–

De parte de ANRed September 6, 2021 16 puntos de vista

Pablo Reyna vive junto a su familia en Sierras Chicas. Es comunero y Nawan menor de la 芦Comunidad Henen Timoteo Reyna禄 del Pueblo Naci贸n Camiare (Comeching贸n). Analiz贸 los incendios intencionales que azotan parte de la provincia de C贸rdoba. Por Revista C铆trica | Fotos: Telam.

A la hora de pensar los incendios siempre surge a la reflexi贸n acerca del tema de la intencionalidad y de la mano del 鈥渉ombre鈥 al respecto. Y sobre esto quisiera comenzar aclarando algo: en nuestras familias, existe una pr谩ctica ancestral que consiste en prender fuego en algunas zonas, para que despu茅s crezca la pastura en determinada 茅poca del a帽o. Estos fuegos son fuegos controlados, y mediados por conocimientos y saberes de much铆simos a帽os, como as铆 tambi茅n por permisos y di谩logos, que hoy conocemos como 鈥渃eremonias鈥. Esta manera de relacionarnos con lo que nos rodea, es una forma particular de hablar con los esp铆ritus y las fuerzas del monte. En este sentido, como pueblo originario, entendemos que somos parte de la naturaleza, no estamos ni apartados ni escindidos de ella. Y si vamos a intervenir lo que hoy se conoce como 鈥渁mbiente鈥, tenemos que pedir permisos y hablar y explicar qu茅 vamos a hacer y por qu茅. Nuestra cosmovisi贸n nos ense帽a que somos hermanos de las plantas, de los animales, de las piedras, de los r铆os, y que cada uno de estos elementos tienen vida. Por lo que si vamos a relacionarnos con ellos, tenemos que hac茅rselos saber.

Entonces, esta pr谩ctica de encender fuegos controlados, que todav铆a llevan adelante algunas de nuestras familias, es un hacer que se viene manteniendo milenariamente, al igual que otras pr谩cticas mediante los cuales interactuamos con el monte: juntada de le帽a, recolecci贸n de piquill铆n o mistol, utilizaci贸n del agua, etc.

Esto quiere decir que durante los miles de a帽os que hemos estado como pueblos ind铆genas en esta zona hemos intervenido en el monte, pero eso no se ha traducido en un desastre ambiental. Y esto es importante de aclarar porque nosotros no tenemos una mirada conservacionista con respecto al monte, como si la tienen algunos ecologistas que est谩n descubriendo la naturaleza reci茅n cuando se mudan a las sierras. Por m谩s de que muchos de nosotrxs hemos sido criados en la ciudad (recordemos que m谩s de la mitad de la poblaci贸n originaria de Argentina vive en las urbes) sabemos, porque as铆 nos lo transmiten lxs m谩s grandes, que somos hijxs de la Madre Sierra o Canchira. No digo que todos los sectores ambientalistas piensen eso. De hecho los 鈥渃onservacionistas鈥 son los menos. Lo que quiero expresar es que existe cierto ecologismo que no termina de comprender que a煤n existimos, y que en ese re-existir y resistir, tenemos algunas cositas para aportar al respecto del cuidado del monte.

Se provocan intencionalmente incendios en C贸rdoba porque ciertos sectores empresariales y aun del Estado, quieren convertir todo en mercanc铆a, y detestan la vida.

M谩s all谩 de esto, lo que quiero explicar con respecto a la intencionalidad de los incendios, es que una cosa es provocar peque帽os incendios controlados para una pastura (mediados por saberes y conocimientos ancestrales y que no alteran el equilibrio del monte) y otra cosa, muy distinta, es la intencionalidad econ贸mica y pol铆tica qu茅 es evidente durante los 煤ltimos a帽os en C贸rdoba.

Lamentablemente, se provocan intencionalmente incendios en C贸rdoba porque ciertos sectores empresariales y aun del Estado, quieren convertir todo en mercanc铆a, y detestan la vida. La explotaci贸n de las canteras, la traza de rutas o de autov铆as, los emprendimientos inmobiliarios c贸mo los countrys donde supuestamente se hacen barrios para que los sectores de clase media y alta disfruten de la naturaleza, y los emprendimientos tur铆sticos son parte de un combo que nos est谩 costando la devastaci贸n de lo poco que queda de monte en C贸rdoba.

Sin ir m谩s lejos, el a帽o pasado en la provincia perdimos 300.000 hect谩reas de Monte nativo, por esta pr谩ctica que no es s贸lo ecocida, sino tambi茅n etnocida. Porque no s贸lo se quiere incendiar 谩rboles y animales, sino nuestra identidad e integridad espiritual como originarios. Cuando se prende fuego al monte, no se queman solo 谩rboles y animales, sino que se prende fuego a nuestros Sitios Sagrados, a nuestros muertxs que hace 100, 200, 500, 1000 a帽os que descansan all铆. Y si se atenta contra ellxs, y contra los guardianes y esp铆ritus del monte, nosotrxs tambi茅n nos debilitamos.

Lamentablemente desde hace un siglo hemos perdido gran parte de ese monte, y nos queda solamente un 3%. Y cuando se ataca al monte, nosotrxs como originarixs nos debilitamos. Porque nuestro mismo nombre 鈥渃ami鈥, 鈥渃amiare鈥 o 鈥渃amiching贸n鈥, nos recuerda que venimos y somos las sierras. Cami se traduce como sierra. Es decir, somos parte de esa trama de vida que llamamos territorio.

Cabe aclarar que a煤n podemos recuperar monte. Que no est谩 todo perdido. Pero para lograr esto es necesaria una actitud de apertura de los gobiernos, tanto nacional como provincial, para fomentar y apoyar econ贸micamente planes de reforestaci贸n y recuperaci贸n en la que las comunidades ind铆genas, trabajemos en conjunto con campesinos, cient铆ficos, y los sectores ambientalistas. Y adem谩s hace mucha falta, para esa recuperaci贸n y sanaci贸n de nuestras sierras, ese di谩logo del que antes hablaba. Tenemos que fortalecer con ceremonias los r铆os, los arroyos, los guardianes de los 谩rboles y de los animales. Tenemos que volver a pedir lluvia, semillas, vientos, y estas tareas s贸lo las podemos hacer si las comunidades estamos fuertes y unidas. Porque de nada vale un plan de reforestaci贸n sin la espiritualidad. Sin los saberes de nuestrxs mayores que saben dialogar con la Canchira o Madre Sierra.

Por lo tanto, es fundamental comprender que los incendios que generan los poderosos est谩n ligados a un r茅gimen econ贸mico como lo es el capitalista. Y a un plan colonial ecocida y etnocida que atenta contra la vida misma. Durante los 煤ltimos a帽os, se nos quiere hacer creer a la ciudadan铆a toda que los incendios se producen por cuestiones 鈥渘aturales鈥 como la ca铆da de un rayo. Los rayos no caen en esta 茅poca del a帽o, sino que lo hacen en la temporada de lluvias, es decir desde noviembre o diciembre. Y es en este sentido que debemos comprender tambi茅n la desinformaci贸n constante que provocan los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos, que tienen una tremenda responsabilidad en esto.

Asimismo, es importante reflexionar que muchos de los incendios que han ocurrido en los 煤ltimos a帽os y que se siguen dando lamentablemente en la actualidad, si se los mira y se los geolocaliza en un mapa, est谩n justamente restringidos a sectores que se han pedido para la construcci贸n de una ruta o para la explotaci贸n de Canteras. Hace poco tuvimos un incendio que comenz贸 en Candonga y que se fue para el lado de la Estancita, siguiendo casualmente la traza de la ruta que se viene planificando desde 2013, y que pretende unir Candonga con la zona del camino de El Cuadrado. Este incendio, que se sucedi贸 hace apenas unos d铆as, casualmente se dio alrededor del territorio de la Comunidad Pluma Blanca del pueblo Naci贸n Comeching贸n. Comunidad que viene siendo perseguida y violentada tambi茅n por otros medios. Tampoco es casual que muchos de los incendios que tuvieron lugar durante 2020, hab铆an ocurrido en zonas que hab铆an sido pedidas a la Secretar铆a de miner铆a para ser explotadas por parte de los emprendimientos de las canteras. En C贸rdoba, la actividad de las canteras es muy fuerte, sobre todo en la zona de Sierras Chicas, y esta actividad de las canteras provee 谩ridos al 40% de la obra p煤blica a nivel nacional. Por lo tanto existen intereses econ贸micos muy fuertes en este sentido.

Ante esta situaci贸n, y la desidia del Estado que mantiene un 鈥淧lan del Manejo del Fuego鈥 muy cuestionado, la ciudadan铆a sensible se ha autoorganizado en la provincia de C贸rdoba a partir de distintas Brigadas Forestales. Estos brigadistas, dejando a sus familias y trabajos, son quienes combaten junto a los bomberos los incendios. En Paravachasca, Punilla, Sierras Chicas, Traslasierra, etc., muchos vecinos y vecinas forman parte de estas brigadas, para defender el monte. Y en este sentido se puede apreciar c贸mo se unen dos luchas: una ancestral por el territorio, y otra ambiental en defensa del monte nativo. Es hermoso y ecmocionante ver como lxs brigadistas han bautizado a estas Brigadas Forestales (mediando muchas veces un di谩logo entre ellxs y quienes pertenecemos a los pueblos originarios) con nombres originarios qu茅 tienen que ver directamente con nuestra cosmovisi贸n, con animales de poder que son los Guardianes del monte, con nuestras autoridades m谩s antiguas. Por ejemplo est谩 la Brigada Canchira, la Chavascate que toman nombres territoriales, la Inchin que ha tomado el nombre de una autoridad del pueblo Sanaviron, la Brigada Pichana de Traslasierra, que recuerda una antigua reducci贸n que pervivi贸 hasta hace cien a帽os en la zona.

***

Pablo Reyna vive junto a su familia en Sierras Chicas. Es comunero y Nawan menor de la 芦Comunidad Henen Timoteo Reyna禄 del Pueblo Naci贸n Camiare (Comeching贸n). El resto de la Comunidad vive en Punilla, m谩s precisamente en Cosqu铆n y Santa Mar铆a, del otro lado de las mencionadas Sierras, que para la propia Comunidad siguen siendo las 芦Sierras de Viaraba禄. Las familias de la Comunidad provienen de la antigua reducci贸n de San Marcos, que mantuvo tierras comunitarias junto con otras familias como la Tuli谩n, hasta 1895, momento en que el estado cordob茅s expropi贸 las tierras comunitarias mediante la ley 1002 del a帽o 1885. La Comunidad tom贸 el nombre de quien fuera el 煤ltimo del linaje en vivir en territorio comunitario, don Timoteo, bisabuelo de Pablo Reyna, quien luego de la expropiaci贸n de 1895 tuvo que marcharse a vivir a otro lugar, expulsado de sus propias tierras.