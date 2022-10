–

De parte de La Corda October 20, 2022 69 puntos de vista

Es toda una 隆victoria! haber logrado la liberaci贸n de 鈥楢lberto Romero Varela鈥, enfermo de cancer (x desgracia) y muy grave, la lucha de toda su gente (entre otra) consigui贸 su 隆liberaci贸n!

隆Perdonad k haya empezado sin decir ni 隆hola!, sinceramente estoy 隆euf贸rico! x lo logrado y puede k esto sea la causa.

隆隆Aupa kompa帽erxs!!

Desde el centro exterminio Daroca os escribo, donde estoy en la actualidad, viendo como ha cambiado, tanto en las much铆simas reformas k han hecho, reformado chapolas, duchas, creando aulas destinadas al 鈥楪imnasio鈥, k est谩 funcionando bien, 鈥楤iblioteca鈥 k esta ya deja mucho k desear pues apenas hay unos cuantos libros, revistas viejas, donadas en su mayor parte x los propios compa帽eros, especialmente los Vascos, todo ello en una estanter铆a peque帽a al fondo d ella sala, alguna mesa con sillas si hay suerte, pero la cu谩l es imposible usarla para leer, estudiar o escribir, al ocuparla unos cuantos 鈥榗ompa帽eros鈥 (con la radio.cd incluida y no a volumen bajo) k la han 鈥榦cupado鈥 para meterse all铆 sus rayas de pastillas machacadas y colocados, hablar de cosas k no me importan, pero impiden k pueda utilizar la 鈥楤iblioteca鈥 para lo k es, 驴no habr谩s visto k hay dos c谩maras k ven 隆todo! y parece k no les importe, as铆 k luego dicen k se les han 鈥渃hivado鈥, 隆incre铆ble! x lo k apenas entro, solo alguna vez de forma excepcional para ver si hay algo nuevo para leer k valga la pena, todo deprisa k puedo. Adem谩s hay otra sala con unas mesas largas k ni s茅 para k est谩 destinada, 隆no hay nada! solo es empleada para lo mismo e pensado k la 鈥楤iblioteca鈥, tambi茅n con 鈥渂onitas c谩maras鈥, total, ya pueden reformar toda la k kieran, no podr谩n tapar jam谩s el dolor, sufrimiento, lucha de tantos 鈥渃ompa帽eros鈥 k ak铆 dejaron sus vidas y gritan pidiendo reivindicaci贸n, pidiendo 鈥渏usticia鈥, k se sepa k ellos murieron de 鈥淟uchadores Natos, Anarkistas la gran mayor铆a鈥 Y a煤n no me cre谩is, en la celda k estoy, a煤n estando solo viviendo 隆no lo estoy! cada uno pensad lo k ker谩is, pero incluso 隆hablamos! ser谩 k estoy 鈥榣oco鈥 驴k no?

Kiero decir al compa / camarada 鈥楳ohamed Achraf! k tiene todo mi apoyo, k no es mucho por las condiciones en las k estoy, pero s茅 k ese puto talego de M谩laga 驴驴 tiene mala fama y bueno, con lo k nos dices, Leda corroborado x desgracia. Por el su se sabe que el fascismo esta potente y x consiguiente la discriminaci贸n a la cu谩l est谩 clar铆simo te est谩n aplicando. 脕nimo, mucho 谩nimo, fuerza, Anark铆a, ya k no cabe duda k vales, vales todos musulmanes, mucho + k ellos, y lo demuestras/tais d铆a a d铆a. 驴 k puedo deciros? solo k aguanteis, demostradles k vales mucho + k todos estos, estoy seguro k x mucho k hagan, no podr谩n contigo, ni con ning煤n de vosotras, piensa k todo pasa y lograr谩s ser LIBRE, te ayuda 隆鈥橝la鈥! (con todo mi respeto) Sabes k no te abandona, el 鈥楥or谩n鈥 (k he le铆do) as铆 viene a decirlo, eres un 隆ejemplo! para todos, y sinceramente, te doy mi palabra que 隆Te admiro! y 隆Muchxs otrxs tambi茅n! eso es seguro 驴fuerza, fuerza, mucho 谩nimo, no est谩s solo! y otra cosa, Moha, piensa bien todo y 驴k sentido tiene la Huelga de hambre? creo en mi opini贸n, k les est谩s dando el gusto de verte como est谩s destrozando tu cuerpo, sabes bien k tienes k cuidarlo, eso tambi茅n lo pone en una 鈥榮ura鈥 de Cor谩n, es tu decisi贸n, y la respeto, solo par茅ate a pensar en k est谩s d谩ndoles el gusto a los k te/os est谩n discriminando, pero solo es mi opini贸n, te 隆Apoyar茅! os apoyar茅 a todxs musulmanes 隆SIEMPRE, nunca lo dudes! y lo 煤ltimo, 鈥渧encer tambi茅n es aguantar d铆a a d铆a鈥

隆隆Bien x los compas de Brians II !! s茅 lo que hay por los talego de Catalu帽a, ya k he estado en 鈥淧onent鈥 en dos ocasiones y lo k vi fue algo k a煤n me duele 隆muri贸 un amigo en su celda, y el marr贸n fue para un chaval k viv铆a con 茅l hac铆a poco y no ten铆an ni un problema, pero apareci贸 隆muerto! en Paraguayo diciendo k este chaval lo mat贸 en la celda, en fin, 隆sobran palabras! sabemos todos es lo k hay 隆脕nimo desde Daroca!

En lo k respecta a mi, tengo miedo 隆si!, ya k no s茅 si lograre salir de esta vivo, salgo pronto, en Mayo del 2025, est谩, es la condena + peque帽a que pago, pero en una movida, se me fue la olla, dije alguna cosa k nunca deb铆 decir, pero perd铆 tanta sangre k deliraba, al d铆a de hoy sigo sin haberme recuperado, y esto pas贸 el 19/06/22 en la madrugada, desde las 3:00h estuve sangrando x cuatro sitios a chorro y 隆no palm茅! qued茅 dormido en la cama sangrando y me despertaron al abrir la puerta, y cre铆 k no saldr铆a vivo de esta, esta claro k no es mi destino y he decidido 隆vivir! ya est谩 todo arreglado y aseguro a todxs k lee铆s esto k para nada volver茅 a atentar contra mi vida 隆PALABRA! fuera tengo mucho x lo k luchar, tengo amigos k me apoyan y ayudan as铆, por lo k 隆 no les defraudar茅 !

As铆 la verdad k el compa帽erismo esta patente x su ausencia (excepto x algunos k si lo son) contando con los dedos y me sobran, ello en el m贸dulo tres incluso he visto pasear a un preso con un funcionario, como sin nada, k no digo k no se pueda hablar con ellos, pero lo k vi, me dio verg眉enza ajena. 隆 jam谩s lo hab铆a visto en 30 a帽os o m谩s de talego k x desgracia llevo! Esta claro k todo ya es muy diferente algo k era la k谩rcel y nuestras normas internas, k no est谩n escritas pero sabidas por todxs, las k ya ni se respetan, te niegan un puto caf茅 teniendo para 茅l, da igual tengas 1 euro o 40, 驴te sacar谩 de pobre un caf茅? o un trago teniendo + de 1/4 de petaca, 隆incre铆ble! la mayor parte hacen todo k les dicen y no lo cuestionan, 驴 de k sirve toda la lucha k hubo antes? de no ser por esa gente 隆hombres! k lucharon x los vis a vis, las TV, radio, y muchas m谩s cosas, 驴k tendr铆amos? y ni lo agradecen k x lo menos respeten la memoria de todos los compa帽eros k lucharon y sufrieron tant铆simo en su d铆a 隆parece lo hayan olvidado! o nisikiera piensen en esto, menuda verg眉enza, k no digo k nos pongamos a liar ninguna 隆k va! ahora es todo diferente y nos hemos de adaptar a los tiempos, pero me duele que ni se recuerde lo k hicieron compa帽erxs para k tengamos tantos 鈥榣ujos鈥 como tenemos hoy.

隆TODO MI RESPETO X COMPAS k lucharon x los derechos k tenemos y muchos murieron x ello, NO PODR脡 OLVIDARLES JAM脕S, conoc铆 a muchos, oki muertos e incluso, YO TAMBI脡N HE LUCHADO y sufrido mogoll贸n y ya ves/ve铆s 驴para que? !!

Ahora ya con, con el cuerpo hecho mierda, el coco rayado, loco, a mis 48 a帽os, 隆paso ya de todo! Seguir茅 luchando hasta la muerte como buen analista, pero s茅 donde y como ya con la violencia poco se logra, hay otras formas para la lucha con sus armas, pero claro, si no aprendes poco podr谩s hacer 隆est谩 claro!

隆Compa帽eros, amigos dentro y fuera. Si me pasara algo tened claro 100% k no ser谩 x mi voluntad!

隆隆SALUDOS LIBERTARIOS ANARKISTAS PARA TODXS!!

隆 BORROKA DA BIDE BAKARRA!

隆EGURRE!!!