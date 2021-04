–

El documental de Netflix , estrenado el pasado 24 de marzo, ha causado gran revuelo. Ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad científica al mismo tiempo que ha provocado división de opiniones en las redes sociales. El documental protagonizado por Ali Tabrizi, un británico de 27 años, narra la transición desde su trabajo como limpiador de playas locales hasta su preocupación por la caza de delfines y ballenas, lo que le lleva a realizar un viaje alrededor del mundo para investigar más sobre el caso.

Con la excusa del “de esto no se habla”, Tabrizi denuncia temas como la pesca del atún rojo, la sobrepesca, la pesca ilegal, la contaminación por plástico y, según el propio documental, las falsas certificaciones de sostenibilidad de los productos del mar, para acabar concluyendo que la única forma de salvar los mares es dejar de comer pescado. Para ello, el joven británico utiliza técnicas narrativas y recursos audiovisuales dignos de una película de acción.

Pesca, plásticos y veganismo se mezclan en un documental que se llama Seaspiracy pero que solo habla de peces (y algún que otro cetáceo) y poco de océanos y mares. Para evitar líos, vamos a desescamar los temas uno a uno.

Las entrevistas

Para apoyar, verificar y contextualizar la argumentación del documental, Tabrizi entrevista a varios científicos de gran prestigio como la bióloga marina Sylvia Earle o el zoólogo y activista ambiental George Monbiot, así como a grandes organizaciones conservacionistas como Oceana, el Marine Stewardship Council (MSC) o el Earth Island Institute (EII). Pues bien, tanto , como el y el han acusado al documental de tergiversar y manipular las entrevistas.

El plástico

Durante el documental, Tabrizi destaca que le sorprende que las solo representen el 0,03% del plástico en el océano y ocupen la mayor cobertura mediática en cuanto a contaminación por plástico; y en cambio, las redes de pesca que conforman el 46% de la Gran Isla de Basura del Pacífico, no lo hagan. Tabrizi utiliza esta afirmación como un argumento más en contra de la pesca.

Si bien es un dato correcto de acuerdo con el citado en el documental, este porcentaje no es extrapolable al resto del océano. Además, en ningún momento menciona el hecho de que el 80% del plástico que acaba en el océano tiene , ya que de hacerlo, su argumentación de que las redes de pesca son el principal problema del océano, perdería fuerza. De hecho, en ningún momento expone a las de plásticos, sino que se dedica a aleccionar a las ONG conservacionistas por no poner en sus páginas webs que las redes de pesca son el principal componente de la Gran Isla de Basura del Pacífico.

La pesca y la sobrepesca

El documental afirma que “si continúan las tendencias actuales de pesca, veremos océanos prácticamente vacíos para el año 2048”. Esta afirmación está apoyada en un , estudio que fue cuestionado y revisado en y . Se actualizaron las predicciones para concluir que “no todas las pesquerías colapsarán en 2048”.

Independientemente de que el colapso sea en 2048 o en otra fecha, no se puede ignorar que la sobrepresca es una de las principales amenazas para la biodiversidad marina. Según la , la fracción de poblaciones de peces que se encuentran dentro de niveles biológicamente insostenibles ha ido aumentando desde el 10% en 1974 hasta el 35% 2017. Además, .

Por otro lado, cuando en el documental se habla de pesca siempre se refiere a pesca industrial y no a pesca artesanal, la cual apenas menciona. Al renegar de la pesca sostenible, Tabrizi solo nos muestra dos opciones: o pescas o no pescas, pero no existe la pesca sostenible, afirmación que es falsa si usamos el estudio de la FAO antes mencionado (el 65% de las pesquerías se encuentran en un estado biológicamente sostenible).

En cuanto a la pesca ilegal y la falta de derechos humanos, en el documental se denuncia muy acertadamente la en las marisquerías tailandesas y los trabajos forzosos en cubierta, que se estiman que pueden estar teniendo lugar hasta en de los barcos de la flota pesquera mundial.

Los arrecifes de coral

El documental sostiene que “la pesca es la mayor amenaza para los arrecifes del mundo porque las heces de los peces aportan nutrientes a los corales” y que, por lo tanto, “la pesca disminuye los nutrientes y los arrecifes pueden morir”. Sin embargo, tal como explica PiliBacteriana en su cuenta de , “la realidad es que esto funciona al revés: uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los arrecifes de coral ahora mismo es el exceso de nutrientes que favorecen la eutrofización”. a los que se enfrentan los arrecifes son la pesca de arrastre, la pesca con explosivos o químicos, la contaminación o el calentamiento global.

Cambio climático y océanos

Siendo el océano el mayor aliado en la mitigación de la crisis climática, en el documental, el calentamiento global y el cambio climático brillan por su ausencia. , es importante poner en valor que los océanos del mundo absorben más del 90% del exceso de calor generado por la quema de combustibles fósiles. El Océano Ártico por sí solo en torno al 35% de la absorción global del exceso de dióxido de carbono de la atmósfera.

Dejar de comer pescado

El objetivo del documental es salvar y mejorar el estado del mar y su mensaje es “deja de comer pescado”. Para transmitir este mensaje no es necesario tergiversar entrevistas o sesgar datos ya que las dietas basadas en plantas son una buena opción para reducir las emisiones y contribuir a la lucha contra la crisis climática. Sin embargo, esto no deja de ser una acción individual. Suma, pero tiene que ir acompañada de una acción colectiva y transformadora.

Diego Ferraz Castiñeiras es oceanógrafo, ambientólogo y divulgador climático.