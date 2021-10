–

Despu茅s de tres meses con todos los indicadores COVID a la baja, en las 煤ltimas dos semanas la tendencia ha comenzado a cambiar. A pesar de la avanzada campa帽a de vacunaci贸n, pues el 90% de la poblaci贸n diana est谩 vacunada con al menos una dosis en Espa帽a, se ha producido un ligero repunte de la incidencia. Todo apunta a que la nueva variante de la COVID-19, la variante Delta Plus, ha llegado a nuestro pa铆s y amenaza con hacerse mayoritaria.

“Hay que seguirla con mucho cuidado”, dijo este lunes el director del Centro de Coordinaci贸n de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Sim贸n, despu茅s de confirmarse los cuatro primeros casos de esta variante en Catalu帽a, que ascienden a 26 ya en toda Espa帽a. Hay otros dos en Madrid, Castilla y Le贸n y Comunidad Valenciana, respectivamente, tres en Castilla-La Mancha y otros en estudio en otras comunidades. Seg煤n informa el Ministerio de Sanidad, la variante proviene de Reino Unido y habr铆a llegado a Espa帽a ya en julio, aunque es ahora cuando parece evidenciarse.

驴Qu茅 se sabe de la nueva variante?

Todos los expertos consultados por la Cadena SER coinciden en que esta variable es m谩s transmisible, aunque eso no quiere decir que sea m谩s infecciosa o letal. “En Reino Unido ha ocupado un 10% o 15% de transmisi贸n de las que circulan ahora mismo, es m谩s infecciosa, y por eso se est谩 expandiendo m谩s que la variante Delta que era la que predominaba”, explica el epidemi贸logo e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Quique Bassat.

Asimismo, la microbi贸loga de la Universidad Miguel Hern谩ndez, Kika Colom, achaca el aumento de la incidencia en las 煤ltimas semanas a esta nueva variante, aunque se mantiene prudente, pues todav铆a se est谩 investigando. “Solo se ha podido constatar una capacidad de transmisi贸n superior a la variante Delta, pero en un 10%. No hay un cambio muy dram谩tico como hubo con la Delta. Parece que es mas transmisible, pero no mucho m谩s, ni m谩s letal”, se帽ala.

驴Hay que preocuparse?

La nueva variante podr铆a hacerse predominante en Espa帽a en las pr贸ximas semanas, como ya lo es en una treintena de pa铆ses europeos. Sin embargo, algunos expertos no ven una preocupaci贸n excesiva en que sea as铆. “De momento no hay ninguna raz贸n objetiva para preocuparnos, excepto por esta subida muy modesta de la incidencia estos d铆as que habr谩 que seguir monitorizando muy de cerca”, indica Bassat.

“La ligera subida es normal porque hemos quitado muchas medidas de prevenci贸n. Otra cosa es que pasar铆amos de 40 a 200, entonces algo no estar铆amos haciendo bien, pero una subida de dos o tres puntos me preocupan relativamente poco”, a帽ade el epidemi贸logo.

En la misma l铆nea, Colom indica que “no parece que haya una relaci贸n con una mayor agresividad, parece que hay m谩s casos, y lo que est谩 claro es que la vacuna, sigue siendo efectiva”. Sin embargo, el jefe del servicio de epidemiolog铆a de la Agencia de Salut P煤blica de Barcelona, Joan Cayl谩, se muestra m谩s prudente y asegura que esta cepa ser谩 la predominante en Espa帽a. “Es una variante que preocupa y se est谩 estudiando, porque puede llegar a ser una variante preocupante”, subraya.

驴Amenazar谩 la desescalada de restricciones?

Todos coinciden en que las vacunas ser谩n efectivas contra la nueva variante y los grupos que podr谩n notar mayor impacto ser谩 la poblaci贸n de riesgo, con patolog铆as cr贸nicas o de mayor edad, a las que s铆 recomiendan las dosis de recuerdo. “Habr谩 suficiente repuesta vacunal. Por tanto, no hay que tener alarmas de que la cepa vaya a ser capaz de generar enfermedad grave en gente vacunada, sino que la vacuna funciona y est谩 generando casos porque los vacunados la transmiten, pero la mayor铆a son asintom谩ticos”, afirma la microbi贸loga.

Sin embargo, a la hora de relajar las restricciones, surge el debate. Mientras que el investigador cient铆fico y experto en coronavirus, David Escors, considera que es el momento de levantar las medidas de prevenci贸n gracias a la cobertura vacunal, Cayl谩 considera un error avanzar tan r谩pido. “Podr铆a amenazar la desescalada si la situaci贸n epidemiol贸gica empeora. Podemos ver que en Espa帽a la incidencia est谩 subiendo y si miramos en nuestro entorno, en Alemania, B茅lgica, Holanda o Reino Unido, ah铆 la incidencia est谩 creciendo mucho y la mayor铆a de pa铆ses est谩n iniciando una nueva onda epid茅mica. Y en Espa帽a es probable que pase esto”, considera el epidemi贸logo.

Para Escors, “no es una sorpresa” que surjan nuevas variantes y mutaciones de virus y asegura que “seguiremos conviviendo con este virus para siempre”. “No condicionar谩 la desescalada porque ya estamos m谩s de un 80% de la poblaci贸n vacunada y muchas de las restricciones se ir谩n quitando con el tiempo. Seguiremos con vacunas estacionales como la de la gripe, pero dirigida a poblaciones vulnerables, porque el resto adquirimos inmunidad frente a este tipo de virus y si te infectas lo cursas como un catarro”, asegura.

驴Sufriremos una sexta ola?

La mayor铆a de pa铆ses europeos est谩n atravesando ya la sexta ola de contagios y la Delta Plus es el ingrediente perfecto para que se extienda a nuestro pa铆s. Los expertos lo tienen claro, aunque hay que matizar c贸mo nos afectar谩 esa sexta ola. “Podr铆amos hablar de sexta ola de contagios, es posible que s铆, pero lo que pasa es que son contagios que no llevan a la enfermedad grave. Parece que la respuesta inmunol贸gica nos va a ayudar mucho. No va a ser una ola como la de oto帽o del a帽o pasado o la de primavera”, asegura Colom.

Sin embargo, Cayl谩 no tiene tan claro que el impacto de esta sexta ola vaya a pasar casi desapercibido y hace un llamamiento a la prudencia. “La sexta ola la tendremos seguro. Alguna autoridad sanitaria piensa que la pandemia est谩 ya muy controlada gracias a las vacunas, pero sigue habiendo un 20% de personas sin vacunar y muertes cada d铆a”, se帽ala. Adem谩s, critica que “la gente pueda ir a las discotecas sin ning煤n control, sin pasaporte COVID, haya botellones o aforos al completo”. “Deber铆amos ser m谩s estrictos porque la pandemia a煤n est谩 entre nosotros y seguir谩 por mucho tiempo. Nos estamos precipitando”, concluye.

