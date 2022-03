Todo mal: desarmar la inhumanidad, la masculinidad y la infantilización

28/03/2022

He tomado prestado el t铆tulo de mi amiga Beatriz Ranea Desarmar la masculinidad y lo he parafraseado un poco porque me viene perfecto para hacer una cr贸nica urgente de lo sucedido en la gala de los Oscars de ayer.

1-No comprendo que se entienda como graciosa una gala cuyos n煤meros de humor, a帽o tras a帽o, consisten en humillar a la gente que asiste a la misma. El debate sobre la cuesti贸n de lo pol铆ticamente correcto y la supuesta cancelaci贸n se han convertido en un tema en s铆 mismo. Tanto uno como la otra no son m谩s que la protesta de personas que antes pod铆an decir cualquier cosa que consideraran graciosa o pertinente y que, ahora, cuando las v铆ctimas de sus gracias u opiniones se han rebelado, se sienten cohibidos. Es un avance que se luche por excluir la crueldad del discurso p煤blico. Las bromas sobre las enfermedades, la salud, el aspecto o cualquier otra condici贸n que suponga vulnerabilidad no son graciosas y duelen. Hacen da帽o y deber铆an estar proscritas por una cuesti贸n de empat铆a b谩sica, de humanidad, de civilidad. No deber铆a ser considerada graciosa una broma que hace da帽o en lo profundo a la persona sobre la que se hace. Y que no me vengan con que “ya no se puede hacer chistes de nada”. Se puede hacer chistes sin provocar dolor y sin humillar, sin burlarse del sufrimiento de otra persona; sin ser machista, lgtbif贸bico, racista, capacitista, brutal, cruel. Porque la violencia verbal sobre las personas con discapacidad, con enfermedades o simplemente sobre su aspecto f铆sico tambi茅n existe y hace da帽o y expresa inhumanidad, falta de empat铆a y querencia por una sociedad en la que sea gracioso o leg铆timo re铆rse del sufrimiento y la vulnerabilidad ajena. Que la gala de los Oscars lleve a帽os jugando a la falsa transgresi贸n de lo pol铆ticamente incorrecto merecer铆a una respuesta contundente por parte de quienes asisten. Eso mismo que hacen los presentadores graciosos, muchas y muchos ya lo sufr铆amos en el colegio y lo hemos sufrido toda la vida. Ni es transgresor, ni es moderno ni es gracioso; os aseguro que duele, que deja huella, que martiriza, que la sensaci贸n de humillaci贸n es dif铆cil de superar. Todo el mundo habla del bofet贸n de Will Smith como lo peor de la noche, pero para m铆, igual de malo, o incluso peor, es el machismo del presentador porque este lo llevaba guionizado y porque cont贸 con la complicidad de todos los que se rieron de sus chistes. Espero con ansiedad el d铆a en que una v铆ctima de las burlas de estos supuestos c贸micos incorrectos, se levante, se vaya o manifieste su protesta de forma audible; espero con ansiedad el d铆a en que la gente all铆 presente abuchee al presentador en lugar de re铆rse de otra persona.

2- La respuesta a esto no es que un hombre suplante el agravio de la propia v铆ctima y se ponga a dar tortazos. La respuesta a la violencia verbal no es la violencia f铆sica y mucho menos si el chiste no iba sobre ti. Porque nosotras somos capaces de hacer frente a los comentarios machistas y ofensivos sin necesidad de que un hombre recurra por nosotras a la violencia. Will Smith puso en acci贸n la t铆pica masculinidad violenta y no lo arregl贸, -lo empeor贸 aun m谩s- con unas explicaciones sobre el amor cuando le toc贸 recoger el Oscar. En ese momento hubiera debido disculparse tanto por su reacci贸n violenta, como ante ella por haber suplantado y personificado en 茅l mismo la indignaci贸n y el dolor de ella. No necesitamos que hablen por nosotras ni, mucho menos, que peguen por nosotras. Tanto durante el incidente, como en las posteriores explicaciones, si yo soy Pinker Smith, me marcho y le dejo con sus bofetadas y sus explicaciones.

3- La cadena que retransmite la gala, la ABC, de todo este espect谩culo consider贸 imprescindible censurar la palabra “fucking” de las frases que grit贸 Will Smith; una palabra que los americanos meten cada dos frases igual que en espa帽ol decimos “jodido” o “joder” o por lo que oigo los j贸venes dicen “puta o puto”. Con esto lo que se hace es infantilizar a la audiencia y, sobre todo, conceder un poder preminente a la extrema derecha social y pol铆tica que es la misma que defiende que es gracioso burlarse del sufrimiento de otra persona, especialmente si es m谩s vulnerable, pero que no permite que se digan tacos no vaya a ser que la infancia se traumatice. Que se sigan censurando p煤blicamente palabras supuestamente malsonantes que todo el mundo utiliza y que son ya parte de conversaciones corrientes, solo porque les molesta a cierta gente, demuestra que la derecha es quien en gran medida sigue determinando lo que se puede decir y lo que no en los medios.

As铆 que, todo mal. Una noche para olvidar.