October 6, 2021

El pasado 15 de septiembre los magistrados constitucionales Juan Jos茅 Gonz谩lez Rivas, Andr茅s Ollero, Santiago Mart铆nez-Vares, Pedro Gonz谩lez-Trevijano, Antonio Narv谩ez, Ricardo Enr铆quez y C谩ndido Conde-Pumpido suscribieron un auto que pretende zanjar el asunto pendiente de la impunidad de la dictadura franquista d谩ndole un carpetazo presuntamente definitivo. Los tres miembros operativos restantes del Tribunal Constitucional, Mar铆a Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Encarna Roca, se han opuesto con argumentos que dejan en evidencia, sin calificarlo por supuesto en estos t茅rminos, la aberraci贸n del pronunciamiento de esa mayor铆a.

Se trata de un auto de inadmisi贸n a tr谩mite de un recurso de amparo interpuesto por Gerardo Iglesias, quien fuera secretario general del Partido Comunista de Espa帽a, contra la impunidad de los agentes franquistas que le sometieron en aquellos tiempos a torturas. Un juzgado de instrucci贸n y la Audiencia Provincial de Oviedo hab铆an rechazado la querella con el argumentario de amnist铆a y prescripci贸n de los delitos denunciados tan habitual en la justicia espa帽ola. El recurso llegaba al Tribunal Constitucional pertrechado con alegaciones no s贸lo de un derecho constitucional clave como el de la tutela judicial efectiva, sino tambi茅n de derecho internacional de derechos humanos sobre verdad, justicia y reparaci贸n con el eje principal de la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad.

En palabras del auto del Tribunal Constitucional, Gerardo Iglesias reclama 鈥渓a garant铆a procesal de investigaci贸n de cr铆menes de lesa humanidad y de enjuiciamiento de sus responsables鈥 a fin de 鈥渙btener una decisi贸n judicial que restablezca su dignidad, reputaci贸n y derechos como v铆ctima鈥. Lo reclaman Iglesias y tant铆simas gentes m谩s. Seg煤n el propio Tribunal, 鈥渓a demanda plantea una cuesti贸n jur铆dica de relevante y general repercusi贸n, en tanto se inserta en una serie de recursos de amparo que vienen plante谩ndose, desde diversas circunstancias f谩cticas y con variadas consideraciones jur铆dicas, en relaci贸n con las decisiones de no investigar penalmente hechos acontecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista鈥. Deja caer la sospecha de que hay una campa帽a. No nos dice el Tribunal que 茅l mismo es el principal responsable de tal estado de cosas al venir rechazando expeditivamente, sin entrar en materia, tales amparos. Ahora, para justificarse, pues no cambia de posici贸n, elige el recurso de Iglesias. No lo admite a tr谩mite, sino que lo rechaza con la novedad de intentar ofrecer sobre la marcha los fundamentos de su postura. Y punto final seg煤n su evidente intenci贸n.

Tras la ley de punto final que ha resultado con el tiempo la Ley de Amnist铆a de 1977, ante la evidencia de que 茅sta viene perdiendo legitimaci贸n social y credibilidad jur铆dica, llega ahora el punto final de este auto constitucional, el intento de ponerlo de una vez y definitivo. El autor presenta una elaborada antolog铆a de los t贸picos que ha usado la justicia ordinaria para amparar, no a las v铆ctimas, sino a los victimarios de la dictadura franquista. Ya se sabe: vigencia de la amnist铆a y prescripci贸n de los delitos como doble llave para la m谩s completa impunidad, no s贸lo de delitos de sangre y fuego, sino tambi茅n de expolio econ贸mico y de corrupci贸n social. A tenor del propio auto, ante las alegaciones ulteriores del recurso de Iglesias, amnist铆a y prescripci贸n no parece que ya basten. Hay que hab茅rselas sobre todo con el derecho internacional de derechos humanos tal y como se ha desarrollado en los 煤ltimos tiempos, un derecho en buena parte contenido en tratados ratificados por Espa帽a que, seg煤n la Constituci贸n, forman parte del ordenamiento interno en posici贸n no subordinada a la legislaci贸n espa帽ola, casi a la par de la propia norma constitucional.

En sustancia, ese derecho internacional establece la obligaci贸n del Estado de investigar los hechos alegados para el esclarecimiento de la verdad en atenci贸n no s贸lo a las partes reclamantes, sino tambi茅n a la entera comunidad pol铆tica, as铆 como declara la imprescriptibilidad de todo cuanto implique delitos contra la humanidad, una condici贸n de resistencia al tiempo que, en la l贸gica de la lucha contra la impunidad, se extiende no s贸lo en el tiempo futuro, sino tambi茅n en el pasado. Se trata con todo de que el Estado, por determinaci贸n propia y no s贸lo a instancia de partes, debe garantizar, seg煤n la f贸rmula acu帽ada por este derecho internacional, verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n. En el 谩mbito del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, existe ahora una instancia espec铆fica, la Relator铆a Especial sobre la Promoci贸n de la Verdad, la Justicia, la Reparaci贸n y las Garant铆as de No Repetici贸n que tiene publicado un informe razonado y negativo sobre el caso de Espa帽a por su empecinamiento en no revisar ni amnist铆a ni prescriptibilidad y en mantener as铆 la impunidad de la dictadura.

Contra viento y marea, el Tribunal Constitucional, por fuerza de su actual mayor铆a, viene a erigirse en palad铆n frente a ese nuevo contubernio del derecho internacional. Lo hace, desde luego, de la mejor manera jur铆dica de la que es capaz: m谩s bien pobre. Su entrada en materia resulta realmente retorcida: 鈥淟as exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva se ver谩n satisfechas por la resoluci贸n de inadmisi贸n a tr谩mite si se fundamenta de forma razonable en la exclusi贸n ab initio del car谩cter delictivo de los hechos imputados鈥. 驴Qui茅n lo entiende, con ese lenguaje adem谩s tan abstruso, como pensado para que el com煤n de la ciudadan铆a no se aclare? Si se niega que las torturas franquistas sean delitos, no por puro negacionismo, sino por lo de la amnist铆a, la prescripci贸n y dem谩s, es la inadmisi贸n del recurso lo que garantiza el derecho a la tutela judicial. Todo el desarrollo del auto se gu铆a por esta l贸gica perversa de un exacerbado garantismo: todo para los victimarios, nada para las v铆ctimas.

En el derecho internacional se extiende el auto con recorridos l贸gicos de similar cariz. Lo aborda como si no fuera un derecho en buena parte incorporado a tratados y, por tanto, al ordenamiento interno: 鈥淓l derecho consuetudinario internacional como fuente penal (es) insuficiente por no responder a los principios de lex scripta, praevia y certa鈥, dicho as铆, con el latinajo, como si nunca se dirigiera a la ciudadan铆a com煤n y se estuviera adem谩s citando de un derecho intemporal. Con eso se sienta un principio de legalidad que sirva para sustentar la prescripci贸n. Lo hace de un modo que ya, a estas alturas, no es precisamente el propio del derecho internacional de derechos humanos. Peticiones de principio como 茅sta, sin m谩s fundamento que la nuda aseveraci贸n, se suceden: 鈥淎l tiempo de cometerse los hechos denunciados en la querella no exist铆a en el ordenamiento jur铆dico-penal espa帽ol la figura del crimen contra la humanidad鈥. El delito de genocidio tampoco estaba tipificado cuando lo cometi贸 el nazismo. Se acusa adem谩s que hay 鈥渇alta de una tipificaci贸n interna鈥 de los delitos del caso, como si no se hubiera integrado en el ordenamiento espa帽ol ya bastante del derecho internacional de derechos humanos. El auto del Tribunal Constitucional lo ignora flagrantemente.

Un repaso sesgado de la trayectoria del derecho internacional de los derechos humanos le sirve al auto para descalificarlo insidiosamente: 鈥淟os postulados constitucionales del principio de legalidad impiden que se apliquen en nuestro espacio constitucional figuras delictivas definidas en 谩mbitos parcialmente ajenos a nuestro ordenamiento de forma abierta, cambiante, no homog茅nea ni consolidada en una redacci贸n precisa y que, adem谩s, no establecen de forma espec铆fica la penalidad que corresponde a la conducta sancionada鈥. Entre tribunales aprenden por lo visto tambi茅n para lo malo. Ese razonamiento descalificatorio entre l铆neas del orden de los derechos humanos, algo en s铆 tan escandaloso, ya lo ha realizado el Tribunal Supremo reaccionando frente a alg煤n amago judicial por abrir acceso a la justicia a las v铆ctimas de la dictadura franquista mediante la aplicaci贸n debida de derecho internacional.

Ante tal panorama, los votos particulares de oposici贸n a este auto resultan preciosos. Son dos como est谩 dicho, uno de Roca y otro de Balaguer al que se suma Xiol. La primera es as茅ptica, no pronunci谩ndose para nada sobre extremo alguno de fondo, pero lo que dice es clave: 鈥淭ras estimarse por el Pleno que el presente recurso de amparo cumpl铆a con la especial trascendencia constitucional requerida, considero que se mostraba conveniente haber decidido su admisi贸n y tramitaci贸n; y, una vez efectuadas las alegaciones por las partes y el ministerio fiscal, haberse dictado una sentencia鈥. Parece un reparo formal, pero est谩 poniendo el dedo en la llaga de la aberraci贸n del auto. Lo que hac铆a falta es una sentencia que, como tal, resultase del debido procedimiento contradictorio entre partes privadas y p煤blicas, inclusive la de representaci贸n social que puede actuar la parte fiscal. S贸lo as铆 el Tribunal Constitucional se habr铆a encontrado legitimado para sentar jurisprudencia, la del auto u otra distinta, pues en esto del fondo Roca se lava las manos. Su trayectoria anterior no augura que fuera ahora a tomar distancia de la doctrina de la actual mayor铆a. En todo caso, repito que lo se帽alado es clave. El auto de marras no puede formular e imponer leg铆timamente la jurisprudencia que contiene porque se redacte como si fuera una sentencia, lo que precisamente no es.

El voto particular de Balaguer acusa m谩s agudamente la misma aberraci贸n: 鈥淨ue el recurso de amparo plantea cuestiones fundamentales para la interpretaci贸n de la Constituci贸n, su aplicaci贸n, y su general eficacia resulta incontestable. Que dichas cuestiones exigen, por su novedad, del desarrollo de una doctrina que pide adoptarse en forma de sentencia, tras la oportuna confrontaci贸n de argumentos de cada una de las partes, tambi茅n. Y esta exigencia no es meramente formal, sino que est谩 en la base misma de la construcci贸n de la legitimidad de la decisi贸n adoptada鈥.

El Tribunal Constitucional hab铆a evitado afrontar 鈥渓as cuestiones fundamentales para la interpretaci贸n鈥 que plantea el caso y, ahora que se decide, lo hace de esta forma arbitraria imponiendo los prejuicios de una mayor铆a, pre-juicios en sentido literal por tratarse de opiniones anteriores al procedimiento jurisdiccional obligado. El 贸rgano que debe garantizar la tutela judicial y el amparo ciudadano act煤a de forma atentatoria del debido proceso y de la prevenci贸n de arbitrariedad.

Balaguer tambi茅n entiende, como Roca, que, acusado esto, el resto sobra. Si el auto no debe introducirse en cuestiones de fondo, tampoco ha de hacerlo un voto particular. Sin embargo, dado el hecho consumado del golpe de arbitrariedad de la mayor铆a del Tribunal, se decide a entrar tambi茅n en materia. Y lo hace de forma que resulta igualmente clave. No pretende sentar c谩tedra, hacer a la contra lo que la mayor铆a ha hecho, sino tan s贸lo poner en evidencia la doctrina sentada por el auto y traerle ante la vista la magnitud de las cuestiones esenciales pendientes todav铆a tras la pretensi贸n ileg铆tima de zanjarlas con un auto. Bien ha dicho que afectan a la l铆nea de flotaci贸n de la Constituci贸n. A la luz tanto de 茅sta como del derecho internacional de derechos humanos, para Balaguer, justamente, no s贸lo por la forma, sino tambi茅n por el contenido que as铆 se introduce, el auto es ileg铆timo. Su voto es casi redondo.

Digo lo de casi porque hay una inconsecuencia, a su vez tambi茅n clave. Ha dicho Balaguer que s贸lo entraba en materia, cuando no debiera, por contrarrestar preventivamente esa pretensi贸n ileg铆tima de sentar jurisprudencia en un sentido que debiera someterse a la contradicci贸n del proceso, no por hacer lo propio en otra direcci贸n. Mas no cumple con su palabra. En conformidad con la generalidad de la justicia ordinaria y con la doctrina del auto da por cerrada, sin esperar al debido proceso, la v铆a penal que nunca ha estado abierta, proponiendo que se sigan otras v铆as de investigaci贸n y reparaci贸n. Era el punto esencial del amparo de Iglesias y resulta que el pleno operativo del Tribunal lo rechaza un谩nimemente. Tanto debate para esto. Otras v铆as adem谩s no son incompatibles y la de investigaci贸n hist贸rica no espera al permiso del Tribunal Constitucional ni de nadie. Llamativamente, un peri贸dico acreditado, El Pa铆s, ha publicado un editorial en el que pr谩cticamente se limita a celebrar como un logro la inconsecuencia de Balaguer.

En todo caso, hay est谩, bien puesta de manifiesto por los dos votos particulares, la aberraci贸n aparentemente formal. Para quienes no son juristas, conviene insistir en la distinci贸n entre autos y sentencias, as铆 como particularmente en la limitaci贸n de los primeros. La mejor manera de definir lo que sea un auto es de forma negativa: pronunciamiento jurisdiccional que no entra en la cuesti贸n de fondo ni tiene capacidad para resolverla, lo que s贸lo se puede hacer mediante sentencia. Los autos est谩n para las cuestiones preliminares e incidentales en la marcha del proceso. S贸lo al final del mismo, tras las fases necesarias de alegaciones de partes, aportaci贸n de pruebas en su caso, consiguiente contradicci贸n y reflexi贸n o deliberaci贸n de 贸rgano judicial, se encuentra 茅ste en condiciones de pronunciarse sobre el fondo, lo que hace mediante sentencia.

Tras hacer exactamente lo contrario, despu茅s de tama帽o alarde, en una deriva acelerada que le conduce a tales extremos de infamia, s贸lo le falta a esta mayor铆a del Tribunal Constitucional ponerse a sentar jurisprudencia sobre la marcha a golpe de rat贸n mediante mensajes de twitter. Hablando en serio, con este y otros lances, el Tribunal Constitucional est谩 convirti茅ndose en parte del problema, no de la soluci贸n.

Bartolom茅 Clavero es jurista e historiador, especialista en historia del derecho. Es catedr谩tico de la Universidad de Sevilla