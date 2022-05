–

De parte de Periodico Anarquia May 16, 2022 18 puntos de vista

En el 2013 sac谩bamos 8000 ejemplares del peri贸dico, luego paulatinamente con los a帽os ir铆amos teniendo nuestra 芦crisis del papel禄. Entre los altos precios y las redes (anti) sociales en los siguientes a帽os ir铆amos bajando no s贸lo la cantidad de tirada sino la frecuencia pero anot谩ndonos algunos puntos ya que en el 2016 lleg谩bamos orgullosamente a todos los departamentos con por lo menos un compa repartidor. Una cosa monstruosa que hay que tener en cuenta con los 芦nuevos formatos禄, sin meternos ahora en sus modos de filtro y censura, es c贸mo condicionan nuestros textos.

Textos cada vez m谩s cortos y por ende prescindiendo muchas veces de explicaciones m谩s elaboradas. No tenemos miedo de usar otros modos, pero a la vez sentimos duro el condicionamiento. Nuestra receta imperfecta ha sido no abandonar los textos m谩s complejos pero utilizar los m谩s fragmentarios tambi茅n. Como todo en la lucha an谩rquica, lo intentamos lo mejor que podemos.

En ese n煤mero del 2013 dec铆amos: 芦Estamos orgullosos de seguir en el 煤nico proyecto que consideramos irrenunciable, el de la b煤squeda de la libertad total. Alejados de cualquier proyecto pol铆tico, de cualquier b煤squeda de poder, nos gu铆a el defendernos y el ir posibilitando la apertura de una vida mejor donde desarrollarnos禄鈥 芦Todo lo bueno y lo malo, nos dice: 隆adelante!禄 La red-acci贸n / Peri贸dico Anarqu铆a.

Hoy seguimos sin renunciar.