buffoni, y su secretario de gobierno, Claudio Maza, donde habr铆an dado la orden de reducir la basura mediante una quema. La causa est谩 elevada a juicio.

En los recientes incendios controlados, el principal foco se origin贸 en un basural municipal de la ciudad de Huerta Grande, donde se expandi贸 por pueblos de sur (La Falda) a norte (Villa Giardino y La Cumbre) e incluso traspasando el cord贸n monta帽oso por el este, hasta llegar a Sierras Chicas.

No hay pretendesi贸n de comparar aquel caso de 2018 con el de 2022, por la sencilla raz贸n que el ex intendente imputado capillense es de la Uni贸n C铆vica Radical, mientras el actual intendente Ese intendente, Mat铆as Montoto, un joven hotelero encargado de mantener s贸lido el PJ de Schiarreti en el departamento de Punilla, sentenci贸 ante la presencia de c谩maras de televisi贸n que el fuego se origin贸 por culpa de dos adolescentes, que iniciaron una quema en el basural de la ciudad. Una investigaci贸n judicial, llevada a cabo por la fiscal Paula Kelm est谩 tras el rastro de dos hermanos, de los cuales les allan贸 su vivienda. La madre desminti贸 la culpabilidad de sus hijos: asegura que uno de ellos estaba trabajando cuando se iniciaron aquellas llamaradas el d铆a mi茅rcoles a las diez de la ma帽ana, mientras que el segundo se habr铆a levantado a las doce del mediod铆a. A su vez, el presente cronista recibi贸 registros sobre la zona del basural del municipio,donde se supone que funciona solo para depositar restos de poda, pero que en realidad conviven con otros residuos de distinta 铆ndole, incluyendo. El abogado que asesora a la familia sospechada, pero sin detenidos, asegura que la Municipalidad es responsable del mal cuidado por no evitar o promover el c煤mulo de residuos. Montoto ya anunci贸 que va a denunciar a ese letrado por lo que dijo.

Mientras tanto, Kelm toma cuenta una prenda de color rojo encontrada en el allanamiento para ver si es suficiente para culpar a los pibes. Hablamos de la misma funcionaria que mantuvo preso por dos a帽os a otro joven y que termin贸 absuelto en el juicio de femicidio por Cecilia Basald煤a.

Si todo fuego es pol铆tico, tambi茅n lo ser谩 la b煤squeda de chivos expiatorios.