Los procesos que definen

b谩sicamente el contenido de la psiquis no se producen dentro sino

fuera del organismo individual, aunque implican su participaci贸n.



鈼

Lo que hace que una

palabra sea una palabra es su significado. Lo que hace que una

experiencia sea una experiencia es tambi茅n su significado. Lo que

m谩s complica nuestro problema de delimitar la psiquis y la ideolog铆a

es el concepto de “individualidad”. Lo “social”

es generalmente pensado en oposici贸n binaria con lo “individual”,

y de aqu铆 proviene la noci贸n de que la psiquis es individual

mientras que la ideolog铆a es social.

Nociones de est谩 clase

son fundamentalmente falsas. El correlato de lo social es lo

“natural” y entonces “individuo” no se refiere a

una persona sino al ejemplar biol贸gico, natural. El individuo

poseedor de los contenidos de su propia conciencia, autor de sus

propios pensamientos, personalidad responsable de sus pensamientos y

sentimientos, es un fen贸meno puramente socioideol贸-gico. Por lo

tanto, el contenido de la psiquis “individual”, por su

propia naturaleza, es tan social como la ideolog铆a, y el mismo grado

de conciencia de la propia individualidad y de sus derechos y

privilegios internos es ideol贸gico, hist贸rico, y totalmente

condicionado por factores sociol贸gicos. Todo signo en tanto que

signo es social, y esto no es menos cierto para el signo interno que

para el externo.



鈼

No vemos ni sentimos una

experiencia, la comprendemos. Esto quiere decir que en el proceso de

la introspecci贸n introducimos nuestra experiencia en un contexto

integrado por otros signos que comprendemos. Un signo puede ser

aclarado solo con la ayuda de otro signo.



鈼

Al comenzar una

investigaci贸n, hay que construir pautas metodol贸gicas, no

definiciones. Sobre todo es esencial tener la percepci贸n concreta

del objeto real, el objeto a investigar; es esencial separarlo de la

realidad circundante y delimitarlo en forma preliminar. En el origen

de una investigaci贸n, no gu铆a tanto la facultad intelectual de

hacer f贸rmulas y definiciones, cuanto los ojos y las manos en el

intento de lograr la percepci贸n concreta de la presencia real del

objeto de estudio.



鈼

La tarea de la

comprensi贸n no consiste fundamentalmente en reconocer la forma

usada, sino en comprenderla en un contexto concreto particular, en

entender su significado en un enunciado particular, es decir,

consiste en comprender su novedad y no en reconocer su identidad.



En otras palabras, el

receptor, que pertenece a la misma comunidad ling眉铆stica, tampoco

acepta la forma ling眉铆stica como un signo fijo, id茅ntico a s铆

mismo, sino como un signo adaptable y cambiante.



鈼

El divorcio de la lengua

de su contenido ideol贸gico es uno de los errores m谩s serios del

objetivismo abstracto.



鈼

Valentin N.

Voloshinov, Markslzm i ftlosofiia lazlka, Leningrado, 1930

[El

Marxismo y la filosof铆a del lenguaje].





