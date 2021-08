Todos contra las mujeres en todo el mundo

16 agosto 202116 agosto 2021

Sabemos lo que les suceder谩, lo que les ha empezado a suceder a las mujeres en Afganist谩n. Sabemos qu茅 son los talibanes, pero a menudo se alude a ellos en abstracto, como si fueran un mal abstracto con v铆ctimas abstractas. Y no. Sus principales v铆ctimas son las mujeres. Su siniestra ideolog铆a est谩 construida contra las mujeres. As铆 de simple. Tienen muchos m谩s frentes, por su puesto, pero ellas est谩n en el centro de la devastaci贸n. Dejar谩n de existir como seres humanos, como lo que aqu铆 consideramos seres humanos. Se les negar谩 el derecho a ser personas. Ser谩n cuerpos cubiertos con telas, en c谩rceles individuales cuya 煤nica celos铆a min煤scula les permite no chocar con objetos y muros, nada m谩s. Mirar desde detr谩s de su celda hecha manto. No podr谩n trabajar, por descontado, ni estudiar, ni llevar una vida fuera de sus domicilios, donde se acatar谩 tales condiciones. Las ni帽as ser谩n forzadas a matrimonios antes de su primera regla, las reventar谩n a la segunda con embarazos que sus menudos cuerpos son incapaces de soportar, ser谩n violadas sin haber aprendido a jugar. Las mujeres ser谩n asesinadas por pensar, por tratar de vivir, por respirar sacando la cabeza de cualquier sitio, de cualquiera. Su cabeza ser谩 objeto de violencia exterior e interior. Su desesperaci贸n valdr谩 menos que la orina de un perro y por ella perder谩n la vida.

Pero no se trata solo de Afganist谩n, no seamos c铆nicas, c铆nicos. Y para no herir las susceptibilidades de los idiotas, utilizar茅 a partir de ahora el t茅rmino “inmensa mayor铆a”. Cada uno interprete lo que crea.

En la inmensa mayor铆a de los pa铆ses asi谩ticos, las mujeres son ciudadanas de segunda, si es que son ciudadanas. Sus derechos est谩n recortados, si es que existen. Las ni帽as dejan de serlo con la primera violaci贸n. Las ancianas, despreciadas y echadas al moridero.

En la inmensa mayor铆a de los pa铆ses africanos y el sur del Mediterr谩neo, las mujeres son ciudadanas de segunda, si es que son ciudadanas. Se ejerce contra mujeres y ni帽as una violencia de afilado metal y penetraci贸n a palo y machete. Sus derechos, su mera posibilidad despierta un desprecio sin disimulos. O directamente no es algo que se pueda plantear.

En la inmensa mayor铆a de Latinoam茅rica, las mujeres son ciudadanas de segunda, si es que son ciudadanas. Son violadas y asesinadas camino de las maquilas, son v铆ctimas de esterilizaciones forzosas, son violadas antes de menstruar, sufren una violencia machista crudel铆sima, f铆sica, econ贸mica, sanitaria, educativa, pol铆tica.

En la inmensa mayor铆a de los pa铆ses de Europa y los estados de EEUU, las mujeres padecemos una violencia machista constante que, adem谩s, se minimiza con la excusa de medidas que no funcionan y el victimismo de unos hombres incapaces de mirar a la cara su masculinidad levantada sobre las agresiones habituales, cotidianas contra nosotras. En “Occidente”, las mujeres y ni帽as violadas se cuentan por millones. Aqu铆 surgen y medran cada vez m谩s partidos de ultraderecha cuya principal base es la discriminaci贸n de las mujeres, la lucha por recortar nuestros derechos, el sometimiento de nuestros cuerpos y la negaci贸n de la violencia que se ejerce contra nosotras.

En la inmensa mayor铆a de los pa铆ses del mundo.

El mundo entero ve extenderse y afianzarse un odio contra las mujeres que resulta aterrador. No es Afganist谩n, no son solo los talibanes. Si colore谩ramos con un velo gris los territorios donde se ejerce violencia habitual contra las mujeres y las ni帽as, aquellos donde ni siquiera se nos considera sujetos de derechos, aquellos donde sencillamente nuestra vida vale menos que la de un animal, si lo hici茅ramos, una atroz sombra cubrir铆a la inmensa mayor铆a del mundo que habitamos. 驴Son los hombres conscientes de esta salvajada? 驴Son conscientes de que participan de ella?

Lamentablemente, se seguir谩 hablando en abstracto de una u otra ideolog铆a, de uno u otro r茅gimen levantado contra los derechos humanos en abstracto.

En todas partes.

En el mundo entero.

Contra las mujeres cubiertas con el burka de la abstracci贸n.