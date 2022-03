–

por Alexander Rubinstein y Max Blumenthal

C贸mo el presidente jud铆o de Ucrania, Zelensky, hizo las paces con los paramilitares neonazis en el frente de guerra con Rusia

Mientras los medios occidentales despliegan la ascendencia jud铆a de Volodymyr Zelensky para refutar las acusaciones de influencia nazi en Ucrania, el presidente ha cedido ante las fuerzas neonazis y ahora depende de ellas como combatientes de primera l铆nea.

En octubre de 2019, mientras se prolongaba la guerra en el este de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viaj贸 a Zolote, una ciudad situada firmemente en la “zona gris” de Donbas, donde hab铆an muerto m谩s de 14.000 personas, la mayor铆a en la zona controlada por los prorrusos (1). All铆, el presidente se encontr贸 con los curtidos veteranos de las unidades paramilitares de extrema derecha que manten铆an la lucha contra los separatistas a pocos kil贸metros de distancia.

Elegido encabezando una plataforma que ped铆a reducir las hostilidades con Rusia, Zelensky estaba decidido a hacer cumplir la llamada F贸rmula Steinmeier, concebida por el entonces ministro de Relaciones Exteriores alem谩n, Walter Steinmeier, que convoc贸 elecciones en las regiones de habla rusa de Donetsk y Lugansk.

En un enfrentamiento cara a cara con militantes del Batall贸n neonazi Azov que hab铆an lanzado una campa帽a para sabotear la iniciativa de paz llamada 鈥淣o a la capitulaci贸n鈥, Zelensky se encontr贸 con un muro de obstinaci贸n.

Con los llamamientos a la retirada de las l铆neas del frente firmemente rechazados, Zelensky se derriti贸 ante la c谩mara (2). 鈥淪oy el presidente de este pa铆s. Tengo 41 a帽os. No soy un perdedor. Vine a verles y decirles: dejen las armas鈥, implor贸 Zelensky a los combatientes.

Una vez que el video de la tormentosa confrontaci贸n se difundi贸 en los canales de las redes sociales ucranianas, Zelensky se convirti贸 en el blanco de una reacci贸n airada (3).

Andriy Biletsky, el orgullosamente fascista l铆der del Batall贸n Azov que una vez se comprometi贸 (4) a 鈥渓iderar las razas blancas del mundo en una cruzada final鈥 contra los Untermenschen liderados por los semitas鈥, prometi贸 traer a miles de combatientes a Zolote si Zelensky segu铆a presionando. Mientras tanto, un parlamentario del partido del expresidente ucraniano Petro Poroshenko fantaseaba abiertamente con que Zelensky fuera volado en pedazos por la granada de un militante.

Aunque Zelensky logr贸 una retirada menor, los paramilitares neonazis intensificaron su campa帽a de 鈥淣o capitulaci贸n鈥. Y en cuesti贸n de meses, los combates comenzaron a intensificarse nuevamente en Zolote (5), lo que provoc贸 un nuevo ciclo de violaciones del Acuerdo de Minsk (6).

En este punto, el Batall贸n Azov se hab铆a incorporado formalmente al ej茅rcito ucraniano y su ala de vigilancia callejera, conocida como el Cuerpo Nacional, se despleg贸 en todo el pa铆s bajo la vigilancia del Ministerio del Interior de Ucrania y junto con la Polic铆a Nacional (7). En diciembre de 2021, se ver铆a a Zelensky entregando el premio “H茅roe de Ucrania” a un l铆der del fascista Sector Derecho en una ceremonia en el parlamento de Ucrania.

Se acercaba un conflicto a gran escala con Rusia, y la distancia entre Zelensky y los paramilitares extremistas se acortaba r谩pidamente.

Este 24 de febrero, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, envi贸 tropas a territorio ucraniano con la misi贸n declarada de 鈥渄esmilitarizar y desnazificar鈥 el pa铆s, los medios estadounidenses se embarcaron en una misi贸n propia: negar el poder que tienen los paramilitares neonazis sobre la pol铆tica y las fuerzas armadas del pa铆s. Como insisti贸 la National Public Radio (8), financiada por el gobierno de EEUU, 鈥渆l lenguaje de Putin [sobre la desnazificaci贸n] es ofensivo y err贸neo en cuanto a los hechos鈥.

En su intento por desviar la influencia del nazismo en la Ucrania contempor谩nea, los medios estadounidenses han encontrado su herramienta de relaciones p煤blicas m谩s efectiva en la figura de Zelensky, una ex estrella de televisi贸n y comediante de origen jud铆o. Es un papel que el actor convertido en pol铆tico ha asumido con entusiasmo.

Pero como veremos, Zelensky no solo ha cedido terreno a los neonazis en su seno, sino que les ha confiado un papel de primera l铆nea en la guerra de su pa铆s contra las fuerzas prorrusas y rusas.

EL JUDAISMO DEL PRESIDENTE UCRANIANO COMO INSTRUMENTO DE RELACIONES P脷BLICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N OCCIDENTALES

Horas antes del discurso del presidente Putin el 24 de febrero declarando la desnazificaci贸n como el objetivo de las operaciones rusas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky 鈥減regunt贸 c贸mo un pueblo que perdi贸 a ocho millones de sus ciudadanos luchando contra los nazis podr铆a apoyar al nazismo鈥, seg煤n la BBC (9).

Criado en una familia jud铆a no religiosa en la Uni贸n Sovi茅tica durante la d茅cada de 1980, Zelensky ha minimizado su herencia en el pasado. 鈥淓l hecho de que sea jud铆o es apenas el n煤mero 20 de mi larga lista de defectos鈥, brome贸 durante una entrevista de 2019 en la que se neg贸 a entrar en m谩s detalles sobre su origen religioso (10).

Hoy, mientras las tropas rusas atacan ciudades como Mariupol, que est谩 efectivamente bajo el control del Batall贸n Azov, Zelensky ya no se averg眉enza de hacer p煤blica su religi贸n jud铆a. 鈥溌緾贸mo podr铆a ser un nazi?鈥 se pregunt贸 en voz alta durante un discurso p煤blico. Para los medios de comunicaci贸n estadounidenses comprometidos en una guerra de informaci贸n total contra Rusia, el origen jud铆o del presidente se ha convertido en una herramienta esencial de relaciones p煤blicas.

A continuaci贸n se muestran algunos ejemplos del despliegue de Zelensky por parte de los medios estadounidenses como escudo contra las acusaciones de nazismo desenfrenado en Ucrania (ver junto con el video del tuit mostrado arriba):

鈥 PBS NewsHour se帽al贸 los comentarios de Putin sobre la desnazificaci贸n con un calificativo: 鈥渁 pesar de que el presidente Volodymyr Zelensky es jud铆o y sus t铆os abuelos murieron en el Holocausto鈥.

鈥 En Fox & Friends, el ex oficial de la CIA Dan Hoffman declar贸 que 鈥渆s el colmo de la hipocres铆a llamar a la naci贸n ucraniana a desnazificarse; despu茅s de todo, su presidente es jud铆o鈥.

鈥 En MSNBC, el senador dem贸crata de Virginia Mark Warner dijo que la 鈥渢erminolog铆a de Putin, escandalosa y detestable como es, ‘desnazificar’ donde tienes a un presidente que dice abiertamente que es jud铆o, el Sr. Zelensky. Este tipo [Putin] est谩 en su propio tipo de jihad personal para restaurar una gran Rusia鈥.

鈥 La senadora republicana Marsha Blackburn dijo en Fox Business que est谩 鈥渋mpresionada con el presidente Zelensky y c贸mo se ha puesto de pie. Y que Putin salga y diga ‘vamos a desnazificar’ y Zelensky es jud铆o”.

鈥 En una entrevista con Wolf Blitzer de CNN, el general John Allen denunci贸 el uso de Putin del t茅rmino 鈥渄esnazificar鈥, mientras que el periodista y ex lobbista de Israel sacudi贸 la cabeza con disgusto. En una entrevista separada con Blitzer, el llamado “denunciante de Ucrania” nacido en Ucrania, Alexander Vindman, se quej贸 de que la afirmaci贸n es “evidentemente absurda, realmente no tiene m茅rito… usted se帽al贸 que Volodymyr Zelensky es jud铆o… la comunidad jud铆a [es] aceptada. Es fundamental para el pa铆s y no hay nada en esta narrativa nazi, esta narrativa fascista. Es una invenci贸n creada como pretexto鈥.

Detr谩s del giro de los medios corporativos se encuentra la relaci贸n compleja y cada vez m谩s estrecha que la administraci贸n de Zelensky ha disfrutado con las fuerzas neonazis investidas con puestos militares y pol铆ticos clave por el estado ucraniano, y el poder que estos abiertamente fascistas han disfrutado desde que Washington instal贸 un r茅gimen alineado con Occidente, a trav茅s de un golpe de estado en 2014.

De hecho, el principal patrocinador financiero de Zelensky, el oligarca jud铆o ucraniano Igor Kolomoisky, ha sido un benefactor clave del Batall贸n neonazi Azov y otras milicias extremistas.

El Batall贸n Azov marcha con banderas Wolfsangel de inspiraci贸n nazi en Mariupol, agosto de 2020

RESPALDADOS POR EL MAYOR FINANCIADOR DE ZELENSKY, MILITANTES NEONAZIS DESATAN UNA OLA DE INTIMIDACIONES

Incorporado a la Guardia Nacional de Ucrania, el Batall贸n Azov es considerado la unidad m谩s ideol贸gicamente entusiasta y militarmente motivada que lucha contra los separatistas prorrusos en la regi贸n oriental de Donbass.

Con la insignia de Wolfsangel inspirada en los nazis en los uniformes de sus combatientes, que han sido fotografiados con s铆mbolos de las SS nazis en sus cascos, el Batall贸n Azov 鈥渆s conocido por su asociaci贸n con la ideolog铆a neonazi… [y] se cree que particip贸 en el entrenamiento y la radicalizaci贸n Organizaciones de supremac铆a blanca con sede en Estados Unidos鈥, seg煤n una acusaci贸n del FBI contra varios nacionalistas blancos estadounidenses que viajaron a Kiev para entrenarse con el Batall贸n Azov.

Igor Kolomoisky, un bar贸n de la energ铆a ucraniano de ascendencia jud铆a, ha sido uno de los principales financiadores de Azov (11) desde que se form贸 en 2014. Tambi茅n ha financiado milicias privadas como los batallones Dnipro y Aidar (12), y los ha desplegado como un escuadr贸n personal de matones para proteger su intereses financieros (13).

En 2019, Kolomoisky surgi贸 como el principal patrocinador de la candidatura presidencial de Zelensky. Aunque Zelensky hizo de la anticorrupci贸n el tema principal de su campa帽a, los Documentos de Pandora lo expusieron a 茅l y a los miembros de su c铆rculo 铆ntimo ocultando grandes pagos de Kolomoisky en una oscura red de cuentas en el extranjero (14).

El presidente Zelensky (centro) se re煤ne con el oligarca multimillonario y socio comercial Ihor Kolomoisky (a su lado, con barba blanca)el 10 de septiembre de 2019

Cuando Zelensky asumi贸 el cargo en mayo de 2019, el Batall贸n Azov mantuvo el control de facto de la estrat茅gica ciudad portuaria de Mariupol, en el sureste, y las aldeas circundantes. Como se帽al贸 Open Democracy (15), 鈥渆l Batall贸n Azov ciertamente ha establecido el control pol铆tico de las calles en Mariupol. Para mantener este control, tienen que reaccionar violentamente, aunque no sea de manera oficial, ante cualquier suceso p煤blico que se aparte lo suficiente de su agenda pol铆tica鈥.

Los ataques de Azov en Mariupol han incluido agresiones a 鈥渇eministas y liberales鈥 que marchaban el D铆a Internacional de la Mujer, entre otros incidentes.

En marzo de 2019, miembros del Cuerpo Nacional del Batall贸n Azov atacaron la casa de Viktor Medvedchuk (16), la principal figura de la oposici贸n en Ucrania, acus谩ndolo de traici贸n por sus relaciones amistosas con Vladimir Putin, el padrino de la hija de Medvedchuk.

La administraci贸n de Zelensky intensific贸 el ataque contra Medvedchuk, cerrando varios medios de comunicaci贸n que controlaba en febrero de 2021 (17) con la aprobaci贸n p煤blica del Departamento de Estado de EEUU y encarcelando al l铆der de la oposici贸n por traici贸n tres meses despu茅s (18). Zelensky justific贸 sus acciones alegando que necesitaba 鈥渓uchar contra el peligro de agresi贸n rusa en el campo de la informaci贸n鈥.

Luego, en agosto de 2020, el Cuerpo Nacional de Azov abri贸 fuego (19) contra un autob煤s en el que viajaban miembros del partido de Medvedchuk, Patriotas por la Vida, hiriendo a varios con balas de acero recubiertas de goma.

ZELENSKY NO LOGR脫 CONTROLAR A LOS NEONAZIS Y TERMIN脫 COLABORANDO CON ELLOS

Tras su intento fallido de desmovilizar a los militantes neonazis en la ciudad de Zolote en octubre de 2019, Zelensky llam贸 a los combatientes a la mesa y les dijo a los periodistas: 鈥淎yer me reun铆 con veteranos. Todos estaban all铆: el Cuerpo Nacional, el Batall贸n Azov y todos los dem谩s鈥 (20).

A pocos asientos de distancia del presidente jud铆o de Ucrania estaba Yehven Karas, el l铆der de la banda neonazi C14.

Zelensky se re煤ne con “veteranos”, incluidos Yehven Karas (extremo derecho) y Dmytro Shatrovsky, l铆der del Batall贸n Azov (extremo inferior izquierdo).

Durante la 鈥淩evoluci贸n de la Dignidad鈥 del Maidan que derroc贸 al presidente electo de Ucrania en 2014, los activistas del C14 tomaron el ayuntamiento de Kiev y cubrieron sus paredes con insignias neonazis antes de refugiarse en la embajada de Canad谩 (21).

Como antiguo ala juvenil del ultranacionalista partido Svoboda, C14 parece tomar su nombre de las infames 14 palabras del l铆der neonazi estadounidense David Lane: 鈥淒ebemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los ni帽os blancos鈥.

Al ofrecer (22) llevar a cabo actos de violencia espectacular en nombre de cualquiera que est茅 dispuesto a pagar, los hooligans han fomentado una relaci贸n acogedora con varios 贸rganos de gobierno y 茅lites poderosas en toda Ucrania.

La banda neonazi C14 se ofrece a realizar violencia a sueldo: 鈥淐14 trabaja para ti. Ay煤danos a mantenernos a flote y te ayudaremos. Para los donantes habituales, abrimos una caja de deseos. 驴A cu谩l de tus enemigos te gustar铆a hacerle la vida dif铆cil? Intentaremos hacer eso鈥.

Un informe de marzo de 2018 de Reuters (23) indic贸 que 鈥淐14 y el gobierno de la ciudad de Kiev firmaron recientemente un acuerdo que permite a C14 establecer una ‘guardia municipal’ para patrullar las calles鈥, otorg谩ndoles efectivamente la autorizaci贸n del estado para llevar a cabo pogromos.

Como inform贸 The Grayzone (24), C14 dirigi贸 una redada para 鈥減urgar鈥 a los gitanos de la estaci贸n de tren de Kiev en colaboraci贸n con la polic铆a de Kiev.

Esta actividad no solo fue aprobada por el gobierno de la ciudad de Kiev, sino que el propio gobierno de los EEUU no vio ning煤n problema en ello, ya que recibi贸 a Bondar en una instituci贸n oficial del gobierno de los EEUU en Kiev (25), donde se jact贸 de los pogromos. C14 continu贸 recibiendo fondos estatales (26) a lo largo de 2018 para la 鈥渆ducaci贸n patri贸tica nacional鈥.

Karas ha afirmado (27) que los servicios de seguridad ucranianos “transmitir铆an” informaci贸n sobre las manifestaciones pro-separatistas “no solo [a] nosotros, sino tambi茅n a Azov, el Sector Derecha, etc.”.

鈥淓n general, los diputados de todas las facciones, la Guardia Nacional, el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Ministerio del Interior trabajan para nosotros. Puedes decirlo bromeando鈥, dijo Karas.

A lo largo de 2019, Zelensky y su administraci贸n profundizaron sus lazos con elementos ultranacionalistas en toda Ucrania.

El entonces primer ministro Oleksiy Honcharuk en el escenario del concierto neonazi “Veterans Strong”

TRAS ASISTIR EL PRIMER MINISTRO A UN CONCIERTO NEONAZI, ZELENSKY HONRA AL L脥DER DEL SECTOR DERECHO

Apenas unos d铆as despu茅s de la reuni贸n de Zelensky con Karas y otros l铆deres neonazis en noviembre de 2019, Oleksiy Honcharuk, entonces primer ministro y subjefe de la oficina presidencial de Zelensky, apareci贸 en el escenario (28) en un concierto neonazi organizado por la figura de C14 y Andriy Medvedko, acusado de asesinato.

La Ministra de Asuntos de Veteranos de Zelensky no solo asisti贸 al concierto, que cont贸 con varias bandas de metal antisemitas, sino que lo promocion贸 en Facebook.

Tambi茅n en 2019, Zelensky defendi贸 al futbolista ucraniano Roman Zolzulya contra los fan谩ticos espa帽oles que se burlaban de 茅l como un 鈥渘azi鈥. Zolzulya hab铆a posado junto a fotos del colaborador nazi de la era de la Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera (29), y apoyaba abiertamente al Batall贸n Azov (30). Zelensky respondi贸 a la controversia proclamando que toda Ucrania respaldaba a Zolzulya y lo describi贸 como 鈥渘o solo un jugador de f煤tbol genial, sino un verdadero patriota鈥.

En noviembre de 2021, uno de los milicianos ultranacionalistas m谩s destacados de Ucrania, Dmytro Yarosh, anunci贸 (31) que hab铆a sido designado asesor del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yarosh es un seguidor declarado del colaborador nazi Bandera, y dirigi贸 el Sector Derecho de 2013 a 2015, y prometi贸 liderar la “desrusificaci贸n” de Ucrania (32).

Dmytro Yarosh posa con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania

Un mes despu茅s, cuando se acercaba la guerra con Rusia, Zelensky otorg贸 al comandante del Sector Derecha, Dmytro Kotsyubaylo, la condecoraci贸n de “H茅roe de Ucrania” (33). Conocido como “Da Vinci”, Kosyubaylo tiene un lobo como mascota en su base de primera l铆nea y le gusta bromear con los reporteros visitantes que sus combatientes “lo alimentan con huesos de ni帽os de habla rusa”.

Zelensky otorga al comandante del Sector Derecha Dmytro Kotsyubaylo la condecoraci贸n “H茅roe de Ucrania”

EL L脥DER NEONAZI RESPALDADO POR EL ESTADO HACE ALARDE DE SU INFLUENCIA EN V脥SPERAS DE LA GUERRA CON RUSIA

El 5 de febrero de 2022, solo unos d铆as antes de que estallara la guerra a gran escala con Rusia, Yevhen Karas, de al banda neonazi C14, pronunci贸 un discurso p煤blico en Kiev con la intenci贸n de resaltar la influencia que su organizaci贸n y otras similares disfrutaban sobre la pol铆tica ucraniana.

鈥淟os LGTB y las embajadas extranjeras dicen ‘no hab铆a muchos nazis en Maidan, tal vez alrededor del 10 por ciento de los ideol贸gicos reales’ 鈥, coment贸 Karas. 鈥淪i no fuera por ese ocho por ciento [de neonazis], la efectividad [del golpe de Maidan] se habr铆a reducido en un 90 por ciento鈥.

La 鈥淩evoluci贸n de la Dignidad鈥 de Maidan de 2014 habr铆a sido un 鈥渄esfile gay鈥 si no fuera por el papel clave de los neonazis, proclam贸.

Karas continu贸 opinando que Occidente arm贸 a los ultranacionalistas ucranianos porque 鈥渘os divierte matar鈥. Tambi茅n fantase贸 con la balcanizaci贸n de Rusia, declarando que deber铆a dividirse en “cinco pa铆ses diferentes”.

Yevhen Karas haciendo el saludo nazi.

鈥淪I NOS MATAN… MORIREMOS LUCHANDO EN UNA GUERRA SANTA鈥

Cuando las fuerzas rusas entraron en Ucrania este 24 de febrero, rodearon al ej茅rcito ucraniano por el este y se dirigieron hacia Kiev, el presidente Zelensky anunci贸 una movilizaci贸n nacional que inclu铆a la liberaci贸n de los criminales de prisi贸n (34), entre ellos personas acusadas de asesinato 鈥嬧媌uscadas en Rusia. Tambi茅n aprob贸 la distribuci贸n de armas a los ciudadanos comunes y su entrenamiento por parte de paramilitares curtidos en la guerra como el Batall贸n Azov.

Con los combates en curso, el Cuerpo Nacional del Batall贸n Azov reuni贸 a cientos de civiles comunes, incluidas abuelas y ni帽os, para entrenar en plazas p煤blicas y almacenes desde Kharviv hasta Kiev y Lviv.

El 27 de febrero, la cuenta oficial de Twitter de la Guardia Nacional de Ucrania public贸 un video (35) de 鈥渃ombatientes de Azov鈥 engrasando sus balas con grasa de cerdo para humillar a los combatientes musulmanes rusos de Chechenia.

Un d铆a despu茅s, el Cuerpo Nacional del Batall贸n Azov anunci贸 (36) que la Polic铆a Regional de Kharkiv del Batall贸n Azov comenzar铆a a utilizar el edificio de la Administraci贸n Estatal Regional de la ciudad como cuartel general de defensa. Las im谩genes publicadas en Telegram al d铆a siguiente muestran que el edificio ocupado por Azov es alcanzado por un ataque a茅reo ruso (37).

Adem谩s de autorizar la liberaci贸n de graves criminales para que se unan a la batalla contra Rusia, Zelensky ha ordenado que todos los hombres en edad de luchar permanezcan en el pa铆s. Los militantes de Azov han procedido a hacer cumplir esa pol铆tica tratando brutalmente a los civiles que intentan huir de los combates alrededor de Mariupol.

Seg煤n un residente griego en Mariupol entrevistado recientemente por una estaci贸n de noticias griega (38), 鈥淐uando intentas irte, corres el riesgo de toparte con una patrulla de los fascistas ucranianos, el Batall贸n Azov鈥, dijo, y agreg贸 que 鈥渕e matar铆an y son responsables de todo.鈥

Las im谩genes publicadas en l铆nea parecen mostrar (39) a miembros uniformados de una milicia fascista ucraniana en Mariupol sacando violentamente a los residentes que hu铆an de sus veh铆culos a punta de pistola.

Otro video filmado en los puestos de control alrededor de Mariupol mostraba a combatientes de Azov disparando y matando a civiles que intentaban huir (40).

El 1 de marzo, Zelensky reemplaz贸 al administrador regional de Odessa con Maksym Marchenko (41), excomandante del ultraderechista Batall贸n Aidar, que ha sido acusado de una serie de cr铆menes de guerra en la regi贸n de Donbass.

Mientras tanto, cuando un convoy masivo de veh铆culos blindados rusos se acercaba a Kiev, Yehven Karas, del neonazi C14, public贸 un video en YouTube desde el interior de un veh铆culo que supuestamente transportaba combatientes (41).

鈥淪i nos matan, es jodidamente genial porque significa que morimos luchando en una guerra santa鈥, exclam贸 Karas. 鈥溌i sobrevivimos, va a ser incluso jodidamente mejor! 隆Es por eso que no veo una desventaja en esto, solo una ventaja!鈥.

