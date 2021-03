En 2017 a raíz del Process de Independencia de Cataluña al que después del referendum del 1-O surgieron numerosas protestas y disturbios, surgió un sano debate entorno a la participación anarquista en las revueltas.

“El Gobern también es una amenaza, es nuestro enemigo, secularmente nos reprime a sangre y fuego, y nos ha traído a esta posición junto con el resto de fuerzas políticas.”

Hoy el Gobern se cobra sus primeras víctimas anarquistas.

Caso Hasel y Montaje Político Catalán

para formar gobierno tras las elecciones parlamentarias del 14 de febrero, diálogos que continúan hasta día de hoy día. La presión sobre sus socios la podemos ver reflejada a través de sus voceros. Presionan a la alcaldía de Colau para facilitar desahucios, Política de Rehenes que usa el PSOE con los presos del Process. El Caso de Pablo Hasel en 2021 ha sido partidariamente utilizado por JxCat, responsable del orden público a través del Conseller de Interior el infame Miquel Samper, para provocar deliberadamente altercados. JxCat, no los anarquistas decidieron que hubiera altercados, por inhibición y provocación. La táctica y la estrategia fue descrita en 2012 por el abyecto David Piqué en su ignominioso trabajo “ El Síndrome de Sherwood “. Policía criminal. Sabiendo que existe una continuidad en las luchas en Cataluña, que las manifestaciones por la Libertad de Expresión se conectaban con las de Independencia, antimonárquicas, por la Ley de alquiler, el fin de estas provocaciones constantes de la policía no fue otro que mantener la presión sobre sus adversarios políticos, diálogos que continúan hasta día de hoy día. La presión sobre sus socios la podemos ver reflejada a través de sus voceros. Presionan a la alcaldía de Colau para facilitar desahucios, a la CUP para frenar a sus juventudes, a ERC en el parlament. Mientras la rancia derecha españolista aúlla pidiendo más represión. Es decir, JxCat se aprovechar del escenario político, incita a sus adversarios políticos, los reprime y usa a los detenidos como moneda de cambio para forzar a acuerdos tal cuál muestra dicho nefando trabajo. La mismaque usa el PSOE con los presos del Process.

Montaje policial

Una vez creado el escenario se requiere un pardillo, un chivo expiatorio sobre el cual hacer recaer el peso de la manipulación de masa. La orden política para establecer el operativo policial lo dispusieron entre el no menos infame Director de los Gosos Pere Ferrer Sastre de JxCat, no menos fascista que cualquier otro fascista, catalán o español, junto con el Mayor de los mosos de escuadra Josep Lluis Trapero, héroe del nacionalismo, implicado en el Caso Macedonia de chivatazos a narcotraficantes, e implicado en los desalojos de la Plaza Catalunya en 2012. Obviamente, no iban a acusar de estragos ni a los fascistas locales ni a los socios de gobierno. Sería arrojar piedras a su propio tejado.

Una vez repartidos lo cromos como siempre cargó con las culpas el rival más débil: anarquistas, extranjeros, ocupas y mujeres y artistas. ¿Que cómo se hace? Ha través de la selección de un perfil como atestigua el propio comunicado de prensa policial: de entre lo miles de manifestantes sancionados por disturbios se selecciona un perfil, se crea el escenario, se infiltran agentes, bien sea in situ o enviados a la comisaría, y se imputa a los detenidos; todo en el comunicado de prensa. El resultado es que entre los cientos de detenidos solo unas pocas cumplían con el perfil.

Montaje Mediático

Después actúa la magia del 4º poder, voceros ya no solo de la burguesía catalana si no de los capitalistas en general, que añaden ese ingrediente de color al caso con detalles absurdos e historias inverosímiles de conspiraciones internacionales. Da igual el medio que toméis, todos cuentan una vez tras otras las mismas mentiras basados en el montaje policial publicado por los Mossos d’esquadra. No existe pluralidad, solo continuidad en sus media.

Lo único que podría arrojar luz es el auto judicial, que aún no se ha publicado oficialmente – a pesar de que todos los voceros han tenido acceso vía filtración, demostrando la connivencia de la judicatura -.

Todavía nos acordamos cuando en 2019 Podemos llegó al gobierno de la nación y los voceros fascistas farfullaban un no sé en sus tertulias que sobre la Internacional Situacionista. Los poderes económicos llevan apuntando al movimiento ocupa desde que en 2020, en plena pandemia, se realizó una moratoria a los desahucios. Entonces las televisiones se llenaron de anuncios de alarmas, empresas de seguridad y tertulias espantaviejas antiocupas. Exageraciones y mentiras que atestiguan que se trata de un montaje político-mediático. Los mismos que pagan esas empresas son los mismos que realizan los desahucios y poseen los medios de comunicación: La Caixa, Sabadell, Santander, Blackrock, BlackStone, BBVA, Securitas, Prosegur, Mutua Madrileña, Vocento, Prisa … el IBEX es el máximo beneficiado de las reyertas.

Los Anarquistas contra todos

Los anarquistas hemos participado en cada una de las manifestaciones, concentraciones y reivindicaciones en Cataluña y tantas otras partes como ciudadanas sensibles y celosas de nuestros derechos. Hemos participado en altercados, en CDRs, asaltos, allanamientos, daños… asumimos las consecuencias de nuestros actos conforme a la ley patricial establecida. Codo a codo con vecinos, trabajadores, migrantes, apolíticos, nacionalistas, apátridas, socialistas, comunistas, rojos y algún que otro facha seguro. Pero no vamos a tolerar los burdos montajes policiales ni la manipulación.

También sabemos que somos los chicos para todo y el punching ball en el que unos y otros centran las culpas y autorías. Somos el rival más débil, relegadas al ostracismo mediático mediante un pacto tácito de los medios burgueses que dice que solo se habla del anarquismo para criminalizar o no se habla. Un pacto iniciado con Maura y su Mano Negra. Esto ya es demasiado: anarquistas extranjeros, mujeres, artistas de un grupo criminal internacional. El enemigo perfecto.

Asumimos que no tendremos en un futuro cercano una estrategia conjunta como también advertimos en el artículo, el movimiento está aún muy dividido y no es capaz de ver más allá de su nariz. Centrémonos pues en la táctica. Vamos a seguir participando en todos los movimientos populares, del anti desahucios, al pensionista, feminista, protección de la sanidad y educación pública, pasando por lo sindical o el independentismo y a exigir nuestros legítimos derechos, como es la libertad de expresión. Somos su grano en el culo. Pero debemos de ser capaces de leer las intenciones de nuestros enemigos de clase y sus maniobras. Nuestras misión como partidarios de un sistema organizativo alternativo más justo es crear las condiciones para una revolución social popular, no participar en sus luchas por el poder. Nuestra misión es crear alternativa. Ellos no quieren destruirnos, desean usarnos para inculparnos de sus crímenes, ahí les somos útiles.

Es inútil chocarse siempre contra el escudo que es la policía. Hay que atacar a la espada, a la mano que sostiene la correa de los perros, que son los políticos, empresarios, sus medios de producción y sus voceros. Si quieren que avances retrocede, si quieren que corras frena, si provocan un ataque rehúye, si permiten una mani cambia el día, hora, lugar y recorrido, si te lo ponen fácil es un montaje. Si protegen algo destrúyelo cuando no estén. Estudia tu perfil, si nos quieren aislados en ocupas crea una red de apoyo mutuo vecinal, participa de vez en cuando de la otra vida social. En pocas palabras, no hagas lo que ellos quieren, no te dejes llevar por las emociones y la situación, no seas el enemigo que ellos quieren y necesitan.

Básicamente las posturas eran dos. Por un lado se debía participar del lado del movimiento alentado desde el propio Gobern de Cataluña como medio de alcanzar nuevas cotas de soberanía y progreso. Por otro lado se debía rechazar la participación por ser producto de una pugna clasista intraburguesa con el Gobierno de España que nada tenía que ver con las mejoras objetivas para el pueblo catalán. En este medio publicamos el artículo “ Anarquistas del Gobern vs Anarquistas del Gobierno, transformar la Independencia en Emancipación Catalana ” en el que sosteníamos que si bien este último hecho era palmario no menos cierto es que todos los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, autogobierno y por lo tanta defender estos derechos colectivos es defendernos a nosotras mismas. En el mismo advertíamos que toda lucha anarquistas orientada a dar más poder a estas élites locales solo se transformaría en perjuicios para el movimiento libertario.